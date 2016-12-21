Бенфика – Риу Ави: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 15-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

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Ключевые игроки

Виктор Нильссон-Линделоф

Рауль Хименес

Тарантини

Ориентировочные составы

1 Мораес 34 Альмейда 4 Луизао 14 Нильссон-Линделоф 50 Нелсиньо 5 Фейса 27 Силва 21 Пицци 11 Митроглу 10 Жонас 9 Хименес 1 Кассио 26 Педринью 46 Марсело 25 Родерик 55 Рафаэл 8 Тарантини 5 Аугусто 20 Новайш 10 Кровинович 70 Рибейру 7 Гедеш

Прогноз и Ставки

21.12.2016 13:00



Многие уверены в том, что "Бенфика" одержит легкую победу. Команда играет дома, набрала хороший ход, имеет отличную статистику выступлений в текущем первенстве. Однако есть и другие моменты. Дело в том, что у клуба наблюдается небольшой спад. Многие футболисты устали от тяжелых матчей Лиги чемпионов, им требуется пауза. А вот "Риу Ави" сейчас на подъеме и способен преподнести сюрприз.



По именам хозяева поля явно сильнее будущего соперника. Зато гости могут дать отпор, сплотившись, сыграв осторожно и четко в каждом эпизоде. "Риу Ави" - команда сплоченная и умеющая держать удар. Поэтому взломать оборону будет не так просто.



Весь матч пройдет с территориальным преимуществом "Бенфики". Здесь есть футболисты, способные забивать, разрушать атаки, подолгу контролировать мяч. Только вот под занавес встречи могут случиться ошибки на фоне усталости. Этим могут воспользоваться гости.



Учитывая, что у лидера первенства отменная защита, вряд ли они допустят взятие своих ворот в домашних условиях. А вот забить должны обязательно. Но и "Риу Ави" не позволит расстреливать своего голкипера. Поэтому все может разрешиться только одним взятием ворот.

Прогноз: 1-0

П1 1.34

Самый интересный матч очередного тура состоится в Лиссабоне, где лидер первенства примет на своем стадионе непредсказуемую команду, способную преподнести сюрприз. На данный момент именно "Риу Ави" является одним из тех клубов, который вполне может оказать достойное сопротивление чемпиону, даже играя в гостях. Тем более, коллектив вновь обрел уверенность в себе и постепенно продвигается вверх по турнирной таблице.Что касается "Бенфики", то команда здорово смотрится в текущем сезоне. Несмотря на то, что летом из стана ушло несколько лидеров, все равно получается выжимать максимум из имеющегося. И пока статистика выступлений выглядит даже лучше, нежели в прошлом сезоне. Поэтому нас ждет интересное противостояние, где может быть как ничья, так и победа гостей. Несомненно, букмекеры ставят на викторию хозяев, но бывает в футболе всякое.На текущий момент "Бенфика" уверенно занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 1 балл. Но у чемпиона игра в запасе и гандикап может увеличиться до 4 очков. Поэтому футболисты "Порту" с надеждой будут наблюдать над тем, как "Риу Ави" постарается зацепиться за положительный результат. Всего в нынешнем первенстве лидер проиграл только 1 раз и дважды позволил сопернику праздновать ничью. Хороший показатель."Риу Ави" - обладатель шестого места с 23-мя очками. Однако еще несколько туров назад команда была близка к зоне вылета. Был определенный спад в игре, который удалось преодолеть. Теперь настало время набирать свои баллы и вклиниваться в борьбу за падание в Лигу Европы будущего сезона. Клубу это вполне по силам.Как известно, "орлы" смогли пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. В последнем туре все висело на волоске, но на помощь пришло киевское "Динамо", разгромив дома главного конкурента португальцев в борьбе за второе место. Теперь можно полностью переключиться на подготовку к февральским баталиям, набирая очки в Примейре. Пока не видно, кто может бросить вызов чемпионам. Все-таки "Бенфика" отличается и от "Порту" и от "Спортинга" сбалансированным составом.Конечно, скоро ситуация может несколько измениться, так как команду наверняка покинет Виктор Линделеф. За него "Манчестер Юнайтед" готов выложить 45 млн. евро. А это защитник! За защитников платят такие деньги, только если они высочайшего уровня. Если трансфер состоится, то придется искать срочно замену, либо надеяться не тех, кто останется в обойме. Пока же лидер уверенно идет к своему очередному чемпионству, которое может стать уже 4-м кряду.Если на старте сезона команда смотрелась очень здорово и сумела вклиниться в борьбу за пятерку лучших, то в ноябре произошел серьезный спад. Как итог – потеря очков и опускание к зоне вылета. Затем игра вновь пришла к команде и начался очередной подъем вверх. Если бы "Риу Ави" смог начать выступать стабильно, то смог бы составить конкуренцию даже "Браге", наступая на пятки в борьбе за 4-е место. Пока же не хватает именно стабильности, которая присуща мастерам.Отметим, что в последних 4-х играх команда непременно побеждала и с преимуществом в 1-2 мяча. Вновь напомнили о себе нападающие, доказавшие, что способны забивать не один гол за игру. Разыгрался Тарантини, являющийся мотором в середине поля. Если так пойдет дальше, то команда наверняка поборется за 5-е место.Линделоф наверняка станет настоящей звездой в мировом футболе. Уже сейчас его хотят видеть в своем составе многие клубы-гранды. Как стало известно, "Манчестер Юнайтед" готов выложить за защитника 45 млн. евро. Шведу всего 22 года, но даже в таком возрасте ему удалось обратить на себя внимание всей Европы. Может играть как по центру, так и с правого фланга. Для него нет разницы, где именно приносить пользу своей команде.Нынешний сезон проводит ярко, в каждом отдельном матче выделяясь на поле безукоризненной игрой. Если трансфер в Англию состоится, то "Бенфика" потеряет одного из ключевых футболистов. Но не факт, что молодой защитник сразу же раскроется на просторах Премьер-лиги. Для этого необходимо иметь определенный склад характера. Пока же молодое дарование защищает цвета чемпиона страны и намерен выйти против "Риу Ави", чтобы помочь сделать голкиперу очередной "сухарь".Пока Митроглу взял паузу и не забивает голы, его функции решил примерить на себе Рауль Хименес. И получается это у 25-летнего мексиканца весьма неплохо. Об этом говорит сама статистика – по одному голу в последних 4-х поединках. Вполне вероятно, что мы наблюдаем раскрытие новой звезды в "Бенфике". Даже выйдя на замену в самой концовке против одного из представителей низшего дивизиона в противостоянии на Кубок страны, умудрился забить гол. Рауль – твердый игрок центра нападения. Он отлично выполняет роль наконечника атак. В этом помогает высокий рост и хорошая стартовая скорость. Наверняка выйдет с первых минут встречи.Пожалуй один из определяющих игроков своей команды. Тарантини – настоящий двигатель для развития атак "Риу Ави". На протяжении всего матча курсирует от одних ворот до других, перемещаясь. Может играть как по центру, так и на правом крае. В нынешнем сезоне забил только 1 гол, но в его функции не входит взятие ворот. Со своей главной задачей справляется на 100 процентов. Ему уже 33 года и вполне вероятно, что именно в "Риу Ави" завершит свою карьеру. Контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года. Несомненно, выйдет на поле с первых минут и обязательно скажет свое веское слово."Бенфика" мало пропускает, особенно на родном стадионе. Это касается матчей внутреннего первенства. Поэтому можно поставить на то, что одна из команд не забьет гол. Все-таки наличие мощной обороны и постоянный контроль мяча – конек чемпиона на домашней арене.Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Бенфика" победит. Даже несмотря на то, что у команды небольшой спад, она на голову сильнее своих соперников. Можно не рисковать и поставить на их победу, но здесь коэффициент невысок. Все-таки "Риу Ави" - это не "Порту" или та же "Брага".