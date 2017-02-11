Херенвен - АЗ: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 22-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

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Херенвен

АЗ

Ключевые игроки

Реза Гучаннеджад

Херенвен

Алиреза Джаханбакш

АЗ

Ориентировочные составы

1 Мюлдер 4 ван Акен 16 Сен-Жюст 5 Бейкер 2 Марцо 21 Кобаяси 17 Эдегор 8 Торсби 13 Зенели 9 Гучаннеджад 7 Слагвер 24 Крул 3 ван Эйден 12 Хацидьякос 2 Йоханссон 5 Хапс 18 Бель Хассани 8 ван Оверем 6 Ринстра 7 Джаханбакш 9 Вегорст 11 Танкович

Слова перед матчем

Недавно мы уже встречались с этим соперником в кубке, где провели, по моему мнению, очень трудный матч. Но то был кубок, а это чемпионат, тут другой уровень. В лиге, уверен, и АЗ, и "Херенвен" будут бороться за четвёртую позицию до последнего тура. И там, и там очень хорошо подобраны составы, поэтому проблем с ресурсами возникнуть ни у кого не должно.

Главный тренер АЗ

Прогноз и Ставки

12.02.2017 08:30

Результативная перестрелка в исполнении этих же ребят в первом круге особенно хорошо должна была запомниться болельщикам АЗ, ведь именно их кумиры упустили победу, выигрывая по ходу игры со счётом 1:0 и 2:1. Не так давно алкмарцы всё же сумели вернуть должок, минимально переиграв "Херенвен" в кубке страны.



Что касается чемпионата, то здесь "суперфризы" показывают другую игру, поэтому всерьёз рассчитывать гостям на повторение недавнего успеха, наверное, всё же не стоит. К тому же, АЗ сейчас только пытается поймать свою волну, о чём и говорят последние неудачные результаты клуба (три тура подряд без побед).



Интересно, что "Херенвен" до сих пор остаётся одной из лучших домашних команд в лиге, поэтому я уверен, что вышедший на поле состав сделает абсолютно всё, чтобы не проиграть. К тому же, парням Юргена Стреппела будет только лучше, если конкурент так и останется где-нибудь позади.

Прогноз: 2-1

Обе Забьют 1.53

Так уж получилось, что вместо двух привычных противостояний в сезоне эти клубы проведут аж три совместные встречи. За дополнительную схватку стоит сказать отдельное спасибо кубку страны, где футболисты пересеклись на стадии 1/4 финала.Да, в этом игровом году "Херенвен" хоть и имел уже две попытки обыграть АЗ, но ни одной из них клуб воспользоваться не сумел. Предстоящая дуэль - последний шанс клуба порадовать своих болельщиком. К тому же, для этого есть все предпосылки.Два последних тура серьёзно поменяли ситуации обеих команд в турнирной таблице. Так, например, АЗ переместился с четвёртой аж на седьмую строчку. Что интересно, от падения ещё ниже, в принципе, клуб сейчас никак не застрахован, поэтому любое поражение может окончательно выбить алкмарцев из борьбы за еврокубки.Отстоять свою позицию не смог и "Херенвен". В прошлом туре "суперфризы" умудрились уступить прямому конкуренту, поэтому в таблице клубу пришлось немного подвинуться."Херенвену", в отличие от АЗ, не приходится выставлять приоритеты на турниры. Почему? Всё очень просто: один турнир - один приоритет. Сейчас "суперфризы" сосредоточены только на родной "Эредивизи", а АЗ, в свою очередь, ведёт борьбу сразу же на три фронта, что, конечно же, не может хорошо сказываться на состоянии всего состава. Нет никаких сомнений в том, что и Юрген Стреппел сделает на этом особый акцент до игры. Команда хоть и не побеждает уже в четырёх поединках кряду (во всех турнирах), но в этом туре парни всерьёз намерены исправить это недоразумение.Уже несколько туров подряд Йон ван ден Бром не может взять со своими парнями три очка. В прошлую субботу команда крупно проиграла ПСВ, но самое главное, что она проиграла заслуженно. Честно говоря, сейчас пока не очень понятно благодаря чему алкмарцы прервут эту плохую серию. Тем более, прервать её уже в Херенвене будет практически нереально. Не стоит и забывать, что уже в четверг "фермерам" нужно будет противостоять "Лиону" в Лиге Европы, после чего календарь у клуба пойдёт уже немного попроще.Именно на плечи этого иранского нападающего ляжет вся ответственность за игру атакующей линии в ближайшей встрече. Да, из-за удаления в прошлом туре принять участие здесь не сможет швед Сам Ларссон, поэтому Реза, по сути, единственная надежда команды на хоть какой-то креатив впереди.Первостепенная задача гостей - закрыть именно Гучаннеджада. Нельзя, чтобы форвард с такой статистикой и реализацией имел много свободы и моментов, так как это чревато последствиями.У гостей, кстати, тоже есть свой иранец, на которого и будет сделана ставка в этой игре. Конечно, его статистика не такая крутая в плане голов, как у Гучаннеджада, но вот в плане ассистов он может дать своему соотечественнику фору. К тому же, никто не отменял лидерских качеств Алирезы. В самый нужный момент Джаханбакш может повести команду вперёд, что ему и придётся делать уже в ближайшее воскресенье.Перед игрой с АЗ хозяева потеряли своего лидера Ларссона, но кем его заменить наставник, наверное, уже точно знает. Замена, конечно, в любом случае получится неравноценной, но другого пути уже нет. Скорее всего, в атаке с первых минут сыграет Слагвер, которому пока удаётся играть только выходя на замену. Стало быть, это шанс молодого голландца наконец заявить о себе.Между прочим, по количеству дисквалифицированных игроков АЗ даже опережает "Херенвен". На потерю Ларссона алкмарцы ответили потерями Вюйтенса и Люккассена, которые тоже в прошлом туре переборщили с "горчичниками". Первого, как сказал сам тренер, заменит Хацидьякос, а вот на месте второго, вероятнее всего, появится Ван Оверем. На острие атаки должен сыграть Вегорст, а не Фрайди.Клубу всё также не может помочь Влар, но его возвращение ожидается уже в ближайшее время.Как по мне, здесь лучше всего поставить именно на "Обе Забьют". Да, коэффициент, конечно, не очень высокий, но ставить здесь на что-то другое с безумно большим и заманчивым коэффициентом довольно рискованно. Оба коллектива не показывают идеальную игру в защите, поэтому пропустить для них, да ещё и от такого серьёзного соперника, проще простого. Что касается атаки, то с ней у клубов дела обстоят куда лучше. За 90 минут, думаю, как-нибудь и те, и другие по голу затолкают.