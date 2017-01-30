Чемпионшип: прогноз на 29-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 29-й тур.

31.01.2017 14:45

"Синие" под руководством Дзолы продолжают свое падение, тем не менее, в их игре уже заметны интересные проблески, которые в будущем можно будет развить и использовать, как козыри команды. В семи матчах под руководством нового тренера "Бирмингем" набрал только три очка, два из которых с аутсайдерами чемпионата. Команда значительно укрепилась и потратилась, трудно представить, что они смогут вернуться в первую шестерку, ведь путь к подвалу уже гораздо ближе.



"Рединг" одержал уже две непростые победы и теперь очевидно, что после небольшого застоя команда снова выходит на пик формы, это видно и из турнирной таблицы, где "роялисты" уже вернули себе третью строчку. Но в этом матче им все же придется напрячься, поскольку на выезде их результаты выглядят не лучшим образом. Я все же рискну отдать предпочтение "Редингу", за более содержательный, на данный момент, футбол и наличие амбиций, которые нужно подкреплять результатом.

Прогноз: 1-2

31.01.2017 14:45

Вот мы и дождались матча двух команд с самой слабой обороной. Но если "Ротерхэм" уже может бронировать билеты в Лигу 1, то у "лесников" все не настолько плохо и в зону вылета они не опустились. Недавно "Ноттингем" получил большую пробоину в составе, так как один из лучших игроков и капитан команды Генри Лэнсбери ушел в "Астон Виллу".



Мало того, что "Ротерхэм" очень слаб на выезде, так он еще и ни разу не выигрывал у "лесников" в официальных матчах. Вот и здесь шансы на успех гостей выглядят слабовато. Пусть в последних играх атака обеих команд абсолютно не радует, но уж друг против друга их должно прорвать. Может этот матч не будет интересным, но он точно будет результативным.

Прогноз: 3-1

31.01.2017 14:45

Серия "Бристоля" уже достигла отметки в восемь поражений подряд и неплохо стартовавшая команда полностью растеряла свой очковый запас. Теперь они находятся всего в двух очках от зоны вылета и рискуют провести остаток чемпионата в очень напряженной обстановке.



"Совы" на порядок сильнее своего соперника, но получили большой ворох проблем после матча с "Брайтоном". Это дисквалификации двух лидеров команды Стивена Флетчера и Сэма Хатчинсона. На своем поле "Бристоль" сейчас не прост, да и очень хорошо усилился зимой. Пусть это и выглядит не самым очевидным решением, но с тем, что "совы" одержат здесь победу, я не согласен. Если серия поражений продолжится, то Ли Джонсон рискует потерять свою работу, а в такие ответственные моменты он умеет настраивать свою команду.

Прогноз: 1-1

31.01.2017 14:45

"Кардифф" становится лучше от матча к матчу, но это не всегда приносит им очки, поскольку в последнее время у них было много соперников из верхней части турнирной таблицы, которые оказались им не по силам. С "Престоном" они вполне способны сыграть на равных, даже не смотря на то, что те давно и прочно закрепили за собой статус крепкого середняка и находятся на шесть позиций выше, чем валлийцы.



Владея преимуществом по ходу всего матча, "Престон" не смог победить "Ипсвич", но еще раз доказал, что эта команда может переломить неудачно складывающийся матч, поскольку всегда прибавляет во вторых таймах. Нас ждет очень ровный матч соперников, которые достойны друг друга, выделить здесь фаворита очень трудно, поэтому остановимся на ничьей, как на самом вероятном результате.

Прогноз: 1-1

31.01.2017 14:45

"Вилланы" продолжают усиливать свой и без того напичканный звездами состав. Теперь настал черед лучшего ассистента Чемпионшипа, Конора Хурихана, который был лидером в центре поля "Барнсли", а теперь постарается занять ту же должность в клубе рангом повыше.



Благополучно покинув Кубок Англии стадией ранее, "вилланы" имели гораздо больше времени на отдых, чем их соперник, который плюс ко всему находится сейчас не в лучшей форме. Есть ощущение, что "пчёл", которые сейчас топчутся на месте, в этом матче от поражения не спасут даже домашние стены. "Астон Вилла" все еще не выглядит действительно слаженным командным механизмом, но ей по силам выдавать короткие яркие отрезки. В этом матче я отдал бы предпочтение гостям, но и любой другой исход не станет сюрпризом.

Прогноз: 0-1

31.01.2017 14:45

"Бараны" не смогли удержать преимущество в кубковом матче с "Лестером" и теперь будут вынуждены провести переигровку, что явно не добавит им хорошего настроения перед матчем чемпионата. Задержаться в первой шестерке и "баранов" не получилось и теперь они находятся в группе преследователей, которые стараются подкараулить осечку кого-нибудь из впереди идущих. Для них сейчас главное не терять концентрацию, поскольку начинается отрезок, в котором большинство их соперников будут середняками, а именно результаты таких отрезков позволяют сделать вывод, готова эта команда к повышению или нет.



Именно такой середняк ждет их в лице "трактористов", которые звезд с неба не хватают, но легко могут отхватить пару очков у более сильного соперника, что в прошлом туре ощутили на себе парни из "Престона". Оборона "трактористов" способна оказать сопротивление не самой сильной атаке чемпионата, но все же разок они пропустить должны, а этого для победы "баранов" должно хватить.

Прогноз: 0-1

31.01.2017 14:45

"Волки" преподнесли одну из главных сенсаций в Кубке Англии, выбив из соревнования звездный "Ливерпуль". В чемпионате же их дела не настолько хороши. Команда Пола Ламберта нестабильна и находится в нижней части турнирной таблицы. В последних матчах им противостояли достаточно сильные соперники, все из которых по уровню выше "волков", так что даже четыре очка в трех последних матчах можно расценивать, как достойный результат.



Противостоять им будет потрепанный от зимней распродажи лидеров "Барнсли". Они даже в таком состоянии продолжают показывать достойные результаты и занимать позиции в первой десятке, но вряд ли это будет продолжаться. Победа над "Ротерхэмом" стала первым звоночком, о том, что что-то не ладно, поскольку моментами главный аутсайдер чемпионата очень сильно прижимал "Барнсли" и вполне мог вырвать ничью. Я бы рискнул еще раз довериться "Барнсли" и выбрать их победу.

Прогноз: 2-1

01.02.2017 14:45

"Бродяги" смогли отобрать очки у двух лидеров чемпионата, но это не слишком помогло им в борьбе за выживание, поскольку помимо этого, в последних матчах, взять очки они смогли только с кризисным "Бирмингемом". В основном их подводит слабая оборона, которая пропускает почти в каждом матче.



"Лидс" неожиданно потерял очки в матче с "Барнсли", но, как мы видим, это не слишком сильно на них повлияло и в матче с "лесниками" команда Гарри Монка с легкостью выполнила норму, забив два безответных мяча. "Блэкберн" способен создать проблемы своему сопернику, но вряд ли наберет очки в этом матче.

Прогноз: 0-1

01.02.2017 14:45

"Пивовары" преподнесли сюрприз, победив начавший набирать обороты "КПР" на их поле. Борьба за выживание для них еще не закончена, но "Бертон" серьезно настроен остаться в Чемпионшипе на следующий сезон, в связи с чем, они усилили состав, в том числе за счет арендованных у "Фулхэма" игроков.



"Дачники" продолжают сражаться на два фронта, продолжая выступления в Кубке Англии. Это может не слишком хорошо сказаться на игре команды в дальнейшем, поскольку Славиша Йоканович, в отличие от других тренеров не рискует на матчи Кубка выпускать резервистов, а ведь скамейка у "Фулхэма" коротковата, да и многих игроков они зимой отдали в аренду. В этом матче "дачники" явный фаворит, не смотря на то, что "Бертон" успешен дома. Скорее всего, матч получится результативным, ведь "Фулхэм" очень редко уходит с поля без забитого мяча, а "Бертону" вполне по силам распечатать оборону своего соперника.

Прогноз: 1-3

01.02.2017 14:45

Видимо, Рафа Бенитес всерьез решил занять именно первое место в этом сезоне, объяснить по-другому слив Кубка Англии невозможно. Повыситься в классе "сорокам", скорее-всего, не помешает уже ничто, а вот за первое место им предстоит нешуточная рубка с окрепшим "Брайтоном". В последних пяти матчах "Ньюкасл" потерпел два поражения и теперь ему желательно не допускать осечек, чтобы не отпустить "чаек" далеко от себя.



Серия "рейнджеров" из трех побед подряд сменилась одним очком в двух матчах, а их атака остается одной из самых слабых в чемпионате, в среднем забивая по голу за матч. В первом круге матч этих соперников подарил нам самый громкий разгром этого сезона. "КПР" был бит на своем поле со счетом 0:6. Конечно, команда Иана Холлоуэя настроена взять реванш, но, к сожалению, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями и даже забитый гол в этом матче будет для них за счастье.

Прогноз: 2-0

02.02.2017 14:45

"Хаддерсфилд", к общему изумлению, оказался единственным из лидеров чемпионата, за которого не пришлось краснеть в кубковых матчах. Их беспроигрышная серия в чемпионате закончилась поражением от "Шеффилда", но эта неудача не слишком сильно повлияла на их турнирное положение. Потихоньку осваивается на новом месте Айзая Браун да и Колин Куанер, похоже, придется ко двору этой команде. Команда Давида Вагнера редко побеждает своих конкурентов по первой шестерке, но никогда не сдается без боя.



"Брайтон" снова вышел на первое место, использовав матч, который был у них в запасе. Команда Криса Хьютона лишила себя обузы в виде Кубка и теперь все силы будут направлены только на чемпионат. "Чайки" более мастеровитый коллектив, чем их соперники, но выездные матчи против сильных или находящихся в хорошей форме команд, проводят не очень уверенно. Их успех в этом матче вызывает у меня сомнения. Команда Давида Вагнера сильна в обороне и организована. Против такого соперника "Брайтону" очень тяжело играть. Сомневаюсь, что в этом матче удастся выявить победителя.

Прогноз: 0-0

07.02.2017 14:45

Обе команды выиграли два своих последних матча и подходят к очному противостоянию в хорошей форме. "Канарейки" значительно поправили свое турнирное положение и повысили свои шансы на попадание в первую шестерку, но делать это, с большой вероятностью, придется без лидера полузащиты Робби Брейди, на которого очень большой спрос в среде клубов АПЛ.



Не смотря на две победы в исполнении "Уигана" не стоит забывать, что они были одержаны над командами из нижней половины турнирной таблицы. "Норвич", безусловно, более классная и потенциально сильная команда, но вот потенциал парней Алекса Нила частенько засыпает и тогда "канарейки" играют не лучше любого середняка чемпионата. В этом матче "Норвич" выглядит фаворитом, но доказать этот статус ему будет сложно.

Прогноз: 1-2