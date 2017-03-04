УПЛ: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 20-го тура футбольного первенства украинской Премьер-лиги сезона 2016/17.



Фото: soccer365.ru

04.03.2017 07:00

В отличие от хозяев, гости еще ведут борьбу за попадание в первую шестерку, и этот факт одесскому клубу мотивации, желания бороться и проявлять себя по-максимуму, несомненно, добавляет. Тем не менее, по подбору игроков "днепряне" визави превосходят. Играя же на своем поле, "Днепр" может (и должен) воспользоваться этим фактором как своим преимуществом. Стоит отметить, что обе команды на этот матч понесли весьма серьезные потери – речь о том, что пропустят поединок три игрока. У "Днепра" это полузащитник Юрий Вакулко. "Черноморец" же вынужден обойтись без двух игроков, которые в свое время были в киевском "Динамо – это хавбек Александр Андриевский (собственно, его контракт Киеву еще принадлежит – он за ЧО играет в аренде) и форвард Дмитрий Коркишко. У всех троих – перебор карточек и дисквалификация.

Прогноз: 1-0

04.03.2017 10:00

Если говорить о номинальном состоянии команд, подборе игроков и статистических показателях, "Олимпик" киевляне должны уверенно побеждать. Если раньше нередко можно было услышать о том, что "олимпийцы" это исторически неудобный для "Динамо" соперник, то сегодня такие "умозаключения" уже не работают. Не стоит забывать, что в первом круге в Сумах ДК обыграло соперника с "однокалиточным" счетом - 4:0 в пользу действующего чемпиона. Немаловажно и то, что "олимпийцы" за зиму в отношении кадров существенно потеряли и пока не нащупали свою игру. Да, матч, в котором подопечные Романа Санжара в этом сезоне уже показывали героизм и доблесть, уже был – речь об игре с "Шахтером", в которой у "оранжево-черных" эта команда сенсационно отобрала очки. Но на этот раз куда более вероятным видится другое, и намечающийся сценарий – явно не в пользу "олимпийцев". Пожалуй, можно предположить, что "Олимпик" попытается сыграть таким образом, чтобы перед атакующими потугами хозяев то и дело появлялся "автобус". Но с учетом того, что в игре с "Зарей" "динамовцы" явно не были похожи на клуб, который испытывает проблемы с идеями в наступлении, этот "аргумент" "Олимпика" видится весьма сомнительным.



Конечно же, луганская "Заря" практически в любом виде и состоянии сильнее, чем "Олимпик", поэтому уверенная победа "бело-синих", как ни крути, напрашивается. Вопрос только, сколько забьет "Динамо" и появился ли у этой вроде как серьезно обновленной не только "внешне", но и "внутри", омолодившейся и просто во многом новой команды, желания, совпадающие с возможностями. Важно и то, что Киев не обременен еврокубками, поэтому беречь силы на выступление вне внутренней арены теперь не нужно, а следовательно, не нужно и выдумывать те или иные варианты кадрового набора на очередной матч – выйдут сильнейшие. К слову, с учетом того, что у хозяев несколько игроков, которые не играли с "Зарей", на эту игру задействованы быть могут, у Сергея Реброва будет больше приятной головной боли. У его же подопечных, с учетом начала второй части сезона, и не лучшего периода на первом этапе кампании 2016/17, мотивация должна зашкаливать. И в этом, среди прочего, скрытая сила этого "Динамо" еще, как минимум, в двух-трех играх – без твердого места в стартовом составе отдельный игрок, в случае, если ему даст шанс тренер, будет выпрыгивать из штанов, но пытаться доказать, что он и только он достоин выходить в стартовом составе.

Прогноз: 3-0

05.03.2017 07:00

Очень любопытное противостояние, как минимум, по двум причинам. Во-первых, Владимир Шаран приезжает во Львов в гости к клубу, команду которого сравнительно недавно тренировал. Во-вторых, хозяева, обладая составом, с которым можно и нужно претендовать на покорение куда больших высот, чем борьба за выживание, занимают последнюю позицию. При этом с белорусским наставником Олегом Дулубом "львы" демонстрируют весьма содержательный футбол, и должны с дна таблицы подниматься. На неделе состав "Карпат" пополнил нападающий Александр Гладкий – бывший игрок "Шахтера" взят у киевского "Динамо" в аренду. Этот трансфер призван помочь хозяевам восполнить потерю Густаво Бланко Лещука. Важно, что Гладкий за "Карпаты" уже играл, поэтому проблем с адаптацией в коллективе у Александра быть не должно.

Прогноз: 2-2

05.03.2017 10:00

Пожалуй, второй, после игры в Киеве на "Олимпийском", по статусности, матч тура. В игре с "Шахтером" хозяева этого поединка продемонстрировали довольно содержательный футбол, и были близки к тому, чтобы отобрать у лидера очки (что было бы вполне заслуженно). Нынешняя "Ворскла" переживает период формирования, немалому количеству новых игроков нужно сыграться, "нащупать" друг друга, но тенденция для поклонников этого клуба обнадеживающая… "Заря" же второй тур кряду сыграет с непростым визави. Качество футбола, которое "черно-белые" продемонстрировали в Запорожье с "Динамо", низким никак не назовешь, но запас прочности у этой "Зари", как ни крути, также ограничен, а на выезде придется сложнее. Как ожидается, в этом матче за гостей дебютирует полузащитник Владислав Калитвинцев, который должен добавить Луганску креатива впереди. Отметим, что обе команды сыграют в урезанных составах. Отсиживать дисквалификацию у хозяев будет хавбек Евгений Заричнюк, а у гостей – бек Евгений Опанасенко и полузащитник, серб Желько Любенович.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 12:30

Первый матч под руководством белорусского наставника, бывшего тренера "Кубани" Леонида Кучука, "Сталь" сыграла вничью, показав разве что зачатки нового видения игры команды тренерским штабом. Во втором матче пора бы уже показывать большее. "Зирка" из бывшего Кировограда – соперник, который "сталеварам" более чем по силам. Правда, ситуация усложняется тем, что на неделе стало известно о том, что в стане каменчан вроде как имеются финансовые задолженности. Более того, лагерь команды покинул неназванный в прессе легионер, который отказался играть до того момента, пока на его счет не поступят заработанные деньги… А это сигнал, как известно, нехороший. Справится ли со свалившейся напастью Кучук?.. Пока видится скорее "да", чем "нет". Но в дальнейшем, если ситуация не исправится, проекту под условным названием "закаленная "Сталь", возможно, придется помахать ручкой…

Прогноз: 1-0

05.03.2017 12:30

Завершится второй десяток для УПЛ текущего сезона матчем в Луцке, где местная "Волынь" примет действующего вице-чемпиона и команду, которая на 99,9% обеспечила себе чемпионский титул. Даже с учетом того, что у нынешнего "Шахтера" есть немало пробелов в командном механизме, которые отчетливо были видны в матчах с "Сельтой" в рамках Лиги Европы (не лучшее физическое состояние, пока не оптимальная форма лидеров, постоянные позиционные провалы центральных хавбеков и защиты), на фоне других команд высшей лиги ЧУ "кроты" выглядят мощнейшим монолитом. А значит, испытать проблем с набором трех очков в игре с командой из второй половины таблицы гости не должны. Да, оборона команды португальского наставника Пауло Фонсеки с начала второй части сезона действует весьма ненадежно, и даже у такого, мягко говоря, не шибко состоятельного в атаке клуба, как "Волынь", моменты в этой игре, несомненно, будут.

Прогноз: 1-3