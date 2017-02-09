Чемпионшип: прогноз на 31-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 31-й тур.

10.02.2017 14:45

В двух последних выездных матчах "совы" выполнили программу минимум и взяли четыре очка. Этот матч они проведут на родном стадионе, где не проигрывают уже пять матчей кряду. Эта серия помогла им закрепиться на шестой позиции и отступать с нее "совы" не намерены.



"Бирмингем" одержал первую победу под руководством Джанфранко Дзолы, воспользовавшись ошибками "Фулхэма". Дома "синие" смотрятся не слишком плохо, но в выездных матчах уже давно не добивались существенных успехов. Команда начинает прибавлять, но для того, чтобы прервать свою выездную серию она еще не готова. "Совы" не слишком впечатлили в прошедших матчах, но здесь они выглядят фаворитом, остановить которого "Бирмингему" не по силам. Далеко не факт, что "синие" смогут забить своему сопернику.

Прогноз: 2-0

11.02.2017 10:00

"Дачники" так и не смогли усилиться зимой и, возможно, эта оплошность будет стоить им места в первой шестерке. В последних матчах они показали себя совершенно не так, как хотелось бы их болельщикам. Сейчас у них появилась возможность добрать потерянные очки и должна начаться белая полоса. Этот и три последующих матча они проведут с более слабыми командами и если наберут в них максимум очков, то значительно повысят свои шансы на итоговый успех.



Их соперники, включая и "Уиган" однозначно слабее "дачников", но могут преподнести им неприятный сюрприз. "Лэтикс" набрали хороший ход и если судить по последним шести матчам, то находятся даже в лучшей форме, чем "Фулхэм". От них пострадали "Дерби", "Брентфорд" и "Норвич", которые сопоставимы по классу с "дачниками". С другой стороны матч с "Норвичем", который был сыгран совсем недавно, наверняка отнял у гостей много сил, и вполне может стать той каплей, которая склонит чаши весов на сторону "дачников".

Прогноз: 2-1

11.02.2017 10:00

Последние выступления "вилланов" можно охарактеризовать только как, провал. Команда Стива Брюса выдала свой наихудший отрезок в сезоне. Если рассматривать последние шесть матчей, то на этом отрезке не было команды хуже "вилланов", даже откровенно утопающий "Ротерхэм" набрал больше очков. На данный момент "Астон Вилла" имеет одну из худших атак в чемпионате и это на фоне массовых закупок форвардов в этом сезоне.



Сейчас "трактористы" имеют одинаковое количество очков с "Астон Виллой", они смогли догнать её, но в основном, способствовал этому провал "вилланов", а не просветление в игре "Исвича". В этом матче от них будет зависеть не слишком много, ведь если "Астон Вилла" сможет собраться, решить свои проблемы и бросить все силы на этот матч, то "трактористам" не поздоровится. На мой взгляд, черная полоса "вилланов" слишком сильно затянулась и вот-вот должна прерваться. Возвращение на "Вилла Парк" после двух выездов – хороший повод для этого.

Прогноз: 1-0

11.02.2017 10:00

В прошлых двух турах "терьеры" победили двух своих конкурентов, забив в их ворота пять мячей. Это выглядело очень неожиданно, ведь они раньше не блистали результативностью, а противостояли им команды с очень хорошей защитой. На выезде "терьеры" не так сильны, но они поймали кураж, с которым им не страшен ни один из соперников по Чемпионшипу.



Выдав несколько неожиданных результатов "КПР" притормозил. Нельзя сказать, что у них разладилась игра, скорее просто отвернулась удача. Два поражения от аутсайдеров чемпионата должны опустить их с небес на землю и заставить Иана Холлоуэя поработать над ошибками в завершающей стадии атак. Благодаря осечкам лидеров "Хаддерсфилд" ощутимо сократил отставание от второго места, они почувствовали вкус побед и вернули веру в свои силы, возможность повыситься напрямую уже не выглядит несбыточной мечтой. Ради этого стоит бороться и побеждать.

Прогноз: 1-2

11.02.2017 10:00

После серии из трех побед "канарейки" допустили обидный промах, не сумев переиграть набравший обороты "Уиган". Эту игру "Норвичу" лучше поскорее забыть, ведь по игре они абсолютно не превосходили аутсайдера Чемпионшипа и должны радоваться даже одному очку в свою копилку.



"Лесники" продлили свою домашнюю победную серию до трех матчей, но сейчас это им не поможет, ведь выезд к "Норвичу" это совершенно другой уровень сложности. Состав "лесников" значительно усилился этой зимой, но футболистам нужно время, чтобы сыграться, а времени прошло мало. "Норвич" в домашней игре может даже разгромить соперника, но, думаю, до этого не дойдет.

Прогноз: 3-1

11.02.2017 10:00

"Бараны" очень разочаровали в матче против "Ньюкасла", так и не сумев ничего противопоставить лидеру чемпионата. Хороший матч выдала только их оборонительная линия, ведь результат мог бы быть гораздо крупнее, подкачай еще и оборонцы. Дуэль с "Лестером" в кубке вряд ли сильно повлияла на физическое состояние команды, поскольку Стив Макларен приберег большую часть игроков основы.



Их соперник, как и ожидалось, начинает выбираться из кризиса, но сейчас им предстоит серьезное испытание. Хоть "Бристоль" и атакующая команда, но взломать лучшую оборону чемпионата дело непростое. Еще более сложно будет удержать свои ворота сухими. "Бараны" не самая атакующая команда и создает мало острых моментов, они часто добиваются своего за счет ошибок соперника, а "Бристолю" ничего не стоит пару-тройку раз напортачить у своих ворот.

Прогноз: 1-0

11.02.2017 10:00

Интересно, насколько долго футболисты "пчёл" отходили от результата матча с "Брайтоном"? Не забитый пенальти, разбазаренное преимущество в два мяча, казалось бы вырванная на жилах победа и досадный гол на последних минутах. После такого легко надломиться психологически. Как бы там ни было, но это лучший матч, который мы видели в Чемпионшипе в 2017-м году.



"Престон" продолжает свою серию без побед, которая составляет уже четыре матча. Три из них было сведено вничью, но этим результатам вряд ли стоит радоваться. Игру они показывают неплохую, но для успеха им немного не хватает. Безусловно, "пчёлы" показывали отличную игру, более яркую и содержательную, чем их сегодняшний соперник, но выездные результаты команды Дина Смита оставляют желать лучшего, в их победу над крепким "Престоном" не слишком верится.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 10:00

"Лидс" одна из самых стабильных команд в первой шестерке и в то же время одна из самых бескомпромиссных. Их главным козырем является уверенная игра против аутсайдеров и середняков чемпионата. Почти все десять поражений "Лидсу" нанесли команды из верхов турнирной таблицы или команды находящиеся на тот момент в отличной форме.



Большинство из этих поражений случились во время выездных матчей, дома команда Гарри Монка теряла очки пять раз. Если отбросить, как ошибку, матч с "Уиганом", то останутся четыре команды, которым нынешний "Кардифф" все же не чета. У "Лидса" не было провальных серий и ошибки каждый раз незамедлительно исправлялись, пожалуй, именно поэтому, я считаю, что букмекеры необоснованно завысили коэффициент на их победу.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 10:00

Обновленный "Бертон" снова нащупал свою игру и вернулся на победный путь. Все могло бы быть лучше, но их соперники тоже не зевают и набирают очки, а это значит, что задача сохранения прописки для "пивоваров" все еще не снята с повестки дня.



"Брайтон" допустил две осечки подряд и потерял первую строчку, на которую вырвался "Ньюкасл", опережая команду Криса Хьютона на одно очко. Календарь оказался благосклонен к "чайкам" и теперь они получат возможность исправить свое положение двумя домашними матчами против команд из нижней части турнирной таблицы. Сейчас даже второе место "чайкам" еще не гарантировано, а это, плюс камбэк против "пчёл" однозначно подстегнут футболистов "Брайтона" к победе.

Прогноз: 2-0

11.02.2017 10:00

Не смотря на несколько осечек в последних матчах "Рединг" продолжает сохранять свои позиции в первой шестерке. Им будет противостоять сильный соперник, который, правда, находится не в лучшем состоянии. Такое ощущение, что подвиги "Барнсли" уже остались в прошлом, по инерции команда еще выдает успешные результаты и за место в чемпионате может не беспокоиться, но очень обидно наблюдать, как из слаженного командного механизма забрали самые важные и яркие элементы.



"Рединг" фаворит этого матча, ведь в домашних играх ему по плечу любые задачи и даже незначительный спад не должен сильно повлиять на их шансы. В то же время не слишком понятно, чего можно ожидать от "Барнсли", их последние результаты противоречат друг другу, как в плане успеха, так и в плане показанной игры. "Рединг" более стабилен и силен, если этот матч обойдется без сюрпризов, то свои три очка они должны взять, но им будет очень непросто.

Прогноз: 2-1

11.02.2017 10:00

Матч двух борцов за выживание всегда обладает своеобразной интригой и хоть их игра, обычно, оставляет желать лучшего, но борьба и настрой с лихвой заменяют технические действия и умопомрачительные финты. "Ротерхэм" засел очень глубоко, их шансы на спасение почти растаяли, но он все еще в состоянии вставлять палки в колеса более сильным командам.



"Бродяги", временами, показывают неплохой футбол, стараясь зацепиться за очки в каждом матче и в домашних матчах им это зачастую удается. Их последний выездной триумф состоялся еще в конце ноября, когда неуступчивость "Блэкберна" прочувствовал на себе лидирующий тогда в чемпионате "Ньюкасл". В последнее время хозяева все же прибавили в качестве игры и могут запросто наказать зарвавшегося соперника. Выделить сильнейшего из этих двух команд очень непросто и ничья была бы закономерным результатом их встречи.

Прогноз: 1-1

11.02.2017 12:30

Своим последним матчем "волки" очень разочаровали, победа "Бертона", пусть и вырванная на последних минутах, но была закономерной. В первом круге "сороки" на своем поле неожиданно проиграли "Вулверхэмптону", не сумев даже поразить ворота соперника. Лишь в прошлом туре вернув себе первую строчку, они будут настроены, во что бы то ни стало, удержаться на ней.



"Ньюкасл" однозначно сильнее своего нынешнего соперника, он показывает сильный и содержательный футбол, команда очень хорошо работает на атаку и способна не вылезать с половины поля соперника. "Волки" тоже хороши в атаке, и хоть рассчитывать на успех в этом матче им будет сложно, но свой гол они забить способны.

Прогноз: 1-2