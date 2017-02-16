Примейра-лига: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать второго тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

17.02.2017 12:30

"Драконы" сейчас находятся в прекрасном состоянии, и мало кто сомневается в их победе над аутсайдером. Команде достаточно сыграть в свою силу, не включая дополнительные скорости, чтобы взять 3 полновесных очка. Естественно, никакой речи даже о ничьей быть не может. В рамках прошлого тура "Порту" встречался с "Виторией Гимарайнш". Напомним, "Витория" ведет борьбу за попадание в зону еврокубков и уверенно расположилась на пятом месте. На выезде "драконы" победили со счетом 2:0. "Тондела" имела хороший шанс приблизиться к безопасной зоне, принимая не самого сильного соперника "Фейренси". Однако все закончилось поражением со счетом 0:1. По всей видимости, главным вопросом матча будет – сколько забьет "Порту".

Прогноз: 3-0

18.02.2017 08:00



"Морейренсе" расположился на 16-м месте, имея в активе 18 очков. Отрыв от зоны вылета более-менее комфортный – 4 балла. Можно было улучшить показатели, но принимая дома "Спортинг", команда проиграла со счетом 2:3. Были небольшие шансы на ничью, но не сложилось. "Эшторил" - сосед по турнирной таблице. Команда набрала 19 очков. Получается, что в случае поражения гостей, хозяева поднимутся как минимум на строчку выше. В рамках прошлого тура "Эшторил" принимал "Пасуш де Феррейра" и победил со счетом 2:1. Это стало знаковым событием, позволившим облегченно вздохнуть на некоторые время. Все-таки отрыв от зоны вылета составляет теперь 5 баллов. Игра будет равной и скорее всего будет ничья.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 08:00

"Шавиш" уже не смотрится как новичок Примейры. Команда уверенно себя чувствует и наверняка закончит чемпионат в верхней части таблицы. На текущий момент в активе клуба 29 очков, что позволяет идти на 7-и месте. В рамках прошлого тура выезд в гости к "Витории Сетубал" привел к набору одного балла. Команды так и не распечатали ворота друг друга. "Арока" расположилась на 10-м месте, набрав 27 очков. В нынешнем сезоне это уже не тот сплоченный коллектив, что годом ранее ворвался в зону еврокубков. Защита не такая мощная, атакующие игроки редко создают моменты. В прошлом туре "Арока" гостила у "Бенфики" и проиграла со счетом 0:3. Если рассматривать данный матч, что предпочтительней смотрится победа хозяев поля.

Прогноз: 1-0

18.02.2017 10:15

Похоже, что "Фейренси" все-таки получится сохранить прописку в элите. Команда смогла выбраться из кризиса, который наблюдался несколько недель назад. Тогда казалось, что неминуема борьба за выживание до последнего тура. Однако теперь клуб имеет в своем активе 25 баллов. То есть, отрыв от предпоследнего места составляет 11 очков. В прошлом туре пришлось сразиться как раз с аутсайдером "Боавиштой". Удалось оформить выездную победу со счетом 1:0. "Боавишта" тоже наверняка может не беспокоиться о сохранении места в Примейре. Можно даже побороться за места, близкие к зоне еврокубков. На текущий момент команда имеет 26 очков. Получается, что соперники – соседи по турнирной таблице. Последние поединки "Боавишта" проводит не очень уверенно. Однако в прошлом туре удалось побелить очки с "Брагой" - 1:1.

Прогноз: 1-1

18.02.2017 12:30

"Спортинг" уже вряд ли поборется за чемпионство. Да и шансов занять второе место не так много. Команде осталось довольствоваться третьим местом, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов – квалификации. Отставание от "Бенфики" выросло до 10 очков, что можно считать критичным. В прошлом туре команда гостила у "Морейренсе" и сумела победить 3:2. Пропущенные 2 гола наводят на определенные размышления. Все-таки "Морейренсе" нельзя отнести к серьезным соперникам и пропускать так много не следует. "Риу Ави" сезон проводит нестабильно. Одно время команда была близка к зоне еврокубков, но сейчас занимает 9 место. Вряд ли получится пробиться в Лигу Европы. В прошлом туре "Риу Ави" снова не смог победить – нулевая ничья с "Маритиму". В отчетной игре наверняка победит "Спортинг".

Прогноз: 2-0

19.02.2017 08:00

"Пасуш де Феррейра" явно занимает не свое место. Команда могла быть выше на несколько строк, однако слабое начало чемпионата привело к подобному исходу. На текущий момент "Пасуш" имеет в активе 20 очков. Это на 6 баллов больше, нежели у обладателя предпоследнего места. То есть, приходится оглядываться и стараться набирать очки в любом поединке. В рамках прошлого тура команда гостила у "Эшторила", проиграв 1:2. "Витория Сетубал" - середняк турнира. Клуб занимает 8 место. Чтобы вырваться в зону еврокубков, требуется набрать дополнительно несколько очков. В прошлом туре удалось сыграть в ничью с "Шавишем" 0:0. Игра получится интересной, и победа наверняка достанется хозяевам поля.

Прогноз: 2-1

19.02.2017 10:00



"Белененсеш" идет на 12-м месте, набрав 25 очков. Команда способна подняться еще выше, но для этого придется выжимать максимум. Все-таки в ряде матчей теряется концентрация при игре в обороне. В прошлом поединке "Белененсеш" гостил у "Насьонал Фуншал", добившись ничейного результата. Команды отменялись голами. Данный результат можно считать положительным. "Витория Гимарайнш" занимает пятую строчку. Но если еще 4 тура назад место в зоне еврокубков было незыблемым, то теперь отрыв от ближайшего преследователя составляет 3 очка. Команда попала в яму, растеряв хорошее преимущество. Если "Гимарайнш" проиграет и "Белененсешу", то тогда можно завязнуть в борьбе за пятое место прочно.

Прогноз: 1-2

19.02.2017 12:15

Центральный матч круга. Команда, которая еще не потеряла шансов пробиться в Лигу чемпионов, принимает лидера первенства. На текущий момент у "пушкарей" 38 очков, что на 3 меньше, чем у обладателя третьего места "Спортинга". Поэтому не все еще потеряно. Пока же 4 строчка и наверняка "Брага" будет в еврокубках на будущий сезон. "Бенфика" после победы в Лиге чемпионов получила хороший катализатор будущих побед. При этом, по моментам команда смотрелась хуже "Боруссии". Теперь предстоит сразиться с "Брагой, стремящейся во что бы то ни стало отнять очки у лидера. И это может случиться. Напомним, что в рамках прошлого тура "орлы" разобрались дома с "Арокой" - 3:0.

Прогноз: 1-1

20.02.2017 12:00

"Маритиму" занимает 6-е место, имея в активе 32 очка. Команду уверенно смотрится и стремится пробиться в еврокубки. В прошлом туре "Маритиму" гостил у "Риу Ави", не сумев поразить ворота соперника. При этом, команда и не пропустила. "Насьонал Фуншал" идет на предпоследнем месте, имея только 14 баллов. Прошлая игра принесла 1 очко и позволила сравняться по этому показателю с "Тонделой". Вряд ли кто-то поставит на победу гостей. Тут все идет к тому, что хозяева выиграют. Хозяева с первых минут возьмут инициативу в свои руки и наверняка добьются взятия ворот уже в первом тайме.

Прогноз: 2-0

Первенство страны в самом разгаре. Команды находятся в оптимальном состоянии и готовы показать максимум своих способностей. Лидер "Бенфика" уже провела свой первый поединок в рамках 1/8 Лиги чемпионов, победив 1:0 в родных стенах "Боруссию" Дортмунд. Это несмотря на то, что соперник чаще атаковал и больше владел мячом. Теперь очередь "Порту" на следующей неделе показать свое мастерство.На текущий момент лидерство в Примейре за "Бенфикой", набравшей 51 очко. На 1 балл меньше у "Порту", который не теряет надежд на чемпионство. Что касается еще одного представителя "Великой тройки" "Спортинга", то у клуба 41 очко. То есть, отставание от лидера составляет 10 баллов. Вряд ли получится вклиниться в борьбу за титул. Для этого надо не только все время побеждать, но и ждать осечек оппонентов.В нижней части таблицы "Тондела" и "Насьонал Фуншал" примеряют на себе роли явных аутсайдеров. Обе команды набрали только по 14 очков. Чтобы выбраться из зоны вылета, требуется добрать 4 балла. Еще недавно казалось, что "Морейренсе" и "Эшторил" можно достать, но те смогли набрать баллы.