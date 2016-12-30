АПЛ: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 18-го тура чемпионата Англии.

30.12.2016 12:00

Последний тур первого круга начинается матчем "Халла" и "Эвертона". В рождественские и новогодние праздники хозяевам выпала возможность сыграть дома два матча подряд. Правда соперники в них у "тигров" серьёзные – "Манчестер Сити" и "Эвертон". С "горожанами" справиться не получилось, хоть "Халл" и держал больше тайма на табло нули. Впереди "Эвертон", который можно попробовать зацепить. Гости в прошлом туре обыграли "Лестер", и эта победа стала для них всего второй за последние восемь туров. "Халл" же на своём поле выступает не совсем ужасно – победа, две ничьи и одно поражение. За счёт этого команда продолжает сохранять шансы уйти с последнего места в АПЛ. Гостям в ближайшей игре не смогут помочь Джеймс Маккарти и Мартин Стекеленбург. Так что у команды Майка Филана есть шанс побороться, минимум, за ничейный результат.

Прогноз: 1-1

31.12.2016 07:00

Благодаря победе над "Мидлсбро" "Бёрнли" оттолкнулся от зоны вылета и вскочил на 14-ю строчку. Впереди большая плотность, ещё одна победа и можно закончить первый круг едва ли не в десятке. Отличная мотивация перед домашней игрой с "Сандерлендом". Команда Дэвида Мойеса чередует всплески с провалами. Они могут пропустить всего один от "Челси", выиграть у "Уотфорда", но проигрывают прямым конкурентам. К тому же гостям мешает череда травм, а до трансферного окна ещё пару дней, так что новички никак не смогут помочь "чёрным котам" в предстоящем матче. В рамках АПЛ "Бёрнли" на своём поле "Сандерленду" не проигрывал – нулевая ничья и победа со счётом 3:1. К тому же из последних пяти матчей дома "Бёрнли" проиграл только "Манчестер Сити". В остальном четыре победы и девять забитых мячей (при том, что команда всего 17 раз вынуждала соперников ставить мяч на центр). А "Сандерленд" пропускает больше всех – 41 гол, поэтому дома "Бёрнли" фаворит.

Прогноз: 2-0

31.12.2016 07:00

"Челси" выиграл уже двенадцать матчей подряд, впереди 13-я игра? Команда Антонио Конте на своем поле примет "Сток Сити". "Синие" спокойно готовились к очередному матчу, им никуда не надо было ехать. Лишние часы на восстановление для хозяев минусом точно не станут. К тому же по сравнению с прошлой игрой в состав вернутся Диего Коста и Нголо Канте. Защита итальянского специалиста вновь идёт на рекорд по "сухим" минутам, уже четыре встречи без пропущенных голов. "Сток Сити" же в декабре заметно сбавил – ноль побед и девять пропущенных мячей. Их могло быть гораздо больше, если бы "Саутгемптон" забил все свои моменты, когда больше тайма играл в большинстве. Нельзя забывать и о другом нюансе: "Челси" играет раньше "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", так что победа вновь увеличит отрыв от преследователей до 9-10 очков. А так как "красные" и "горожане" играют между собой, кто-то по итогам тура не сможет вернуть прежний отрыв.

Прогноз: 2-0

31.12.2016 07:00

"Лестер" и "Вест Хэм" в прошлом сезоне были главными открытиями чемпионата Англии. А в этом году вынуждены вытаскивать себя из болота. "Лисы" так и вовсе находятся на грани попадания в зону вылета. Их спасает наличие слабых команда по меркам АПЛ. За девять последних игр "Лестер" всего один раз выиграл. Да, успех в матче с "Манчестер Сити" был крутым, но за него же дополнительных очков не дают, а запас перед 17-м местом всего три балла. Славену Биличу удалось отыскать нужные победные нотки, "молотобойцы" выиграли три матча подряд. Пусть где-то им везло, да и сама игра не вызывает восторга, но на промежуточном этапе самое важно – результат, и он есть. С момента возвращения "Лестера" в АПЛ "Вест Хэму" только один раз удалось выиграть, на счету "лис" две победы и еще один раз они были сильнее в рамках Кубка лиги.

Прогноз: 1-1

31.12.2016 07:00

Команда Жозе Моуринью выполняет задачу-минимум: команда перестала терять очки, что в борьбе за Лигу чемпионов очень важно. Сейчас "дьяволы" идут на шестом месте, и в отсутствие очных встреч с лидерами им остается только надеяться, что кто-то потеряет очки. "Манчестер Юнайтед", как мы уже сказали, выиграл четыре матча подряд, и в каждой следующей встрече команда забивает всё больше. Началось всё с одного точного удара в ворота "Тоттенхэма", а в прошлом туре "МЮ" отгрузил три в ворота команды своего бывшего тренера Дэвида Мойеса. Против "Мидлсбро" вряд ли понадобиться забивать столько, для итоговой победы хватит и одного-двух точных ударов. Всё-таки гости пропускают очень мало – 20 мячей на 18 игр. Но и забивают далеко не так часто, как им бы хотелось – 16 точных ударов. На выезде они только один раз смогли забрать три очка. Если перед игрой Жозе Моуринью почувствует некую недооценку оппонента, то ему надо показать своим футболистам результат последней игры с "Мидлсбро": в рамках Кубка лиги "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл в серии пенальти.

Прогноз: 1-0

31.12.2016 07:00

"Саутгемптон" находится в проигрышном положении. В напряженном графике боксин дэй каждый лишний час на восстановление очень важен, а "святые" матч прошлого тура проводили позже всех, так что "Вест Бромвич" должен выглядеть свежее. И не надо забывать, что почти тайм команда Клода Пюэля против "Тоттенхэма" провела в меньшинстве, получив ещё большую нагрузку. Французскому специалисту надо прибегать к широкой ротации, чтобы держать удар на протяжении всех 90 минут. Гости волею календаря три матча из последних четырех провели против лидеров сезона. Естественно, они им проиграли, а атака за 270 минут так и не смогла найти способ забить. Из-за этого "ВБА" откатился к середине турнирной таблице и находится аккурат рядом с "Саутгемптоном". В очных встречах гостям не часто удается набрать три очка, за счастье урвать ничью.

Прогноз: 1-1

31.12.2016 07:00

"Суонси" на этой неделе был главным поставщиком новостей в английском футболе. Валлийский клуб уволили американского специалиста Боба Брэдли, который продержался на своем посту всего 11 матчей. Эта вторая отставка в стане "лебедей" в этом сезоне. Клуб может возглавить главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн, который имеет опыт работы в АПЛ в качестве главного тренера "Фулхэма". А пока же команде предстоит сыграть против "Борнмута", который и не помышляет ни о какой смене тренера и зона вылета для гостей не представляет опасности. "Борнмут" держатся в середине турнирной таблицы за счёт своей бескомпромиссности – всего три ничьих на 18 матчей. Минус обеих команд – они много пропускают, а в случае "Суонси" очень много. 72 мяча на двоих! Будет удивительно, если кто-то оставит свои ворота сухими. В прошлом сезоне команды порадовали нас 9 голами, а "Борнмут" смог набрать 4 очка из 6 возможных.

Прогноз: 1-1

31.12.2016 09:30

Главный матч 19-го тура чемпионата Англии, который состоится аккурат под Новый год. По такому случаю "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" просто не имеют право сыграть скучно и без голов. Для каждой из команд любая потеря очков в плане борьбы с "Челси" станет неудачей. Ведь "синие" играют свою встречу на несколько часов раньше и к стартовому свистку на "Энфилде" способны увеличить свой отрыв до 10 очков. "Ливерпуль" одна из двух команд в чемпионате Англии, которая не проигрывала на своем поле. К тому же Юрген Клопп против топовых соперников показывает отличные результаты, только в прошлом году он проиграл "Манчестер Юнайтед" и всё. Что касается Хосепа Гвардиолы, то в матчах с прямым конкурентами первом круге он проиграл "Тоттенхэму" и "Челси". Есть и другая особенность наших соперников – голкиперы так и не смогли убедить британскую прессу в своей состоятельности, о чем свидетельствует количество пропущенных голов.

Прогноз: 2-1

01.01.2017 05:30

В новом году АПЛ подарит нам встречу "Уотфорда" и "Тоттенхэма". Команда Маурисио Почеттино оправилась от поражений в матчах с "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Три победы подряд и место поблизости от "Арсенала". Впереди у "шпор" выезд к "Уотфорду", который станет вторым подряд. В прошлом туре "Тоттенхэм" не сломил быстрый пропущенный мяч от "Саутгемптона", в ответ лондонцы отправили четыре, а Гарри Кейн еще и смазал удар с точки. Хозяева подобным похвастаться не могут – всего в двух матчах из последних шести они смогли набрать очки и опустились на десятую строчку в турнирной таблице. Вальтеру Мадзарри эти результаты не добавляют оптимизма, а фанаты "шпор", наоборот, должны быть в приподнятом настроении. В рамках АПЛ они всего один раз делились очками с "шершнями". А учитывая, что всего в чемпионате "Тоттенхэм" проиграл два раза, то проигрыш в предстоящей игре станет большой сенсацией.

Прогноз: 0-2

01.01.2017 08:00

А завершать 19-й тур будет встреча "Арсенала" и "Кристал Пэлас". Команда Арсена Венгера попала в традиционный кризис и заканчивает первый круг на четвёртой строчке. "Канониры" не смогли набрать очков в матчах с "Эвертоном" и "Манчестер Сити", а победу над "Вест Бромвичем" добыли на самом флажке. В результате отставание от "Челси" выросло до 10 баллов, а в перспективе и позиция в Лиге чемпионов может оказаться под вопросом, ибо "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сейчас только набирают. "Кристал Пэлас" недавно вменил тренера, Сэм Эллардайс начал с выездной ничьи против "Уотфорда". Команда смогла пропустить меньше двух, что уже неплохо. Бывшему наставнику сборной Англии надо решать вопрос с выходом из зоны вылета. Да, пока есть небольшой запас, но одно-два поражения и ты опускаешься на одно из трёх последних мест. После возвращения в АПЛ "Кристал Пэлас" так и не смог обыграть "Арсенал", так что задача у гостей в предстоящей игре будет очень сложная.

Прогноз: 2-0