Примейра-лига: прогноз на 25-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать пятого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.

10.03.2017 12:30

"Драконам" терять очки нельзя, если они хотят взять чемпионский титул. На текущий момент по игре и кондициям клуб смотрится лучше лидера, однако отстает на 1 балл. Стоит отметить, что за весь чемпионат "Порту" проиграл только 1 раз. Это достойно уважения. Состав команды претерпел некоторые изменения и ставка сделана на молодых, которые успели сыграться, проявить себя. В рамках прошлого тура "драконы" разгромили "Насьонал Фуншал" со счетом 7:0. Яркая победа, позволившая некоторым игрокам улучшить свои показатели как бомбардиров. "Арока" стала играть гораздо хуже, чем год назад. Вряд ли получится повторить прошлогодний успех и пробиться в зону еврокубков. Команда идет на 12-м месте. В прошлой игре выезжала в гости к "Браге" и проиграла 1:3. Наверняка преимущество на протяжении всего матча будет у "Порту". Вице-лидер обязан побеждать.

Прогноз: 0-2

11.03.2017 08:00



"Витория Сетубал" имеет в копилке 30 очков и может относиться к крепким середнякам. Команда уже гарантировала себе сохранение прописки в элите. Остается попытаться побороться за место в еврокубках. Для этого надо войти в пятерку сильнейших. Вряд ли это получится сделать, поэтому от команды не следует ждать сверхусилий. "Фейренси" - новичок Примейры. В прошлом туре клуб принимал "Бенфику" и чуть было не отнял очки у лидера. Однако в итоге поражение 0:1. А вот "Витория Сетубал" проиграла на выезде "Маритиму" с таким же счетом. По силам соперники примерно равны, но так как "Сетубал" играет дома, то шансов на победу имеет больше. Здесь моно поставить на победу хозяев поля или ничью.

Прогноз: 2-1

11.03.2017 10:15

Многие продолжают удивляться прыти дебютанта высшего дивизиона "Шавиша". Команда набрала 32 очка и даже имеет шансы на то, чтобы пробиться в Лиге Европы. Конечно, для это требуется сделать серьезный рывок, но всякое может случиться, пока же 8 место и уверенная игра в обороне стала козырем новичка. В прошлом туре выезд к "Белененсеш" обернулся поражением со счетом 1:2. Здесь могла быть и ничья, но не получилось реализовать свои моменты. "Брага" же наконец-то одержала победу. В этот раз не повезло "Ароки", в ворота которой влетело 3 мяча. Оппонент ответил только одним точным ударом. "Пушкари" расположились на 4-м месте, имея в активе 42 балла. До третьей строчки не хватает 6 пунктов и вряд ли получится догнать "Спортинг". Важно сохранить нынешний расклад, чтобы сразу попасть в групповой турнир Лиги Европы на будущий год. Матч будет интересным и здесь самый вероятный исход ничья.

Прогноз: 1-1

11.03.2017 12:30



Если бы в прошлом сезоне "Тондела" не отобрала у будущего соперника очки, то "львы" стали бы чемпионами. Интересная деталь, но именно эти баллы помогли самой "Тонделе" остаться в элите. Теперь клуб вновь попробует насолить представителю "Великой тройки". Уже сейчас аутсайдер должен задуматься над своим положением, чтобы не увязнуть в болоте безвозвратно. В прошлом туре получилось взять ничью на выезде против "Пасуш де Феррейра". "Спортинг" тоже сыграл вничью, принимая дома "Виторию Гимарайнш". Очередная потеря очков отодвинула клуб еще дальше от лидирующей группы. Будет очень сложно хотя бы приблизиться к "Бенфике" и "Порту". По всей видимости, матч пройдет под диктовку гостей, которые победят.

Прогноз: 0-2

12.03.2017 09:00



"Насьонал Фуншал" находится на предпоследнем месте, имея одинаковое количество очков с таким же аутсайдером "Тонделой". Все идет к тому, что команда покинет элиту по окончании сезона. Игра не клеится, футболисты просто отбывают номер в ряде моментов. В прошлом туре было унизительное поражение от "Порту" со счетом 0:7. После подобного провала некоторые долго приходят в себя. "Пасуш де Феррейра" принимал "Тонделу" и разошелся миром – 0:0. Сейчас у команды в копилке 25 очков и до зоны вылета аж 9 пунктов. Вряд ли "Пасуш де Феррейра" подпустит к себе аутсайдеров. Чтобы не рисковать, достаточно просто обыграть "Насьонал Фуншал". Тогда будет гарантировано сохранение места в Примейре. Но хозяева будет упираться и скорее всего все закончится ничьей.

Прогноз: 1-1

12.03.2017 09:00

"Шахматные" уже твердый середняк Примейры. Требуется усиление, чтобы начать бороться за попадание в еврокубки. Пока же приходится прозябать в середине таблицы. На данный момент у команды 30 очков и 10 место. Нормальный показатель, ведь, еще в начале зимы велась борьба за выживание. В рамках прошлого тура "Боавишта" гостила у "Морейренсе". Команды за 90 минут ни разу не поразили ворота друг друга. "Маритиму" с начала зимы предпринял мощный рывок, что позволило взлететь на шестое место, отставая от пятой позиции всего на 3 очка. Команда поражает своей уверенной игрой, умением противостоять любому сопернику. В прошлой игре удалось победить "Виторию Сетубал" - 1:0. Коллектив способен на то, чтобы войти в пятерку сильнейших. Матч получится интересным и здесь возможна ничья.

Прогноз: 1-1

12.03.2017 11:00



"Риу Ави" - самая непредсказуемая команда португальского первенства. Футболисты могут на равных бороться со "Спортингом" и тут же проиграть кому-то из аутсайдеров. Перед началом сезона многие полагали, что "Риу Ави" будет в пятерке сильнейших, но чего-то не хватает – то защита подводит, то форварды показывают низкий КПД. В итоге потеряно много очков и отставание от заветного пятого места составляет 8 баллов. В прошлом туре команда гостила у "Эшторила" и наконец-то смогла победить со счетом 2:0. "Морейренсе" принимал "Боавишту" и разошелся миром. У клуба 20 очков и близость зоны вылета настораживает. Уже через пару туров "Морейренсе" может оказаться на предпоследней строчке. Требуется набирать очки, но против "Риу Ави" сделать это весьма сложно, играя гостях.

Прогноз: 2-1

12.03.2017 13:15



"Витория Гимарайнш" в прошлом туре здорово смотрелась против "Спортинга" на выезде. Команда проигрывала 0:1, но смогла выровнять ситуацию. Это важная ничья, которая позволила не только вернуть уверенность в своих силах, но и иметь отрыв от "Маритиму" в 3 очка. Напомним, что "Витория" занимает пятую строчку, позволяющую играть в Лиге Европы. "Эшторил" принимал дома "Риу Ави" и пропустил 2 безответных гола. Команда имеет 20 очков и рискует погрязнуть в разборках за сохранение места в элите. От зоны вылета отрыв всего в 4 очка, что не может не настораживать.

Прогноз: 2-0

13.03.2017 13:00



"Бенфика" после поражения 0:4 от "Боруссии" Дортмунд наверняка находится в разобранном состоянии. Подобные уколы не проходят бесследно. С другой стороны, команда показа свой истинный уровень – не хватает командной скорости, умения держать оборону, когда соперник все делает быстро и слажено. Теперь все силы будут брошены на чемпионат, чтобы взять 4-е кряду чемпионство. Напомним, что отрыв от второго места составляет всего 1 балл и проигрывать крайне нежелательно. Даже ничья станет сродни поражению. В прошлом туре лидер обыграл на выезде "Фейренси" со счетом 1:0. "Белененсеш" идет на 7-м месте с 32-мя баллами. В прошлом туре получилось обыграть дома "Шавиш" - 2:1, который имеет такое же количество очков. Нас ждет интересный матч, в котором "Бенфика" постарается показать свое мастерство и забыть про неудачи в еврокубках.

Прогноз: 2-0

"Бенфика" распрощалась с Лигой чемпионов, проиграв во втором матче 1/8 финала "Боруссии" Дортмунд со счетом 0:4. В принципе, был показан уровень команды и всего португальского чемпионата. На данном этапе сложно бороться за титулы в Европе, конкурировать с грандами. Остается надеяться на то, что в ближайшие 2-3 года получится сохранить состав, оставить лидеров, вырастить молодежь. В противном случае еще долго мы не увидим финальную игру Лиги чемпионов или Лиги Европы с представителями Португалии.В национальном первенстве продолжает лидировать "Бенфика", которая опережает "Порту" на 1 балл. Это длится довольно давно и все ждут, когда кто-нибудь из лидеров оступится. С другой стороны, все может решиться в очном противостоянии через 3 недели. Пока же оба клуба штампуют победы, пусть не всегда просто."Спортинг" в прошлом туре вновь сыграл вничью и отдалился от "орлов" на 12 очков. Подобный гандикап ликвидировать практически невозможно. Тем более, "львы" не смотрятся такой грозной силой, как было в прошлом чемпионате. Насчет третьего места можно не беспокоиться, так как гандикап от "Браги" в 6 баллов довольно основателен.В нижней части таблицы "Тондела" и "Насьонал Фуншал" продолжают оставаться явными аутсайдерами. У команд по 16 очков. Для выхода из зоны вылета не хватает 4 балла. Скорее всего, борьба за выживание будет вестись до последнего тура. Все-таки временами та же "Тондела" смотрится весьма интересно.