Серия А: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru традиционно продолжает делиться ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализируем поединке 23-го тура.



Фото: soccer365.ru

04.02.2017 14:45

В прошлом туре "Наполи" откровенно удивил. На своем поле против совсем провальной защиты лишь ушел от поражения. То ли неаполитанцы недооценили соперника, то ли новый наставник "Палермо" сотворил чудеса, а может новый спад в игре "партинопейцев" начинается? Как бы там ни было, но игра против "Болоньи" на выезде даст ответы на многие вопросы. "Красно-синие" дома играют крепко и не пропускают уже три поединка подряд. Поэтому на встречу с "Наполи", который отстал от "Ювентуса" уже на 6 очков, настрой у "Болоньи" будет запредельный. Команда Маурицио Сарри в гостях не уступает уже шесть сражений подряд. Не исключено, что, если прошлая игра была лишь точечным провалом, то сейчас нападение должно заработать по полной программе и поставить на место "Болонью".

Прогноз: 1-2

05.02.2017 06:30

Отличная возможность есть у "Милана" прервать свою серию из трех поражений подряд. Уже четыре матча кряду команда Монтеллы не может победить с учетом Кубка Италии, а в соперниках будет "Сампдория", которая на выезде в последний раз выигрывала лишь 21 августа. Однако "россонери" снова будут далеко не в боевом составе, тем более что соперник в прошлой игре одержал психологически очень важную победу над "Ромой", правда в родных стенах, где "Дория" в целом выглядит достойно. В данном сражении проблемы и возможные плюсы есть у обеих команд, поэтому остановимся на мировом исходе. Напомним, что "Сампа" не может обыграть "Милан" уже девять матчей подряд. Уступив в семи встречах, однако сейчас "красные дьяволы" утратили свою грозность.

Прогноз: 1-1

05.02.2017 09:00

Отличная возможность у "Аталанты" набрать три очка. "Боги" на своем поле преображаются в очень опасного соперника и выиграли 9 из 10 поединков, а вот "Кальяри" на выезде совсем провально смотрится, тем более что в прошлом туре дома не удалось набрать дежурные три балла, поэтому нынешняя форма "сардинийцев" оставляет желать лучшего. "Кальяри" ни разу за последние 13 лет не выиграл в Бергамо и сейчас расклад сил явно не в пользу "островитян". "Аталанта" располагается на шестом месте и уступает "Интеру" всего три очка, поэтому у "богов" есть возможность подняться в зону еврокубков, на которую эта команда полностью наиграла.

Прогноз: 2-0

05.02.2017 09:00

Семь матчей подряд "Дженоа" не может победить, проиграв пять поединков до того, как дважды в минувших встречах расписал мировые. "Грифоны" пытаются биться, однако играют очень неровно и выдержать весь матч в одном темпе не могут. Тем не менее в родных стенах уже пора победить. В соперниках совершенно нестабильный и непонятный "Сассуоло", который лишь в позапрошлом туре сумел победить в гостях "Пескару". "Нероверди" очень слабо играют на выезде, поэтому вряд ли смогут справиться с командой, которая в родных стенах обыгрывала и "Милан", и "Ювентус". "Дженоа" не может победить три домашних сражения кряду, в которых набрал всего одно очко. До этой черной серии генуэзцы не уступали в родных стенах.

Прогноз: 2-1

05.02.2017 09:00

Обе команды в прошлом туре прервали свои серии поражений. "Удинезе" дома обыграл "Милан", а вот "Кьево" сотворил настоящую сенсацию, победив на выезде "Лацио". Веронцы дома уступили в двух подряд поединках, поэтому очевидно ждать набора очков после такого успеха в Риме. В то же время "Удинезе" вполне может довольствоваться тремя баллами в прошлой игре и мировой исход в гостях вполне "зебр" устроит. "Черно-белые" на выезде особенно не блещут, выиграв всего один из последних пяти сражений и два из прошедших восьми. Голами команды может и обменяются, но победителя в такой игре определить будет непросто. В четырех из минувших семи очных сражений команды делили очки.

Прогноз: 1-1

05.02.2017 09:00

В данной встрече сложно представить какой-то иной исход, кроме победы "Лацио". Во-первых, римляне проиграли два матча подряд в чемпионате Италии, но в Кубке на выезде сумели одолеть "Интер", что говорит о готовности быстро преодолевать небольшой спад. Поражение в прошлом туре у себя дома от "Кьево" оправданию не подлежит, поэтому нужно максимально быстро реабилитироваться, а игра против дырявой защиты "Пескары" как раз отличная возможность добыть три очка. Более того, "дельфины" наверняка находятся в подавленном состоянии после того, как на пятой компенсированной минуте упустили мировую с "Фиорентиной". "Пескара" дома в текущем сезоне еще не побеждала, а вот "орлятам" в гостях после поражений в Серии А от "Интера" и "Ювентуса" нужно показывать свой класс.

Прогноз: 1-3

05.02.2017 09:00

Вот тот случай, когда "Торино" может выиграть на выезде. В родных стенах "Эмполи" выдает какой-то совершенно необъяснимый футбол в последнее время, победив всухую в минувших трех встречах, а вот на выезде была полнейшая капитуляция в игре с "Кротоне". Именно против такого нестабильного и лихорадочного соперника "Торино" должен наконец-то прервать свою серию из шести матчей без побед. По сравнению с началом сезона "быки", конечно же, откровенно сдали, но шансы вернуть свою ударную форму все еще имеются, а если начать с выездного поединка, то может пойти и дома. Тем более что в гостях "гранатовые" и в первой половине чемпионата ничем не выделялись, поэтому настрой обязан быть максимальным. В последних шести встречах "Торино" на выезде победил всего раз, а вот в серию из четырех побед "Эмполи" даже на своем поле верится с трудом, особенно после такого фиаско в игре с "Кротоне".

Прогноз: 0-2

05.02.2017 12:00

В сражении аутсайдеров стоит ждать высокой самоотдачи. Шансы на выживание имеют еще все команды и три очка в такой игре могут серьезно поднять дух любого неудачника, тем более что оба коллектива в прошлом туре прыгнули выше головы. "Палермо" увез очко из Неаполя, а "Кротоне" разгромил "Эмполи". В гостях новичок Серии А играет ужасно, уступив в четырех поединках подряд. В текущем сезоне в активе "Кротоне" нет выездных побед, как и нет викторий у "Палермо" в родных стенах, где набрано всего одно очко, но после игры с "Наполи" и при нынешней форме Нестеровски, а также очередной смене наставника, можно ждать первый домашний успех.

Прогноз: 1-0

05.02.2017 14:45

В 231-м по счету всеитальянском дерби "Ювентус" вне всяких сомнений будет в первую очередь мстить за поражение в первом круге в Милане. Команда Аллегри уверенно восстанавливается после периодических неудач на выезде, а дома пока показывает близкий к идеальному футбол, победив во всех матчах перед родными болельщиками. "Интер" ждет серьезное испытание, так как на кону победная серия из семи сражений, в которых команда Стефано Пиоли забила 15 голов и пропустила всего два. На неделе в Кубке Италии миланцы проиграли "Лацио", но наверняка тот матч будет быстро забыт, ибо впереди принципиальнейшая встреча, в которой можно усложнить задачу "Ювентуса" по добыванию шестого титула подряд.



Туринцы пока опережают "Рому" на четыре очка и имеют матч в запасе, однако именно недооценка и перенасыщенность победами и титулами в Италии порой мешает "черно-белым". Тем не менее, думается, что на игру с "Интером" настрой будет соответствующий, тем более что Аллегри похоже, определился со своей любимой расстановкой, да и почти все ключевые игроки уже в строю. Стоит также добавить, что "Ювентус" весьма успешно играет дома против "Интера". С 2005 года "нерадзурри" в Турине выиграли всего раз. Это случилось в 2012 году, а в целом в 10 матчах шесть раз проиграли и трижды сумели добыть очко. История в таких сражениях порой значит очень многое, да и желание реванша погонит хозяев вперед.

Прогноз: 2-1

07.02.2017 14:45

Команды сыграют аж 7 февраля, поэтому времени после кубкового матча "Ромы" и перенесенного сражения "Фиорентины" у коллективов будет достаточно, чтобы подготовиться к очень важной битве. Римляне по-прежнему дома не уступают, а вот "фиалки" начали прибавлять, хотя это касается исключительно результата. С игрой все еще наблюдается проблема по части возможности выдерживать темп соперника и не проваливаться в защите. Это хорошо, что "фиолетовым" удается вытягивать почти проигранные матчи, но в Риме будет на порядок сложнее, чем против той же "Пескары" или даже дома против "Ювентуса". Команда Спаллетти после поражения от "Сампдории" наверняка будет рвать и метать, поэтому оборона "фиалок" может и не выстоять, хотя вполне вероятно, что и защита "волков" уже изрядно подустала, что было заметно в прошлом туре. Не исключено, что римляне снова вернуться к атакующему футболу, при котором много пропускают сами. С таким раскладом гостям вполне может быть по силам вырвать мировой исход и впервые отобрать очки у "Ромы" на ее поле. Напомним, что в двух из минувших трех домашних очных встречах "волки" проиграли.

Прогноз: 2-2