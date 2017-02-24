Фрайбург - Боруссия Д: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч 22-го тура чемпионата Германии.

Турнирное положение

Новости команд

Фрайбург

Боруссия Дортмунд



Ключевые игроки

Максимилиан Филипп

Пьер-Эмерик Обамеянг

Ориентировочные составы

1 Шволов 30 Гюнтер 4 Сёюнджю 3 Торрехон 17 Кюблер 32 Грифо 27 Хефлер 8 Франц 26 Филипп 7 Нидерлехнер 18 Петерсен 38 Бюрки 26 Пищек 25 Папастатопулос 5 Бартра 29 Шмельцер 33 Вайгль 7 Дембеле 27 Кастро 13 Геррейро 11 Ройс 17 Обамеянг



Прогноз и Ставки

25.02.2017 09:30

Пожалуй, самый интересный матч тура. "Боруссия" никак не войдет в свою колею, как это было ранее. Команда оступается на не самых сильных соперниках, что привело к серьезному отставанию не только от "Баварии", но и "Лейпцига". Сейчас дортмундцы расположились на 3-4 местах, имея только 37 очков. В рамках прошлого тура получилось довольно легко разобраться с "Вольфсбургом", забив в ворота соперника 3 безответных мяча. Теперь предстоит гостить у клуба, который имеет на 7 очков меньше и стремится попасть в зону еврокубков. Матч будет интересный. Тем более, хозяева остались несколько недовольны прошлой выездной против "Гамбурга" - 2:2. Они наверняка постараются порадовать своих болельщиков. Однако для этого следует найти противоядие на мощную атаку "Боруссии", которая способна смести все на своем пути.

Прогноз: 1-2

Центральная игра 22 тура немецкой Бундеслиги пройдёт 25 февраля в 17:30 во Фрайбурге на стадионе "Шварцвальд", в гости к "Фрайбургу" Кристиана Штрайха приедет "Боруссия Дортмунд" Томаса Тухеля.Игра в субботу станет 35 противостоянием в истории взаимоотношений команд. Подавляющее преимущество в этих встречах на стороне "Шмелей". "Боруссия" одержала 22 победы, при 9 ничьих и 3 победах "Бразильцев из Брайсгау". Разница забитых и пропущенных мячей также в пользу дортмундцев, на счету которых 74 мяча, в то время как "Фрайбург" смог отличиться только 35 раз.Отметим, что " Боруссия" выиграла 11 последних встречу "Фрайбурга" с общим счётом 35:5, последний раз теряв очки в противостоянии с "Бразильцами из Брайсгау" 8 мая 2010 года, больше 6 лет назад."Фрайбургу" удалось после возвращения в элиту немецкого футбола закрепиться в середине турнирной таблицы. После 21 тура команда Кристиана Штрайха с 30 очками в активе и разницей мячей 28-36 занимает 9 позицию в Бундеслиге. В родных стенах "Фрайбург" набрал львиную долю своих очков, в 10 встречах добившись 7 побед и заработав 21 очко, забив 14 раз и пропустив 13 мячей. Два своих последних матча на родном стадионе подопечные Штрайха выиграли с одинаковым счётом 2:1 у "Герты" и "Кёльна"."Боруссии" не хватает стабильности в этом сезоне, команда чередует удачные игры с откровенно провальными. После 21 тура в активе подопечных Томаса Тухеля 37 очков и третье место в Бундеслиге, отставание от лидеров "Баварии" и "Лейпцига" составляют 13 и 8 очков соответственно. В гостях "Шмели" провели 11 матчей и набрали 13 очков, играя в результативный футбол, разность мячей составила 21-18. В своём последнем матче на выезде подопечные Тухеля опозорились по полной, проиграв главному аутсайдеру сезона "Дармштадту" 1:2."Фрайбург" в последнее время радует новостями относительно будущего своего молодого и талантливого защитника Чаглар Сёюнджю, на него претендует множество клубов Европы. "Зенит" и "Спартак" уже получили отказ на своё предложение в 15 миллионов Евро. По слухам "Рома" и "Манчестер Юнайтед" не прочь купить Чаглара и предлагают за него 25 миллионов Евро.Главной новостью из стана "Боруссии" на этой неделе стала информация, что клуб готов продлить контракт с наставником команды Томасом Тухелем."Конечно, досрочное продление соглашения с Тухелем возможно. Должен заметить, что наши задачи во всех турнирах все еще в силе. Поэтому я не могу сказать, что у нас что-то идет не так", — сказал исполнительный директор Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке.Ну и трансферных новостей из стана "шмелей" гораздо больше. Летом команду могут пополнить полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Махмуд Дахуд , а также форвард "ПСЖ" Жан-Кевин Огустен. Но не только на вход планируются переходы, летом из команды, скорее всего, уйдут Маттиас Гинтер, за которого "Лейпциг" предлагает 15 млн. Евро, а также форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, за которым охотятся не только все топ клубы Европы, но и китайские богачи хотят видеть габонца у себя в команде.Дома "Фрайбург" привык играть первым номером, основным креативщиком в команде Кристиана Штрайха является Филипп Максимилиан, который в свои 22 года проводит уже третий полноценный сезон в основе команды и по праву стал её лидером. В прошлом чемпионате выступая во Второй Бундеслиге Филипп отличился 8 мячами, в этом же сезоне в его активе уже 7 голов он лучший бомбардир команды. Отметим что в двух предыдущих встречах чемпионата с "Кёльном" и "Гамбургом" Максимилиан забивал и не прочь продолжить голевую серию.Ключевого игрока нынешней "Боруссии" каждый любитель футбола назовёт, не задумываясь - Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец настоящая машина по забиванию голов за 4 сезон в Германии он только в Бундеслиге забил 71 мяч в 115 матча, из них 17 голов в этом сезоне в 19 поединках. Быстрый, мобильный, выносливый с хорошо поставленным ударом и голевым чутьём всё это Обамеянг. Плюс габонец не забивал в 4 последних играх "Боруссии", а таких сухих серий у него уже давно не было, поэтому его мяч в этой игре выглядит вполне реальным итогом.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:"Фрайбург": Schwolow - Kübler, Torrejon, Söyüncü, C. Günter - Frantz, Höfler - Philipp, Grifo - Petersen, NiederlechnerХозяевам в предстоящей встрече точно не помогут: V. Sierro, Штенцель по причине травм, а также Хаберер из-за перебора жёлтых карточек."Боруссия Дортмунд": Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Castro, Guerreiro - Dembelé, Reus - AubameyangТомас Тухель не сможет рассчитывать на Свена Бендера, Марио Гётце и Себастьяна Роде все травмированы.