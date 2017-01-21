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Ювентус - Лацио: превью

 
Ювентус - Лацио: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч 21-го тура чемпионата Италии.
Ювентус - Лацио: превью
Фото: soccer365.ru

Турнирное положение



Ожидаемо "Ювентус" занимает первое место в чемпионате Италии, однако преимущество команды Массимилиано Аллегри исчисляется всего одним баллом. "Рома", занимающая второе место, имеет в своем активе 44 очка, а вот "Наполи" отстает от туринцев на четыре пункта. Хотя не стоит забывать, что у "черно-белых" еще один матч в запасе, поэтому ничего катастрофического еще не произошло, хотя четыре поражения уже многовато для "Юве", который за весь прошлый сезон проиграл пять раз. Правда, все неудачи пришлись на выездные встречи, а на своем поле "Старая синьора" показывает идеальный результат, победив во всех 10 встречах. "Ювентус" может похвастаться лучшим домашним нападением и лучшей защитой, пропустив всего шесть голов.

"Лацио" располагается на четвертом месте, уступая "Юве" пять очков. Успешная игра в Турине может поднять римлян на третье место и усилить конкуренцию в первой пятерке. "Орлята" выиграли 12 из 20 матчей и четыре из минувших пяти. Команда Индзаги может похвастаться пятой атакой в Серии А и третье обороной. На выезде у "Лацио" пятый результат с четырьмя победами в девяти встречах, однако нападение и защита несколько сдают по сравнению с домашними встречами - 14 забитых мячей и 13 пропущенных. В гостях "орлята" проиграли последний матч, но до этого победили в двух подряд, да и в целом способны оказать сопротивление действующему чемпиону.

Новости команд



Ювентус

В отличие от "Лацио" "Ювентус" на этой неделе не играл в кубке Италии. Свой матч туринцы провели неделей ранее, поэтому имели возможность полноценно проработать свои ошибки в матче с "Фиорентиной" (1:2) и качественно подготовиться к удобным для них "орлятам". Напомним, что "Ювентус" выиграл последние шесть очных матчей всухую. Естественно стабильная игра в родных стенах придает дополнительной уверенности команде Аллегри, однако есть все же опасение, что рано или поздно серия может и прерваться, тем более что соперник представляет собой определенную опасность.

Лацио

"Лацио" успешно провел матч в Кубке Италии, продемонстрировав мощное нападение, хотя "Дженоа", обыгранный римлянами (4:2), уже известен своей провальной защитой в выездных встречах. Очевидно, что команда из Вечного города желает помотать нервы "Ювентусу" и укрепить свои позиции в Топ-4, где пока есть шансы бороться даже за победу. Кстати, на неделе старший брать Симоне Индзаги Филиппо, отдал должное работе своего брата, отметив, что в грядущем противостоянии "Лацио" вполне по силам победить "Старую Синьору", а нынешний наставник "орлят" проделал большую работу в клубе. Однако выиграть будет проблематично. С 2002 года "Лацио" не побеждал в Турине в рамках Серии А, а последняя победа зафиксирована 2009 годом в Кубке Италии.

Ключевые игроки



Гонсало Игуаин

В прошлой игре Гонсало Игуаин забил свой 13-й мяч в чемпионате Италии. Стоит отметить, что аргентинец уже полностью адаптировался в клубе и выдает хорошую эффективность в последних встречах. Во всех турнирах он отметился семью голами в минувших шести встречах. Кроме того, Игуаин забивал в трех из минувших четырех домашних сражений "Ювентуса" и явно настроен огорчить защиту римлян. В гонке бомбардиров он уступает Андреа Белотти и Мауро Икарди, у которых 14 и 15 голов соответственно, однако отметим, что аргентинец ни разу не отметился с пенальти.

Чиро Иммобиле

В составе "Лацио" нельзя не выделить Чиро Иммобиле, проводящего отменный сезон. 26-летний итальянец после небольшого затишья в конце минувшего года, 2017-й начал просто отменно, забивая по голу в минувших трех поединках. Всего на счету форварда 11 голов и он также настроен подпортить настроение непроходимой защите "черно-белых". При поддержке Милинко-Савича и Фелипе Андерсона у Иммобиле прилично возможностей для взятия ворот. Кстати, каждый из вышеназванных вполне может также сыграть ключевую роль в этой встрече.

Ориентировочные составы



1
Буффон
3
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
22
Асамоа
5
Пьянич
8
Маркизио
6
Хедира
26
Лихтштайнер
9
Игуаин
21
Дибала
22
Маркетти
15
Баштуш
3
де Врей
26
Раду
20
Билья
16
Пароло
10
Андерсон
4
Габаррон
21
Милинкович-Савич
18
Альберто
17
Иммобиле


"Ювентус" вынужден будет играть без Стураро и Сандро, которые пропускают матч из-за перебора желтых карточек. В защите снова стоит ждать троицу в лице Кьеллини, Бонуччи и Барцальи, а в полузащите сыграют - Асамоа, Пьянич, Хедира, Маркизио и Лихштайнер, который уже отбыл свой "бан". В нападении с первых минут появятся Дибала и Гонсало Игуаин, которые вроде как стабильно выглядят в паре.

Вполне вероятно, что Индзаги также сыграет в три защитника, которыми будут Баштуш, де Врей и Раду. В полузащите расположатся Андерсон, Билья, Пароло и Патрич, а под форвардом Чиро Иммобиле сыграют Милинко-Савич и Луси Альберто. На воротах будет Маркетти.

Слова перед матчем



Я хорошо знаю Симоне. Ему нечего терять и он будет настраивать свою команду на то, чтобы идти вперед и побеждать. Нет ничего ужасного в поражении на выезде от "Юве", а вот победить - это достижение. Не секрет, что "Ювентус" домашние матчи начинает со счета 1:0, настолько сильна поддержка местных болельщиков, но я верю в чудо. "Лацио" способен обыграть туринцев.
Филиппо Индзаги
главный тренер Венеции


Прогноз и ставки



Ювентус 
  vs  
 Лацио
22.01.2017 03:30
Туринский клуб наверняка постарается как можно быстрее отойти от поражения в прошлом туре. Снова на выезде "Старая синьора" проиграла, записав себе в пассив уже четвертое поражение в текущем сезоне. Устоять против "фиалок" не получилось, но в родных стенах, как правило, все проходит совсем по другим сценариям. Не стоит забывать, что "Рома" уже серьезно наступает на пятки "черно-белым", у которых впереди еще начнется Лига чемпионов, а значит уже сегодня и сейчас нужно набирать максимум очков.

"Лацио" удобный для "Ювентуса" соперник. Римляне, хоть и находятся в отличной форме, победив в пяти из последних шести поединков, просто ужасно действуют против туринцев, уступив в восьми подряд очных сражениях. Причем в прошедших пяти "Ювентус" даже не пропускал голов. Сейчас "орлята" амбициозны и вполне могут помотать нервы команде Аллегри, тем более что уже пора "Ювентусу" потерять очки и на своем поле. Римляне проиграли свой последний выездной матч против "Интера", но до этого на протяжении пяти гостевых встреч не уступали, победив в трех. С атакой и обороной у "орлят" все в полном порядке, поэтому стоит ждать плотную игру, в которой гостям по силам отобрать два очка у "Ювентуса".
11.54X4.3027.70ТБ 2.51.85ТМ 2.52.11
Прогноз: 1-1


На выезде "Лацио" не забил только в двух из девяти сражений и обе встречи прошли в Милане. "Ювентус" мало пропускает на своем поле и в частности от "Лацио", но пора уже завершиться серии "сухих" матчей, тем более что после уверенной победы в Кубке Италии гости будут в хороших атакующих кондициях.

ОЗ1,84


Не факт, что после обидного поражения во Флоренции "Ювентус" быстро восстановиться и сможет одержать 11-ю победу подряд. "Лацио" как раз из тех команд, которой по силам притормозить действующего чемпиона и закрутить безумную интригу в гонке за титул, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют.

Х22.64
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21.01.2017
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