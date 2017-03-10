Бундеслига: прогноз на 24-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 24-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

10.03.2017 11:30

Руководство "Байера" после разгромного поражения от "Боруссии" Д приняло решение уволить главного тренера команды Роджера Шмидта. Теперь до конца сезона тренировать Леверкузен будет Тайфун Коркут. Первый матч новый наставник проведет на своем поле против бременского "Вердера". Гости на данный момент имеют серию из трёх побед подряд, которая позволила им подняться на 14-е место, значительно оторвавшись от зоны вылета. Теперь плохие мысли фанатов Бремена ушли далеко, сейчас они вправе ждать от футболистов борьбы за место в середине турнирной таблице, тем более плотность там достаточно высока. Про это надо помнить и "Байеру", все-таки отставание от 6-го места сейчас составляет пять очков, а впереди еще играть три месяца. Исправить ситуацию возможно. Игру "Байера" вынесли на пятницу, потому что среди недели Леверкузену играть ответный матч Лиги чемпионов, но пройти "Атлетико" шансов мало, так что экономить силы или беречься в составе хозяев никто не будет.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 06:30

Несколько дней назад "Бавария" еще на шаг приблизила отставку Арсена Венгера из "Арсенала". Мюнхенцы повторно разгромили английский клуб, за две игры забив в ворота "Арсенала" 10 голов. При этом качество футбола со стороны парней Карло Анчелотти по-прежнему вызывает вопросы. И даже не слишком уверенная игра "Баварии" всё равно позволяет ей уверенно лидировать в чемпионате Германии. Сейчас отрыв от "РБ Лейпцига" составляет семь очков, так что рекордмайстер может быть спокоен за ближайшее будущее. Впереди домашний матч против "Айнтрахта". Нико Ковач возвращается в Мюнхен. Правда, настроение у наставника "орлов" не самое лучшее. На текущий момент серия поражений "Айнтрахта" насчитывает четыре матча, за которые пропущено девять мячей. Это очень много для команды, которая закончила первый круг едва ли не с лучшим результатом по игре в обороне. "Орлы" сейчас занимают шестое место, а их отставание от четвёртой строчки исчисляется уже шестью баллами.

Прогноз: 2-0

11.03.2017 06:30

Очевидно, что "Боруссия" Д к марту набрала ход. Даже травмы ведущих футболистов пока не сказываются на игре Дортмунда. Накануне "шмели" уверенно прошли "Бенфику" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамейянг оформил хет-трик. Итого африканский форвард за последние три игры забил уже семь голов, отличный результат! Впереди выездная встреча против берлинской "Герты". Соперники уже встречались между собой после зимнего перерыва. В рамках Кубка Германии на поле в Дортмунде команды провели 120 минут, завершив матч со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась "Боруссия" Д. Во второй части сезона "Старая Дама" выступает не слишком удачно, она смогла выиграть всего два матча из восьми (во всех турнирах). Её место в зоне Лиги чемпионов находится под большим вопросом, отставание от топ-4 начинает расти. В ближайшем матче надо обязательно набирать очки, если Пал Дардаи хочет попасть в главный еврокубковый турнир по итогам сезона. В противном случае Берлин ждёт Лига Европы и ранний старт сезона.

Прогноз: 1-2

11.03.2017 06:30

Победа над "Боруссией" Д так и осталась единственным светлым пятном в выступлении "Дармштадта" при Торстене Фрингсе. С тех пор "лилии" проиграли три матча подряд, пропустив в каждом из них ровно по два мяча. Клуб плотно обосновался на последнем месте, он отстает от 16-й строчки на одиннадцать баллов. Сумеет ли "Дармштадт" хотя бы навязать борьбу за сохранение месте в Бундеслиге? Вряд ли. Тем не менее, на своем поле команда способна временами оказывать сопротивление. В предстоящей игре парни Торстена Фрингса сыграют против "Майнца". Гости не слишком удачно действуют на чужом поле, лишь в последней игре (на выезде) они смогли одолеть "Байер". Да и в целом результаты гостей нельзя назвать стабильными. Тем не менее, есть один факт, который полностью говорит за "карнавальщиков": в рамках Бундеслиги "Майнц" ещё ни разу не проигрывал "Дармштадту". С учетом большой плотности в таблице, в борьбе за Европу принимает участие много команд, и три очка против аутсайдера в такой ситуации надо брать обязательно.

Прогноз: 0-2

11.03.2017 06:30

"Хоффенхайм" все ближе подбирается к Лиге чемпионов. После победы в прошлом туре над "Ингольштадтом" "селяне" закрепились на четвёртой позиции, обеспечив себе небольшой задел перед преследователями. Впереди у Юлиана Нагельсманна выезд в гости к "Фрайбургу", который неделей ранее немного помог "Хоффенхайму". Команда Кристиана Штрайха на выезде обыграла "Айнтрахт", тем самым ещё больше уплотнив турнирную таблицу. В случае домашней победы в ближайшей игре "брайсгау" имеют возможность подняться в зону еврокубков. Обыграть "Хоффенхайм" удалось всего двум командам в нынешнем сезоне, однако это произошло уже во втором круге, и оба раза на выезде. В гостях "селяне" сейчас играют не слишком здорово – всего одна победа в последних семи матчах, так что "Фрайбург" вправе рассчитывать набрать очки перед своими трибунами.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 06:30

"РБ Лейпциг" уже вряд ли сможет зацепиться за борьбу за чемпионство в Бундеслиге. В прошлом туре "быки" сыграли вничью с "Аугсбургом", и теперь они отстают от "Баварии" на семь очков. То есть разница между двумя лидерами сезона вновь составляет три матча. Запас же перед "Боруссией" Д, идущей на третьем месте, шесть баллов, что позволяет главному тренеру хозяев Ральфу Хазенхюттлю работать в спокойном режиме. Задача же на конец сезона – обеспечить клубу прямое попадание в Лигу чемпионов. Впереди домашняя игра против "Вольфсбурга", чьи дела далеко от идеала. Андрис Йонкер неделей ранее смог добыть одно очков в выездном матче против "Майнца", однако этого всё равно мало. "Волки" лишь по дополнительным показателям опережают "Гамбург". Так можно доиграться и по итогу чемпионата угодить в переходные матчи. А ведь недавно "Вольфсбург" выигрывал Кубок Германии и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 09:30

Встречу "Кёльна" и "Ингольштадта" вынесли на вечер субботы. Это не самый очевидный выбор, учитывая последние результаты соперников. "Козлы" и "шанцеры" за последние четыре тура смогли лишь по разу набрать очки. Хозяева предстоящего матча в рамках 21-го тура на своем поле сыграли вничью с "Шальке", а гости в тот игровой день на выезде забили два мяча "Айнтрахту" и отпраздновали победу. Естественно, дела в чемпионате Германии у "Кёльна" и "Ингольштадта" не ладятся. Первые близки к тому, чтобы вывалиться из зоны еврокубков, а вторые увязли в зоне вылета. "Ингольштадт" недобрал несколько очков из-за пропущенных голов на последних минутах, их и не хватает команде, чтобы вести борьбу с "Гамбургом". Парни Майка Вальпургиса отстают от "динозавров" на пять баллов, подтянуть "шанцеров" может только победа. "Кёльн" же несмотря на не слишком хорошие результаты проигрывает редко, всего 6 раз команда не смогла набрать очки. Лучше показатели только у команд из зоны Лиги чемпионов.

Прогноз: 0-0

12.03.2017 07:30

"Шальке" и Маркус Вайнцирль не справляются с игрой на два фронта. За последние шесть матчей команда одержала ровно ноль побед и четыре раза сыграла вничью с одинаковым счётом – 1:1. За прошедшую неделю "кобальтовым" дважды противостояла "Боруссия" М. В рамках чемпионата Германии "жеребцы" обыграли "Шальке" со счётом 4:2, а в Лиге Европы соперники разошлись миром. Время для передышки у Маркуса Вайнцирля нет, в воскресенье ему играть на своем поле против своей бывшей команды. "Аугсбург" за последние два тура набрал четыре очка: "фуггеры" сначала обыграли "Дармштадт", а затем смогли остановить "РБ Лейпциг". Гости имеют возможность в недельном графике готовиться к играм чемпионата Германии, поэтому они будут выглядеть свежее. К тому же "Агусбург" против "Шальке" набирал очки в четырёх последних матчах. Что касается "Шальке", то ко всем бедам добавилась новость о Брэеле Эмболо, который не сможет сыграть за команду до конца сезона.

Прогноз: 0-1

12.03.2017 09:30

"Борусси" М при Дитере Хеккинге играет очень хорошо, результаты команды пошли в гору. В Бундеслиге "жеребцы" забрались уже на девятое место, а от шестой строчки Мёнхенгладбах отстает всего на три балла. В Лиге Европы команде удалось добиться выездной ничьи против "Шальке", а в Кубке Германии "Боруссия" М вышла в полуфинал. В четвертьфинале турнира парни Дитера Хеккинга на выезде обыграли как раз "Гамбург". Болельщики гостей могут жаловаться, что календарь сводит их с одними и теми же командами, но "Боруссия" М раз за разом добивается результата. При Андре Шуберте главной проблемой Мёнхенгладбаха были матчи на выезде, в них команда практически ничего не набирала. С приходом нового наставника во второй части сезона "жеребцы" провели восемь встреч за пределами своего стадиона и добились 6 побед и 2 ничьих. "Гамбург" же в свою очередь дома набирает львиную долю очков, то поражение в Кубке Германии единственное для "динозавров" за три месяца.

Прогноз: 1-2