Астон Вилла – Лидс: превью
Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 24-го игрового круга Чемпионшипа.
Фото: soccer365.ru
Перед началом сезона "Вилла" пошла по пути "Фулхэма" и приобрела за огромные деньги (а 14,5 миллионов фунтов, это, знаете ли, не кот начихал для современного футбола во многих чемпионатах) стабильно забивающего на уровне Чепмионшипа Росса Маккормака. "Плохо" и "очень плохо" – это лишь небольшие, мелкие штрихи к описанию игры этого парня в стане семикратного чемпиона Англии. К чему это упоминание? Дело в том, что в "десяточку" менеджмент "Виллы" попал разве что с другим форвардом Джонататом Коджия, в остальном же Бирмингем на трансферном рынке с оглушительным шумом проигрался. Что, в большой степени, предопределило текущий неудовлетворительный результат…
Турнирное положение
…Собственно, назвать другими словами десятую строчку в таблице о рангах не приходится. На экваторе "львы" отстают от первой позиции на 17 баллов, а от "относительно спасительного" шестого места – на шесть очков. Поэтому нелишним будет сказать, что победа в этом матче хозяевам нужна кровь из носу, ибо три очка, возможно, позволят отбросить подальше и назад и "Барнсли", и заклятых друзей из "Бирмингема". Если же проиграет свой матч "Фулхэм", то "дачников" можно также обойти.
"Лидс" же лелеет надежду взобраться сразу на третью строчку. Впереди – "Хаддерсфилд" (+1 балл) и "Рединг" (+2 пункта). В то же время потерей очков в исполнении "павлинов" могут воспользоваться такие команды, как "Шеффилд Уэнсдей" и "Дерби Каунти".
Новости команд
Лидс Юнайтед
Как заявляют несколько британских изданий, "Юнайтед" задекларировали желание продолжить гонку за подписанием форварда "Молотобойцев" Эшли Флетчера. Стоит отметить, что "павлины" уже пытались провернуть трансфер форварда "Вест Хэма", но в летнюю пору Флетчер решил перейти именно в клуб из Лондона (ранее Эшли был на контракте в МЮ). Тогда Флетчер подписал соглашение с ВХ, рассчитанное на четыре года. Однако в "Вест Хэме" дела у Флетчера идут ни шатко ни валко – 18 матчей и всего три гола, поэтому смена клуба, очень похоже, неизбежна.
Как сообщают журналисты, менеджмент "Павлинов" уже начал предварительные переговоры в отношении будущего полноценного трансфера исполнителя. Приблизительная стоимость этого футболиста – примерно два миллиона фунтов. Также некоторые источники говорят о том, что сперва Эшли будет взят в аренду с целью опробовать этого футболиста на предмет того, подходит ли он для Чемпионшипа.
Ключевые игроки
Росс Маккормак
Упоминание этого парня в данном тексте столько раз, как будто этот матч посвящен ему и только, не случайно – Росс поиграл за "Лидс", а ныне выступает за "Виллу", и потому для него это будет особое противостояние. Да, его показатели в текущем сезоне, о которых мы упоминали выше, мягко говоря, не впечатляют, но при этом высокий уровень мастерства, на фоне других визави по Чемпионшипу, как ни крути, при нем, и воспользоваться своим убойным ударом с правой он может всегда. "Вилла" – десятый клуб в карьере этого не всегда везучего парня, который не так давно разменял третий десяток – замечательный возраст для шотландца в самом расцвете сил.
Ориентировочные составы
31
Банн
2
Бэйкер
12
Честер
23
Амави
21
Хаттон
25
Единак
40
Грилиш
7
Бакуна
37
Адома
26
Коджиа
44
Маккормак
1
Грин
5
Бартли
18
Янссон
2
Ayling
28
Берарди
23
Phillips
26
Бридкатт
7
Руф
24
Сакко
15
Даллас
11
Дукара
Слова перед матчем
Всегда интересно играть против своих бывших команд. Для болельщиков такие матчи интересны вдвойне. "Лидс" находится в отличной форме и нам нужно будет показать хороший футбол, чтобы сыграть с ними успешно. Но мы одержали 5 побед в последних 5 домашних матчах и уверены в своих силах. Я с нетерпением жду эту игру. "Лидс" мне действительно близок и оставил след в моём сердце. Нас ожидает хороший матч, я в этом уверен.Росс Маккормак
нападающий "Астон Виллы"
Прогноз Soccer365. ru
29.12.2016 11:45
Этот предновогодний отрезок вышел не самым лучшим для "вилланов". В последних пяти матчах они имеют три победы и постепенно улучшают свое турнирное положение, но при этом их игра выглядит не лучшим образом. Очень слабо выглядит атака "львов", которая часто показывает себя беззубой и несыгранной, стараясь выезжать на индивидуальном мастерстве исполнителей. При этом возможны единичные всплески, когда у них получается почти все, но сейчас они случаются все реже и реже. На данный момент, у "вилланов" не получается доказать, что они топ клуб для Чемпионшипа и если в ближайшее время не будет ощутимых изменений, то о возвращении в Премьер лигу они могут забыть.
"Лидс" отмечен многими, как одно из открытий этого сезона. Гарри Монк создал очень боеспособную команду с явно выраженными лидерами в каждой из линий. Этим они и отличаются от "Астон Виллы" в которой могут "выстрелить" многие, но очень мало тех, кто регулярно показывает высококлассный футбол. Еще один плюс для "Лидса" в том, что все их лидеры подошли к этому матчу без травм и в хорошей форме. Не так давно эти команды встречались на "Элланд Роуд", тогда победу праздновали хозяева поля. Здесь, на мой взгляд, они тоже ближе к победе, но вряд ли игра будет для них легкой.
"Лидс" отмечен многими, как одно из открытий этого сезона. Гарри Монк создал очень боеспособную команду с явно выраженными лидерами в каждой из линий. Этим они и отличаются от "Астон Виллы" в которой могут "выстрелить" многие, но очень мало тех, кто регулярно показывает высококлассный футбол. Еще один плюс для "Лидса" в том, что все их лидеры подошли к этому матчу без травм и в хорошей форме. Не так давно эти команды встречались на "Элланд Роуд", тогда победу праздновали хозяева поля. Здесь, на мой взгляд, они тоже ближе к победе, но вряд ли игра будет для них легкой.
|12.15
|X3.34
|23.94
|ТБ 2.52.34
|ТМ 2.51.70
Прогноз: 0-1
Эту игру стоит отнести к числу тех, в которых будет меньше футбола как такового, а больше – "зарубы". Ожидать большого количества голов в таком матче не приходится.
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