Эредивизия: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем двадцать третий тур.

17.02.2017 11:00

В принципе, за игру, которую показали эти парни в прошлом туре, оба клуба заслужили исключительно похвалу. Правда, "жёлто-чёрных", в отличие от "орлов", можно ещё и поругать, ведь повод имеется, причём достаточно серьёзный. Дело в том, что "Рода" умудрилась упустить победу, хоть и выигрывала за десять минут до конца матча со счётом 0:2. Нечто подобное, кстати, уже было у них в этом сезоне - команда вроде как неплохо огрызается, но на полные 90 минут её всё же не хватает.



Что касается "Гоу Эхед Иглс", то в прошлом туре команда уверенно переиграла аутсайдера лиги "Ден Хааг". Ближайшая цель парней - обыграть ещё одного аутсайдера в виде "Роды". Согласитесь, две победы подряд над прямыми конкурентами можно будет считать прекрасным достижением. Конечно, для этого нужно ещё переиграть хозяев, а сделать это будет не так просто.

Прогноз: 1-2

18.02.2017 09:30

Ни для кого не секрет, что "Херенвен" довольно ужасно начал вторую половину сезона, но даже несмотря на некоторые проваленные игры, клуб всё равно продолжает находиться в турнирной таблице выше того же "Твенте". Факт остаётся фактом: в этом принципиальном поединке выигрыш необходим обоим коллективам, ведь только победитель сделает ещё один шаг к еврокубковым позициям.



Фаворита в этой встрече выделить трудно, да его, наверное, здесь и вовсе нет. Обе стороны могут победить, если покажут свой идеальный футбол. Лично я считаю, что итог встречи будет во многом зависеть от "Твенте" - если хозяева смогут подойти к этой встрече с умом, то для них всё закончится хорошо, а если же нет - "суперфризы" разгромят своего оппонента.

Прогноз: 2-2

18.02.2017 10:45

Сейчас "красно-белые" всё своё время уделяют только "Эредивизи", и именно это, наверное, и помогает им добиваться таких классных результатов. Пять побед подряд после зимнего перерыва - что может быть лучше?



Неймегенцы, конечно, не входят в список самых лёгких соперников, но даже они вряд ли что-то предпримут против ПСВ. Какие бы там идеи не были в головах гостей, на стадионе "Филипс" парни будут играть по чужим правилам, и это факт. "Лампочки" же постараются сделать всё, чтобы стать по-настоящему несгораемыми. Прогноз на игру - очередная уверенная победа хозяев.

Прогноз: 2-0

18.02.2017 10:45

Да, между этими командами пропасть в целых шесть очков, но, поверьте, это никак не означает, что матч получится каким-то неравным и, соответственно, скучным, даже наоборот - это противостояние должно быть очень интересным и результативным.



Стоит отметить, что роттердамцы в новом году ещё не выигрывали. Как бы там слабо не выглядели "гераклиды", но и их обыграть "Эксельсиору" будет безумно трудно. К тому же, гости сейчас играют нисколько не лучше того же "Хераклеса". Всё это говорит о том, что хозяева не просто попытаются выиграть, они, в первую очередь, попытаются взять реванш за поражение в первом круге.

Прогноз: 2-1

18.02.2017 11:45

Как по мне, и "Зволле", и "Утрехт" в данный момент достойны только громких аплодисментов. Конечно, главное в этом моменте - не перехвалить. Чем заслужили парни такие тёплые слова? Обо всём по порядку.



В 2017 году оба коллектива имеют одинаковую статистику - три победы и два поражения. Естественно, за поражения принято ругать, но стоит всё же отметить, что проиграли парни не абы кому, а самим топ-представителям вроде ПСВ, "Аякса" и "Твенте".



Если заглянуть в первый круг, то можно вспомнить, что "Зволле" дал неплохой бой "Утрехту". Если бы ко вторым тогда удача не повернулась лицом, то Аллер вряд ли бы сравнял счёт на последних минутах. Возможно, именно сейчас фортуна постарается вернуть должок "Зволле", ведь без удачи, честно говоря, взять баллы в Утрехте у них не получится.

Прогноз: 1-0

19.02.2017 03:30

В прошлый уик-энд "Виллем II" очень приятно удивил, переиграв на чужом поле "Витесс". Конечно, вся игра там была под контролем "жёлто-чёрных", но в последние десять минут клуб из Тилбурга по-настоящему сумел навязать борьбу - парни не просто проснулись, они дважды поразили ворота соперника и, как итог, увезли домой важные три очка. Отскок или не отскок - уже не важно, главное - постараться повторить это с АЗ. Тем более, сейчас на стороне "Виллема II" будут ещё и трибуны.



Помешает ли это АЗ? По-моему, как раз к таким матчам Йон ван ден Бром готовит своих ребят идеально. Да, они могут не носиться весь матч по полю, но свои два-три гола обязательно забьют. К тому же, алкмарцам нужно возвращать доверие своих болельщиков, ведь они, скорее всего, не в восторге от недавнего поражения клуба французскому "Лиону" в Лиге Европы (1:4).

Прогноз: 1-2

19.02.2017 05:30

На неделе "Аяксу" пришлось посетить Польшу, где команда провела первый матч 1/16 Лиги Европы. Как известно, победила дружба (0:0), поэтому всё будет решаться уже через неделю в Амстердаме. Если говорить о чемпионате, то тут всё по-старому - "Фейеноорд" идёт без ошибок, а значит преследование продолжается.



Нынешний "Витесс" - очень добротный коллектив, временами показывающий как прекрасную, так и ужасную игру. На прошлых выходных, кстати, "жёлто-чёрные" продемонстрировали именно второй вариант.



Конечно, очень хочется ставить "Витесс" в один ряд с "Аяксом", ПСВ и "Фейеноордом", но делать это сейчас было бы настоящим преступлением. Однозначно, до элиты Нидерландов подопечным Хенка Фрэзера ещё очень далеко. Думаю, хозяева вряд ли попытаются здесь победить, а вот сообразить хотя бы один гол они могут. Всё остальное сделает уже "Аякс".

Прогноз: 1-2

19.02.2017 05:30

Как по мне, эти клубы абсолютно равны. То, что сейчас их разделяет восемь пунктов и шесть строчек - обычное стечение обстоятельств. Сила команд, как говорится, определяется лишь на поле, а в первом круге эта дуэль закончилась мирными 1:1.



Кого-кого, а вот "Спарту" всегда стоит побаиваться, если она играет дома. Роттердамцы всегда стараются порадовать своих болельщиков, хоть это и не всегда получается. Может, кстати, не получиться и в этот раз, так как в гости заявится "Гронинген", который хорошо умеет гнуть свою линию. Не стоит также забывать, что "бело-зелёные" намного лучше подготовились ко второй половине чемпионата. Их нынешняя прекрасная форма - не случайность.



Рискну предположить, что гости не покинут город без баллов. Именно у них, как по мне, больше шансов победить.

Прогноз: 1-3

19.02.2017 07:45

Закроет программу двадцать третьего тура не просто пара "Ден Хааг"-"Фейеноорд", а последняя и первая команды чемпионата. Наверное, даже такую вывеску кто-то посчитает достаточно привлекательной. Что-то говорить здесь особо не надо - после пяти туров второго круга у одних ноль баллов, у других пятнадцать. Разница, собственно говоря, на лицо.



Вообще, есть такие команды-аутсайдеры, которые специально настраиваются на игру с лидером как на последний бой, но "Ден Хааг", похоже, не из тех ребят. Такое чувство, что у "цаплей" уже отсутствуют не только силы, но и желание с мотивацией. Честно говоря, уже не верится в то, что команда вообще выберется из зоны вылета. Если парни думают иначе, то им нужно срочно менять своё отношение к работе. Конечно, это не принесёт плоды уже в игре с "Фейеноордом", но впереди ещё больше десяти туров, а значит, ещё есть время исправить ситуацию.

Прогноз: 0-3