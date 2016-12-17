Монако – Лион: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 18-го игрового круга высшей лиги чемпионата Франции.



Фото: soccer365.ru

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Фабиньо

Александр Ляказетт

Ориентировочные составы

1 Субашич 5 Жемерсон 25 Глик 23 Менди 19 Сидибе 14 Бакайоко 2 Фабиньо 10 Силва 27 Лемар 18 Жермен 9 Фалькао 1 Лопес 2 Янга-Мбива 5 Дьякаби 20 Рафаэл 15 Морель 21 Гоналон 7 Гренье 11 Геззаль 28 Вальбуэна 18 Фекир 10 Ляказетт

Слова перед матчем

Мы всегда стремимся к победе. У нас нет ощущения реванша. Прошлогоднее поражение было важно в том смысле, что оно лишило нас возможности напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Сегодня это уже достояние истории, поскольку мы прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Время всё расставило по своим местам. "Лион" – превосходная команда. Мы будем играть напористо и активно, чтобы взять три очка. "Лион" сохранил состав, у них тот же тренер, так что нам будет противостоять сильный соперник. Важно то, что команда продолжает демонстрировать хороший футбол и активно прессингует. Футболисты должны использовать игровые возможности. Для меня есть только "майский чемпион" – команда, которая завоевывает титул. "Осенний чемпион" звучит, по меньше мере, странно.

главный тренер "Монако"

Прогноз Soccer365. ru

18.12.2016 14:45

В контексте центрального матча тура Лиги 1 нельзя не сказать, среди прочего, также о "наклонностях" и недостатках соперников. "Монако" является, в первую очередь, командой контратакующей, которой проще играть вторым номером, чем первым. При этом нередко на помощь Леонардо Жардиму и его коллективу приходят дальние удары и высокий процент реализации моментов. "Монако" не нужно много создавать, чтобы забить, и это очень важно.



"Монако" – это мощная, результативная (в 27-ми официальных матчах сезона уже 69 забитых мячей!) и, главное, очень молодая, то есть с огромным потенциалом, команда. Если бы не несколько ветеранов (среди которых Морган Де Санктис – 39 лет, Раджи – 32, Набиль Дирар – 30, Жоао Моутинью – 30), которые если и играют, то очень редко и в основном на замене, то средний возраст "Монегасков" (а это 24,9) был бы куда ниже.



Из минусов "Лиона" нельзя не отметить недобор исполнителей на определенные позиции. Так, в центре защиты имеется только Мапу Янга-Мбива, Николас Н’Кулу и 20 летний аргентинец Эмануэль Маммана. Конечно, этот факт делает команду очень уязвимой, и осечки типа 2:4 от новичка Лиги 1 "Дижона", время от времени наверняка будут случаться, к этому болельщикам команды нужно быть готовыми.

В целом шансы на победу у хозяев явно выше.



Как известно, "Ткачи" слывут одним из самых молодых коллективов во Франции, а показатель среднего возраста этой команды составляет меньше, чем 24,5 года. Лишь в таких коллективах, как "Нант" и "Монако", под рукой у тренерского штаба команд футболисты собраны еще более молодого возраста. В заявку коллектива входят лишь три футболиста, которые старше 30-ти лет. Это фланговые беки Кристоф Жалле да Жереми Морель и полузащитник Матье Вальбуэна. Из других футболистов нет никого, кому бы исполнилось даже 28! Очевидно, что именно возраст является одной из доминантных причин того, что "Дети" от лучших трех команд высшего дивизиона отстают более чем заметно. При этом подбор игроков коллектива позволяет играть с лучшими клубами высшего дивизиона Франции чуть ли не на равных, а в выездных матчах в пассиве "Лиона" всего-то восемь мячей (забили же "Ткачи" 14 голов).



"Монако" погоню за лидером, "Ниццей", продолжает громко и успешно. На счету этого "красно-белого" клуба уже восемь поединков, в которых горечи поражения команда не ощущала. В матчах, которые "Монегаски" проводили в родных стенах, этот клуб забивает, как известно немало, но и оппонентов уровня коллектива Генесио у Жардима почти не было.

Прогноз: 3-1

ТБ 2.5 1.67

В прошлом сезоне "Лион", который мы привыкли видеть вверху турнирной таблицы чемпионата Франции, как никогда был близок к провалу. Также "Ткачи" заняли последнее место в группе в Лиге чемпионов, из которой вполне могли бы и выходить. В первенстве Лиги 1 команда тоже играла очень слабо: после первого круга у нее было поровну побед и поражений и место в середине таблицы. Более того, закончил "Лион" первый круг с одним очком в шести матчах! Вот тогда, под самое Рождество, "Лион" решился назначить главным тренером Бруно Женезио, который с 2011-го года помогал в клубе самым разным наставникам.Поначалу прогресса видать не было: "Лион" проиграл дерби "Сент-Этьену" и в очередных трех матчах заработал только очко. Но постепенно игроки начали воспринимать идеи нового тренера, команда набрала обороты, и на финише сезона ее было не остановить: 13 побед, в том числе над ПСЖ, две ничьи и одно поражение, и "Лион" вернулся в зону Лиги чемпионов. Оставалось только на второе место подняться, чтобы получить прямую путевку в турнир, и для этого нужно было дома обыграть нелегкого соперника в лице "Монако". "Монегасков" "Лион" не просто обыграл, а разгромил – 6:1, и стал вторым!К чему этот экскурс в не столь давние дебри истории?.. Ныне "Лион" – куда более мощная боевая единица все с тем же тренером, а символизм и реальное значение той победы над "Монако" переоценить тяжело!..Сам "Монако" прошлым летом куда больше покупал, чем продавал. Главные трансферы (Бенжамин Менди, Камил Глик, Джибриль Сидибе) были осуществлены в линию обороны. К слову, в позапрошлом сезоне "Монако" ассоциировался именно с классной защитой, в десяти матчах ЛЧ было пропущено всего пять голов. Уже ответный матч с "Вильярреалом" в квалификации ЛЧ "Монако" в защите провел едва ли не образцово. Поначалу третий призер чемпионата Франции особенно сильно страдал на втором этаже, но, учитывая репутацию поляка Глика как короля воздуха, неудивительно, что в скором времени "Монегаски" прибавили в этом компоненте. А сегодня главным достоинством этого коллектива видится уже игра в атаке!..Перед отчетным матчем хозяева опережают гостей на 11 очков, при этом "Монако" сыграл на один матч больше, чем оппонент – 17 против 16-ти игр. В активе "Монегасков" 39 баллов, 28 пунктов заработал "Лион". Команда португальца Леонардо Жардима идет на второй позиции, "Дети" расположились на пятом месте. По итогам текущего игрового тура хозяева точно не опустятся ниже своей нынешней второй строчки, ведь накануне ПСЖ проиграл "Генгаму". Если же "Ницца" потеряет очки в своем матче, а "Монако" победит "Лион", то "красно-белые" возглавят таблицу Лиги 1. "Лион" же может обойти "Генгам" (для этого нужно победить в этом матче).Хавбек "Монегасков" Темуе Бакайоко попал на радары скаутов команды Антонио Конте. Этот исполнитель, возможно, заменит в стане "Синих" бразильца Оскара. Как известно, есть высокая вероятность того, что этой зимой "Аристократы" продадут своего полузащитника в Китай за сумму в шесть десятков миллионов фунтов стерлингов. Британская пресса сообщает, что при таком развитии событий лондонцы постараются заманить игрока молодежной сборной Франции. Стоимость такого трансфера должна составить порядка 40-ка миллионов британских денег. Отмечается, что "Пенсионеры" не только получат финансовые выгоды от осуществления таких "манипуляций", а еще и смогут сэкономить на заработной плате игрока. Кроме того, акулы пера предполагают, что итальянскому тренеру "Синих" куда больше по душе высокий уровень работоспособности Бакайоко, чем артистические данные Оскара. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за Монако два десятка поединков во всех соревнованиях.Нападающий клуба Лиги 1 "Анже", а речь о Николя Пепе, привлек внимание скаутской службы "Лиона". В стане "Ткачей" хотят сделать атаку своего клуба более мощной уже грядущей зимой. Французские СМИ сообщают, что Пепе, представляющий "Анже", видится идеальным кандидатом на замещение такой "вакансии". Как ожидается, за своего игрока "Анже" выручит примерно 10 миллионов евро. Этнический ивуариец, Пепе родился во Франции. С начала текущего чемпионата Пепе забил в ворота соперников два гола в 16-ти матчах. Его соглашение с Анже заканчивается в 2019-м году. СМИ отмечают, что на игрока, возраст которого – 21 год, претендуют такие клубы, как "Монако", а также "Лилль", итальянские "Рома" и Ювентус", английский Ньюкасл. Также для "Лиона" важно, едет ли Пепе на предстоящий вскоре чемпионат африканского континента.Как известно, Фабиньо, по своему футбольному "образованию", является правым латералем, который со временем укоренился в опорной зоне, и теперь в своем ремесле является одним из лучших игроков не только в чемпионате Франции, но и в Старом Свете. С начала сезона показатели бразильца, с учетом его вроде как вовсе не "атакующей" позиции, впечатляют. На счету Фабиньо семь голов и две голевые передачи, и это только, по сути, середина сезона! Нет сомнений, что летом отбоя от желающих приобрести этого хавбека не будет, пока же с завидной стабильностью со знаком "+" он кует успехи "Монегасков".Перед началом текущего сезона за Ляказетта давали громадные, рекордные для "Лиона" суммы! И все-таки президент "Лиона" Жан-Мишель Ола решил, что цена на Александра за год еще больше вырастет. При этом о каких-то турнирных успехах, которые могут иметь хороший отпечаток на цене Ляказетта, говорить не приходится – вряд ли "Лион" в его нынешнем состоянии может подняться в таблице выше второго места, и остается ждать продолжения демонстрации зрелищного, результативного, скоростного футбола, которым команда так запомнилась в конце прошлого сезона. Ляказетт – яркий представитель такого футбола, который забил уже 13 раз в 18-ти матчах.Хозяева на своем поле не щадят никого, а показателю забитых "Монако" мячей в родных стенах может позавидовать почти любой клуб из ведущих чемпионатов Старого Света. Гости же не только не смогут устоять под шквалом атак "Монако", но и, с высокой вероятностью, ответят и своими выпадами.