Астон Вилла – Лидс: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 24-го игрового круга Чемпионшипа.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Лидс Юнайтед

Ключевые игроки

Росс Маккормак

Ориентировочные составы

31 Банн 2 Бэйкер 12 Честер 23 Амави 21 Хаттон 25 Единак 40 Грилиш 7 Бакуна 37 Адома 26 Коджиа 44 Маккормак 1 Грин 5 Бартли 18 Янссон 2 Ayling 28 Берарди 23 Phillips 26 Бридкатт 7 Руф 24 Сакко 15 Даллас 11 Дукара

Слова перед матчем

Всегда интересно играть против своих бывших команд. Для болельщиков такие матчи интересны вдвойне. "Лидс" находится в отличной форме и нам нужно будет показать хороший футбол, чтобы сыграть с ними успешно. Но мы одержали 5 побед в последних 5 домашних матчах и уверены в своих силах. Я с нетерпением жду эту игру. "Лидс" мне действительно близок и оставил след в моём сердце. Нас ожидает хороший матч, я в этом уверен.

нападающий "Астон Виллы"

Прогноз Soccer365. ru

29.12.2016 11:45

Этот предновогодний отрезок вышел не самым лучшим для "вилланов". В последних пяти матчах они имеют три победы и постепенно улучшают свое турнирное положение, но при этом их игра выглядит не лучшим образом. Очень слабо выглядит атака "львов", которая часто показывает себя беззубой и несыгранной, стараясь выезжать на индивидуальном мастерстве исполнителей. При этом возможны единичные всплески, когда у них получается почти все, но сейчас они случаются все реже и реже. На данный момент, у "вилланов" не получается доказать, что они топ клуб для Чемпионшипа и если в ближайшее время не будет ощутимых изменений, то о возвращении в Премьер лигу они могут забыть.



"Лидс" отмечен многими, как одно из открытий этого сезона. Гарри Монк создал очень боеспособную команду с явно выраженными лидерами в каждой из линий. Этим они и отличаются от "Астон Виллы" в которой могут "выстрелить" многие, но очень мало тех, кто регулярно показывает высококлассный футбол. Еще один плюс для "Лидса" в том, что все их лидеры подошли к этому матчу без травм и в хорошей форме. Не так давно эти команды встречались на "Элланд Роуд", тогда победу праздновали хозяева поля. Здесь, на мой взгляд, они тоже ближе к победе, но вряд ли игра будет для них легкой.

Прогноз: 0-1

ТМ 2.5 1.69

"Астон Вилла" и "Лидс" относятся к числу славных, ибо титулованных, знаменитых и хорошо узнаваемых среди любителей футбола клубов. Текущее положение команд, с точки зрения глобальной перспективы и положения дел как таковых рассматривается как некая досадная случайность – дескать, очень скоро эти команды будут играть в АПЛ. Да, в отношении того же "Лидса", как и многих других коллективов, чуть ли не канувших в Лету в контексте умения "плавать" в по-настоящему большом современном футболе, такое утверждение, мягко говоря, выглядит угловатым. Но факт налицо – перед нами спор команд, предшественники которых в славные времена для этих коллективов, своим "горбом" заработали для этих клубов признание на мировом уровне.Перед началом сезона "Вилла" пошла по пути "Фулхэма" и приобрела за огромные деньги (а 14,5 миллионов фунтов, это, знаете ли, не кот начихал для современного футбола во многих чемпионатах) стабильно забивающего на уровне Чепмионшипа Росса Маккормака. "Плохо" и "очень плохо" – это лишь небольшие, мелкие штрихи к описанию игры этого парня в стане семикратного чемпиона Англии. К чему это упоминание? Дело в том, что в "десяточку" менеджмент "Виллы" попал разве что с другим форвардом Джонататом Коджия, в остальном же Бирмингем на трансферном рынке с оглушительным шумом проигрался. Что, в большой степени, предопределило текущий неудовлетворительный результат……Собственно, назвать другими словами десятую строчку в таблице о рангах не приходится. На экваторе "львы" отстают от первой позиции на 17 баллов, а от "относительно спасительного" шестого места – на шесть очков. Поэтому нелишним будет сказать, что победа в этом матче хозяевам нужна кровь из носу, ибо три очка, возможно, позволят отбросить подальше и назад и "Барнсли", и заклятых друзей из "Бирмингема". Если же проиграет свой матч "Фулхэм", то "дачников" можно также обойти."Лидс" же лелеет надежду взобраться сразу на третью строчку. Впереди – "Хаддерсфилд" (+1 балл) и "Рединг" (+2 пункта). В то же время потерей очков в исполнении "павлинов" могут воспользоваться такие команды, как "Шеффилд Уэнсдей" и "Дерби Каунти".Как заявляют несколько британских изданий, "Юнайтед" задекларировали желание продолжить гонку за подписанием форварда "Молотобойцев" Эшли Флетчера. Стоит отметить, что "павлины" уже пытались провернуть трансфер форварда "Вест Хэма", но в летнюю пору Флетчер решил перейти именно в клуб из Лондона (ранее Эшли был на контракте в МЮ). Тогда Флетчер подписал соглашение с ВХ, рассчитанное на четыре года. Однако в "Вест Хэме" дела у Флетчера идут ни шатко ни валко – 18 матчей и всего три гола, поэтому смена клуба, очень похоже, неизбежна.Как сообщают журналисты, менеджмент "Павлинов" уже начал предварительные переговоры в отношении будущего полноценного трансфера исполнителя. Приблизительная стоимость этого футболиста – примерно два миллиона фунтов. Также некоторые источники говорят о том, что сперва Эшли будет взят в аренду с целью опробовать этого футболиста на предмет того, подходит ли он для Чемпионшипа.Упоминание этого парня в данном тексте столько раз, как будто этот матч посвящен ему и только, не случайно – Росс поиграл за "Лидс", а ныне выступает за "Виллу", и потому для него это будет особое противостояние. Да, его показатели в текущем сезоне, о которых мы упоминали выше, мягко говоря, не впечатляют, но при этом высокий уровень мастерства, на фоне других визави по Чемпионшипу, как ни крути, при нем, и воспользоваться своим убойным ударом с правой он может всегда. "Вилла" – десятый клуб в карьере этого не всегда везучего парня, который не так давно разменял третий десяток – замечательный возраст для шотландца в самом расцвете сил.Эту игру стоит отнести к числу тех, в которых будет меньше футбола как такового, а больше – "зарубы". Ожидать большого количества голов в таком матче не приходится.