Лига 1: прогноз на 28-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 28-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: Soccer365.ru

03.03.2017 14:45

Стартовый матч 28-го тура Лиги 1 будет сыгран в пятницу вечером в столице французского виноделия. "Бордо" и "Лион", являющиеся соседями по турнирной таблице, подходят к очному противостоянию, набрав неплохой ход. Особенно это касается "ткачей", которые в четырёх предыдущих поединках набрали максимально возможное количество очков, наколотив при этом 20 мячей! Главными авторами этой феерической кампании вице-чемпиона Франции являются Мемфис Депай, Набиль Фекир и Александр Ляказетт. Данное трио в своём нынешнем состоянии способно разобрать на запчасти оборону едва ли не любого оппонента. Учитывая это, можно с высокой долей вероятности предположить, что "ткачи" переиграют "жирондинцев".

Прогноз: 2-3

04.03.2017 11:00

Субботнюю программу 28-го тура Лиги 1 откроет поединок между ПСЖ и "Нанси". Естественно, действующий чемпион Франции является безоговорочным фаворитом данного противостояния. Соперники находятся в разных весовых категориях. Турнирная таблица – яркое тому доказательство. О чём вообще можно рассуждать, если Эдинсон Кавани в одиночку забил больше, чем все подопечные Пабло Корреа вместе взятые. Кроме того, не стоит забывать о том, что парижане крайне редко оступаются в родных стенах. В этом контексте нельзя не вспомнить, что в День святого Валентина на "Парк де Пренс" капитулировала сама каталонская "Барселона", пропустившая 4 безответных мяча. Кстати, на данный момент безголевая серия "чертополохов" насчитывает 5 матчей. Беря во внимание всё вышесказанное, виктория дружины Унаи Эмери не вызывает сомнений.

Прогноз: 4-0

04.03.2017 14:00

Команда с Лазурного берега является конкурентом "Монако" и ПСЖ в борьбе за чемпионский титул. Интересно, хватит ли "орлятам" сил на то, чтобы первыми прилететь к финишу национального первенства? В субботу вечером "Ницца" на выезде сразится с "Дижоном". В первом круге новичок Лиги 1 уступил – 1:2. Героем того декабрьского поединка стал Марио Балотелли, оформивший дубль. Сейчас эпатажный итальянский форвард является основной фигурой в атаке красно-чёрной армии. Дело в том, что из-за травмы колена на продолжительный срок выбыл лучший бомбардир "Ниццы" – Алассан Плеа. Учитывая сказанное выше, думается, "орлята" переиграют обитателя зоны вылета.

Прогноз: 1-2

04.03.2017 14:00

В первую субботу весны в Нормандии состоится поединок между "Каном" и "Анже". В нынешнем сезоне эти команды демонстрируют похожие результаты. Несмотря на это, фаворитами рассматриваемой дуэли видятся гости. "Скоисты" выиграли 4 матча кряду, пропустив при этом только один мяч. Кроме того, не стоит забывать о том, что "Анже" обыгрывал "Кан" в трёх предыдущих очных поединках.

Прогноз: 1-2

04.03.2017 14:00

В первом круге "Ренн" обыграл "Метц" со счётом 1:0. Единственный гол в том матче забил Уэс Саид. В субботу вечером эти команды встретятся снова. По мнению авторитетных букмекеров, соперники имеют примерно равные шансы на победу. Несмотря на это, можно предсказать, что "Ренн" снова окажется сильнее "Метца". Дело в том, что новичок Лиги 1, обитающий в шаге от зоны вылета, находится, мягко говоря, не на ходу. В трёх предыдущих турах он пропустил 11 мячей, забив при этом только раз.

Прогноз: 0-1

04.03.2017 14:00

Предыдущие две встречи "Монпелье" и "Генгама" завершились паритетом. По всей видимости, в субботу также будет зафиксирован ничейный результат. В последнее время "паладины" и "фермеры" не отличаются стабильностью, чередуя победы с поражениями. Именно по этой причине они не могут пересечь экватор турнирной таблицы Лиги 1.

Прогноз: 1-1

05.03.2017 09:00

Воскресную программу 28-го тура Лиги 1 откроет поединок между "Лорьяном" и "Марселем". Те, кто внимательно следят за перипетиями во французском футболе, без труда назовут фаворита данного противостояния. Им является дружина Руди Гарсии. Дело даже не столько в силе "провансальцев", сколько в слабости их визави. Именно "морские щуки" барахтаются на дне турнирной таблицы, в среднем пропуская 2 мяча за подход. На данный момент безголевая серия "Лорьяна" насчитывает 3 матча. Что касается "Марселя", то в среду он вылетел из Кубка Франции, в драматическом поединке уступив "Монако". При этом южане продемонстрировали очень зрелищный футбол.

Прогноз: 1-3

05.03.2017 11:00

Под руководством Франка Пасси "доги" набрали 3 очка в двух матчах. Перед новоиспечённым главным тренером стоит непростая задача: сохранить прописку в элитном дивизионе. Сумеет ли он её выполнить? Сегодня трудно ответить на этот вопрос. "Лилль" откровенно проваливает нынешний сезон. "Тулуза", в свою очередь, набрала неплохой ход и имеет все шансы на то, чтобы квалифицироваться в еврокубки. Для этого "фиалкам" необходимо не сбавлять обороты и пролонгировать свою беспроигрышную серию, насчитывающую 5 матчей. Думается, "Тулуза" переиграет "Лилль" на глазах своих болельщиков.

Прогноз: 1-0

05.03.2017 15:00

Закрывать программу 28-го тура Лиги 1 будет битва между "Монако" и "Нантом", которая состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Жёлто-зелёные ни разу не поразили ворота красно-белых в пяти предыдущих очных поединках. Сей факт служит одной из причин, почему господа букмекеры не сомневаются в победе монегасков. Именно княжеский клуб является лидером чемпионата Франции. При этом команда Леонарду Жардима, в среднем забивающая 3 мяча за подход, сражается сразу на четырёх фронтах. К сожалению, в отчётном противостоянии не сможет принять участие Радамель Фалькао, травмировавшийся накануне. Так или иначе, даже без своего капитана и лучшего бомбардира "Монако" обязан обыгрывать "Нант".

Прогноз: 3-0

[prediction id="646900"]"Бастия" и "Сент-Этьен" переживают далеко не самые лучшие времена в своей истории. "Стефануа" проиграли 4 матча кряду, забив при этом всего-навсего один мяч. По этой причине 10-кратный чемпион Франции скатился на шестое место в национальном первенстве и вылетел из Лиги Европы. Дела "островитян" обстоят ещё хуже. Последняя победа представителя Корсики имела место в середине декабря. Фаворитом рассматриваемого противостояния видится бывший клуб легендарного Мишеля Платини. Кстати, "Сент-Этьен" обыгрывал "Бастию" в трёх предыдущих очных поединках.[score ht="0" at="1"][prediction end]