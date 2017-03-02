Чемпионшип: прогноз на 35-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 35-й тур.

03.03.2017 14:45

"Лидс" давно не побеждал в выездных матчах, и это начинает напрягать. Они продолжают держаться в шестерке лидеров, но их игра уже не так радует. Их спасает то, что сейчас большинство лидеров стабильно теряют очки, и очные матчи против конкурентов, в которых они показывают себя с наилучшей стороны и умудряются добиваться результата, даже проигрывая по игре.



Когда Джанфранко Дзолу прижали к стене, и казалось, что его вот-вот выгонят "Бирмингем" собрался и вытянул сложнейший матч против "волков". Сейчас даже соперник уровня "волков" для них считается сложным, что и говорить про "Лидс", который находится в первой шестерке. В этом матче ждем первую победу "Лидса" в 2017-м году, так как силы команд сейчас несопоставимы, да и последние успехи "синих" были скорее неожиданным всплеском, чем закономерной победой.

Прогноз: 0-1

04.03.2017 10:00

Почти в каждом туре нам попадаются матчи между борцами за выживание, этот матч как раз из таких. "Уиган" растерял свою форму и уже три матча не ощущал вкуса побед. Игра "Лэтикс" тоже не слишком воодушевляет их поклонников, все очень пресно, уныло и шансов на спасение не много, если не побеждать в таких матчах.



"Бродяги" умеют преподнести сюрприз даже самым умелым соперникам и явно не собираются отправиться в увлекательное путешествие по низшим лигам. Они почти в каждом матче стараются навязать борьбу. Они умеют атаковать, пусть зачастую эти атаки и не доходят до логического конца. Сейчас у них есть реальный шанс выбраться из зоны вылета и они способны им воспользоваться.

Прогноз: 2-0

04.03.2017 10:00

"Дачники" изо всех сил стараются вскочить в последний вагон поезда под названием плей-офф. Уже сейчас многим понятно, что для них многое решится в последнем туре, в матче против "сов", но для этого нужно немного сократить дистанцию. Они стараются и уже четыре матча идут без поражений, пожалуй, они более достойны промоушена, чем "Рединг" или "Шеффилд", но это еще нужно доказать.



Сейчас им снова предстоит встреча с очень опасным соперником, который хоть ни на что и не претендует, но отнимать очки у фаворитов горазд. В последних выездных матчах "Престон" был не слишком хорош, мотивированные "дачники" могут оказаться им не по зубам, но забить свой гол "Престон" просто обязан.

Прогноз: 3-1

04.03.2017 10:00

"КПР" продолжает лихорадить, они чередуют победы с поражениями, в то время, как их соперник набрал отличную форму и вместе с ней немало очков. Два последних выездных матча валлийцы выиграли у команд более сильных, чем нынешние "обручи". Отыграть отставание от первой шестерки им почти нереально, а значит, они могут играть в свое удовольствие, это должно раскрепостить "драконов", что мы и видим в последних матчах.



Дома "обручи" преподнесли уже немало сюрпризов, да и вообще команда Иана Холлоуэя достаточно крепкая и способная победить любого соперника. Без сомнения, нас ожидает очень упорный матч, в котором шансы команд почти равны, но я все же рискнул бы отдать преимущество гостям, которые в последних матчах показывают просто феноменальный футбол.

Прогноз: 1-2

04.03.2017 10:00

После очень обидного поражения в матче с "Ньюкаслом" и потери первого места "Брайтон" будет очень серьезно настроен. Сзади их начинает подпирать "Хаддерсфилд", а значит терять очки в матче с аутсайдерами нельзя и Крис Хьютон это прекрасно понимает. "Чайки" сильны, гораздо сильнее "Ноттингема", который не побеждал уже четыре матча.



После серии удачных матчей для "лесников" снова наступила черная полоса и борьба за выживание снова стала насущной проблемой. Хоть "Брайтон" и остается домашней командой и букмекеры дают достаточно высокий коэффициент на их победу, но фаворитами в этом матче будут они. Хорошая оборона "Брайтона" и импотентность "лесников" в атаке должны стать залогом победы гостей.

Прогноз: 0-2

04.03.2017 10:00

Уже шесть матчей "бараны" не празднуют победы, поскольку за этот период добыли только два очка и почти похоронили свои шансы на выход в Премьер лигу в этом сезоне. Игра дружины Стива Макларена уже не выглядит монолитной и непробиваемой, даже аутсайдеры стали расписываться в воротах Скотта Карсона, который раньше был одним из самых непробиваемых вратарей лиги.



"Барнсли" не слишком хорош в последних играх, но продолжает удерживаться в первой десятке. Сейчас они играют совершенно в другой футбол, чем раньше. Сильной стороной "Барнсли" стала оборона и она не подводит Пола Хекингботтэма. Но, даже не смотря на это, кажется, что "бараны" наконец прервут свою безвыигрышную серию, хоть в их пользу и сложно найти какие-либо аргументы.

Прогноз: 1-0

04.03.2017 10:00

Уже два поражения подряд потерпели "совы" из Шеффилда и позволили "Фулхэму" приблизиться к себе. Они показывают хорошую атакующую игру, но соперники находят бреши в их обороне и удачно этим пользуются. Сейчас им предстоит игра с одним из своих преследователей и здесь желательно не облажаться.



Примерно то же можно сказать и об их сопернике, который старается играть с позиции силы, но класса и этой самой силы им не хватает, чем пользуются даже аутсайдеры. Если они попробуют сыграть так и в этом матче, то их шансы на победу будут минимальны. Все зависит от Алекса Нила и схемы, которую он выберет на этот матч, думаю, что ошибки он не допустит и "канарейки" смогут увезти как минимум одно очко.

Прогноз: 1-1

04.03.2017 10:00

"Бристоль" обладает одной из самых слабых оборон в чемпионате. Порой это получается компенсировать атакующими действиями, но зачастую этого не хватает. В последних матчах они выглядели достаточно сильно и даже три поражения в четырех матчах не могут сгладить это впечатление.



"Бертону" повезло немного отдалиться от зоны вылета, но этот разрыв всего на одно поражение, которое он может получить в этом матче. Выездной "Бертон" не самое лучшее зрелище и противопоставить что-либо еще одному борцу за выживание он вряд ли сможет.

Прогноз: 3-1

04.03.2017 10:00

Пожалуй, нам не сыскать более упорной команды, чем "трактористы". В пяти последних матчах они добились четырех ничьих. Все эти матчи были против команд, которые выше них в турнирной таблице, три из которых находятся в первой шестерке.



"Пчёлы" сейчас находятся на веселой волне и выдают результативные и яркие матчи. Две победы после серии неудач выглядят обнадеживающе, но то, в каких мучениях была добыта победа над "Ротерхэмом" говорит явно не в их пользу. "Ипсвич" будет для них не очень удобным соперником, поскольку он привык обороняться и контратаковать, а это именно те моменты, в которых "пчёлы" не сильны, но устоять они должны.

Прогноз: 2-2

04.03.2017 10:00

"Волки" продолжают свою серию поражений и довели её до четырех матчей. Их соперник тоже сейчас играет не слишком хорошо, но соперники у "Рединга" были гораздо сложнее.



Дома "роялисты" играют достаточно хорошо и это один из главных факторов, которые привели к тому, что сейчас мы их видим в зоне плей-офф. Обычно, эта пара не радует нас результативностью, наверное, так будет и в этом матче. "волки" сейчас не очень результативны, но и пропускают мало. Тем не менее, "Рединг" должен забить хоть один мяч, а для победы этого может и хватить.

Прогноз: 1-0

04.03.2017 10:00

"Ротерхэм" старается уйти ко дну с гордо поднятой головой. Порой им это не удается и тогда следует разгром, но это больше относится к выездным матчам. Дома же они играют в атакующий футбол, который может удивить и более мастеровитых соперников.



Безалаберная "Астон Вилла" хорошо подходит на роль той команды, которая может потерять очки во время выезда в Ротерхэм. Одержав две победы подряд, команда Стива Брюса может слишком сильно поверить в свои силы. Мы уже видели достаточно таких матчей в исполнении "вилланов", большинство из них закончились плачевно для "Астон Виллы".

Прогноз: 1-1

04.03.2017 12:30

Победная серия "терьеров" прервалась, но и в том матче они оставили очень хорошее впечатление. В кубковом матче с "Манчестер Сити" мы увидели, какой турнир является приоритетным для Давида Вагнера. Если бы он не надеялся на возможность прямого повышения в АПЛ, то вряд ли бы стал так явно сливать кубок. Сейчас им выпал шанс еще раз напомнить всем, что сказка не закончилась и скромная команда, бюджет которой в несколько раз меньше чем у именитого соперника, может на равных играть с записным фаворитом чемпионата.



"Сороки" добыли важнейшую победу в борьбе за первое место, но могут быстро лишиться своего преимущества. Их победа над "Брайтоном" вышла очень вымученной, соперники были равные и многое решил шедевр имени Диаме, который сломил безупречную оборону "чаек". Сейчас "терьеры" выглядят сильнее "Брайтона" и "Ньюкаслу" придется с ними помучиться. Возможно повторение и результата первого круга, который никого не удивит, но, скорее всего, победителя здесь мы не увидим.

Прогноз: 1-1