Витория Гимарайнш - Порту: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч двадцать первого тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Витория Гимарайнш

Порту

Ключевые игроки

Эрнани Фортеш

Икер Касильяс

Франсиско Соарес

Ориентировочные составы

1 Дуглас 53 Конан 2 Энрике 20 Аурелиу 41 Феррейра 5 Миранда 13 Менса 21 Марега 19 Мбемба 45 Коста 9 Фортеш 1 Касильяс 2 Перейра 28 Монтейро 5 Маркано 13 Теллес 18 Карлуш 30 Торрес 22 Перейра 19 Жота 29 Соарес 17 Корона

Прогноз и ставки

11.02.2017 15:30



"Порту" сейчас находится в таком положении, что нельзя терять очки. Ведется борьба на 2 фронта – Примейра и Лига чемпионов. Учитывая, что молодые футболисты сыгрались, можно надеяться на хороший результат. Они смогли сыграться между собой. Особенно это касается защитной линии. Однако в ряде последних матчей были осечки. Зато стало получаться забивать, прервав голевую засуху.



"Витория Гимарайнш" хорошо чувствует себя в родных стенах, мало пропуская. К сожалению, зимние поединки часто заканчивались поражениями. Это отбросила клуб на чистое пятое место. Да и отрыв от ближайшего преследователя "Морейренсе" уже всего 4 балла. Поэтому команда будет бороться за победу.



Матч начнется с легкой раскачки, в ходе которой преимущество постепенно перейдет к "Порту". Все-таки опыта у команды больше и она находится на хорошем ходу. Несмотря на это, хозяева будут огрызаться, регулярно пробиваясь к воротам оппонента.



Учитывая, что обе команды хорошо играют в обороне, не стоит ждать голевой феерии. Все может обойтись только одним взятием ворот. Тем более, соперники часто не балуют болельщиков высоким КПД при завершении атак. Все говорит о том, что победа придет к "Порту", который более монолитен и мобилен. А вот "Витория Гимарайнш" рискует быть втянутой в борьбу за пятое место.

Прогноз: 0-1

П2 1.59

Гонка представителей "Великой тройки" за чемпионством – весьма интересное зрелище. Команды соревнуются друг с другом, быстро отдаляясь от преследователей. Однако в нынешнем сезоне ситуация несколько иная. Все-таки "Спортинг" уже серьезно отстал. До лидера не хватает уже 10 очков. Более того, команда умудрилась ввязаться в борьбу за 3-5 места с "Брагой" и "Виторией Гимарайнш". Скорее всего, клуб уже не претендует на чемпионство."Порту" после празднования Нового года выдал несколько победных матчей, что позволило вплотную приблизиться к "Бенфике". Это связано с умелой тренерской деятельностью, который сумел внушить молодым игрокам уверенность в себе. Впереди игры 1/8 Лиги чемпионов и стычка с "Виторией Гимарайнш" вполне может сойти за разминку. Очень хорошую разминку. Все-таки будущий соперник идет на пятом месте, показывая уверенную игру.На данный момент "Витория Гимарайнш" имеет в активе 35 очков и занимает 5 место, отставая от "Спортинга" на 3 балла. Команда неожиданно прицепилась к лидерам, не отпуская их далеко вперед. Отставание от основного лидера составляет 13 баллов, что уже критично. Остается надеяться на осечки "Спортинга", чтобы бороться за третье место, которое дает право играть в квалификации Лиги чемпионов."Порту" ужасно начал чемпионат, но постепенно набрал обороты, что вылилось в постоянный набор очков. Теперь между клубом и "Бенфикой" только 1 балл. При этом, в прошлом туре была одержана победа над "Спортингом" со счетом 2:1.Команда неплохо начала сезон, постепенно поднимаясь вверх по турнирной таблице. Как итог –5 место и возможность побороться за место в еврокубках. Игра "Витории Гимарайнш" вызывает уважение – забито 29 мячей. К сожалению, в последних матчах команда сбавила обороты – стала мало забивать и много пропускать. Это не позволило опередить "Спортинг", хотя была отличная возможность. В рамках прошлого тура "Витория Гимарайнш" гостила у "Пасуш де Феррейра" и проиграла 0:2. Неожиданный результат. Все-таки клуб смотрится гораздо серьезнее и обязан был набирать очки.От "Маритиму" команда оторвалась на 4 очка. Это не так много, как хотелось бы. Напомним, что 5 место дает право выступать в будущем сезоне в Лиге Европы. За него и борется "Витория Гимарайнш", попутно стараясь не отстать от "Браги". Дома клуб играет хорошо, особенно в обороне. Придется гостям постараться, чтобы распечатать ворота."Драконы" наверняка хотят вернуть себе не только титул, но также имидж лучшей команды Португалии. "Порту" не стал окунаться в громкие трансферы и решил сделать ставку на молодые таланты. Как показали зимние матчи, не зря. Началась новая эра, связанная с омоложением. С начала сезона это привело к очковым потерям, пока игроки притирались друг к другу. К зиме все встало на свои места. Теперь мы видим коллектив, который способен удивить многих.Ворота по-прежнему защищает Икер Касильяс, который в поединке против "Спортинга" в красивом прыжке спас свою команду от гола. Это было на последних минутах. Эпизод еще раз доказал, что пост №1 незыблем. Его контракт истекает летом этого года.Матчи в Лиге чемпионов не всегда были выдающимися, но все-таки "Порту" прошел в весеннюю стадию. "Драконы" сейчас здорово играют в обороне, наконец-то стали много забивать. Главное, чтобы тренерский штаб не стал мудрить с составом перед матчами Лиги чемпионовЭрнани Фортеш на данный момент является определяющим игроком в линии атаки. Всего в нынешнем сезоне отличился за клуб 5 голов, сделав 2 результативные передачи. Поэтому его появление с первым минут не вызывает сомнений. Предпочитает играть на правом фланге нападения. Однако тренер иногда ставит его на левый край. Для быстроного форварда нет сложностей, когда необходимо доставить мяч до штрафной площади. Ему 25 лет и вполне вероятно, что по окончании сезона отправится в другой клуб. Это с учетом того, что будет продолжать выступать в том же духе. К сожалению, в последних поединках взял паузу и не забивает голов. В какой-то мере поэтому команда потеряла 4 позицию.Икер Касильяс не перестает мечтать сыграть в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". В прошлом году это не получилось сделать. Теперь нужно собраться и в феврале пройти 1/8 финала турнира, чтобы приблизиться к своей цели. Недавно наставник сборной Испании признался, что рассматривает варианты приглашения в стан команды голкипера. Вполне естественно, так как Икер просто блещет в последнее время своей игрой.Ему 35 лет, что для вратаря не считается критическим возрастом. При определенных раскладах испанец может играть на высшем уровне 4-5 лет. Все зависит от него самого. Естественно, выйдет на поле с первых минут, чтобы постараться оформить еще одни сухарь.Франциско Соарес – грозное оружие "Порту" в настоящий момент. Футболист отлично действует в передней линии атаки. В последних двух матчах забил 3 гола. При этом, оформил дубль в важном противостоянии со "Спортингом", когда была оформлена победа со счетом 2:1. Но есть одно "но" - игрок перешел в "Порту" совсем недавно. Именно дебютный поединок стал для него звездным. Перешел как раз из "Витории Гимарайнш". Ведет борьбу за звание лучшего голеодора чемпионата. Учитывая, что на него делается ставка, может добиться своего.Букмекеры уверены в том, что победит "Порту". Считается, что сейчас "драконов" мало, кто способен остановить. Можно поверить специалистам в области ставок и поставить на победу гостей.Учитывая, что в последнее время "Витория Гимарайнш" мало забивает, а "Порту" частенько страдает низким КПД, можно рискнуть поставить на то, что одна из команд не забьет гол. Тем более, "драконы" отличаются самой мощной обороной в чемпионате.