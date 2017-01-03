Тоттенхэм - Челси: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 20-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение

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Тоттенхэм

Челси

Ключевые игроки

Кайл Уокер

Диего Коста



Ориентировочные составы

1 Льорис 3 Роуз 5 Вертонген 4 Алдервейрелд 2 Уокер 12 Ваньяма 15 Дьер 7 Хынмин 20 Алли 23 Эриксен 10 Кейн 13 Куртуа 28 Аспиликуэта 30 Луис 24 Кэхилл 15 Мозес 7 Канте 21 Матич 3 Алонсо 22 Виллиан 10 Азар 19 Коста



Слова перед матчем

Я думаю, для Премьер-Лиги и для нас очень важно попытаться выиграть и сократить отставание, потому что наша цель в конечном итоге - добраться до вершины.

Возможно, мы сейчас в том положении, в котором был "Лестер" в прошлом году, когда все были за них, но против нас. "Челси" ощущает то, что мы ощущали в прошлом сезоне. Они пребывают в прекрасной форме, но мы тоже провели ряд неплохих матчей. Ожидается тяжелая игра, но мы должны попытаться остановить их и сократить разрыв.

тренер Тоттенхэма



С нетерпением жду матча с "Челси". Они в этом сезоне очень хороши. Я знаю оттуда пару игроков, что делает игру ещё интереснее. "Челси" образца прошлого сезона и нынешнего – это разные команды. Сейчас нам будет очень непросто, но мы сделаем все для победы.

защитник Тоттенхэма

Без сомнений, эта игра большой, очень большой вызов для нас. Они являются хорошей командой, которая имела шансы выиграть титул в прошлом сезоне. В этом сезоне это еще более сильная команда, чем в прошлом.

Это будет хорошая игра."Тоттенхэм" имеет свой стиль, они любят играть от защиты. Они любят прессинговать, когда соперник владеет мячом. Мы тщательно подготовимся к игре, но в любом случае это будет тяжелейшая игра как для нас, так и для соперников.

тренер Челси

Прогноз и ставки

04.01.2017 15:00

"Челси" уже приучил всех нас, что обязательно выиграет свой матч. Команда на данный момент показывает классный футбол, который позволяет уверенно лидировать в чемпионате. Но любая серия когда-то кончается. Убийцей победной поступи лидера может стать именно "Тоттенхэм", ведущий борьбу за чемпионство. Все-таки команда пока не выпала из обоймы. Отставание от "Челси" 10 очков, но при определенных раскладах уже через несколько туров ситуация может измениться. Любой клуб склонен к спаду - эмоциональному, функциональному. На данный момент "Тоттенхэм" способен перевернуть все с ног на голову. Тем более, в прошлом туре развлекся с "Уотфордом", наколотив кучу мячей. Можно предположить, что в этот раз будет ничья или победа хозяева поля.

Прогноз: 2-1

Закрывать программу 20 тура английской Премьер-лиги будет центральный матч тура. В среду 4 января в 23:00 в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн", в лондонском дерби "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино примет "Челси" Антонио Конте.Игра в среду станет 157 противостоянием "шпор" и "аристократов" в истории. Учитывая количество матчей небольшое преимущество в дерби на стороне "Челси", одержавшего 66 побед, при 40 мирных исходах и 50 победах "Тоттенхэма". По разнице мячей также ненамного впереди "аристократы" отличившиеся 242 раза, против 223 точных ударов у "шпор". Команды встречались не так давно 26 ноября 2016 года в матче первого круга подопечные Конте одержали победу на своём поле 2:1."Тоттенхэм" сильно проводит "боксинг дей", одержав уже 4 победы подряд над "Халл Сити" 3:0 и "Бернли" 2:1, "Саутгемптоном" 4:1 и "Уотфордом" 4:1. Благодаря серии побед команда Почеттино первый круг завершила на 4 месте дающем право стартовать на следующий год в Лиге Чемпионов. В 19 турах "шпоры" набрали 39 очков, имея разность мячей 37-14. Дома "Тоттенхэм" в нынешнем чемпионате очки теряет крайне редко, не проигрывая совсем, в 9 встречах 7 побед и две ничьи, при 23 набранных очках и разнице мячей 19:5. Серия домашних побед "шпор" насчитывает 4 игры и длится с 19 ноября."Челси" продолжает творить историю Премьер-лиги, с каждой победой переписывая рекорд АПЛ по количеству викторий подряд, к дерби команда Конте подходит с серией из 13 викторий. Естественно, что такие результаты позволяют "аристократам" лидировать в чемпионате с 49 очками в активе и разницей мячей 42-13. На выезде "Челси" провёл 9 поединков и набрал 22 очка, забив 14 мячей и пропустив 7. Победная серия команды в выездных встречах составляет 6 игр и длится с 1 октября.Отмечу, что предстоящая игра станет противостоянием лучших оборон АПЛ, хозяева пропустили 14 мячей, а гости 13 в этом чемпионате и это лучшие показатели в лиге.Маурисио Почеттино исключил продажу своих игроков этой зимой, наставник планирует сохранить всех игроков и продолжить с ними бороться за чемпионство. Харри Кейн провёл 100 матчей в АПЛ за карьеру и забил 59 мячей в них благодаря дублю в последней игре против "Уотфорда", только 7 игроков в истории АПЛ забивали больше в своих первых 100 встречах.В "Челси" намного больше новостей, и практически все они связаны с трансферами. Покинул команду и уехал в Китай полузащитник Оскар. "Аристократы" пытаются удержать в составе Тибо Куртуа и предлагают ему новый контракт с заработной платой в 150 тысяч фунтов в неделю. Ну и над усилением состава "пенсионеры" думают всё время, интерес лондонцев приписывают к форвардам: Чичарито из "Байера", Фернандо Льоренте из "Суонси" и хавбеку Артуро Видалю "Бавария". Плюс "аристократы" не против и растаться с игроками не имеющими игровой практики, в аренду в "ПСВ" ушёл Ван Гинкель, плюс "Валенсия" ведёт переговоры с Оби Микелем, а "Лилль" не прочь заполучить Миши Батшуайи в аренду до конца сезона. Ну и конечно нельзя не отметить достижения Сеска Фабрегаса, сделавшего 100 ассистов в АПЛ. Испанец стал 4 игроком в истории которому покорился такой результат и для этого ему понадобилось 293 игры.Игра "шпор" в атаке радует глаз в последних встречах, но не малую роль в атакующей мощи команды играют не только форварды и хавы. Кайл Уокер настоящий мотор "Тоттенхэма", который курсирует по всей бровке и отлично играет не только в обороне, но и поддерживает атаку. Кайл незаменимый игрок в составе лондонцев, и пропустил только 1 матч чемпионата и то только из-за дисквалификации, в основном играя с первой и до последней минуты матча. Поэтому возвращение Уокера к игре против Челси весьма кстати.Диего Коста за 18 матчей нынешнего сезона забил больше чем за весь прошлый чемпионат 14 точных ударов против 12. С приходом в "Челси" Антонио Конте испанский нападающий заиграл с потрясающей результативностью, поражая ворота соперников практически в каждом матче. Диего Коста не только забивает сам но и помогает партнёрам, отвлекая на себя внимание двух, а то и трёх соперников и создавая зоны для партнёров. На сегодня испанец бесспорно входит в число 5 лучших центрфорвардов мира.Хозяева подходят к матчу в боевом составе, только Эрик Ламела точно не сыграет в дерби, все остальные игроки готовы к матчу и рвутся в бой.В "Челси" также практически все игроки в строю за исключением Джона Терри, который травмирован уже довольно давно и основным игроком команды Конте его назвать уже нельзя.