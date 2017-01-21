ПСВ - Херенвен: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 19-го тура чемпионата Нидерландов.

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ПСВ

Херенвен

Ключевые игроки

Марко ван Гинкел

ПСВ

Реза Гучаннеджад

Херенвен

Ориентировочные составы

1 Зоет 3 Морено 5 Шваб 15 Виллемс 4 Ариас 28 ван Гинкел 18 Гуардадо 6 Прёппер 7 Перейро 9 Де Йонг 25 Зинченко 1 Мюлдер 16 Сен-Жюст 12 Шмидт 2 Марцо 5 Бейкер 19 ван Амерсфорт 8 Торсби 21 Кобаяси 13 Зенели 9 Гучаннеджад 11 Ларссон

Слова перед матчем

Очень важно, что вторую половину сезона мы начали с уверенной победы. На прошлой неделе мы хорошо потренировались и поработали, поэтому сейчас мы готовы к абсолютно любым испытаниям. Что касается атмосферы в команде, то она отличная.



"Херенвен" прекрасно показал себя в прошлом году, поэтому я бы не побоялся поставить эту команду в один ряд с "Фейеноордом" и "Аяксом". Конечно, матчи с этими коллективами для нас решающие и определяющие, но нужно помнить, что не всё зависит только от нас.

Главный тренер ПСВ

ПСВ ещё ни разу не проиграл в гостях, и это, к слову, единственный клуб в лиге, который может похвастаться подобным результатом. Сейчас они будут играть не в гостях, но это не значит, что они будут слабее. Для моей команды это большой вызов, но мы всегда ставим перед собой большие цели. В воскресенье мы будем в Эйндховене ради победы.

Главный тренер "Херенвена"

Прогноз и ставки

22.01.2017 10:45

Наверное, нельзя сказать, что проигравший в этой паре (если таковой, конечно, будет) абсолютно точно потеряет все шансы добиться тех целей на сезон, которые перед ним поставлены, но то, что поражение в принципиальном поединке может сбить с пути весь коллектив - это факт. Ситуация в этой паре непростая - одним нужно побеждать, чтобы догонять "Аякс" и "Фейеноорд", а другим, чтобы догонять ПСВ.



На самом деле, в домашних стенах ПСВ не так уж и опасен, поэтому "Херенвен" всерьёз может претендовать здесь на очки. Скорее всего, матч получится не очень результативным, но сама игра, думаю, нас порадует.

Прогноз: 1-1

ТМ2,5 2.70

X2 3.20

В последней дуэли этих клубов "Херенвен" умудрился отметиться сразу двумя голами, но один из них, что интересно, был забит в свои ворота. Сейчас же парни постараются обойти эти грабли стороной, ведь если тогда ПСВ не смог забить своими силами, то не факт, что сможет сейчас. Шансы выиграть у гостей есть, но букмекеры, например, в это не верят.Наверное, этот матч не был бы столь важным и принципиальным, если бы один из клубов находился где-нибудь за пределами первой восьмёрки чемпионата. На деле же встречаются третий и четвёртый коллектив лиги, поэтому температура предстоящего поединка обещает быть очень высокой.Конечно же, на этой неделе добыть три балла хочется обоим клубам, но получиться это может, как мы понимаем, только у одного. По сути, даже ничейному результату парни рады не будут, ведь остальные конкуренты, вероятнее всего, увеличат и без того уже большой отрыв.В прошлые выходные чемпионы довольно уверенно разобрались с роттердамским "Эксельсиором" (2:0). Конечно, делать какие-либо прогнозы сейчас рано, но если верить словам тренера, то во время зимнего перерыва все игроки работали не покладая рук, но что самое главное - все разобрали свои прошлогодние ошибки, которые больше допускать не собираются. Думаю, о серьёзности этих слов можно будет говорить уже после ближайшего тура."Херенвен", также как и ПСВ, легко начал этот год, без особых проблем переиграв "Ден Хааг" (2:0). Чтобы надеяться на позицию получше, теперь надо обязательно давать бой дружине Филлипа Коку, но сделать это будет не так-то просто.Нисколько не преувеличу, если скажу, что гору комплиментов за прошлый поединок заслужил именно Марко ван Гинкел, который этой зимой вернулся в команду, с которой ещё в прошлом сезоне завоевал золотые медали "Эредивизи". Такое чувство, что именно этого футболиста и не хватало составу в первой половине сезона.Против "Эксельсиора" полузащитник выдал превосходный матч и по делу стал одним из лучших игроков той встречи. Нет никаких сомнений в том, что Марко станет ключевой фигурой "лампочек" в оставшихся матчах чемпионата.Иранский нападающий гостей продолжает всё также терроризировать ворота соперников своего клуба. В первой же встрече после каникул Реза оформил дубль, который в итоге принёс три очка. На счету талантливого форварда в этом сезоне уже 11 голов и 2 ассиста, а впереди ведь ещё очень много туров.У Филлипа Коку проблем со здоровьем своих подопечных становится всё меньше и меньше. На днях в обойму команды вернулся Александр Зинченко, поэтому есть вероятность, что в предстоящей игре мы увидим украинца уже с первых минут. Конечно, в полузащите ему вряд ли выделят место, но вот в линию атаки его запросто могут запихнуть. В остальном же, в принципе, у ПСВ всё как всегда.А вот у Юргена Стреппела в лазарете находятся Ван Акен, Схарс и Верман. Эти футболисты, на минуточку, одни из важных элементов в механизме наставника.К счастью, в строй наконец возвращаются Сен-Жюст и Фейси, поэтому не всё так плохо, как кажется.Интересно, что восемь из девяти домашних противостояний ПСВ в этом сезоне заканчивались с "Тоталом Меньше 2,5", а вот все гостевые игры "Херенвена" с "Тоталом Больше 2,5". Несмотря на такую неоднозначную статистику, в этой встрече всё должно получиться более-менее понятно. Во-первых, на своём поле ПСВ редко кому позволяет играть первым номером, а сами же парни даже не всегда могут поразить ворота какого-нибудь аутсайдера. Во-вторых, в этом игровом году ни в одном матче ПСВ с кем-то из представителей топ-5 не было забито больше двух голов. Честно говоря, всё вышенаписанное наталкивает только на такую ставку.Определённо точно можно сказать, что ставка "гости не проиграют" - это риск, причём немалый. Но, как говорится, "кто не рискует, тот не побеждает". В конце концов, в этом сезоне "красно-белые" не радуют нас каким-то классным и стабильным футболом, поэтому "суперфризы" могут уехать со стадиона "Филипс" с необходимым для них результатом.