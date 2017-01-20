Нант - ПСЖ: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч 21-го тура чемпионата Франции.



Фото: soccer365.ru

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Нант

ПСЖ

Ключевые игроки

Эмилиано Сала

Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

30 Дюп 6 Педро Лима 4 Вискаррондо 26 Джиджи 15 Дюбуа 14 Арит 28 Ронжье 27 Жилле 8 Томассон 20 Пардо 9 Сала 1 Трапп 12 Мёнье 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 6 Верратти 8 Мотта 14 Матюйди 11 Ди Мария 9 Кавани 25 Рабио

Прогноз и ставки

21.01.2017 11:00



"ПСЖ" становится похожим на себя. Команда постепенно набирает обороты, много и интересно атакует. Болельщикам хочется, чтобы было больше голов. Они непременно придут. Все-таки Эмери умеет выжать максимум из своих футболистов, о чем до сих пор помнят в Севилье.



Отставание от лидирующего дуэта составляет всего 3 балла. Это не такое большое преимущество. Однако терять очки нельзя. Тем более, если играть с середняком, только недавно покинувшим опасную зону.

"Нант" находится в ситуации, когда можно сделать небольшую паузу. Все-таки удалось сделать серьезный прорыв, трижды подряд одержав победу в чемпионате. Это позволило подняться в середину турнирной таблицы. Однако теперь предстоит сдать экзамен против весьма грозного соперника, который стремится к чемпионству.



Игра пройдет под диктовку гостей. Парижане будет больше контролировать мяч, часто создавать моменты. Учитывая, что оборона хозяев не особо блещет, можно ждать минимум два гола. С другой стороны, последние встречи часто "Нант" оставался сухим. Только соперники были не такого класса, как "ПСЖ". Все-таки противостоять такой атакующей мощи, которая есть у чемпиона, сложно.

Прогноз: 0-2

П2 1.42

Первенство Франции пересекло свой экватор. После того, как со старта "Ницца" захватила лидерство, многие посчитали данный фактор временным. Однако команда до сих пор находится на вершине таблицы, пусть даже и сравнялась по очкам с "Монако".Прошлогодний чемпион "ПСЖ" никак не потеснит своих конкурентов в борьбе за титул. Клуб не блещет стабильностью, забивая не так много, как хотелось бы. Все-таки тренерская смена и уход Златана Ибрагимовича серьезно сказались на игровом рисунке. Хоть Кавани и является лучшим голеодором на данный момент в первенстве, но это позволяет пока идти лишь на третьем месте."Нант" просто так очки не отдаст. Клуб до сих пор не потерял шансов в борьбе за место в Лиге Европы. Хотя, в это мало верится. По игре команда далека от европейской арены. Как всегда, плотность турнирной таблицы весьма серьезная и три подряд выигранных матча могут вознести сразу на 5-7 строчек вверх. Нас ожидает упорная борьба, в которой не все однозначно.Лидерство в чемпионате захватили сразу две команды – "Монако" и "Ницца". Лидеры набрали по 45 очков. На 3 балла меньше у "ПСЖ". Стоит отметить, что монегаски наколотили уже 60 мячей. Для сравнения, те же парижане могут похвастаться только 39-ю голами. Подобная статистика внушает уважения. Зато "ПСЖ" пропустил меньше – 15 против 21.Так сложилось, что борьба за призовые места практически завершена. Вмешаться в спор за распределение медалей может только случайность. Дело в том, что "Лион", занимающий четвертое место, отстает на 11 очков от лидера.Что касается "Нанта", то команда занимает скромное 11-е место с 25-ю баллами. Более того, имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных – "-12". Удалось забить всего 14 голов."Нант" мало забивает, но много пропускает. Необходимо что-то с этим делать. В команде не хватает хороших форвардов и организаторов атак. С другой стороны, дела стали гораздо лучше, если сравнивать с осенним периодом. Статистика говорит сама за себя: в последних пяти матчах во всех турнирах клуб проиграл только единожды. Это случилось в Кубке Лиги против "Нанси". В остальных встречах оформлены победы.Болельщиков не может не радовать тот факт, что удалось покинуть опасную зону буквально перед Новым годом – три подряд победы в чемпионате позволили взобраться к середине таблицы. Появилась надежда на борьбу за более высокие места. Но вряд ли середняк что-либо противопоставит грозному нападению "ПСЖ". Для этого нужно прыгнуть выше головы.Если прошлый сезон с самого начала прошел под именем "ПСЖ", то теперь парижанам приходится доказывать свои притязания на чемпионство в каждом отдельном матче. Пока не удалось взойти на первое место. Более того, сама игра не внушает доверия, как было в прошлом году. В ряде поединков чемпион смотрится очень здорово, но периодически случаются спады. Некоторые футболисты склонны совершать ошибки, терять концентрацию. Впереди еще много матчей и вполне может быть, что "ПСЖ" добьется своего. Тем более, стала прослеживаться тренерская рука Эмери.В последнем матче парижане смогли нанести гостевое поражение "Ренну". Все решил единственный мяч. Сейчас команда набрала хороший ход и неплохо подготовилась ко второй части первенства. Не стоит забывать, что скоро начнутся поединки Лиги чемпионов.Эмилиано Сала на данный момент является основным форвардом для своей команды. Аргентинец наконец-то стал забивать голы. В двух последних матчах именно он стал автором двух победных мячей. Сначала поразил ворота "Тулузы", после и "Кана". Снова главный тренер сделает на него ставку и поставит в основу с первых минут.Сало обладает высоким ростом, хорошей скоростью. Основное его преимущество - умение завершать атаки, идущие верхом. Очень опасен при розыгрышах стандартов. На него следует обратить особое внимание игрокам обороны "ПСЖ", если они хотят оформить сухарь. В Кубке Лиги и первенстве страны провел 20 матчей и забил 8 голов.Эдисон Кавани наверняка появится на поле в матче против "Нанта" с первых минут. 29-летний нападающий находится в хорошей форме, продолжает улучшать кондиции. Его вхождение в сезон немного замедлилось, но теперь он стал настоящим лидером атак, заменив Ибрагимовича. Кавани привык играть по центру, либо справа. Эдисон способен пополнить голевой запас против "Нанта", который не блещет обороной. Контракт форварда истекает через 2 года. Стоит отметить, что при Ибрагимовиче Эдисон чувствовал себя вечно вторым номером, от чего пришлось избавляться с началом данного сезона.Уругваец провел в нынешнем первенстве 18 матчей и забил 18 голов. При этом, 5 из них с пенальти. Что касается статистики выступлений в последних играх, то отличился 4 раза за 5 поединков. Только вот 2 крайних матча не забивал."ПСЖ" сейчас в прекрасной форме. Команда готовится к старту плей-офф Лиги чемпионов. Каждый футболист прекрасно понимает, что настает фаза решительных матчей. Поэтому подход самый серьезный – недооценки соперника быть не может. Парижане близки к победе и можно поставить на данный результат."Нант" за прошедшие 20 туров забил только 14 голов. Команда пока просто не способна на больше. Не хватает нескольких классных исполнителей в передней линии. "ПСЖ" умеет обороняться, в чем и убедится будущий соперник. Вполне вероятно, гости уедут домой, не пропустив в свои ворота.