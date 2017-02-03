Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч девятнадцатого тура чемпионата Германии.

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Боруссия Дортмунд

РБ Лейпциг

Ключевые футболисты

Марко Ройс

Боруссия Дортмунд

Дэви Зельке

РБ Лейпциг

Ориентировочные составы

38 Бюрки 28 Гинтер 25 Папастатопулос 29 Шмельцер 26 Пищек 33 Вайгль 13 Геррейро 10 Гётце 11 Ройс 22 Пулишич 17 Обамеянг 32 Гулачи 4 Орбан 33 Комппер 3 Бернардо 23 Халштенберг 6 Хедира 13 Ильзанкер 24 Кайзер 9 Поульсен 8 Кейта 27 Зельке

Слова перед матчем

"Игроки "РБ Лейпцига" ведут себя как выскочки и это может сыграть с ними злую шутку. Важно, что мы не испытываем негативного давления от положения в таблице. Мы способны двигаться маленькими шагами. Критика, конечно, плохо на нас действует, но иногда она очень необоснованная. Мы проиграли много матчей, пропуская в концовке, нужно собраться. Игра против "РБ Лейпциг" – очень ожидаема, будет много борьбы, мы способны победить".

Главный тренер "Боруссии" Д

"Мы ожидаем большого вызова и очень жаркой игры в эту субботу. Мы полностью готовы к большой игре в субботу и сможем показать свои сильные стороны. Кроме того мы должны иметь много пространства, для того чтобы иметь моменты. Мы хотим стать неудобным соперником для Дортмунда, чтобы увезти оттуда очки. Дортмунд плотно работает в защите и оказывает высокий прессинг в середине поля. Мы не позволим впечатлениям поглотить нас".

Главный тренер "РБ Лейпцига"

Прогноз и Ставки

04.02.2017 12:30

"Боруссия" Д продолжает наступать на одни и те же грабли. Очередная потеря очков произошла в "Майнце", где "шмели" не смогли забить больше одного гола. Марко Ройс еще в начале встречи вывел Дортмунд вперёд, но вместо развития "Боруссия" Д топталась на месте и пропустила в самом конце. Сейчас команда Томаса Тухеля отстает от "РБ Лейпцига", идущего на втором месте, на 11 баллов. Предстоящий матч – едва ли не последний шанс зацепиться за борьбу с "быками", в противном случае максимум "Боруссии" Д в этом сезоне – третье место. На прошлой неделе "РБ Лейпциг" уже прервал одну серию "Хоффенхайма", замахнётся ли команда на вторую? Дортмунд давно никому не проигрывает на домашнем поле. Ральф Хазенхюттль при выборе нападающий будет несколько скован: последний матч по причине дисквалификации пропускает Эмиль Форсберг, а Тимо Веренр не сыграет из-за болезни.

Прогноз: 2-1

Обе забьют 1.63

"РБ Лейпциг" продолжает оставаться в центре нашего внимания. Уже начался второй круг, но многие эксперты до сих пор не верят, что команде удастся провести ровно весь чемпионат. В ближайшем матче "быки" встретятся с "Боруссией" Д, которую перед началом сезона и видели в качестве основного оппонента "Баварии"."РБ Лейпциг" на старте второй части чемпионата Германии имеет непростой календарь. В первом матче на своем поле команда принимала "Айнтрахт" Ф, ведущий борьбу за еврокубки. Потом в гости к команде Ральфа Хазенхюттля приехал "Хоффенхайм". К тому моменту "селяне" были единственным клубом из топ-5 чемпионатов, кто не проигрывал. В итоге "РБ Лейпциг" одержал победу со счётом 2:1.По итогу этого матча верхняя часть турнирной таблицы окончательно разделился на две части. Впереди идут "Бавария" и "РБ Лейпциг", между ними разница в три очка. А затем ещё пять команд, ведущих борьбу за еврокубки. Среди них и находится "Боруссия" Д.Неделей ранее Дортмунд упустил победу в выездной игре против "Майнца". "Шмели" еще в начале встречи вышли вперёд, однако развить свое преимущество у них не получилось. В итоге "карнавальщики" отыскали свой момент и сравняли счёт. Дортмунд уже не в первый раз теряет важные очки подобным образом.Сейчас молодая банда Томаса Тухеля занимает четвёртое место, отставая от "РБ Лейпцига" на 11 баллов. Как и где выбирать эту разницу? За первый круг "быки" проиграли всего два матча. Даже в случае идеального второго круга Дортмунду просто необходимо помощь со стороны. В противном случае третье место в Бундеслиге – это потолок "Боруссии" Д. Если Томас Тухель рассчитывает на что-то большее, им в обязательно порядке надо побеждать в предстоящей игре.Основные новости в "Боруссии" Д крутились вокруг нападающего Пьер-Эмерик Обамейянга. Габонец в очередной раз высказался на тему своего трансфера, отметив, готов летом покинуть Германию. Футболист хочет прогрессировать и "Боруссия" Д всё меньше подходит для этого. Если же команда не попадёт в Лигу чемпионов, то Обамеяйнг вряд ли захочет здесь играть.Естественно, реакция в руководстве Дортмунда не могла быть радушной. Спортивный директор Михаэль Цорк посоветовал нападающему сосредоточиться на игре в футбол и попросил поменьше общаться с прессой.Из хороших новостей – "Боруссии" Д разрешили заявить на игры чемпионата Германии и Кубка Германии молодого таланта Александера Исака. 17-летний талантливый форвард наверняка получит свой шанс в скором времени, пусть и не сразу. Тренерскому штабу сейчас незачем спешить, они имеют возможность планомерно подводить футболиста к игре в Бундеслиге. А в Лиге чемпионов пока можно обойтись и без него.Подготовка к матчу против "Боруссии" Д началась с "обмена мнениями" со стороны руководителей команд. Исполнительный директор Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что "РБ Лейпциг" постигнет участь "шмелей" – "Бавария" перекупит ведущих игроков. На это президент Лейпцига отшутился – "ничего против этого не имею, если за них будут предлагать соответствующие цены". Только это расходится с задачей выиграть в ближайшие несколько лет Бундеслигу.Кстати, коллекцию экспертов, кто не верит в "РБ Лейпциг" пополнил Маттиас Заммер. По его мнению, класс игроков "Баварии" выше, что дает Мюнхену большое преимущество.Игра против Дортмунда станет большой проверкой резерва "быков", потому как сразу четыре футболиста основного состава не смогут сыграть в субботу. Эмиль Форсберг пропускает последний матч по причине дисквалификации. А Тимо Вернер, Марсель Забитцер и Диего Демме не полетели на матч по причине заболевания. Простуда не обошла стороной и главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля, он был вынужден пропустить несколько тренировок.Марко Ройс после возвращения в строй после травмы успел отметиться по многим пунктам. Лидер "Боруссии" Д забил два мяча – "Кёльну" и "Майнцу", обе встречи завершились вничью 1:1. В домашней игре против "Боруссии" М на его счету значатся три голевых передачи, а всего "шмели" тогда забили четыре гола. А в предпоследнем туре перед перерывом в матче с "Хоффенхаймом" он за тайм получил две желтый карточки. Больше тайма его одноклубники сдерживали "селян", сыграв вничью.Как видим, без активного участия полузащитника практически ни одна игра "Боруссии" Д не проходит. Команде надо побыстрее выдать победную серию, чтобы застолбить за собой место в Лиге чемпионов. Одну из главных ролей в этом должен сыграть как раз Марко Ройс. В противном случае слухи относительно трансфера игрока в "Арсенал" или другой английский клуб летом найдут под собой почву. Снова остаться без титулов и играть в Лиге Европы Ройс вряд ли захочет.Дэйви Зельке отлично дебютировал в чемпионате Германии. Благодаря его усилиям "Вердер" Виктора Скрипника показал один из своих лучших сезонов. Одного года на высшем уровне нападающему хватило, что заслужить приглашение в "РБ Лейпциг". Бремен выручил за игрока хорошие деньги и снова опустился к зоне вылета.А Дэйви Зельке вместе с "быками" поднялся в первую Бундеслигу. Только в нынешнем сезоне на долю форварда выпадает не так много игровых минут. Всего один матч в стартовом составе и два забитых мяча. Даже жёлтых карточек на счету игрок больше – три.Зельке надо пользоваться тем небольшими шансами, что даёт ему главный тренер "РБ Лейпцига". В игре против "Боруссии" Д не сможет принять участие лучший бомбардир "быков" Тимо Вернер, так что Зельке должен выйти на поле с первых минут.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:Боруссия Дортмунд: Bürki – Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer – Weigl – M. Götze, Guerreiro – C. Pulisic, Reus – Aubameyang.РБ Лейпциг: Gulacsi – Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg – Khedira, Ilsanker – Y. Poulsen, Keita, D. Kaiser – Selke."РБ Лейпциг" едва ли не впервые в сезоне будет обходиться без нескольких ведущих футболистов, по этой причине игра против Дортмунда будет несколько отличаться от остальных. С одной стороны, сейчас для "Боруссии" Д есть хорошая возможность отомстить за поражение во втором туре, но с другой – в каждом матче Дортмунд допускает ошибки, которые приводят к забитым голам. А нападение "быков" слишком хорошее даже с учетом потерь, чтобы этим не воспользоваться.