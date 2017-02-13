Норвич Сити – Ньюкасл: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 32-го тура Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Норвич Сити

Ньюкасл

Ключевые исполнители

Джонни Хоусон

Джонджо Шелви

Ориентировочные составы

1 Радди 3 Дийкс 5 Мартин 15 Клозе 25 Пинту 27 Тетти 8 Хоусон 14 Хулахан 21 Притчард 31 Мёрфи 9 Оливейра 26 Дарлоу 22 Йедлин 2 Кларк 6 Ласселс 3 Дамметт 4 Колбэк 12 Шелви 11 Ритчи 15 Диаме 20 Гуффран 45 Митрович

Слова перед матчем

К команде присоединился Дуайт Гейл, это очень хорошая новость. Хорошо иметь в команде лучшего бомбардира. Матч с "Норвич Сити" будет сложным. Эта команда в первой половине чемпионата, претендовала на повышение в классе. На данный момент они немного сдали, но это еще не о чем не говорит, "Норвич" хорошая команда, нам будет очень сложно. У нас есть команда из 25 игроков, которые сейчас доступны и только двух травмированных, так что я вполне доволен этим. Как я уже говорил много раз, это проблема для меня, но это хорошая проблема.

Главный тренер Ньюкасла

Прогноз и ставки

14.02.2017 14:45

"Норвич" сейчас набрал очень хороший ход и вплотную приблизился к первой шестерке. Это очень достойная мотивация для того, чтобы выкладываться в каждом матче. "Канарейки" хорошо выступают в домашних стенах, даже во время их черной полосы, немногие команды увозили отсюда три очка. Десять забитых голов в трех последних домашних матчах это отличный результат и даже крепкая оборона "Ньюкасла" может получить здесь неразрешимую задачу.



"Ньюкасл" любит сильных соперников, которые могут доставить им неприятности. В таких матчах "сороки" выглядят собранными и предельно настроенными на положительный результат, в то время, как в матчах с аутсайдерами настроя им часто не хватает. В домашнем матче у подопечных Рафы Бенитеса было бы гораздо больше шансов, но назвать их фаворитами в этом матче нельзя. Два из трех последних матчей они провели гораздо ниже своих возможностей и, даже если здесь такого не повторится, то этот соперник самый серьезный за последнее время и шансы команд абсолютно равны.

Прогноз: 2-2

ТБ 2.5 2.15

Неудачники прошлого сезона Премьер лиги обосновались в Чемпионшипе по-разному. "Астон Вилла" разочаровала и потеряла все шансы на повышение в этом сезоне. "Норвич" не оправдал ожиданий и вынужден изо всех сил бороться за место в первой шестерке, а "Ньюкасл" находится на заслуженном первом месте, которое ему и отдавали прогнозисты перед началом сезона.Этот матч вызывает определенные ожидания, ведь игра этих соперников в первом круге подарила один из лучших матчей этого сезона в Чемпионшипе. Есть смысл ожидать феерии и в этом матче, особенно если посмотреть на последние личные встречи наших соперников. Поэтому выбор центрального матча в туре был предельно ясен, и если эти команды и не подарят нам яркий и запоминающийся матч, то в плане турнирной борьбы он не станет менее важным."Канарейки" сейчас набрали очень хорошую форму и доказывают, что их рано сбросили со счетов. Сейчас они занимают седьмое место, подпирая "Шеффилд" и "Лидс". Календарь у команды Алекса Нила достаточно серьезный, но в то же время наличие матчей с прямыми конкурентами позволяет самим решать свою судьбу. "Норвичу" не хватает стабильности, положительные отрезками сменяются провальными, из которых команде очень тяжело выбираться. Победа над лидером поможет укрепить не только турнирное положение, но и боевой дух, но для этого её нужно еще добиться."Ньюкасл" уверенно проходит турнирную дистанцию и занимает заслуженное первое место, хоть "Брайтон" и подпирает их, но команда Рафы Бенитеса выглядит лучше, не допускает серьезных провалов и добивается лучших результатов в матчах с конкурентами. Их прямому повышению в АПЛ вряд ли что-то грозит. У "Ньюкасла" ситуация гораздо лучше, чем у "канареек", но, чтобы не создавать себе проблемы на ровном месте, расслабляться не стоит.Дела у "канареек" идут в гору, это сказывается на их уверенности и настрое. Такое положение дел подтверждает и Алекс Нил. При этом он не перестает сетовать на травмы, с которыми сталкиваются футболисты его команды. Действительно, в лазарете у "канареек" находятся игроки высокого уровня, но сказать, что у их соперника дела обстоят лучше нельзя.Главные события среди последних новостей "сорок", это слухи и заявления о здоровье Дуайта Гэйла. Последнее интервью Рафаэля Бенитеса вселило уверенность, в сердца поклонников "Ньюкасла". Безусловно, все уже заждались главного бомбардира этого чемпионата, без него атака "сорок" выглядит не так ярко и мощно. Не стоит забывать, что именно матч первого круга против "Норвича" стал звездным часом Гэйла. Его хет-трик принес победу "сорокам" в том драматичном матче. Еще не совсем ясно, рискнет ли Рафаэль Бенитес здоровьем своего бомбардира и выпустит его с первых минут или нет.Воспитанник "Лидса" уже давно стал ключевой фигурой в центре поля "Норвича". В составе "канареек" он успел поиграть и в Премьер лиге и в Чемпионшипе. Его выступления остаются на одинаково стабильном уровне и, благодаря этому, он остается ключевым исполнителем в построениях Алекса Нила. Джонни не претендует на статус суперзвезды, а больше занят черновой работой. На яркие финты, пяточки и прочие элементы футбольного великолепия у него не остается времени, ведь его задача держать в своих руках нити игры его команды. Может показаться, что Джонни прямолинеен и прост. В чем-то с этим можно согласиться, но его простота дает результаты и это самое главное.Не так давно у Джонджо закончилась пятиматчевая дисквалификация за расистские высказывания. Казалось бы, такое событие не может не отразиться на игре полузащитника, но Джонджо сразу посрамил всех критиков. Три голевые передачи и один гол, вот чем Шелви ответил на все вопросы. Его игра продолжает оставаться надежной и стабильной, а сам полузащитник не ведает усталости, почти во всех сыгранных матчах он провел на поле 90 минут. Такая работоспособность в сумме с отличной техникой, видением поля и прекрасным пасом делают его одним из лучших полузащитников в чемпионате.В этом матче Алекс Нил не сможет рассчитывать на Стивена Нейсмита, который все еще вынужден лечить травму подколенного сухожилия, Грэма Дорранса, Луиса Томпсона и Мэтта Джарвиса. Последний так и не сыграл в этом сезоне еще ни одной минуты. Если Дуайт Гэйл все же сможет принять участие в матче, то в лазарете "сорок" останутся только Вюрнон Анита и Роландо Ааронс, к отсутствию которого все уже давно привыкли.Все факты в этом матче говорят в пользу высокой результативности. Обе команды имеют длительные результативные серии, обе команды обладают лучшими линиями атаки в чемпионате, их личные матчи нередко завершаются голевыми фейерверками. Нередки случаи, когда такие матчи проходят вообще без голов, но сейчас в такое верится с трудом. Минимум три гола мы увидим в этом матче.