Марсель – ПСЖ: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 27-го тура чемпионата Франции.



Фото: Soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Марсель

ПСЖ

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Димитри Пайе

Ориентировочные составы

16 Пеле 21 Эвра 6 Роланду 24 Фанни 2 Сакаи 19 Ванкер 8 Сансон 27 Лопес 11 Пайе 26 Товен 14 Нйие 1 Трапп 12 Мёнье 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 25 Рабио 6 Верратти 14 Матюйди 11 Ди Мария 23 Дракслер 9 Кавани

Слова перед матчем

Это второе для меня французское "классико". Прекрасно понимаю значимость игры с "Марселем". Такие матчи красят французский футбол. Стадион будет заполнен до отказа. Под руководством Руди Гарсии "Марсель" сильно изменился. Они стали демонстрировать более атакующую игру. Надеюсь, ПСЖ добудет ещё одну громкую победу.

Главный тренер ПСЖ

Это особенная игра для нас. Я знаю, что она значит для каждого болельщика ПСЖ. Мы играем на их территории, и я уверен, что будет очень непросто победить. "Классико" никогда не был просто матчем. Мы хотим порадовать наших фанатов, одержав победу.

Вратарь ПСЖ

Прогноз и ставки

26.02.2017 15:00

Центральный матч 27-го тура чемпионата Франции будет сыгран в родном городе Зинедина Зидана. В первом круге "Марсель" и ПСЖ поделили очки, не сподобившись порадовать поклонников самой популярной игры на планете хотя бы одним результативным ударом – 0:0. Безоговорочными фаворитами воскресного противостояния считаются парижане, которые ведут борьбу за золотые медали. Разгромная победа над "Барселоной" продемонстрировала, что при должном настрое питомцы Унаи Эмери могут свернуть горы. Учитывая имя и регалии ближайшего соперника, можно не сомневаться в том, что столичные мастера выйдут на поле "Велодрома" с одной-единственной целью – победить. Правда, "провансальцы" не намерены сдаваться без боя.

Прогноз: 1-2

OЗ 1.78

П2 1.64

Как и подобает, программу очередного тура Лиги 1 закроет самый интересный матч. Речь идёт о поединке между "Марселем" и ПСЖ, который состоится в ночь с воскресенья на понедельник. В первой половине сезона очная дуэль этих команд завершилась паритетом – 0:0. На сей раз, по мнению букмекеров, красно-синие переиграют бело-голубых. Как правило, коэффициент на победу парижан, являющихся, если кто забыл, действующими чемпионами Франции, находится ниже отметки 1.65.После 26-и игровых дней ПСЖ занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера, коим является "Монако", на 3 пункта. Что касается "Марселя", то он базируется на седьмом месте, уступая "Бордо" и "Сент-Этьену" лишь по дополнительным показателям.Громкие январские приобретения, скорее, нарушили баланс в игре "Марселя". Гостевые поражения от скромных "Метца" (0:1) и "Нанта" (2:3), сражающихся за сохранение прописки в элитном дивизионе, толком не смог объяснить даже Руди Гарсия. Отсутствие стабильности – главная причина того, почему "провансальцы" до сих пор находятся вне зоны еврокубков. Как бы там ни было, южане не собираются отказываться от своей цели – пробиться на международную арену."Марсель" традиционно сильно выступает в родных стенах. В этом контексте он даже превосходит ПСЖ. Однако в последнее время парижане не испытывают проблем на "Велодроме": 5 побед кряду во всех турнирах.В минувший уик-энд парижане упустили прекрасную возможность вплотную приблизиться к монегаскам. Домашняя ничья в поединке против "Тулузы" (0:0) шокировала поклонников ПСЖ. К тому же сия осечка случилась на фоне уже исторической победы над каталонской "Барселоной" (4:0).Накануне битвы в Провансе нельзя не отметить тот факт, что на данный момент гостевая победная серия команды Унаи Эмери насчитывает 6 матчей.Кавани – лучший бомбардир Лиги 1. На счету уругвайского форварда 25 забитых мячей. В настоящий момент именно он является основным претендентом на "Золотую бутсу". Кроме того, в связи с вероятным вылетом "Барселоны" из Лиги чемпионов, Эдинсон имеет прекрасную возможность обогнать Лионеля Месси и стать лучшим снайпером главного клубного турнира Старого Света. Прекрасный сезон для Матадора!Переход Пайе из "Вест Хэма" в "Марсель" – один из самых громких трансферов зимы. Димитри небезосновательно считается одним из лучших хавбеков современности. Его опыт и мастерство должны помочь "провансальцам" попасть в Лигу Европы.К сожалению, обеим командам не удалось избежать кадровых потерь. За "Марсель" не сыграют Диаби, Губочан, Гомис, Хауи и Сарр, за ПСЖ - Мотта.В пяти из шести предыдущих личных поединках забивали обе команды.ПСЖ выиграл 9 из 10-и последних очных поединков (при одной ничьей). Думается, парижане отпразднуют успех и на этот раз.