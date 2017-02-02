Примейра-лига: прогноз на 20-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

03.02.2017 12:30



"Пасуш де Феррейра" находится в незавидном положении. У команды всего 17 очков, что заставляет всерьез задуматься о перспективах на будущее. Все-таки отрыв от зоны вылета в 4 балла – это очень мало. Кроме того, уровень игры клуба пока не впечатляет. Требуется что-то менять и как можно скорее. В прошлом туре выезд в гости к "Спортингу" предсказуемо завершился поражением со счетом 2:4. Последний гол был пропущен по вине защитников, когда команда еще имела определенные шансы на ничью. "Витория Гимарайнш" уже сейчас может занести сезон в себе в актив. Удалось оторваться от середины таблицы и взобраться на пятое место, навязать борьбу за тройку сильнейших. На данный момент у клуба 35 очков, что на 3 меньше, нежели у "Спортинга". В прошлой игре не удалось переиграть дома "Маритиму". Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. Все-таки соперник был серьезный и даже ничья может считаться неплохим результатом. В данном поединке гости должны побеждать.

Прогноз: 1-2

04.02.2017 08:00



"Шавиш" прошлый тур не может занести себе в актив. Команда на выезде проиграла аутсайдеру "Тонделе" со счетом 0:2. Казалось, что сил и умения должно хватить для победы. Однако хозяева смогли открыть счет, после чего и удвоить преимущество. В этот раз и оборона действовала удачно. "Шавиш" упрямо рвется в первую восьмерку по итогам сезона. На текущий момент клуб занимает именно 8-е место, имея 27 очков в активе. Коллектив сыгранный, умело играющий в обороне. "Шахматные" набрали 24 балла и расположились следом за своим будущим соперников. Совсем недавно "Боавишта" была близка к зоне вылета, но постепенно игра наладилась, удалось взять свое в противостоянии с конкурентами. В рамках прошлого тура дома было допущено поражение от "Белененсеша", что стало неприятным сюрпризом для болельщиков. Надо реабилитироваться. Нас ждет матч с равными возможностями. Здесь может быть ничья.

Прогноз: 1-1

04.02.2017 12:30



В каком-то смысле, определяющий матч для обеих команд. Если кто-то проиграет, то значительно усложнит конкретную задачу. Для "Порту" - это борьба за первое место. Для "Спортинга" - возможность зацепиться за вторую строчку, которая дает право выступать в Лиге чемпионов без квалификации. На текущий момент "драконы" смотрятся интереснее и монолитней. У команды мощная оборона и молодая атакующая линия. Если футболисты поймают кураж, то гостям придется туго. В прошлом туре "Порту" на выезде одолел "Эшторил" со счетом 2:1. Теперь отставание от первого места составляет всего 1 балл. "Спортинг" же победил дома со счетом 4:2 "Пасуш де Феррейра". До лидера не хватает 7 очков. Нас ждет матч, насыщенный борьбой на каждом участке поля. Наверняка моменты начнут создаваться с первых минут и голы влетят как в те, так и другие ворота. Здесь чуть больше шансов на победу у "Порту".



Прогноз: 2-1

05.02.2017 10:00



Обе команды могут похвастаться прекрасными результатами по итогам прошлого тура. "Белененсеш" на выезде переиграл "Боавишту", забив единственный гол. Что касается "Тонделы", то команды дома наконец-то взяла 3 очка против "Шавиша". При этом, получилось дважды отправить мяч в ворота соперника. Таким образом, теперь клуб имеет 13 очков в активе и догнал по этому показателю "Насьонал Фуншал". Впрочем, чтобы выбраться из зоны вылета, потребуется еще раз побеждать. Что касается хозяев поля, то они расположились на 12-м месте, имея 23 очка в запасе. В принципе, практически ничего не угрожает команде в плане расставания с высшим дивизионом. В данном поединке больше шансов на победу у "Белененсеша", но возможна и ничья. Все-таки "Тондела" способна преподносить сюрпризы.

Прогноз: 1-0

05.02.2017 12:15



"Фейренси" сумел все-таки покинуть зону вылета, немного приподнявшись выше. Если несколько туров назад команда была на грани попадания на последнее место, то теперь занимает 13-ю строчку в таблице, имея 18 баллов. Отрыв от предпоследнего места составляет 5 очков. Что касается "Риу Ави", то нынешний сезон клуб лихорадит. Месяц назад начался стремительный подъем вверх, который закончился. Теперь продолжается откат вниз. На текущий момент слишком много отделает интересную команду от пятого места, которое дает право играть в Лиге Европы. Придется многое менять, чтобы приблизиться к заметной пятерке. В противостоянии с "Фейренси" гости выглядят гораздо солиднее. В составе команды есть игроки высокого уровня по местным меркам. Тот же Тарантини способен перекрыть весь центр. По всей видимости, здесь будет либо победа гостей, либо ничья.



Прогноз: 1-2

06.02.2017 11:00



"Бенфика" в прошлом туре получила серьезную пощечину, проиграв на выезде. Теперь отрыв от ближайшего преследователя "Порту" составляет всего 1 балл. Команда еще недавно имела гандикап в 7 очков, который быстро растранжирила. Приходится начинать все сначала. А впереди еще матчи Лиги чемпионов, где надо выкладываться по полной программе. "Насьонал Фуншал" - один из главных претендентов навылет. На текущий момент у клуба всего 13 баллов, что оставляет на предпоследнем месте. По уровню игры клуб явно не готов сделать резкий рывок. Что касается конкретно будущего противостояния, то у гостей практически нет шансов даже на ничью. Здесь должна быть безоговорочная победа "Бенфики".

Прогноз: 3-0

06.02.2017 11:00



"Маритиму" имеет в активе уже 28 очков, что позволяет располагаться на шестом месте. Команда здорово смотрится и вполне готова навязать борьбу даже за пятое место. Для этого потребуется выдать серию из побед, чтобы догнать оторвавшуюся группу. В прошлом своем матче удалось на выезде сыграть нулевую ничью против "Витории Гимарайнш". Это можно отнести в актив, так как именно эта команда является обладателем пятого места. "Морейренсе" расположился внизу. Сложная ситуация, требующая набора очков, чтобы обезопасить себя от вылета. Все говорит о том, что победа придет именно к хозяевам поля. У них и состав получше, плюс, фактор своего поля.

Прогноз: 2-0

06.02.2017 13:00



"Брага" стремится занять третье место по итогам сезона. Команда получила прекрасный шанс для этого, так как "Спортинг" постоянно лихорадит. С другой стороны, "пушкари" сами порой теряют очки на ровном месте. А признак мастерства – это стабильность. Поэтому дома обыгрывать таких соперников, как "Эшторил", необходимо обязательно. Что касается команды гостей, то на счету 15 очков и 16-е место. То есть, вполне реально по итогам текущего тура опуститься в зону вылета. В прошлой игре дома клуб принимал "Порту" и чуть было не зацепился за ничью. "Драконы" все-таки выиграли со счетом 2:1 и продолжили погоню за титулом. Нас ждет поединок, в котором "Брага" просто обязана брать 3 очка.

Прогноз: 2-0

06.02.2017 13:00



"Арока" никак не вернется в верхнюю часть таблицы. Напомним, что по итогам прошлого сезона команда играла в Лиге Европы. Пока же подобная участь далека от реализации. На текущий момент клуб имеет 24 очка, занимая 11-е место. Требуется усилить игру в нападении, чтобы улучшить показатели. В прошлом туре на выезде была зафиксирована ничья против "Насьонал Фуншал", одного из аутсайдеров турнира. "Витория Сетубал" свой матч провела против "Бенфики" в родных стенах и победа со счетом 1:0. Единственный мяч был забил еще в первом тайме. Клуб идет на 7-м месте с 28-ю очками. Нас ждет противостояние равных соперников. Скорее всего, здесь будет ничья.

Прогноз: 1-1

Прошлый тур подарил "Порту" хороший шанс ввязаться серьезно в борьбу за чемпионство против "Бенфики". Дело в том, что лидер оступился, проиграв на выезде "Витории Сетубал" со счетом 0:1. Таким образом, между командами разрыв всего в один балл. Подобное сложно было представить еще месяц назад, когда отрыв чемпиона вырос до семи очков. Даже "Спортинг", начавший было скатываться аж к пятому месту, отстает всего на пресловутые 7 пунктов.В нижней части таблицы произошло знаковое событие – наконец-то "Тондела" набрала очки, сумев дома победить "Шавиш" - 2:0. Таким образом, у команды 13 баллов. Это столько же, сколько у "Насьонал Фуншал". Чтобы выбраться из зоны вылета, достаточно оформить еще одну викторию.В грядущем туре самое захватывающее зрелище будет наблюдаться в противостоянии между "Порту" и "Спортингом". Если хозяева победят, то это будет означать о ликвидации планов лиссабонцев побороться даже за второе место. Все-таки тогда отставание станет очень серьезным. Все говорит о том, что хозяева должны выиграть. У них лучше защита, а линия нападения уже не вызывает опасений, как было месяцем ранее.