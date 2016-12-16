РБ Лейпциг - Герта: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч пятнадцатого тура чемпионата Германии.

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Ключевые футболисты

Тимо Вернер

РБ Лейпциг

Джордан Торунарига

Герта

Ориентировочные составы

32 Гулачи 4 Орбан 13 Ильзанкер 23 Халштенберг 20 Шмиц 31 Демме 8 Кейта 10 Форсберг 7 Забитцер 9 Поульсен 11 Вернер 22 Ярстейн 28 Лустенбергер 5 Штарк Торунарига 3 Шельбред 20 Родригес 23 Вайзер 21 Платтенхардт 14 Штокер 16 Шибер 19 Ибишевич

Слова перед матчем

"Мы знаем, какая классная команда ждёт нас в субботу, поэтому мы должны найти пути для победы. Я уверен, что мы покажем абсолютно другую игру, чем против "Ингольштадта". С нетерпением ждём игру, так как хотим начать новую победную серию с домашнего матча. Я думаю "Герта" нам будет противостоять упорно, но в тоже время нам надо показать со своей стороны надёжную оборону. Задача на субботу абсолютна ясна и нам надо предельно сфокусироваться на матче! "Герта" до этого момента показывает отличную игру и по праву занимает 3 место".

Главный тренер "РБ Лейпцига"

"На этой неделе я наблюдал за Николасом Штарком, он усиленно занимался и больше не допустит такой ошибки. Флориан Баак по настоянию врача не тренируется. Турангариа готовится. Возможно, мы увидим его на поле. Наш план на игру? Не пропустить и постараться забить хотя бы один. "РБ Лейпциг" очень скоростная команда. Они хорошо играют в отборе и отлично контратакуют. То как они действуют после потери мяча, это выделяет их. "Герта" возможно не так быстра, но у нас есть свой стиль. У меня нет отрицательного опыта с этой командой".

Главный тренер "Герты"

Прогноз и Ставки

17.12.2016 09:30

Обе команды в прошлом туре дружно проиграли аутсайдерам. "РБ Лейпциг" на выезде уступил бывшей команде своего главного тренера. Для быков это поражение стало первым в рамках Бундеслиги; они лишились первого места, пропустив вперед "Баварию". А "Герта" на своем поле проиграла "Вердеру". Для берлинцев эта неудача стала первой перед своими зрителями, ведь до этого "Старая Дама" оставалась единственной командой чемпионата Германии, имевшая 100% результат на своем поле. Для каждого из соперников эта игра имеет особое значение. Если "РБ Лейпицг" теряет очки второй раз подряд, то к игре 16-го тура против "Баварии" парни Ральфа Хазенхюттля подойдут в качестве догоняющих и полноценной борьбы за статус зимнего чемпиона не случится. А для "Герты" еще одна неудача будет означать потерю третьей строчки, что перед месячной паузой не самая лучшая новость. Все-таки еще свеж в памяти весенний провал прошлого сезона, когда клуб упустил место в Лиге чемпионов.

Прогноз: 2-1

П1 1.66

ТБ 1,5 голов РБ Лейпцига 1.78

"РБ Лейпциг" и "Герта" перед началом сезона вряд ли думали, что будут заканчивать первый круг в тройке лидеров. Берлинцы не обладают большими ресурсами, и вылет на ранней стадии Лиги Европы не был воспринят с оптимизмом. А "быки" и вовсе дебютировали в Бундеслиге, а в такой ситуации ни одна команда не может закладываться на лидерство."РБ Лейпциг" долгое время шел без поражений. 14 матчей парни Ральфа Хазенхюттля обязательно набирали очки, но все закончилась на поле бывшего клуба главного тренера "быков". Выезд в гости к "Ингольштадту" завершился поражением с минимальным счетом, а другими словами – лидер сезона уступил последнему клубу Бундеслиги. Как итог – "РБ Лейпциг" потерял первую строчку, уступив ее по дополнительным показателям мюнхенской "Баварии".В следующем туре нам предстоит увидеть битву действующего чемпионат Германии и дерзкого новичка. Хорошо бы, если оба клуба подойдут к данной игре с одинаковыми показателями в графе "очки"."Герта" находится чуть поодаль, проигрывая шесть баллов. Сейчас берлинцы занимают третье место, но их преимущество над преследователями – минимально. "Кёльн", находящийся на седьмой строчке, отстает всего на четыре балла. А в пределах одной победы располагаются "Хоффенхайм", "Айнтрахт" и "Боруссия" Д. Так что поражение в ближайшем матче сильно подпортит для "Герты" место в турнирной таблице.Всего этого можно было избежать, не проиграй парни Пала Дардаи на прошлой неделе "Вердеру" на своем поле. До того матча "Старая Дама" выиграла все шесть игр на своем поле и тут такая неудача. Игроки "Герты" даже не смогли забить, подарив Бремену первый "сухой" матч в сезоне."РБ Лейпцигу" не привыкать отбиваться от насмешек других клубов чемпионата Германии. Так "Бавария" после победы "Ингольштадта" в лице Карла-Хайнца Румменигге обещала "шанцерам" пива и сосисок за помощь в борьбе за первое место. Была бы фантазия, а чем уколоть "быков" всегда найдется.На пресс-конференции перед матчем главный тренер "Ред Булла" Ральф Хазенхюттль еще раз подчеркнул, что травмированных игроков ждать до окончания первой части сезона не стоит, хоть они и тренируются в общей группе. Так что на поле должны появиться привычные лица."Герта" и "РБ Лейпциг" заложники географии. Практически все команды Бундеслиги находятся на Западе, а участники предстоящей встречи – на Востоке. "Герта" хоть и не имеет отношения к ГДР, но их матч против "быков" можно в какой-то степени считать дерби. Этому моменту на прошедшей неделе было посвящено много вопросов и опасений. Руководство "Старой Дамы" и футболисты команды постоянно подчеркивают, что просят своих фанатов провести эту игру спокойно, не создавая лишних проблем своим поведением клубу.Пал Дардаи и Михаэль Преетц отдельно затронули этот момент на пресс-конференции: "Предстоящую игру окружает много вещей, не относящихся к футболу. Мы же ищем противостояния только на футбольном поле. Надеюсь, все пройдет в дружеской атмосфере", – сказал Преетц.Тимо Вернер – главный бомбардир "РБ Лейпцига". В 14 матчах он сумел забить 8 голов и еще 5 раз ассистировал своим партнерам. Звездный час молодого форварда, если так можно сказать, пробил в домашнем матче против "Шальке", когда его действия привели к назначению пенальти в ворота "кобальтовых". Хотя на повторе мы прекрасно видели, какой ценой Вернер его заработал.Во многом благодаря этому одиннадцатиметровому "быкам" удалось обыграть "Шальке", прервав их феноменальную серию побед.Играя за "Штутгарт" Тимо Вернер в рамках Бундеслиги забил 13 голов. И при нынешнем темпе к концу сезона он должен перекрыть эти показатели. Еще одна особенность форварда – он часто стреляет дуплетом: на его счету дубли в матчах с "Гамбургом", "Майнцем" и "Фрайбургом".Джордан Турангариа – пока еще не ключевой игрок команды, но написать про него мы не могли. На "Герту" свалились травмы центральных защитников, а при схеме 3-5-2 вылет двух игроков – практически катастрофа. Так что Палу Дардаи пришлось подключать к работе двух молодых футболистов.По предварительным данным, что дает Kicker, нам стоит ждать выхода этого молодого игрока в основе. "РБ Лейпциг" обладает одной из лучших атак Бундеслиги, так что у парня найдутся поводы поработать, да и дежурные несколько ошибок он допустит, поэтому его партнерам необходимо уделить особое внимание его страховке.А вот что о парне говорит главный тренер "Герты" Пал Дардаи: "У него отличная левая, он очень быстр, не смотря на высокий рост. Он уже больше чем просто игрок-открытие, я вижу как он прогрессирует".По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:РБ Лейпциг: Gulacsi – Schmitz, Ilsanker, Orban, Halstenberg – Demme, Keita – Sabitzer, Forsberg – Y. Poulsen, Ti. Werner.Герта: Jarstein – Lustenberger, Stark, Torunarigha – Weiser, Plattenhardt – Skjelbred, Allan – Stocker – Schieber, Ibisevic."РБ Лейпциг" играет дома, и на своем поле команда не смогла выиграть всего один раз и случилось это еще на старте чемпионата. У хозяев значительно больше ресурсов, поэтому они должны выигрывать. Да и представить, что второй матч подряд они останутся без забитых голов, мы не можем.