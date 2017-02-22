Спарта - Ростов: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

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Ростов

Ключевые игроки

Кристан Нобоа

Ростов

Ориентировочные составы

33 Коубек 25 Холек 3 Кадлец 26 Нхамойнесу 4 Караваев 6 Ваха 17 Чермак 16 Сачек 30 Юлиш 21 Лафата Альбьяк 77 Медведев 23 Мевля 44 Навас 4 Гранат 2 Калачёв 30 Кудряшов 16 Нобоа 84 Гацкан 89 Ерохин 20 Азмун 7 Полоз

Слова перед матчем

Первая встреча была неделю назад. Тренеры уже указали нам на наши ошибки. Мы готовимся к игре независимо от прошлого результата и хотим побеждать в каждом матче. Никакой расслабленности у нас нет.

Полузащитник "Ростова"

Прогноз и Ставки

23.02.2017 15:05

Не думаю, что кто-то на полном серьёзе верит в то, что "Спарта" сможет сотворить чудо и добыть путёвку в следующий раунд. Для прохода хозяевам нужно забивать минимум четыре гола и при этом вообще не пропускать. Если же парни всё-таки пропустят, то четыре гола их уже никак не устроят, нужно будет забивать шесть, что в данной ситуации кажется совершенно нереальным. Конечно, в истории футбола были случаи, когда команды отыгрывали подобный гандикап, но вряд ли у "Спарты" получится вписать своё имя в список этих счастливчиков.



Прошлая неделя дала нам понять, что на фоне нынешней "Спарты" "Ростов" выглядит очень и очень мощно. Речь не только о игровой картинке и прекрасной подготовке, но и о уровне игроков, их желании, да и самой атмосфере в раздевалке, в конце концов. Пражский же клуб сейчас таким похвастаться не может, так как у парней действительно имеются проблемы, причём как кадровые, так и игровые.



Мне кажется, "Ростову" по силам выиграть даже и в Чехии. А почему бы, собственно говоря, и нет? Отсиживаться в обороне ростовчане точно не станут, в этом мы можем быть уверены. Эти парни умеют побеждать, и именно к этому они и будут стремиться.

Прогноз: 0-1

Ростов забьёт 1.60

Матч в Ростове-на-Дону подарил зрителям не скучный и, что самое главное, результативный футбол. Во многом этому поспособствовало то, что гости ещё в первом тайме остались в меньшинстве. Кто знает, какой был бы сценарий у той игры, если бы стороны все девяносто минут находились в равных составах.Как бы там ни было, результат того поединка уже не изменить, поэтому у чехов сейчас остаётся только один вариант - побеждать, причём делать это очень уверенно.После совершенно проваленного еврокубкового матча у подопечных Томаша Пожара было всего три дня на подготовку ко внутреннему чемпионату. В родном соревновании, как и в Лиге Европы, у команды тоже всё идёт не лучшим образом, поэтому коллективу желательно было только побеждать, тем более после такой пощёчины от ростовчан.В воскресенье "Спарте" противостоял очень непростой "Богемианс" с нижней части турнирной таблицы, который, по сути, своему оппоненту ничем не уступил, но по итогу всё же проиграл - 1:0. На самом деле, эта игра только подтвердила то, что у "Спарты" навалом игровых проблем. Очевидно, что тренерским штабом были допущены ошибки во время подготовки ко второй половине сезона, за которые теперь приходится серьёзно расплачиваться.Главной задачей "Ростова" на эту неделю было подготовить себя психологически. Победа в первом матче - это не гарантия выхода в следующий раунд, даже если победа настолько уверенная. В футболе может произойти всё что угодно, и именно это должны понять "жёлто-синие". На игру нужно настраиваться так, как будто счёт 0:0, и тогда 1/16 не станет пределом для "Ростова".Именно Кристиан Нобоа стал одним из лучших игроков не только своей команды, но и, наверное, всего матча, в первой серии этой дуэли. Эквадорец в очередной раз подтвердил свой высокий уровень на деле, а сами чехи, похоже, и вовсе не были к такому готовы.Помимо прекрасного мастерства полузащитник имеет ещё и важный бесценный опыт, который в этом противостоянии выйдет на первый план. Именно опыт такого лидера, как Кристиан Нобоа, и должен помочь всему российскому коллективу на поле "Дженерали Арена".В своём последнем матче "Спарта" позволила себе сыграть по той схеме, которую в этом сезоне команда не использовала вообще. Речь идёт о расстановке 4-1-2-3, которая акцентирована исключительно на атаку. Возможно, наставник уже репетировал ответную встречу с "Ростовом", ведь для прохода в следующую стадию еврокубка чехам нужно забивать очень-очень много.С другой стороны, для игры по другой схеме клубу нужны ресурсы, а у хозяев их сейчас попросту нет. Дело в том, что сразу шесть игроков Томаша Пожара не могут принять участие в этом матче, причём четверо из них полузащитники.На днях три футболиста гостей, которые были заявлены командой для участия в матчах плей-офф, разбежались по арендам в более слабые российские клубы. Таким образом, теперь аж до конца сезона тренер не сможет рассчитывать на Валерия Ярошенко, Дмитрия Скопинцева и Максима Григорьева. Два первых перебрались в "Балтику", последний отправился в "Оренбург". Эти потери, конечно, не столь значительны, но их отметить всё же стоило.Что касается основных игроков, то тут у гостей вроде бы всё в порядке. Возможно, в составе мы снова не увидим Джанаева, но и Медведев, как мы уже убедились, может отстоять на ноль.Невозможно не думать о том, что всего один гол гостей абсолютно точно снимет все вопросы о победителе этой пары. Уверен, "жёлто-синие" как раз и сделают на этом большой акцент. Да, возможно, бойцы Данильянца и не выиграют, но свой гол они забить уж точно обязаны. Кто-кто, а "Спарта" сидеть в окопах не станет, поэтому "Ростов" спокойно сможет этим воспользоваться.