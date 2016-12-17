Барселона – Эспаньол: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 16-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.

Турнирное положение

Новости команд

Барселона

Эспаньол

Ключевые игроки

Луис Суарес

Ориентировочные составы

1 тер Штеген 3 Пике 23 Юмтити 18 Альба 20 Роберто 5 Бускетс 8 Иньеста 4 Ракитич 11 Неймар 10 Месси 9 Суарес 13 Лопес 23 Рейес 15 Лопес 16 Лопес 6 Дуарте 18 Фуэго 14 Хурадо 9 Антонио Рейес 19 Пьятти 7 Морено 10 Кайседо

Слова перед матчем

Легко быть более позитивным, когда дела идут хорошо, но важно всегда трезво оценивать ситуацию. Мы всегда ищем возможность улучшить игру команды. Даже если мы выиграем все турниры, поиск элементов, в которых "Барса" может прибавить, продолжится. В дерби с "Эспаньолом" нет ничего необычного. Почти в каждом крупном городе есть дерби. Нам очень важно выиграть, потому что единственный способ оказать давление на лидера — исправно набирать очки. Важно хорошо сыграть на поле. Не понимаю важность фотографии с Флоресом перед матчем. Они могут создать несколько шансов, у Эспаньола хороший вратарь. Игра кипера может стать ключевой. Результат увидим лишь в конце матча. Видеоповторы? Я за всё то, что может помочь судьям. Думаю, футбол движется в правильном направлении. Возможно, нужно это регламентировать. Но это позитивный момент.

главный тренер "Барселоны"

Для нас все игры важны. Мы знаем, чем отличается этот матч и как он важен для наших поклонников. У нас нет проблем перед матчем, но игра против такого соперника требует очень многого. "Эспаньол" – команда, которая растет и прогрессирует. Барселона же долгое время выступает очень хорошо. Главнее всего то, чтобы игроки были уверенны в себе. У меня хорошие отношения со всеми. Я рядом с теми, кто хочет быть со мной.

главный тренер "Эспаньола"

Прогноз Soccer365. ru

18.12.2016 14:45

Каталонское дерби, в котором "Барселона" принимает своих соседей по городу из "Эспаньола". Как бы не складывался сезон для "попугаев" в разные годы, их задача в этих матчах сводится к тому, чтобы напакостить "сине-гранатовым" и отщипнуть у них пару очков. О большем "Эспаньолу" в последнее время заикаться не приходилось. В особенности трудными оказываются для "Барсы" поединки на "Корнелья-Эль Прат", но и на "Камп Ноу" хозяева периодически сталкивались с проблемами. Очередная из них может состоять в том, что "Эспаньол" очень здорово играет в защите последние туры. До минувшего уик-энда у команды и вовсе была серия из 5 сухих поединков подряд, но ее оборвал "Спортинг". Тем не менее, 7 сухарей в 9 последних играх не отметить нельзя. Гости запрутся на своей половине и если "Барсе" не удастся в первом тайме вскрыть их оборону, то… Впрочем, со здравствующим Иньестой все должно получиться, хотя не исключено, что матч будет развиваться по сценарию того, что был у "Барселоны" с "Гранадой", когда победа далась команде очень нелегко.

Прогноз: 2-0

Первое, что мы сделаем для уважаемого читателя – в контексте вероятного результата и сценария этого матча попробуем выяснить, какие относительно слабые стороны, которые позволяют гостям надеяться на хороший результат, есть у хозяев.Пожалуй, точно можно говорить о том, что в стане "Блаугранс" так и не решен вопрос сильного правого латераля (об этом, в том числе, читайте еще и ниже). Ставка на Сержи Роберто себя оправдала лишь частично. Далее. Не радует центр защиты, ведь Хавьер Маскерано чудит все больше, а Самуэль Юмтити пришел не так давно, и пока статусу топ-игрока также не соответствует. Следующая, пусть и относительная слабость – травмы. Кроме того, Андре Гомеш и Денис Суарес оказались в ситуации, когда должны стараться вдвойне-втройне, чтобы не допустить дальнейшего "просаживания" полузащиты из-за того, что Андрес Иньеста не молодеет. Не стоит забывать, что Иван Ракитич – далеко не Хави, а игрок другого толка. Наконец, в прошлом сезоне "Барселона" почти не забивала после стандартных положений (прямые попадания в цель со штрафных ударов – немного другая "парафия"). Это было нормой для команды еще Хосепа Гвпрдиолы, но ведь Луис Энрике и Хуан Карлос Унсуэ очень здорово поработали над данным компонентом в своем первом сезоне в команде. "Причины" для вероятного успеха оппонента, конечно, слабоваты, но – тем не менее…Не стоит забывать и о том, что такая вынужденная мера, как продажа Клаудио Браво, которого потянуло в Манчестер как раз к Хосепу, и срочное подписание ему на смену голкипера сборной Нидерландов и "Аякса" Яспера Силлессена, также ударило по ключевой позиции для каждой команды. Пожалуй, наряду с довольно неожиданно провисшим правым флангом, вратарь – наиболее сомнительная позиция в лагере "Кулес".Как известно, каталонцы, которые "сине-гранатовые", стойко и явно воспринимаются в умах обывателей в качестве одного из всегда главных и очевидных претендентов на триумф в любом турнире, где команда принимает участие. У "Барселоны", без тени сомнений, есть лучший в мире подбор игроков в линии атаки, у команды отлично поставлена игра и четкий рисунок, этот коллектив хорошо применяет прессинг, а обилие при любой погоде техничных и не менее универсальных игроков позволяет принимать нестандартные решения. Пожалуй, в мире нет клубов, которые могут превзойти бывший клуб французского защитника Лилиана Тюрама в таком компоненте ведения игры, как позиционное нападение.К поединку с принципиальным соперником "Перикистос" подошли в хорошей, если не сказать больше – отличной форме и настроении. Важно, что у команды гостей в запасе имеется более чем внушительный багаж успешных поединков. Это – 11 игр без проигрышей визави. Пять из них – виктории над соперниками. Впрочем, на старте этого сезона показалось, что "Попугайчики" от прежних "болячек" не вылечились. Защита команды показала свое неприглядное "нутро" с ходу – речь об 11-ти пропущенных мячах в четырех поединках, что в среднем составило почти три гола за игру. "Эспаньол" не умел держать удар, часто "терялся" и не мог сконцентрироваться, не демонстрировал успехи в деле умения действовать на удержание счета, когда это было нужно. Но, как показали дальнейшие матчи, наставник команды Кике Санчес Флорес знал, на что идет.Перед стартовым свистком арбитра Антонио Мигеля Матеу Лаоса команды разделяет девять очков. В погоне за "Реалом" зачетные баллы "Барселоне" терять никак нельзя – разница между очковыми приобретениями клубов составляет внушительные шесть баллов. Накануне "Севилья", обыграв "Гранаду", "Кулес" обошла – на два очка. Теперь впереди "Барселоны" (в ее активе 31 балл), как "Реал" (37 пунктов), так и "Нервьоненсе" (33 балл). Дела "Эспаньола" измеряются девятой позицией в таблице и равным, с "Эйбаром", количеством очков (22). Обойти "Перикитос" может "Сельта", у которой 21-о очко. Сам "Эспаньол", при определенных раскладах, может оказаться выше "Атлетика" (у басков 23 балла).Как заявляют ведущие испанские СМИ, продолжение карьеры капитана украинского "Шахтера", хорвата Дарио Срны, будет зависеть от того, продаст ли "Барселона" такого игрока, как Алейш Видаль. Если верить информации неназванного источника, каталонский клуб на январское окно на трансферы денег не имеет. Единственной возможностью подписания бывшего игрока хорватского клуба "Хайдук" является продажа кого-то из играющих за "Кулес" ныне исполнителей. Невзирая на то, что Срна вроде как достанется каталонцам безвозмездно, "Блаугранас" должны отдать на "сторону" от одного исполнителя, чтобы для футболиста "Кротов" появилось "место" в зарплатной ведомости. Интересно, что согласно данным одного из авторитетных статистических ресурсов, Срна стал лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам первых 18-ти игровых кругов.Аргентинский бек "Эспаньола" и в недавнем прошлом сборной страны Диего Марадоны Мартин Демикелис не вел никакие переговоры с представителями клуба "Ривер Плейт" касательно перехода в стан этой команды в январе. Информация, которая была распространена аргентинскими средствами массовой информации, получила опровержение от менеджмента "Попугайчиков". Отметим, что у Мартина все же есть причины для того, чтобы "вострить лыжи" – этот защитник играет в "Эспаньоле" не так часто. Контракт Демикелиса с "Перикитос" заканчивается летом 2017-го года.Конечно же, легче всего выбрать для заполнения данного "поля" нашего текста такого "персонажа", как Лионель Месси, и описать, как "Могучий мышонок" порвет своих оппонентов в неравном бою. Но не менее важной фигурой на поле наверняка будет уругвайский бомбардир. С начала сезона на счету бывшего игрока "Ливерпуля" уже десять голов в рамках Примеры, и как раз Луис – главный "преследователь" Месси на внутриклубной "кухне". Как известно, накануне проведения этого матча Суарес продлил контракт со своим клубом до 2021-го года, и этот факт должным настроению и отдаче нападающего способствовать также, несомненно, будет.Несмотря на явный "фаворитизм" хозяев и кадровые проблемы гостей, "Эспаньол" к матчу подходит в отличном состоянии. Мы считаем, что "Попугайчикам" разгрома избежать удастся.