Милан - Фиорентина: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 25-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

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Милан

Фиорентина

Ключевые игроки

Никола Калинич

Сусо

Ориентировочные составы

99 Доннарумма 21 Ванхиони 29 Палетта 15 Гомес 20 Абате 33 Куцка 23 Соса 80 Пашалич 7 Деулофеу 70 Бакка 8 Сусо 12 Тэтэрушану 6 Санчес 2 Родригес 13 Астори 25 Кьеза 8 Весино 5 Бадель 15 Оливера 72 Иличич 20 Валеро 9 Калинич

Прогноз и ставки

19.02.2017 11:45

Сложный и важный матч предстоит провести обескровленному, но удачливому "Милану". Команда Монтеллы выстояла в прошлом туре на выезде против "Лацио", забив гол за пять минут до финального свистка. После продолжительной паузы отметился Сусо. В такой же напряженной обстановке была вырвана победа над "Болоньей", поэтому можно смело говорить о том, что удача на стороне "красно-черных". Но и "Фиорентина" в прошлом туре успешно провела игру с "Удинезе" (3:0), а также добыла викторию в Менхенгладбахе над "Боруссией" в рамках Лиги Европы.



В последние годы "Милан" неудачно играет против "фиалок", победив всего раз в минувших пяти домашних встречах, а сейчас защита и средняя линия снова будут не в оптимальном состоянии. Но третье поражение подряд в домашних стенах "россонери" допустить не могут, тем более что уже давно, а именно с сентября "фиолетовые" не играли в гостях вничью. Именно мировая в этом сражении неплохо смотрится. Наверняка "Милан" включит максимальную внимательность в защите, а гости после сложного выезда в Германию лететь на всех парах вперед не будут.

Прогноз: 1-1

Не смог "Милан" продержаться на высоком уровне больше одного круга. Второй круг пока проходит неудачно для команды Монтеллы, которая после Нового Года набрала семь из возможных 21 очка. "Милан" располагается на седьмой позиции в четырех очках от "Аталанты", идущей на пятом и последнем еврокубковом месте. "Россонери" могут похвастаться лишь шестой обороной в Серии А, пропустив 28 мячей. Однако имеют худшее нападение в Топ-9, забив всего 34 мяча. Если взять домашние матчи, то картина ухудшается, так как у "красно-черных" лишь 10-й показатель по играм на своем поле. "Милан" взял верх в семи из 12 сражений, а по части нападения показывает худший результат из Топ-14. Более того, на своем поле "дьяволы" проиграли два матча подряд, поэтому наверняка стоит ждать максимальный настрой на завершение серии поражений."Фиорентина" занимает восьмое место, имея на одно очко меньше "Милана". В активе "фиалок" 11 побед в 24 встречах, в том числе две в минувших трех поединках. Команда Пауоло Соузы из-за нестабильности выступлений занимает всего шестое место в лиге по забитым мячам (41) и предпоследнее место в Топ-13 по пропущенным (34). Если взять гостевые встречи флорентийцев, то тут вырисовывается парадоксальная ситуация - всего пять побед в 12 сражениях, но вторая в лиге атака - 22 гола. Однако с обороной настоящая беда - предпоследнее место в Топ-12 по выездным играм. Тем не менее до разрушительного поражения в Риме в позапрошлом туре, в активе "фиолетовых" было две подряд выездные виктории.Похоже, что эпопея с продажей "Милана" китайским инвесторам подходит к концу. Сразу несколько источников сообщили, что 3 марта сделка будет закрыта, а цена клуба составит 320 миллионов евро. Якобы Сильвио Берлускони продаст 99,9 процента своих акций, после чего руководство полностью перейдет к представителям Поднебесной, в первых планах которых числится подписание долгосрочного контракта с голкипером Джанлукой Доннаруммой. Что касается выступления команды, которая вынуждена биться без своих ведущих исполнителей в средней линии и обороне, то ничью в Риме в прошлом туре можно считать успехом. Снова проснулся Сусо, а если вспомнить, как была добыта победа над "Болоньей" вдевятером, то можно утверждать, что госпожа Удача на стороне "дьяволов". Особенным грядущий матч будет и для наставника "Милана" Винченцо Монтеллы, который ранее работал именно с "Фиорентиной", причем покинул клуб достаточно скандально. Большинство игроков из стана соперника он отлично знает, поэтому ему будет не сложно выбрать правильную тактику на этот матч.Непростые времена придется пережить "Фиорентине", которая возобновила выступления в Лиге Европы. Первый поединок в Менхенгладбахе против "Боруссии" завершился положительно. Была добыта победа с минимальным счетом. Надо отметить качественную игру в защите команды из Флоренции, что удается видеть не так уж и часто. Учитывая, что "Фиорентина" пока находится вне зоны еврокубков, то участие в Лиге Европы более чем актуально для этой команды. Кстати победу итальянцам на выезде принес лидер коллектива Бернадески, однако грядущий матч против "Милана" он будет вынужден пропустить из-за перебора желтых карточек. Потеря для гостей весьма существенная. Кроме того, тот же Бернадески планирует подписать с клубом новый контракт, в котором будет зафиксирована сумма отступных в размере 70 миллионов евро.В отсутствии Бернадески ключевую роль в нападении сыграет Никола Калинич, который в прошлом матче с "Удинезе" не попал в стартовый состав. Хорват в текущем сезоне забил 10 голов и отдал две передачи, но в минувших девяти встречах оформил всего два и отдал один пас, правда в победной встрече с "Ювентусом" он был назван лучшим игроком, да и в целом может выстрелить в любой момент. На выезде в нынешнем сезоне во всех турнирах он забил восемь мячей, причем нельзя не отметить тот факт, что именно против лучшей обороны Серии А ("Ювентус") он отметился дважды. При поддержке Иличича и Валеро у Калинича есть очень неплохие шансы огорчить совсем обескровленную защиту "Милана".Вовремя неделю назад мы отметили ключевую роль Сусо, который давно не забивал за "Милан", но в игре с "Лацио" сумел спасти свою команду от поражения. 23-летний испанец записал на свой счет уже 6 мячей и семь передач, но как раз в отсутствии Бонавентуры заиграл особенно продуктивно. Сусо играет фактически без замен, хорош на завершающей стадии атаки, однако нельзя не отметить тот факт, что в гостях он забил больше, чем дома, хотя может как раз именно этот матч станет продолжением успешной игры в Вечном городе.Лазарет "Милана" по прежнему переполнен. Особенно это касается оборонительной линии, так как не могут сыграть Раманьоли, де Шилье и Антонелли, поэтому в задней линии обоснуются Палетта, Гомес, Абате и Ванхионе. После отбытия дисквалификации в строй вернулся Юрай Куцка, с которым в средней линии сыграют Соса и Пашалич. Бонавентура и Монтоливо также с травмами в лазарет. В нападении снова увидим Бакку, хотя его текущая форма оставляет желать лучшего, Сусо и Жерара Деулофеу.Что касается "Фиорентины", то тут существенных потерь кроме Бернадески нет. В защите с первых минут на поле выйдут Санчес, Родригес и Астори. В средней линии сыграют Кьеза, Бадель, Весино и Оливейра, а под Николой Калиничем, который является единственным яркой выраженным форвардом, сыграют Валеро и Иличич. На воротах по-прежнему будет Тэтэрушану.В первую очередь стоит отметить, что в восьми из последних 10 очных сражений фиксировался тотал меньше 2,5 мяча. В данном случае даже при слабой обороне "Милана" вряд ли стоит ждать много голов от гостей, которые после вояжа в Германию снова играют на выезде. Это существенная нагрузка на основной состав, а "Милан" уж наверняка будет биться как минимум за ничью, дабы не растягивать домашнюю серию поражений. В минувших трех матчах с участием "Милана" тотал меньше 2,5 мяча также проходил.В данной встрече также стоит обратить внимание на еще одну статистическую особенность. Обе команды на порядок активней играют второй тайм. В 16 из 24-х матчей "Милана" второй тайм был результативней первого, а у "фиалок" в 12 сражениях из 24 во второй половине забивали больше голов, чем в первой.