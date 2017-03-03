Хаддерсфилд – Ньюкасл: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 35-го игрового круга Чемпиошипа.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Хаддерсфилд

Ньюкасл

Ключевые игроки

Элиас Качунга

Ориентировочные составы

1 Уард 44 Хефеле 5 Хадсон 15 Лёве 2 Смит 10 Муй 4 Уайтхед 17 Райив ван ла Парра 37 Браун 9 Качунга 23 Куанер 26 Дарлоу 6 Ласселс 2 Кларк 22 Йедлин 3 Дамметт 4 Колбэк 12 Шелви 30 Атсу 15 Диаме 11 Ритчи 20 Гуффран

Слова перед матчем

Минувший вечер вторника придал нам еще большей уверенности в будущем... Это было важно для последующих игр. Дуайт Гейл отлично себя чувствует, он тренировался в течение трех дней - он будет доступен для предстоящего матча. Когда мы первый раз играли с "Хаддерсфилдом", они были отлично организованы и очень хорошо прессинговали. То, что мы обыграли "Брайтон", а так же количество выигранных матчей доказывает, что команда знает, что нужно делать. Менталитет очень важен для нас, мы должны верить, что у нас есть достаточно качества для того, чтобы победить в любой игре. Все, о чем мы сейчас думаем - это "Хаддерсфилд". "Ньюкасл" имеет одинаковый стиль игры против каждой команды. Мы не изменим наш подход.

гпавный тренер "Ньюкасла

Прогноз Soccer365. ru

04.03.2017 12:30

Победная серия "терьеров" прервалась, но и в том матче они оставили очень хорошее впечатление. В кубковом матче с "Манчестер Сити" мы увидели, какой турнир является приоритетным для Давида Вагнера. Если бы он не надеялся на возможность прямого повышения в АПЛ, то вряд ли бы стал так явно сливать кубок. Сейчас им выпал шанс еще раз напомнить всем, что сказка не закончилась и скромная команда, бюджет которой в несколько раз меньше чем у именитого соперника, может на равных играть с записным фаворитом чемпионата.



"Сороки" добыли важнейшую победу в борьбе за первое место, но могут быстро лишиться своего преимущества. Их победа над "Брайтоном" вышла очень вымученной, соперники были равные и многое решил шедевр имени Диаме, который сломил безупречную оборону "чаек". Сейчас "терьеры" выглядят сильнее "Брайтона" и "Ньюкаслу" придется с ними помучиться. Возможно повторение и результата первого круга, который никого не удивит, но, скорее всего, победителя здесь мы не увидим.

Прогноз: 1-1

Накануне личного матча команды разделяет восемь очков, и преимущество на стороне гостей. Для поклонников второго по рангу дивизиона Англии, а также любителей интриги как таковой, важно, что по итогам этого тура "Ньюкасл", в случае поражения в этой игре, лидерства может лишиться. Если в активе "сорок" 73 очка, то "Брайтон", набравший 71 очко, визави может легко настигнуть – для этого достаточно "разобраться" с "Ноттингем Форест" на выезде и надеяться на осечку конкурента. А вот "Хаддерсфилд", который набрал 65 баллов, при любом итоге этой игры, ниже не опустится, но и не поднимется. Если от второй позиции и "Брайтона" хозяева отстают на шесть очков, то перед "Лидсом", который идет на четвертом месте, имеют гандикап в четыре балла.Как известно, не так давно тренер "терьеров", немецкий наставник Давид Вагнер не пожелал менять второй по рангу дивизион чемпионата Англии на высшую лигу Германии. Как сообщалось еще в декабре, клуб Бундеслиги 1, а речь о переживающем не лучшие времена "Вольфсбурге", хотел оформить с Вагнером трудовое соглашение, и закидывал на этот предмет несколько вкусных "удочек" с хорошей наживой в виде перспективы возглавить "волков". Тогда, еще в прошлом году, не срослось – Вагнер переезжать обратно на Родину отказался, а дела "волков" в лесу, где они пасут задних в противостояниях с куда менее грозными, по составу, возможностям и ресурсам, подбором игроков, "зверями", был призван поправлять француз Валерьен Исмаэль.Желание немецкого клуба привлечь под свои знамена этого тренера с Чемпионшипа неудивительно. Под руководством Вагнера весьма скромный, по меркам второго дивизиона, клуб выбился в участники борьбы за место в плей-офф, и вообще более чем серьезно претендует на попадание по итогам сезона в самую популярную лигу мира. Причем в декабре "Хаддерсфилд" отставал от первой позиции на десять баллов, сейчас же разницу сократил. И вот Исмаэля в "Вольфсбурге" уже нет, а молва снова связывает Вагнера с "волками". Причем на этот раз Давиду вроде как собираются сделать предложение, от которого тот отказаться не сможет…Переход Чейка Тиоте в клуб второй(!) по значимости лиги Китайской Народной Республики стал одним из самых важных событий в Чемпионшипе во время зимнего трансферного окна. Не меньший интерес, чем детали этой операции по присоединению к "дикому" Китаю еще одного игрока из Старого Света, признанного привести в Поднебесную частичку футбольной "цивилизации", вызывала сумма, которую отдал китайский клуб за разрыв контракта игрока с "сороками". "Бейцзин Энтерпрайз" за переход исполнителя с паспортом Кот-д’Ивуара заплатил более одного миллиона высоко оцениваемой британской валюты. Как известно, официально переход был оформлен только в начале февраля. Впрочем, с учетом того, что за "сорок" Чейк с начала сезона сыграл всего ничего, уход этого парня для команды потерей не стал. Тиоте был куплен в 2010-м году, у голландского "Твенте", за сумму более чем в четыре миллиона евро.Пока вопрос участия в матче одного из двух лучших бомбардиров Чемпионшипа Дуайта Гейла остается открытым, этот немецкий конголезец, остающийся главным бомбардиром "терьеров", получает роль, как минимум, одного из главных действующих лиц. Целых 11 результативных ударов и три голевые передачи на партнеров этого парня во всех турнирах с начала сезона не отображают тот вклад, который Качунга сделал в дело успеха своего клуба. Во многом благодаря именно Элиасу "Хаддерсфилд" столь изобретателен в атаке, пусть при этом уровень его игроков в сравнении с конкурентами не самый высокий. От действий Качунги напрямую будет зависеть успех его коллектива и в этом матче.