Ньюкасл – Дерби Каунти: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 30-го игрового круга Чемпионшипа.

Турнирное положение

Новости команд

Ньюкасл

Дерби Каунти

Ключевые игроки

Мэтт Ритчи

Скотт Карсон

Ориентировочные составы

26 Дарлоу 3 Дамметт 2 Кларк 6 Ласселс 22 Йедлин 12 Шелви 14 Хайден 20 Гуффран 45 Митрович 11 Ритчи 33 Мерфи 1 Карсон 12 Бейрд 6 Кио 16 Пирс 29 Ульссон 18 Баттерфилд 15 Джонсон 4 Брайсон 10 Инс 11 Бент 7 Рассел

Слова перед матчем

Мы закончили трансферное окно, у нас есть хорошая команда, я уверен в ней. Сейчас наш приоритет это игра с "Дерби". Я готов сражаться и получить три очка в этой игре, а также добыть повышение в классе в конце сезона. Мы должны быть сконцентрированы на каждой игре, чтобы добиться результата. Мы видели, как потерпел поражение "Брайтон" и должны быть готовы ко всему на этом сложном отрезке. Мы должны хорошо учиться и упорно работать, я доволен теми игроками, которые сделали положительный результат в первой части сезона, теперь мы постараемся сделать то же и во второй. Команды, которые отстают, сейчас играют хорошо и они довольно опасны, даже столь сильная команда, как "Брайтон" получила с ними проблемы. Мы должны держаться вместе – болельщики, игроки, сотрудники, все, и быть уверенным, что мы становимся сильнее в каждой игре.

Главный тренер Ньюкасла

Конечно, мы хотим играть в Премьер лиге. В субботу мы будем играть перед огромной толпой на большом стадионе, и будем находиться в пугающей атмосфере. Мы должны справиться с этим и верить в свои силы. Мы должны играть в свою игру, быть профессионалами и сделать эту работу. Этот матч является для нас большим испытанием. Мы знаем сильные стороны "Ньюкасла" и постараемся свести их на нет.



Главный тренер Дерби Каунти

Прогноз и ставки

04.02.2017 07:00

Прошлый тур стал одним из немногих, в которых синхронно потеряли очки сразу оба фаворита. Провал "Ньюкасла" стал менее громким, но более неожиданным, чем у "чаек". Даже в таком неприглядном положении есть плюс для команды Бенитеса, ведь отставание от "Брайтона" сократилось до минимума, а впереди еще очный матч, так что все в их руках. Очень ощутимой для "Ньюкасла" стала потеря Дуайта Гэйла, ведь замена в лице Дэрила Мерфи вышла неполноценной. Тем не менее, ударная полузащита команды в полной

боеготовности, а такие игроки, как Ритчи, Шелви и Митрович могут в одиночку решить исход матча.



Выездные матчи против топовых команд даются "Дерби" очень трудно и будь "Ньюкасл" в оптимальной форме исход этого матча выглядел бы более однозначно. Сейчас форма, в которой находятся обе команды, примерно равна. "Ньюкасл" не выглядит непобедимым, а "Дерби" доказали, что могут играть с любым соперником, к тому же команда Стива Макларена значительно прибавила в результативности и даже одна из самых крепких защит в чемпионате должна их опасаться. Ничья здесь весьма вероятный результат, да и результативностью команды должны нас порадовать.

Прогноз: 2-2

ТБ 2.5 2.04

В этом туре было достаточно интересных и важных матчей, но этот матч выделяется своей непредсказуемостью, да и встреча главного фаворита в борьбе за чемпионство против команды, которая всеми силами старается зацепиться за вакантное место в первой шестерке просто не может оказаться скучной в плане показанной игры.Встреча этих команд в первом круге оказалась не слишком интересной и интригующей, поскольку "бараны", под руководством тогда еще Найджела Пирсона, находились в кризисе и ничего не смогли противопоставить лидеру. Сейчас их шансы более равны да и важность матча возросла.Сейчас между этими командами расстояние в три позиции и тринадцать очков. Безусловно, отыграть такую пропасть у "баранов" не получится, да и вряд ли в команде ставится цель занять одно из первых двух мест. Более реалистичной для них является борьба за место в шестерке, тем более, что в ней "Дерби" себе еще ничего не гарантировал, ведь на пятки им наступают сразу четыре команды, одна из которых, "Шеффилд", имеет одинаковое с ними количество очков."Ньюкасл" занимает второе место, но все же считается главным фаворитом на победу в Чемпионшипе. Это и неудивительно, ведь от первого места они отстают лишь на одно очко, а от преследователей оторвались на четыре очка, имея при том игру в запасе. "Сороки" обладают лучшей атакой и одной из лучших защит в чемпионате, имеют лучшую разницу забитых-пропущенных и просто превосходят остальных по классу собранных в команде игроков."Сороки" зимой так и не провернули ни одного громкого трансфера. По словам Рафаэля Бенитеса, это связано с тем, что руководство проигнорировало его пожелания относительно пополнения команды. Оно и неудивительно, ведь летом "Ньюкасл" серьезно потратился на трансферы и сейчас имеет наиболее сильный и дорогостоящий состав в Чемпионшипе. Также Бенитес подтвердил, что, не смотря на некоторые недопонимания с руководством, он не планирует летом покидать свой пост. Что же касается их трансферной политики, то упоминания достойна лишь новая аренда Тима Крула, теперь в голландский "АЗ". Видимо, Бенитес доволен тем, как укомплектована его вратарская линия и летом Тиму придется подыскивать себе новый вариант развития карьеры."Бараны" довольно сдержано провели свою трансферную кампанию и их главным достижением стало то, что они смогли сохранить Томаса Инса в команде, еще, как минимум, на пол года. Из команды ушли голкипер Ли Грант, контракт которого выкупил "Сток Сити", где он и играл последнее время на правах аренды. В аренду "Вулверхэмптону" был сдан Андреас Вайман. Этот нападающий долгое время играл в Премьер лиге за "Астон Виллу", но так и не освоился в составе "Дерби". Их главное подписание – Дэвид Ньюджент продолжает лечить подколенное сухожилие и находится вне игры.В последних матчах этот атакующий полузащитник набрал невероятную форму. Расписавшись дублями в воротах "Бирмингема" и "Ротерхэма" Мэтт вышел на второе место в списке бомбардиров команды. Мэтт прошел вся пирамиду профессионального английского футбола, от Второй до Премьер лиги. Именно Ритчи был одним из лидеров "Борнмута" во время их подъема в Премьер лигу. Проведя в Премьер лиге один сезон, и оставаясь на таких же ролях в порядочно обновившемся клубе, Мэтт решил принять новый вызов и отправился поднимать из трясины "Ньюкасл". Ритчи хорош не только результативностью, но и выполнением прямых обязанностей. Он исправно снабжает форвардов мячами и не гнушается возвращаться в защиту. Это один из тех трансферов, с которыми Бенитес попал "в яблочко".Упоминая лидеров "Дерби" просто нельзя оставить в стороне их вратаря, которому они обязаны тем, что команда пропускает меньше всех в чемпионате. Бывший вратарь сборной Англии помнит те времена, когда в Премьер лиге еще играли "Лидс" и "Чарльтон". Именно "Чарльтон" стал той командой, в которой Скотту впервые удалось закрепиться в основном составе. Дальше во всех своих командах от "Бурсаспора" и до "Дерби" Скотт был основным игроком и лидером команды. Скотт уже невероятно опытный игрок, ему 31 год, но для вратаря это золотой возраст, а это значит, что если Скотт Карсон не захочет сменить обстановку, то лет на пять защитники "Дерби" могут быть спокойны за последний рубеж обороны.В составе "Ньюкасла" достаточно пробоин. Так из-за травмы отсутствует их лучший бомбардир Дуайт Гэйл, также травмированы Роландо Ааронс и Вюрнон Анита, но к их отсутствию все уже привыкли. Чансел Мбемба только вернулся с КАНа и еще не готов играть, а Кристиан Атсу все еще находится в расположении своей сборной. Гэйла, скорее всего, заменит Дэрил Мерфи, но результативность ирландца оставляет желать лучшего. В лазарете "Баранов" остаются те же: Торн, Лоу и Форсайт. Но на днях к ним прибавились Джонни Рассел и Уилл Хьюз, не стоит забывать и про Дэвида Ньюджента, который травмировался в первом же матче за новую команду.Подавляющее большинство матчей этих команд в январе были результативными, "бараны" ощутимо прибавили в атаке, а у "Ньюкасла" она и так была лучшей в лиге. Обеим командам есть ради чего рисковать, а значит, игра нас ждет открытая. Я больше склоняюсь к тому, что нас ждет результативный матч, в котором забить смогут обе команды.