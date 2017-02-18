Реал Сосьедад – Вильярреал: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 23-го игрового круга высшей лиги чемпионата Испании.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Реал Сосьедад

Вильярреал

Ключевые игроки

Иньиго Мартинес

Ориентировочные составы

1 Рульи 22 Навас 6 Мартинес 19 Юри 20 Сальдуа 10 Приэто 4 Ильярраменди 17 Сурутуса 11 Вела 12 Жозе 18 Оярсабаль 1 Асенхо 12 Гонсалес 6 Руис 2 Марио 3 Анхель Вальдес 21 Сориано 14 Тригерос 8 дос Сантос 19 Кастильехо 15 Адриан 18 Сансоне

Слова перед матчем

Это очень болезненный результат. В пятницу мы должны вернуться к работе и думать о игре в Ла Лиге. Сейчас нам нужно перевернуть эту страницу как можно скорее и сосредоточиться на Ла Лиге. После того, как Рома забила второй гол, нам действительно пришлось сложно. Конечно, команда виновата, но итоговый счет не отражает игры и наших возможностей.

главный тренер "Вильярреала"

Прогноз Soccer365. ru

19.02.2017 03:00

Встречаются соседи по турнирной таблице. Учитывая, что речь идет о 5-м и 6-м месте, то данная игра вполне может претендовать на статус центральной во всем туре. "Реал Сосьедад" не отвлекается ни на что – команда не играет в еврокубках, игры Кубка Испании тоже для нее уже закончились около месяца назад. А вот "Вильярреал" вынужден распыляться на два фронта, хотя после домашнего поражения от "Ромы" среди недели со счетом 0:4 впору говорить о том, что команда покидает этот турнир, так как ответная игра в Риме превратилась в пустую формальность. Баски набрали отличный ход, выиграв 6 из 8 последних матчей, проиграв только "Севилье" и "Реалу". У "Вильярреала" успехи скромнее, а самое главное, что "подводники" стали играть как-то нестабильно. Считаем, что хозяевам вполне под силу победить и продолжить погоню за "Атлетико".

Прогноз: 2-1

ТБ 2.5 2.22

В контексте спора двух клубов Примеры, которые претендуют на выход в еврокубки, нелишним будет вспомнить перипетии матчей этих команд в крайнем туре Ла Лиги.Так, РС вновь показал очень хороший футбол, по делу переиграв такого соперника, как каталонский "Эспаньол". "Попугайчики", по сути, надеялись только на контратаки да длинные забросы, тогда как "доностьяррас" здорово контролировали и разыгрывали мяч, что вообще во многом стало некой "визитной карточкой" этого коллектива в последние месяцы. В своем стиле выступил Иньиго Мартинес – центрбек не только стал кузнецом успеха у ворот соперника, но и "привез" у своих. Мартинес выдал отличную передачу на мексиканца Карлоса Велу, а потом у своих владений, кхгм, "проехался" на пятой точке, купившись вместе с Юри на элементарный замах Эрнана Переса. Победу же баскам смог принести Асьер Ильярраменди, который и раз в год не всегда забивает. Этому парню удался потрясающий удар метров с 25 ти. Провалились опорные полузащитники "Эспаньола", которые позволили, как разогнаться, так и ударить без помех.Перед тем, как клубы в Примере сыграли между собой первые туры, стало понятно, что "субмарин", подписав на место Марселино Тораля именно Франа Эскрибу, не очень-то и проиграл. Само собой, казалось, что наверняка рано или поздно скажется борьба на два фронта, проявится неопытность тренера, но длительное время Эскриба вроде бы делал все от него зависящее, чтобы доказать справедливость своего назначения. И вот сейчас его команда, мягко говоря, пробуксовывает. В матче очередного тура Примеры "Вильярреал" потерял очень важные, как со спортивной, так и с точки зрения необходимости поднять боевой дух команды, два очка, не сумев обыграть пребывающую в кризисе не первый день "Малагу". Виной тому, в первую очередь, пожалуй, скудненький атакующий потенциал этого коллектива, ведь бывший клуб Романа Рикельме действительно мало забивает. Более того, "субмарин" еще и уступить мог, оставшись без зачетных баллов, ведь в большинстве "Малага" основательно на соперника набросилась и чуть не "загрызла", благо, Серхио Асенхо несколько раз конкретно выручил.Предыдущий заход в Лигу чемпионов закончился для "Вильярреала" вылетом из Примеры. Из ЛЧ команда вылетела, с ЛЕ тоже, судя по всему, вскоре попрощается. Сейчас понижением в классе и не пахнет, но откат вниз по таблице симптоматичен. Вероятно, одна из главных причин на поверхности. Под еврокубки обычно усиливают состав, кастельонцы же в лучшем случае просто не ослабли…Перед стартовым свистком арбитра этого матча команды разделяет всего ничего – каких-то пять баллов, что в измерении оставшихся до конца сезона 18-ти игровых кругов разница не шибко большая. На счету "подводников" лишь одна победа в последних пяти матчах, поэтому 36 баллов и шестая позиция против 41-го очка и пятого места у соперника стали логичным результатом "усилий" этого коллектива в последних турах. Если хозяевам падение ниже не грозит ввиду очкового запаса, то гости могут быть повергнуты сразу двумя конкурентами – речь об "Эйбаре" и "Атлетике", которые от "субмарина" отстают на один балл. Вместе с тем, в случае победы "чури-урдин" смогут подняться на четвертое место при условии потери очков мадридским "Атлетико". Напомним, что обе команды ставят перед собой цель пробиться именно в четверку – четвертое место дает право побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов.По сообщениям испанской прессы, полузащитник команды из Сан-Себастьяна Рубен Пардо попал в сферу интересов тренерского штаба и селекционной службы команды украинского нападающего Романа Зозули, севильского "Бетиса". Ранее ожидалось, что "огурцы" возьмут 24-летнего полузащитника в аренду до конца текущего сезона. Важно, что в текущей кампании Пардо потерял место в основном составе своего нынешнего клуба, ведь отыграл в рамках Примеры всего ничего, а именно – три матча. Пожалуй, с учетом того, что "Бетис" пребывает в низах таблицы о рангах, для хавбека это будет откат назад, но получение игровой практики сам Пардо считает куда более важным фактором.Бывший клуб французского полузащитника Робера Пиреса желает усилить переднюю линию, ведь с начала сезона такой футболист, как Роберто Сольдадо, часто травмируется, и создает среди нападающих "недостачу". По сообщениям испанской прессы, одним из главных кандидатов на эту роль выступает иранский нападающий участника плей-офф Лиги Европы, российского клуба "Ростов", Сердара Азмуна. Немаловажно, что первый шаг для претворения этого переезда в жизнь может стать уход бразильского форварда, экс-игрока итальянского "Милана" Алешандре Пато, который пополнил ряды китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Кроме того, различные СМИ также неоднократно публиковали информацию, что на Сердара имеют виды такие команды, как португальская "Бенфика" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Соглашение иранского футболиста с "сельмашами" рассчитано до лета 2018-го года, а значит, уже летом российскому клубу лучше за своего игрока получить энную сумму денег. С начала текущего сезона 21-летний исполнитель сыграл в высшей лиге российского футбола 14 поединков и отличился двумя мячами.Центральный защитник команды хозяев остается одним из самых неординарных исполнителей не только своего клуба, но и всей Примеры. Этот бек не только весьма неплох в обороне своих ворот, и является лидером своей команды, но и всегда полезен в атаке, что ярко проявилось, к примеру, в последних матчах. Вместе с тем, часто его походы вперед оборачиваются проблемами как раз у своих владений, и это – обратная сторона медали активности Мартинеса, что часто добавляет матчам с участием его клуба всегда приятной для зрителя зрелищности. Некоторое время назад Иньиго интересовались большие клубы, к примеру, "Бавария", но за последние пару лет он в целом все же сдал.Три из пяти последних матчей "Сосьедада" на "Аноэте" принесли более двух забитых мячей. В целом же "чури-урдин", на пару с соперником, "пробивали" ТБ в шести домашних матчах. Если посмотреть на статистику "Вильярреала" в играх на выезде, то увидим следующую картину: этот клуб записал на свой счет два таких поединка. При этом в данном случае важнее показатели именно хозяев, поскольку игра, в чем практически нет сомнений, будет проходить под диктовку "Сосьедада", а уж гости будут вынуждены под такую "дудку" подстраиваться.