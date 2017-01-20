АПЛ: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 22-го тура чемпионата Англии.

21.01.2017 07:30

"Ливерпуль" неудачно начал 2017 год, одержав первую победу только в 5 матче, среди недели переиграв "Плимут" 1:0 в Кубке Англии. В Премьер-лиге два последних матча команда Клоппа завершила вничью: "Сандерленд" 2:2 и "Манчестер Юнайтед" 1:1. В итоге уступив второе место в таблице "Тоттенхэму" и с 45 очками занимает 3 место. "Красные" играли вничью на выезде в последних матчах, а дома в 2017 году в чемпионате сыграют впервые, а в родных стенах в их активе 23 очка из 27 возможных и ни единого поражения.



"Суонси" меняет тренеров в этом сезоне регулярно, но толку от этого нет, в последнем туре "лебеди" с треском уступили дома "Арсеналу" 0:4 и продолжают занимать последнее место в чемпионате. Чтобы исправить ситуацию валлийцы активно работают на трансферном рынке, подписав уже 4 игроков: Тома Кэрролла, Ольссона, Нарсинга и Эмнеса потратив на их приобретения 14, 4 миллиона.



Думаю, в предстоящей игре у гостей нет шансов на успех, слишком разное на сегодня состояние команд, плюс подопечные Клоппа играют дома, где опасны вдвойне.

Прогноз: 3-0

21.01.2017 10:00

"Борнмут" предсказуемо проиграл в прошлом туре "Халл Сити" 1:3, так как перед этим провёл два сильных матча в чемпионате подряд, плюс является домашней командой, в гостях играя не очень уверенно. "Вишни" закрепились в середине таблице за счёт качественной игры дома, в 10 встречах набрав 17 очков при своих трибунах из 25 в чемпионате.



"Уотфорд" сейчас в кризисе, команда не знает побед в матчах Премьер-лиги с 10 декабря, 6 туров, набрав за это время всего 2 очка. Главная проблема "шершней" игра в атаке, всего 2 забитых мяча в 6 встречах, что и привело к сползанию на 14 строчке в таблице. Ну и на выезде дела у "Уотфорда" не идут 5 поражений подряд с общим счётом 2-14.



"Борнмут" команда домашняя в родных стенах способная отобрать очки у любого соперника, плюс сейчас в неплохой форме в отличие от соперника. Так что победа "вишен" в предстоящей игре выглядит оптимальным вариантом.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 10:00

"Вест Бромвич" в последнем туре пострадал в матче против "Тоттенхэма" 0:4. Однако это не сказывается на общем приятном впечатлении, которое оставляют "дрозды" в этом сезоне, занимая 8 место в таблице. Команда Пьюлиса не может показать себя в матчах с лидерами, а вот с равными соперниками очки берёт с завидной регулярностью, особенно в родных стенах.



"Сандерленд" казалось выбрался из игрового кризиса, но тут на клуб обрушилась череда травм, 9 игроков "чёрных котов" сейчас на больничном, плюс трое уехали на КАН, итого 12 футболистов выпали из обоймы Дэвида Мойеса, который сейчас просто старается наскрести игроков на стартовый состав. Так что результата от "Сандерленда" ждать не приходится, тем более в гостях, где команда проиграла 8 из 10 своих встреч в этом чемпионате.



В этой паре исход предсказуем, победа "дроздов", без вопросов.

Прогноз: 2-1

21.01.2017 10:00

"Кристал Пэлас" столкнулся с такими же проблемами, как и "Сандерленд", в лазарете команды 7 футболистов, плюс двое уехали на КАН, и пришедший в команду недавно Аллардайс просто не знает где ему набрать игроков на стартовый состав. Поэтому "орлы" вышли на трансферный рынок и приобрели Шлуппа за 13,8 миллиона, что бы тот связал игру в центре поля. Из-за этих проблем и вытекает уже 7 матчевая серия хозяев без побед, и трёх поражений подряд с общим счётом 1:7.



"Эвертон" в 2017 году не щадит своих соперников, выиграв два матча с общим счётом 7:0: "Саутгемптон" 3:0 и в прошлом туре "Манчестер Сити" 4:0. "Ириски" на подъёме и если сохранят свой запал хотя бы на половину по сравнению с игрой с "горожанами", не оставят шансов находящимся в яме "орлам".

Прогноз: 1-2

21.01.2017 10:00

"Мидлсбро" активно ведёт себя на трансферном рынке, пытаясь решить свою главную проблему, отсутствие вразумительной игры в атаке. "Речники" приобрели пару форвардов Гестеда и Бэмфорда чтобы начать забивать. Так как в обороне у подопечных Каранки порядок, два последних матча сыгранны на ноль, правда и забить в них не удалось "Лестер" и "Уотфорд" 0:0.



"Вест Хэм" нельзя назвать стабильной командой в этом сезоне, как на футбольном поле, так и в раздевалке. Однако класс лондонцев высок, что они и доказывают, выбравшись на 12 строчку в Премьер-лиге. Конечно, проблем хватает в стане "молотков", первая Димитри Пайе, желающий уйти из команды и которого нужно отпустить, что бы наладить ситуацию внутри клуба, а второй игра в гостях, где "Вест Хэм" очки набирает редко.



На данный момент "речники" и "молотки" приблизительно равные команды, учитывая миролюбивость "Мидлсбро" в этом чемпионате ничья будет оптимальным исходом встречи.

Прогноз: 1-1

21.01.2017 10:00

Никто уже и не помнит мучения "Сток Сити" на старте сезона, на сегодня "гончары" с 27 очками 9 команда Англии. Подопечные Хьюза стабильно набирают очки в играх с середнячками и аутсайдерами, но вот в играх с лидерами сезона у "гончаров" выработался комплекс, три последние поражения в сезоне были как раз от грандов с общим счётом 4-11.



У "Манчестер Юнайтед" схожая судьба в этом сезоне со "Стоком" провальный отрезок осенью, после которого начался подъём к вершине и серия без поражений в Премьер-лиге из 12 матчей. "Красные дьяволы" надёжны в обороне и результативны в атаке, так что нынешнее 6 место думаю, команда в скором времени сменит на более высокое.



"Манчестер Юнайтед" сейчас силён как никогда в этом чемпионате, учитывая комплекс "гончаров" в играх с большими командами, думаю, гости победят в этой встрече.

Прогноз: 1-2

21.01.2017 12:30

"Горожане" к домашнему матчу подходят в некотором нокауте после 0:4 от "Эвертона" в прошлом туре. Всё больше разочаровывает Гвардиола, как тренер, от которого ждали преображения команды. Испанец откровенно не справляется со своей задачей, имея под рукой отличных футболистов, своего рисунка игры у "Манчестер Сити" в этом сезоне нет. Да и плана Б, как показывает игра неделю назад, тоже нет.



"Тоттенхэм" немного забуксовав в середине осени, сейчас мчит на всех порах, не замечая соперников. К личной встрече с горожанами "шпоры" подошли выше соперника в таблице. Самое главное с отличной игрой как в атаке, где минимум два мяча забивает на протяжении 7 игр, так и в обороне, не пропуская в трёх последних матчах.



"Тоттенхэм" победил в обеих встречах 2016 года "горожан" 2:1 и 2:0. Цена этого матча высока в первую очередь, для хозяев поражение, означает конец мечтам о чемпионстве. Для гостей неудача не будет крахом, так как они чуть впереди в таблице, плюс игра у команды есть, поэтому "шпоры" и не проиграют.

Прогноз: 1-1

22.01.2017 07:00

"Саутгемптон" продолжает валиться в чемпионате, "святые" проиграли уже 4 матча подряд с общим счётом 2-10. У команды в одночасье разладилась игра, как в атаке, так и в обороне и на сегодня она уже идёт 13 в таблице Премьер-лиги. Даже дома где команда Пюэля обычно играет стабильно, проиграны два последних матча, "Тоттенхэму" 1:4 и "Вест Бромвичу" 1:2.



"Лестер" несмотря на то, что на его наставника обрушился шквал индивидуальных наград за 2016 год, в этом сезоне борется за сохранение прописки в элите и не более. Плюс сейчас команда осталась без своего лидера Рияда Мареза выступающего на КАНе, а заменить его Раньери некем. Ну а игра "лис" на выезде это отдельная тема для разговора, в 10 встречах чемпионата ни единой победы, при 3 ничьих и 7 поражениях.



"Саутгемптону" повезло сыграть дома с "Лестером" во время своего кризиса, так как у "лис" кризис намного глубже, плюс они не умеют играть на выезде.

Прогноз: 2-1

22.01.2017 09:15

"Арсенал" после двух поражений в середине декабря быстро пришёл в себя, не проигрывая в 4 крайних встречах чемпионата и набрав в них 10 очков, что позволяет "канонирам" занимать 4 место в таблице. Дома команда Арсена Венгера играет сильно, в 10 встречах набрав 23 очка, практически очки не теряя.



"Бернли" команда своего поля, за счёт чего и сумела закрепиться на 10 позиции в таблице английского чемпионата с 26 очками. На выезде ребята Шона Дайча выступают статистами, в 9 матчах набрав всего 1 очко при разнице мячей 3-20.



"Арсенал" выиграл 5 последних встреч у "Бернли", не вижу никаких предпосылок для того что бы эта серия не продолжилась и после воскресного матча, учитывая статистику команд в этом сезоне.

Прогноз: 2-0

22.01.2017 11:30

"Челси" без проблем переиграл на выезде чемпиона Англии "Лестер" 3:0 в прошлом туре и продолжает уверенно лидировать в чемпионате, опережая ближайших преследователей на 7 очков. Плюс к спортивным победам "горожане" неплохо заработали на продаже Оскара в "Шанхай СИПГ" за 60 миллионов. Ну а статистика игр дома команды Конте впечатляет, 9 побед в 10 матчах, при средней результативности около 3 мячей за игру.



"Халл Сити" продолжает бороться за сохранение прописки в элите, в прошлом туре "тигры" переиграв "Борнмут" 3:1, прервали свою серию из 9 матчей без побед. Впервые за последние несколько месяцев покинули последнюю строчку в таблице, с 16 очками теперь деля 17-18 место в Премьер-лиге с "Кристал Пэлас".



Домашняя игра лидера сезона против одного из аутсайдеров первенства, не думаю, что будет иметь какую-то интригу в плане итогового результата. "Аристократы" одержат победу на классе, забив несколько безответных мячей.

Прогноз: 2-0