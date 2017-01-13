Шеффилд – Хаддерсфилд: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 26-го тура Чемпионшип.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Шеффилд Уэнсдей

Хаддерсфилд

Ключевые игроки

Стивен Флетчер

Наки Уэллс

Ориентировочные составы

1 Уэствуд 9 Рич 39 Sasso 15 Лис 32 Хант 41 Бэннан 23 Хатчинсон 33 Уоллес 7 Абди 45 Forestieri 6 Флетчер 1 Уард 44 Hefele 5 Хадсон 15 Лёве 12 Holmes-Dennis 4 Уайтхед 10 Муй 9 Качунга 11 Банн 18 Лолли 21 Уэллс

Прогноз и ставки

14.01.2017 10:00



Встречаются команды примерно равные по силам. Тем более, что "Шеффилд" играет дома. Как известно, в родных стенах гораздо проще брать свои очки. Обоим соперникам необходимо побеждать, чтобы оставаться в гонке за первые два места, позволяющие напрямую выходить в Премьер-лигу.



"Шеффилд" не может похвастаться стабильностью. Команда играет по настроению и может победить у лидера, после проиграть или сгонять ничью со слабым соперником. Поэтому не стоит удивляться, если хозяева выдадут удивительный по настрою матч. Все-таки в гости прибыл один из конкурентов в борьбе за путевку.



"Хаддерсфилд" на данный момент смотрится здорово. Команда набрала хороший ход, беря свои очки. Несмотря на то, что в игре нет яркости, имеет немало поклонников. Отставание от заветного второго места составляет всего 6 очков. Поэтому нужно постараться победить.



Игра будет равной, с одинаковыми возможностями на успех. Однако на данный момент "Хаддерсфилд" смотрится более цельно и монолитно. В подобных противостояниях это выходит на первый план.

Прогноз: 0-1

П2 3.65

Борьба за заветные путевки в Премьер-лигу в самом разгаре. Пока есть две команды, оторвавшиеся от остальных преследователей, которым светит прямое попадание в элиту. Остальные 4 путевки позволяют надеяться на то, что в плей-офф улыбнется удача. Сразу 5 клубов находятся на расстоянии 6 очков, расположившись на 3-7 местах."Шеффилд" и "Хаддерсфилд" разделяет только 4 балла. В случае победы хозяева могут приблизиться к оппоненту на расстояние в 1 пункт. Это вполне вероятно, так как у команд примерно равные показатели, тем более на стороне хозяев фактор своего поля."Ньюкасл" здорово начал сезон, однако в настоящее время испытывает некоторые проблемы. Пошли поражения, неожиданные ничьи. Все это привело к потере лидерства. Сейчас клуб идет на втором месте, уступая лидеру "Брайтону" 2 балла."Хаддерсфилд" и вовсе уступает лидирующему коллективу 8 очков, занимая 3-4 места вместе с "Редингом". При определенном раскладе можно добраться до второго места в ближайшее время. Это при условии, что "Ньюкасл" будет терять баллы."Шеффилд" - обладатель шестой строчки с 42-мя очками в активе. До лидера не хватает уже 12 баллов. Снизу подпирает "Дерби Каунти", отставая на 2 пункта. Ситуация в чемпионате запутанная и может поменяться буквально за 2 тура.После неожиданной виктории против "Ньюкасла" "совы" встрепенулись. Казалось, что теперь начнется поступательное продвижение вперед. Однако затем случились 2 ничьи с середняками. Более того, произошел и вылет из Кубка Англии, что некоторые посчитали позорным результатом. Как показывает практика, "Шеффилд" - команда настояния. Если сравнивать с лидерами по мастерству, то практически нет никакой разницы. Однако часто случаются неприятности с аутсайдерами и середняками. С такими показателями сложно надеяться на повышение в классе.Последний поединок в рамках чемпионата состоялся против "Вулверхэмптон" на выезде. Была зафиксирована ничья со счетом 0:0. Что касается последней игры вообще, то "Шеффилд" умудрился в Кубке проиграть "Мидлсбро" - 0:3. При этом, соперник играл с 59-й минуты в меньшинстве и сумел забить еще 2 гола."Хаддерсфилд" снова похож на себя прежнего. Всем еще памятны уверенные матчи команды на старте сезона. Началось постепенное восхождение на вершину таблицы. После того, как в прошлом туре удалось победить "Уиган" 1:0, серия без поражений продлилась до семи поединков. При этом, шесть раз клуб праздновал викторию. Что касается кубкового поединка, то "Хаддерсфилд" разобрался с "Порт Вейл" со счетом 4:0.Команда не особо поражает своей игрой - нет яркости и самобытности. Кроме того, редко случаются разгромные победы. Однако налицо тактическая грамотность и стойкость, умение на протяжении всего матча держать концентрацию. "Хаддерсфилд" много пропускает. В его воротах побывало уже 28 мячей. Для сравнения: лидер чемпионата "Брайтон" пропустил только 15 голов.Стивен Флетчер основной игрок в линии атаки. Из трех мячей, забитых его командой в последних пяти матчах, на его счету один. Всего в нынешнем сезоне провел за свой клуб 23 матча в Чемпионшипе, забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи. Наверняка появится с первых минут. В последнее время "Шеффилд" не может похвастаться результативностью. Вполне может быть, что пришло время Флетчеру вновь заявить о себе. 29-летний форвард действует на острие атаки, предпочитая завершать атаки. Хорошо играет головой, замыкая навесы. Контракт с командой рассчитан до лета 2020 года. Вполне вероятно, что останется в "Шеффилде" до конца срока договора.Наки Уэллс – представитель Бермудских Островов. В последних пяти матчах за свою команду смог отличиться 3 раза. Является игроком основного состава, играя по центру в передней линии. Всего на его счету 7 мячей с начала сезона и одна голевая передача. 26-летний футболист имеет небольшой рост, что не мешает ему постоянно быть в центре атакующих действий. Быстро перемещается по полю, постоянно открывается. На него уже сейчас положили глаз некоторые клубы из Премьер-лиги, прицениваясь. Вполне может быть, что по окончании сезона сменит командную прописку. Выйдет на поле с первых минут, займет свое место в центре атаки.Матч будет без обилия атак. Команды больше задумаются о сохранности своих ворот. В последних своих поединках в рамках первенства соперники не особенно баловали результативностью. Можно поставить на то, что кто-то из соперников не забьет.Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля, которые имеют неплохой состав. Однако команда не отличается стабильностью. А вот "Хаддерсфилд" сейчас очень мощный и стабильный. Поэтому можно рискнуть и поставить на викторию гостей.