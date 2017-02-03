Чемпионшип: прогноз на 30-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 30-й тур.

03.02.2017 14:45

Сражающийся за выживание "Уиган" прилично перетряхнул состав. К сожалению, "Лэтикс" не смогли удержать одного из своих лидеров Янника Вилдсхюта, предложение в 8.2 млн. от "Норвича" было очень заманчивым и руководство решило, что за такие деньги сможет найти достойную замену. Заменой стал Габриэль Обертан, невероятно опытный, но находящийся в сомнительной форме игрок. Помимо него "Уиган" арендовал 7 человек, каждый из которых имеет шансы завоевать место в основе, возможно, во второй части чемпионат мы увидим совершенно другой "Уиган".



"Совы" тоже не сидели без дела и очень прилично усилили свою атакующую линию. И Роудс, и Виннал уже доказали, что их бомбардирские успехи на уровне Чемпионшипа, чего-то стоят. Обеспечивать форвардов мячами призван Каллум Макманаман. Все они не понаслышке знакомы со вторым по силе дивизионом и могут принести команде большую пользу. "Совы" отдыхали гораздо меньше, чем их соперник, но сомневаюсь, что это поможет "Лэтикс", максимумом для них здесь будет ничья, а вот смогут ли они выжать максимум, это вопрос.

Прогноз: 0-1

04.02.2017 10:00

Не так давно "бродяги" разобрались с "КПР" в кубке, да еще и на их поле, но не стоит всерьез рассчитывать на повторение того результата. Оставшись без внешних раздражителей, в виде всевозможных кубков, "рейнджеры" настроились на чемпионат и подарили несколько отличных выступлений, взяв четыре очка в двух матчах с командами из первой шестерки и сыграв вничью с крепким "Фулхэмом". Можно было бы сделать предположение, что у них вообще все отлично, но в череду удачных матчей вклинилось обидное поражение от "Бертона".



"Блэкберн" не блещет стабильностью и продолжает бороться за выживание, в последнее время несколько ухудшив свои шансы. Команду не спасает даже высокая результативность, ведь убогая оборона умножает её на ноль. Можно не сомневаться, что сухими "рейнджеры" вряд ли уйдут, с исходом все гораздо сложнее, но наиболее вероятной выглядит ничья.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 10:00

Прошлый тур стал одним из немногих, в которых синхронно потеряли очки сразу оба фаворита. Провал "Ньюкасла" стал менее громким, но более неожиданным, чем у "чаек". Даже в таком неприглядном положении есть плюс для команды Бенитеса, ведь отставание от "Брайтона" сократилось до минимума, а впереди еще очный матч, так что все в их руках. Очень ощутимой для "Ньюкасла" стала потеря Дуайта Гэйла, ведь замена в лице Дэрила Мерфи вышла неполноценной. Тем не менее, ударная полузащита команды в полной боеготовности, а такие игроки, как Ритчи, Шелви и Митрович могут в одиночку решить исход матча.



Выездные матчи против топовых команд даются "Дерби" очень трудно и будь "Ньюкасл" в оптимальной форме исход этого матча выглядел бы более однозначно. Сейчас форма, в которой находятся обе команды, примерно равна. "Ньюкасл" не выглядит непобедимым, а "Дерби" доказали, что могут играть с любым соперником, к тому же команда Стива Макларена значительно прибавила в результативности и даже одна из самых крепких защит в чемпионате должна их опасаться. Ничья здесь весьма вероятный результат, да и результативностью команды должны нас порадовать.

Прогноз: 2-2

04.02.2017 10:00

"Дачники" оправились от двух неудачных матчей и снова продолжили показывать яркий и результативный футбол. Для начала из кубка был выбит "Халл", а потом последовала выездная победа в чемпионате над "Бертоном". В обоих матчах игра "дачников" понравилась, они продолжают исповедовать атакующий футбол, но вдобавок ко всему выглядели собранными у своих ворот, а это именно то, чего им не хватало для полноценной борьбы за повышение.



"Бирмингем" тоже потихоньку набирает обороты, но еще не вышел на тот уровень, на котором уже находится его соперник. Джанфранко Дзола собирает свой пазл и сейчас уже видны некоторые проблески в их игре, но "Бирмингему" все еще не хватает стабильности и собранности в атаке. "Синие" провели обширную трансферную кампанию и, наверняка, игровые связи сейчас разрушены и понадобится время на притирку игроков. Здесь я бы отдал предпочтение гостям, которые сейчас просто показывают более сильный футбол.

Прогноз: 1-2

04.02.2017 10:00

"Бристоль" наконец прервал свою серию и выстоял ничью в матче против ослабевших "сов". Хочется верить, что с этого момента в команде все наладится, а матч с "Ротерхэмом" этому поспособствует, ведь если не побеждать главного аутсайдера чемпионата на своем поле, то побеждать больше и некого.



После неожиданной победы над "Норвичем" "Ротерхэм" сыграл уже три матча и во всех проиграл, так и не забив ни одного гола. В прошлом туре они не смогли ничего поделать против находящегося в кризисе "Ноттингема", вряд ли они смогут противостоять и "Бристолю", который выглядит все же весьма неплохо.

Прогноз: 3-1

04.02.2017 10:00

"Канарейки" все же лишились одного из своих лидеров. Робби Брэди пошел на повышение и теперь будет помогать "Бернли" сохранить прописку в Премьер лиге. На смену ему пришел Янник Вилдсхют из "Уигана". Конечно, такой размен не может не сказаться на атакующем потенциале команды, но сейчас главной проблемой Алекса Нила является дырявая оборона. "Норвич" потихоньку приходит в себя и набирает форму и начинает поглядывать на первую шестерку, которая находится всего в одной победе от них.



Проиграв два выездных матча фаворитам чемпионата, "Кардифф" снова принялся наводить страх на середняков и аутсайдеров. В прошлом туре на их пути стал "Престон", но был по делу бит. Все три последних матча этих команд в Чемпионшипе закончились победой "канареек" и забивалось в них как минимум пять голов. Думаю, одна из этих серий прервется, а именно победная серия "Норвича", которому будет сложно против, показывающих хорошую игру, валлийцев.

Прогноз: 2-2

04.02.2017 10:00

Продолжающий свою победную поступь "Рединг" знатно усилился в последний день трансферного окна. Усилился он за счет аренды игроков, которые не смогли закрепиться в клубах Премьер лиги и, нуждаясь в игровой практике, были вынуждены пойти на понижение. Помимо них пришел полузащитник "Стяуа" Адриан Попа.



"Трактористы" безоговорочно проиграли еще одной команде из числа претендентов на повышение, да и вообще игры против фаворитов даются им с большим трудом."Рединг" хорошо играет против середняков и команд из нижней части турнирной таблицы и можно считать, что "Ипсвич" станет для них удобным клиентом. Но слабая игра "роялистов" на выезде намекает на то, что сухими свои ворота они оставить не смогут.

Прогноз: 1-2

04.02.2017 10:00

"Престон" прервал свою победную серию, уступив на выезде "Кардиффу", и сейчас его ждет еще один выезд, но к сопернику, который ничуть не слабее валлийцев. "Барнсли" были на ходу, но уступили "Вулверхэмптону". На результат того матча сильно повлияли быстрый гол "волков" и красная карточка для хозяев уже в первом тайме. По игре же "Барнсли" имели множество отрезков, в которых абсолютно не уступали своему сопернику.



Дома "Барнсли" играет достаточно сильно против середняков и аутсайдеров чемпионата, а лидерам и командам, которые находятся в хорошей форме, зачастую не могут ничего противопоставить. Нельзя сказать, что "Престон" сейчас выглядит на все сто, но результаты этой команды очень слабо зависят от того, играет она в гостях или нет. У каждой из команд нет явного преимущества над соперником, и было бы логично спрогнозировать здесь ничью.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 10:00

После подвига в Кубке Англии, когда был бит "Ливерпуль", "волки", такое ощущение, поймали кураж. В развеселом стиле они разобрались с "Барнсли", но все могло быть гораздо труднее, если бы соперник не нарвался на красную карточку еще в конце первого тайма. Удивила трансферная деятельность "Вулверхэмптона", а точнее те 15 млн., которые были отданы "Бенфике" за трансфер Элдера Кошты.



Победа над "КПР" оказалась просто яркой вспышкой в игре потускневших "пивоваров" и единственным матчем из последних пяти, в котором им удалось распечатать ворота соперника. "Дачники" быстро поставили выскочек на место, и теперь их положение в борьбе за выживание выглядит небезопасно. Если бы этот матч был сыгран месяц назад, то преимущества гостей не было бы и в помине, но сейчас успех "пивоваров" выглядит маловероятным.

Прогноз: 0-1

04.02.2017 12:30

Матч двух команд, которые в лучшие времена становились чемпионами Европы, а сейчас прозябают в Чемпионшипе вряд ли можно отнести к центральным или наиболее интересным в туре. Турнирные задачи обеих команд сейчас явно не соответствуют их амбициям. Так "лесники" продолжают бороться з выживание, а "Астон Вилла" почти лишилась всех шансов на повышение в АПЛ.



В последнее время "лесники" побеждали только тех команд, которые находятся ниже них в турнирной таблице с откровенно слабой обороной. "Вилланам" оба этих критерия не подходят, ведь именно оборона является козырем команды Стива Брюса, даже не смотря на те провалы, как матч с "пчёлами", которые иногда случаются. В матче первого круга эти команды порадовали нас результативностью, но сейчас не стоит этого ожидать, ведь атака "лесников" сошла на нет, а "вилланам" голы и вовсе даются с трудом.

Прогноз: 0-1

05.02.2017 07:00

В прошлом туре "терьеры" здорово удивили, разделав под орех, идущий на первом месте "Брайтон". Благодаря столь неожиданному результату борьба между командами первой шестерки вышла на новый виток интриги. Первые пять команд, включая наших сегодняшних соперников, оторвались от шестого места, а разрыв между вторым и третьим местами уменьшился. В случае победы в этом матче и "Лидс" и "Хаддерсфилд" смогут выйти на третье место и принести угрозу двум, теряющим очки, лидерам.



"Лидс" продолжает исправляться за поражение от "Барнсли", но выездные матчи даются им с трудом. Хоть они и имели на день больше отдыха, но если "Хаддерсфилд" сохранит тот кураж, на котором они обыграли "Брайтон", то это преимущество нивелируется. Обычно, личные встречи этих команд дарят нам результативные матчи, надеемся, что и сейчас они не подкачают. Тот уровень игры, который "терьеры" показали в матче с "Брайтоном" просто не мог остаться незамеченным, а если учесть, что "Лидс" в выездных играх очень на них похож, то успех хозяев поля выглядит здесь наиболее вероятным результатом.

Прогноз: 2-1

05.02.2017 10:00

И "Брайтон" и "Брентфорд" в прошлом туре преподнесли своим болельщикам неожиданности, но если "пчёлы" смогли своих порадовать, то неожиданность "Брайтона" была со знаком минус. Давно не приходилось видеть "чаек" столь слабыми и безропотно уступающими сопернику. Их гол в матче с "Хаддерсфилдом" был последствием единственного удара в створ ворот, да и то к нему привела ошибка защитника хозяев. Плюс ко всему на этот матч "Брайтон" лишился Льюиса Данка.



"Брентфорд" же на своем поле разгромил порядком обновленную "Астон Виллу", дублем отметился Лассе Вибе, главный бомбардир "пчёл" в прошлом сезоне. В этом году Лассе немного сник на фоне результативности Хогана, но теперь ему придется отдуваться за двоих, ведь Хоган был продан "Астон Вилле". "Брайтон" снова доказал, очень слаб на выезде, но третьего подряд поражения в гостях команда Криса Хьютона допустить не должна, может на победу они и не наиграют, но очко увезти должны.

Прогноз: 1-1