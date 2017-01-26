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Лига 1: прогноз на 22-й тур

 
Лига 1: прогноз на 22-й тур
Soccer365.ru представляет свои размышления относительно двадцать второго тура футбольного первенства Франции сезона 2016/17.
Лига 1: прогноз на 22-й тур
Фото: out-football.com
Лидером первенства в единственном числе стал "Монако". Подобная картина более привычна для поклонников футбола. Все-таки видеть "Ниццу" на вершине таблицы – немного странно. Теперь у монегасков отрыв в 2 очка от второго места. Однако уже в следующем туре картина может сильно измениться. Дело в том, что "ПСЖ" принимает "Монако". Как известно, парижане отстают от лидера на 3 очка. В случае победы подопечных Унаи Эмери лидерство может захватить та же "Ницца", либо оно станет двойным.

В нижней части таблицы ничего не ясно. Последнее место занимает "Лорьян" с 18-ю очками. 20 баллов набрал "Анже", который на предпоследней строчке. Сразу 4 клуба имеют по 21 баллу – "Метц", "Кан", "Бастия", "Дижон". Как уже привыкли местные фанаты, борьба за выживание будет вестись до последнего тура.

Марсель 
  vs  
 Монпелье
27.01.2017 11:45

Одна команда старается приблизиться к зоне еврокубков, а другая пытается уйти подальше от зоны вылета. На текущий момент "Марсель" смотрится гораздо интереснее. Клуб пропускает гораздо меньше, но зато и забивает реже, нежели будущий соперник. Однако вряд ли в очном противостоянии позволит оппоненту хозяйничать на своем поле. В прошлом туре "Марсель" проиграл на выезде "Лиону" со счетом 1:3. Вновь не получилось умело сыграть в обороне. "Монпелье" также проиграл на выезде с разницей в два мяча "Метцу". Все говорит о том, что хозяева одержат победу, но вряд ли получится добиться этого с легкостью.
11.81X3.6825.20ТБ 2.52.00ТМ 2.51.92
Прогноз: 2-1


Лион 
  vs  
 Лилль
28.01.2017 08:00

"Лион" твердо обосновался на четвертом месте, которое дает право играть в Лиге Европы на будущий сезон. На счету команды 37 очков. У ближайшего преследователя "Генгама" на 6 баллов меньше. А вот до третьего места не хватает 8 пунктов. По большому счету, осталось надеяться только на сохранение четвертой позиции. В рамках прошлого тура удалось в принципиальном матче переиграть дома "Марсель" со счетом 3:1. Многим казалось, что гости окажут достойное сопротивление. На деле оказалось, что сил у "Лиона" на текущий момент гораздо больше. "Лилль" вырвался из зоны вылета. У команды в активе 23 очка, что позволяет занимать 14-е место. Однако близость болота заставляет играть в каждом поединке на победу. В рамках прошлого тура удалось взять ничью на выезде против "Дижона". Но вряд ли с "Лионом" пройдет подобное. Все-таки соперник гораздо серьезнее.
11.48X4.5028.40ТБ 2.51.84ТМ 2.52.10
Прогноз: 2-0


Ренн 
  vs  
 Нант
28.01.2017 11:00

"Ренн" расположился на восьмом месте, имея 29 очков. У "Нанта" на 4 балла меньше и клуб занимает 11-ю строчку. В случае победы гости вплотную приблизятся к будущему сопернику. В прошлом туре "Нант" предсказуемо проиграл дома "ПСЖ" со счетом 0:2. Теперь команда предпримет попытку улучшить турнирное положение. "Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" - 1:1. При определенных раскладах хозяева могут подняться на пятое место, которое сейчас как раз занимает "Генгам". Все говорит о том, что будет либо ничья, либо победа хозяев поля.
12.22X3.2023.94ТБ 2.52.61ТМ 2.51.57
Прогноз: 1-1


Нанси 
  vs  
 Бордо
28.01.2017 11:00

"Нанси" занимает 12-е место, имея 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет только 3 балла. Все пока очень сложно и требуется в каждом отдельном матче набирать очки, чтобы не рисковать расстаться с элитой. В прошлом туре не был сыгран матч с "Каном", который был перенесен. "Бордо" имеет более весомые аргументы в борьбе за верхние места. На текущий момент у клуба 29 очков и 9-ая строчка. Неделей ранее прием "Тулузы" принес положительные эмоции – победа со счетом 1:0. Теперь будет гораздо сложнее взять 3 очка, но у гостей на это больше шансов. Но наиболее предпочтительно здесь смотрится ничья.
12.82X3.0522.97ТБ 2.52.73ТМ 2.51.53
Прогноз: 1-1


Лорьян 
  vs  
 Дижон
28.01.2017 11:00

"Лорьян" имеет отличный шанс уйти с последнего места и сравняться по очкам с будущим соперником. На текущий момент хозяева имеют 18 очков, что на 3 меньше, нежели у "Дижона". В прошлом туре команда с треском проиграла "Монако", пропустив 4 безответных гола. Данный результат никого не удивил. "Дижон" принимал "Лилль". Голов забито не было. Данный поединок будет очень интересным. Разыгрывается 6 очков. От результата данного матча зависит многое. Шансов на успех больше у хозяев поля.
12.06X3.7623.74ТБ 2.51.81ТМ 2.52.14
Прогноз: 1-0


Бастия 
  vs  
 Кан
28.01.2017 11:00

Игра между соседями по турнирной таблице, которые имеют равное количество очков – по 21. Кому-то из них может повезти и получится удалиться от зоны вылета. В прошлом туре "Бастия" принимала "Ниццу" и команде удалось сыграть вничью. Данный результат можно считать более, чем успешным. "Кан" свой матч пропускал – встречу с "Нанси" перенесли. Когда встречаются аутсайдеры с равным количеством очков, то больше шансов на победу имеет та команда, которая играет дома. Скорее всего, победит "Бастия", но сделать это будет сложно.
12.37X3.1023.66ТБ 2.52.61ТМ 2.51.57
Прогноз: 2-1


Анже 
  vs  
 Метц
28.01.2017 11:00

Текущий тур подарил сразу несколько матчей, в которых встречаются соседи по турнирной таблице. Вот и данный поединок свел между собой обладателя предпоследнего и 18-го мест. Другими словами, оба клуба находятся в зоне вылета. Поэтому будет жаркая схватка за 6 очков. В рамках прошлого тура "Анже" гостил у "Сент-Этьена", но из этого ничего не получилось – поражение со счетом 1:2. "Метц" победил "Монпелье" мо счетом 2:0. Это позволило подняться с предпоследнего места. Оба соперника не слишком много забивают. Зато пропускают больше, чем положено. По всей видимости, мы увидим несколько голов. Здесь будет или ничья, или победа хозяев поля.
11.97X3.3824.60ТБ 2.52.42ТМ 2.51.65
Прогноз: 1-1


Ницца 
  vs  
 Генгам
29.01.2017 06:00
"Ницца" притормозила свое продвижение. Команда стала терять очки, что нежелательно для того, кто хочет взять титул. Теперь первое место занимает "Монако", опережая клуб на 2 очка. В прошлом туре выезд в гости к аутсайдеру "Бастии" привел к ничейному счету – 1:1. А выигрывать у подобных соперников нужно обязательно, даже если встреча в гостях. "Генгам" идет на пятом месте, имея 31 очко. Команда стремится приблизиться к лидерам. Как раз противостояние с "Ниццей" является хорошим шансом для этого. Ввиду того, что встреча состоится на выезде и против обозленного вице-лидера, гостям будет очень сложно. Вероятнее всего, хозяева с первых минут насядут на ворота гостей и постараются сделать результат еще до перерыва. Но матч будет сложным –все-таки "Генгам" на данный момент является серьезным оппонентом.
11.95X3.6024.40ТБ 2.52.19ТМ 2.51.78
Прогноз: 2-1


Тулуза 
  vs  
 Сент-Этьен
29.01.2017 08:00

"Тулуза" является настоящим середняком. Команда набрала 26 очков и расположилась на 10-м месте. В прошлом туре выезд в гости к "Бордо" обернулся поражением со счетом 0:1. По идее, могла быть и ничья, но оборона противника оказалась неприступной. "Сент-Этьен" неделей ранее победил "Анже" - 2:1. Это позволило набрать 30 очков и подняться на 6-е место. Для того, чтобы пробиться в зону еврокубков, не хватает 7 баллов. Если учесть фактор своего поля, то здесь вероятнее всего ничья. Все-таки дома "Тулуза" выглядит убедительно.
12.42X3.1223.52ТБ 2.52.76ТМ 2.51.52
Прогноз: 1-1


ПСЖ 
  vs  
 Монако
29.01.2017 12:00

Матч тура, в котором встретятся 2 топовые команды Франции на данный момент. Пока "Монако" занимает первое место в чемпионате, опережая будущего соперника на 3 балла. Между ними расположилась "Ницца", имея на 2 очка меньше, чем лидер. Интересно будет посмотреть, что покажут монегаски на стадионе "ПСЖ". Прошлый тур для обеих команд оказался весьма удачным. Парижане обыграли на выезде "Нант" со счетом 2:0. А вот "Монако" и вовсе повеселился, наколотив "Лорьяну" 4 гола. Не пропустив ни одного. Гости отличаются уверенной игрой в атаке, забив уже 64 гола. Наверняка получится распечатать ворота и чемпиона, который также не останется в долгу. Все сходится к тому, что будет результативная ничья.
11.67X4.2425.50ТБ 2.51.66ТМ 2.52.39
Прогноз: 2-2
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26.01.2017
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