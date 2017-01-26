Лига 1: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать второго тура футбольного первенства Франции сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

27.01.2017 11:45



Одна команда старается приблизиться к зоне еврокубков, а другая пытается уйти подальше от зоны вылета. На текущий момент "Марсель" смотрится гораздо интереснее. Клуб пропускает гораздо меньше, но зато и забивает реже, нежели будущий соперник. Однако вряд ли в очном противостоянии позволит оппоненту хозяйничать на своем поле. В прошлом туре "Марсель" проиграл на выезде "Лиону" со счетом 1:3. Вновь не получилось умело сыграть в обороне. "Монпелье" также проиграл на выезде с разницей в два мяча "Метцу". Все говорит о том, что хозяева одержат победу, но вряд ли получится добиться этого с легкостью.

Прогноз: 2-1

28.01.2017 08:00



"Лион" твердо обосновался на четвертом месте, которое дает право играть в Лиге Европы на будущий сезон. На счету команды 37 очков. У ближайшего преследователя "Генгама" на 6 баллов меньше. А вот до третьего места не хватает 8 пунктов. По большому счету, осталось надеяться только на сохранение четвертой позиции. В рамках прошлого тура удалось в принципиальном матче переиграть дома "Марсель" со счетом 3:1. Многим казалось, что гости окажут достойное сопротивление. На деле оказалось, что сил у "Лиона" на текущий момент гораздо больше. "Лилль" вырвался из зоны вылета. У команды в активе 23 очка, что позволяет занимать 14-е место. Однако близость болота заставляет играть в каждом поединке на победу. В рамках прошлого тура удалось взять ничью на выезде против "Дижона". Но вряд ли с "Лионом" пройдет подобное. Все-таки соперник гораздо серьезнее.

Прогноз: 2-0

28.01.2017 11:00



"Ренн" расположился на восьмом месте, имея 29 очков. У "Нанта" на 4 балла меньше и клуб занимает 11-ю строчку. В случае победы гости вплотную приблизятся к будущему сопернику. В прошлом туре "Нант" предсказуемо проиграл дома "ПСЖ" со счетом 0:2. Теперь команда предпримет попытку улучшить турнирное положение. "Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" - 1:1. При определенных раскладах хозяева могут подняться на пятое место, которое сейчас как раз занимает "Генгам". Все говорит о том, что будет либо ничья, либо победа хозяев поля.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 11:00



"Нанси" занимает 12-е место, имея 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет только 3 балла. Все пока очень сложно и требуется в каждом отдельном матче набирать очки, чтобы не рисковать расстаться с элитой. В прошлом туре не был сыгран матч с "Каном", который был перенесен. "Бордо" имеет более весомые аргументы в борьбе за верхние места. На текущий момент у клуба 29 очков и 9-ая строчка. Неделей ранее прием "Тулузы" принес положительные эмоции – победа со счетом 1:0. Теперь будет гораздо сложнее взять 3 очка, но у гостей на это больше шансов. Но наиболее предпочтительно здесь смотрится ничья.

Прогноз: 1-1

28.01.2017 11:00



"Лорьян" имеет отличный шанс уйти с последнего места и сравняться по очкам с будущим соперником. На текущий момент хозяева имеют 18 очков, что на 3 меньше, нежели у "Дижона". В прошлом туре команда с треском проиграла "Монако", пропустив 4 безответных гола. Данный результат никого не удивил. "Дижон" принимал "Лилль". Голов забито не было. Данный поединок будет очень интересным. Разыгрывается 6 очков. От результата данного матча зависит многое. Шансов на успех больше у хозяев поля.

Прогноз: 1-0

28.01.2017 11:00



Игра между соседями по турнирной таблице, которые имеют равное количество очков – по 21. Кому-то из них может повезти и получится удалиться от зоны вылета. В прошлом туре "Бастия" принимала "Ниццу" и команде удалось сыграть вничью. Данный результат можно считать более, чем успешным. "Кан" свой матч пропускал – встречу с "Нанси" перенесли. Когда встречаются аутсайдеры с равным количеством очков, то больше шансов на победу имеет та команда, которая играет дома. Скорее всего, победит "Бастия", но сделать это будет сложно.

Прогноз: 2-1

28.01.2017 11:00



Текущий тур подарил сразу несколько матчей, в которых встречаются соседи по турнирной таблице. Вот и данный поединок свел между собой обладателя предпоследнего и 18-го мест. Другими словами, оба клуба находятся в зоне вылета. Поэтому будет жаркая схватка за 6 очков. В рамках прошлого тура "Анже" гостил у "Сент-Этьена", но из этого ничего не получилось – поражение со счетом 1:2. "Метц" победил "Монпелье" мо счетом 2:0. Это позволило подняться с предпоследнего места. Оба соперника не слишком много забивают. Зато пропускают больше, чем положено. По всей видимости, мы увидим несколько голов. Здесь будет или ничья, или победа хозяев поля.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 06:00

"Ницца" притормозила свое продвижение. Команда стала терять очки, что нежелательно для того, кто хочет взять титул. Теперь первое место занимает "Монако", опережая клуб на 2 очка. В прошлом туре выезд в гости к аутсайдеру "Бастии" привел к ничейному счету – 1:1. А выигрывать у подобных соперников нужно обязательно, даже если встреча в гостях. "Генгам" идет на пятом месте, имея 31 очко. Команда стремится приблизиться к лидерам. Как раз противостояние с "Ниццей" является хорошим шансом для этого. Ввиду того, что встреча состоится на выезде и против обозленного вице-лидера, гостям будет очень сложно. Вероятнее всего, хозяева с первых минут насядут на ворота гостей и постараются сделать результат еще до перерыва. Но матч будет сложным –все-таки "Генгам" на данный момент является серьезным оппонентом.

Прогноз: 2-1

29.01.2017 08:00



"Тулуза" является настоящим середняком. Команда набрала 26 очков и расположилась на 10-м месте. В прошлом туре выезд в гости к "Бордо" обернулся поражением со счетом 0:1. По идее, могла быть и ничья, но оборона противника оказалась неприступной. "Сент-Этьен" неделей ранее победил "Анже" - 2:1. Это позволило набрать 30 очков и подняться на 6-е место. Для того, чтобы пробиться в зону еврокубков, не хватает 7 баллов. Если учесть фактор своего поля, то здесь вероятнее всего ничья. Все-таки дома "Тулуза" выглядит убедительно.

Прогноз: 1-1

29.01.2017 12:00



Матч тура, в котором встретятся 2 топовые команды Франции на данный момент. Пока "Монако" занимает первое место в чемпионате, опережая будущего соперника на 3 балла. Между ними расположилась "Ницца", имея на 2 очка меньше, чем лидер. Интересно будет посмотреть, что покажут монегаски на стадионе "ПСЖ". Прошлый тур для обеих команд оказался весьма удачным. Парижане обыграли на выезде "Нант" со счетом 2:0. А вот "Монако" и вовсе повеселился, наколотив "Лорьяну" 4 гола. Не пропустив ни одного. Гости отличаются уверенной игрой в атаке, забив уже 64 гола. Наверняка получится распечатать ворота и чемпиона, который также не останется в долгу. Все сходится к тому, что будет результативная ничья.

Прогноз: 2-2

Лидером первенства в единственном числе стал "Монако". Подобная картина более привычна для поклонников футбола. Все-таки видеть "Ниццу" на вершине таблицы – немного странно. Теперь у монегасков отрыв в 2 очка от второго места. Однако уже в следующем туре картина может сильно измениться. Дело в том, что "ПСЖ" принимает "Монако". Как известно, парижане отстают от лидера на 3 очка. В случае победы подопечных Унаи Эмери лидерство может захватить та же "Ницца", либо оно станет двойным.В нижней части таблицы ничего не ясно. Последнее место занимает "Лорьян" с 18-ю очками. 20 баллов набрал "Анже", который на предпоследней строчке. Сразу 4 клуба имеют по 21 баллу – "Метц", "Кан", "Бастия", "Дижон". Как уже привыкли местные фанаты, борьба за выживание будет вестись до последнего тура.