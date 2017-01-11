Чемпионшип: прогноз на 26-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии, под обзором 26-й тур.

12.01.2017 15:00

"Роялисты" на днях бездарно покинули Кубок Англии и теперь могут сосредоточиться только на чемпионате, в котором они вполне могут рассчитывать на успех. Сейчас они занимают третье место, но имеют игру, а вернее полчаса домашней игры с "Фулхэмом" в запасе. Доигрывать будут 24-го января. В зимнее трансферное окно команду Япа Стама усилил центральный защитник "Ливерпуля" Тиаго Илори. Некогда очень перспективный игрок затерялся в английском гранде и теперь постарается реанимировать свою карьеру. Если он вернется на былой уровень, то защита "Рединга" от этого станет гораздо крепче.



"КПР" также вылетел из кубка, но пред этим прервал свою ужасную серию поражений в чемпионате. Интересно, что обе победы "рейнджерам" принесли полузащитники Силла и Вшолек, которые даже забивали в определенном порядке. На этом матче успехи "КПР" должны прерваться, ведь "Рединг" жаждет реабилитироваться за поражение от "МЮ" и дома, в этом сезоне, всегда очень уверенно разбирался с командами из нижней части турнирной таблицы.

Прогноз: 2-0

13.01.2017 14:45

После великолепного спурта, который вернул "баранов" в число соискателей путевки в Премьер лигу, в их игре стала заметна пробуксовка, которая и привела к потере очков с "Уиганом" и кошмарному поражению от "Норвича". После этого последовал яркий проблеск, который завершился победой в Кубке Англии, над "Вест Бромом", в котором они смогли показать свою фирменную игру с крепкой обороной и хорошей реализацией моментов.



"Лидс" в отличие от "баранов" обороты не сбавил, уверенно разобрался в "Ротерхэмом" и добыл волевую победу в кубковом матче. Он бы выглядел однозначным фаворитом, если бы не слабые результаты против ведущих команд Чемпионшипа. В активе у них только победы над "Шеффилдом" и "Редингом". Матч с "Дерби" в первом круге они также проиграли. И все равно, их успех в этом матче выглядит более вероятным, так как ослабленный "Дерби" сейчас не выглядит той командой, которая отберет очки у мощного "Лидса".

Прогноз: 1-0

14.01.2017 07:00

Бывший, совсем недавно, крепким середняком "Бристоль" скатился вплоть до борьбы за выживание. Сейчас руководство команды предприняло попытку что-то изменить и вышло на трансферный рынок, но будет ли этот выход успешным, посмотрим немного позже.



Их соперники из "Кардиффа" находятся в том же положении борца за выживание, но имеют игру в запасе и показывают более содержательный футбол. В последних четырех матчах у валлийцев семь очков, что весьма неплохой результат. Они выдали отличную игру против "Астон Виллы" и смогли побороть более амбициозного соперника, выстояли в гостях против "Брентфорда" и вырвали победу у "волков". Сейчас они находятся в гораздо лучшей форме, чем "Бристоль", но хозяева в состоянии оказать им нешуточное сопротивление.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:00

"Дачники" долго время находились в когорте команд, которые претендовали на попадание в первую шестерку, но немного притормозили и опустились в середину таблицы. Одной из тех команд, которые их подвинули и стал "Барнсли", который набрал очень неплохой ход и вернулся на пик формы. При всем при этом "дачники" показывают игру лучше, чем их нынешний соперник, но порой наталкиваются на стену невезения. Ярким примером стал их матч против "Брайтона", который был проигран буквально за две минуты.



"Барнсли" не проигрывает уже четыре матча подряд, но имеют просто кошмарную статистику выездных игр против топ команд. Четыре поражения и в каждом они пропускали по два мяча. Пусть "Фулхэм" и находится ниже их в турнирной таблице, но в родных стенах почти не уступает по силе всем тем, кто наносил "Барнсли" поражения. Рассчитывать на забитый гол гости могут, но не более.

Прогноз: 2-1

14.01.2017 10:00

Обе команды сейчас находятся в плохой форме, но "лесники" выглядят все же хуже, проиграв четыре игры подряд и вылетев из Кубка от "Уигана". В добавок к уже привычным проблемам в защите добавилась беззубость в атаке. Это был последний козырь команды Филиппа Монтанье, который отделял её от остальных аутсайдеров. Если в ближайшее время он ничего не изменит, то "лесники" рискуют очень глубоко погрузиться в борьбу за выживание.



После прихода Джанфранко Дзолы кризис в синей части Бирмингема только усилился. Команда все сильнее укореняется в рядах типичных середняков, а мечты о первой шестерке становятся все туманнее. Из плюсов можно выделить только камбэк в матче с "Барнсли" и кубковую игру с "Ньюкаслом", где "синие" выглядели действительно классно. Игра с кризисными "лесниками" отличный шанс стать на путь исправления, если же и здесь произойдет осечка, то вопросы к тренеру могут возникнуть не только у фанатов. "Бирмингему" все же по силам этого не допустить.

Прогноз: 1-0

14.01.2017 10:00

После неожиданной победы над "Ньюкаслом" дела у "сов" застопорились, пусть они все еще находятся в первой шестерке, но две ничьих в матчах с не самыми сильными соперниками и позорный вылет из Кубка Англии, это не то, что от них ожидали. Эти результаты в который раз доказали, что "совы" это команда настроения, так как мастерством они почти не уступают лидерам, но умудряются часто терять очки с более слабыми командами.



"Хаддерсфилд" вернулся к той форме, которая так поражала всех в начале чемпионата. В прошлом туре он продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей, шесть из которых завершились победами. Он не поражает зрителей и экспертов яркой и вычурной игрой, не громит своих соперников, но за счет собранности и тактической выучки "Хаддерсфилд" берет свое. Эта история чем-то похожа на сказку, которую хочется наблюдать снова и снова. Возможно, это не самый явный результат, но я рискну отдать предпочтение гостям, которые имеют возможность в очередной раз продемонстрировать нам, что порядок бьет класс.

Прогноз: 0-1

14.01.2017 10:00

"Чайки" продолжают находиться на первой строчке турнирной таблицы и при этом даже упрочили свое преимущество благодаря участившимся осечкам "Ньюкасла". Команда достаточно ощутимо подтянула игру на выезде и теперь не становится в тупик перед более-менее серьезным соперником и это заметно увеличивает их шансы на успех в этом сезоне.



"Престон" же крепкий середняк, но большинство своих очков набрал с теми, командами, которые слабее него, играя при том в домашних условиях. Тем не менее, в матче первого круга они смогли отобрать очки у "Брайтона", вот и сейчас не сдадутся без боя. "Брайтон" одержал уже пять побед подряд, в том числе и с командами более сильными, чем "Престон". Конечно, им придется напрячься, но победа от них не уйдет.

Прогноз: 1-2

14.01.2017 10:00

Если бы этот матч прошел месяц назад, то о фаворите говорить бы не пришлось. "Ньюкасл" был на отличном ходу, занимал первое место и штамповал победу за победой. "Пчёлы" же в то время только начинали выходить из кризиса. Нельзя сказать, что сейчас они в оптимальной форме, но их результаты и игра заметно улучшились.



"Ньюкасл" допустил три осечки в четырех матчах, учитывая Кубок, а это очень много для команды с такими возможностями. Их игра оставляет желать лучшего, а Рафа Бенитес ищет варианты для усиления состава. Конечно, им пора прервать череду неудачно складывающихся матчей, но предпосылок для этого не видно. Фаворитом здесь являются гости, но я все же рискну предположить, что добиться успеха им не удастся.

Прогноз: 1-1

14.01.2017 10:00

"Ипсвич" нарвался на переигровку в кубковом матче против "Линкольн Сити" и этим значительно усложнил себе календарь. "Трактористы" одна из самых неоднозначных команд Чемпионшипа. Они примерно одинаково выступают на выезде и дома, могут отнять очки у лидера чемпионата, а могут подарить ничью "Ротерхэму". В общем "Ипсвич" типичный середняк, которому в турнирном плане ничего пока не грозит.



В двух последних матчах "бродяги" отнимали очки у двух команд из когорты лидеров чемпионата, эта команда хоть и находится в зоне вылета, но способна побороться с любым соперником и "трактористы" не исключение. Также не очень верится в результативность этого матча, так как и у гостей и у хозяев очень хромает реализация моментов. А хозяева к тому же обладают хорошей обороной. Не удивляйтесь, если в этом матче забитых голов вы не увидите.

Прогноз: 0-0

14.01.2017 10:00

В "Ротерхэме" началась волна кадровых перестановок, по всей видимости, клуб уже смирился со своей участью и готовится играть в Первой лиге. Разгром от "Лидса" сменился вылетом из Кубка от команды из Первой лиги.



"Канарейки" же снова намекают на то, что собираются выбираться из кризиса. Они начали с малого, сначала ничья с "пчёлами", потом разгром "Дерби" и боевая ничья в Кубке с "Саутгемптоном". Безусловно, нынешний "Ротерхэм", пусть даже играющий дома, по зубам "Норвичу". "Канарейки" получают шанс укрепить и немного поправить свое положение в турнирной таблице и должны сполна им воспользоваться.

Прогноз: 1-3

14.01.2017 10:00

Встреча двух команд, которые борются за выживание, по интриге и накалу страстей не уступит сражениям за места на противоположном полюсе турнирной таблице. Как мы видим по игре ни "Уиган", ни "Бертон" не безнадежны и их цель заключается в том, чтобы обнаружились команды, которые слабее их, а вот здесь и начинаются проблемы, так как сейчас такая команда только одна. Значит, с большой долей вероятности, можно утверждать, что одну из этих команд мы в следующем сезоне не увидим.



В данном матче к победе ближе "Бертон", за счет их весьма неплохой игры в домашних условиях и умения собраться на вот такие "горловые" матчи. "Уиган" способен удивить, но есть сомнения в том, что им это удастся.

Прогноз: 1-0

14.01.2017 12:30

Искать плюсы в игре "Астон Виллы" уже порядком надоело. Эффект от прихода Стива Брюса, на который возлагались большие надежды, оказался кратковременным. Результаты постепенно скатились до той планки, которую установил еще Роберто Ди Маттео. Сейчас им будет противостоять не самый сильный и мастеровитый коллектив, но даже при таком раскладе сил букмекеры отдают предпочтение "волкам".



Пожалуй, главную неожиданность третьего тура Кубка Англии преподнес именно "Вулверхэмптон", который в гостях одолел "Сток Сити". Перед этим, в игре чемпионата они уверенно выстояли ничью в матче с "Шеффилдом". "Волки" не самый стабильный коллектив Чемпионшипа и в их матчах часто ждешь подвоха. Здесь я ожидаю упорную борьбу с возможностью результативной ничьей, но и победа любой из команд не должна удивить.

Прогноз: 1-1