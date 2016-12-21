Бенфика – Риу Ави: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 15-го тура чемпионата Португалии.
Фото: soccer365.ru
Что касается "Бенфики", то команда здорово смотрится в текущем сезоне. Несмотря на то, что летом из стана ушло несколько лидеров, все равно получается выжимать максимум из имеющегося. И пока статистика выступлений выглядит даже лучше, нежели в прошлом сезоне. Поэтому нас ждет интересное противостояние, где может быть как ничья, так и победа гостей. Несомненно, букмекеры ставят на викторию хозяев, но бывает в футболе всякое.
Турнирное положение
На текущий момент "Бенфика" уверенно занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 1 балл. Но у чемпиона игра в запасе и гандикап может увеличиться до 4 очков. Поэтому футболисты "Порту" с надеждой будут наблюдать над тем, как "Риу Ави" постарается зацепиться за положительный результат. Всего в нынешнем первенстве лидер проиграл только 1 раз и дважды позволил сопернику праздновать ничью. Хороший показатель.
"Риу Ави" - обладатель шестого места с 23-мя очками. Однако еще несколько туров назад команда была близка к зоне вылета. Был определенный спад в игре, который удалось преодолеть. Теперь настало время набирать свои баллы и вклиниваться в борьбу за падание в Лигу Европы будущего сезона. Клубу это вполне по силам.
Новости команд
Бенфика
Как известно, "орлы" смогли пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. В последнем туре все висело на волоске, но на помощь пришло киевское "Динамо", разгромив дома главного конкурента португальцев в борьбе за второе место. Теперь можно полностью переключиться на подготовку к февральским баталиям, набирая очки в Примейре. Пока не видно, кто может бросить вызов чемпионам. Все-таки "Бенфика" отличается и от "Порту" и от "Спортинга" сбалансированным составом.
Конечно, скоро ситуация может несколько измениться, так как команду наверняка покинет Виктор Линделеф. За него "Манчестер Юнайтед" готов выложить 45 млн. евро. А это защитник! За защитников платят такие деньги, только если они высочайшего уровня. Если трансфер состоится, то придется искать срочно замену, либо надеяться не тех, кто останется в обойме. Пока же лидер уверенно идет к своему очередному чемпионству, которое может стать уже 4-м кряду.
Риу Ави
Если на старте сезона команда смотрелась очень здорово и сумела вклиниться в борьбу за пятерку лучших, то в ноябре произошел серьезный спад. Как итог – потеря очков и опускание к зоне вылета. Затем игра вновь пришла к команде и начался очередной подъем вверх. Если бы "Риу Ави" смог начать выступать стабильно, то смог бы составить конкуренцию даже "Браге", наступая на пятки в борьбе за 4-е место. Пока же не хватает именно стабильности, которая присуща мастерам.
Отметим, что в последних 4-х играх команда непременно побеждала и с преимуществом в 1-2 мяча. Вновь напомнили о себе нападающие, доказавшие, что способны забивать не один гол за игру. Разыгрался Тарантини, являющийся мотором в середине поля. Если так пойдет дальше, то команда наверняка поборется за 5-е место.
Ключевые игроки
Виктор Нильссон-Линделоф
Линделоф наверняка станет настоящей звездой в мировом футболе. Уже сейчас его хотят видеть в своем составе многие клубы-гранды. Как стало известно, "Манчестер Юнайтед" готов выложить за защитника 45 млн. евро. Шведу всего 22 года, но даже в таком возрасте ему удалось обратить на себя внимание всей Европы. Может играть как по центру, так и с правого фланга. Для него нет разницы, где именно приносить пользу своей команде.
Нынешний сезон проводит ярко, в каждом отдельном матче выделяясь на поле безукоризненной игрой. Если трансфер в Англию состоится, то "Бенфика" потеряет одного из ключевых футболистов. Но не факт, что молодой защитник сразу же раскроется на просторах Премьер-лиги. Для этого необходимо иметь определенный склад характера. Пока же молодое дарование защищает цвета чемпиона страны и намерен выйти против "Риу Ави", чтобы помочь сделать голкиперу очередной "сухарь".
Рауль Хименес
Пока Митроглу взял паузу и не забивает голы, его функции решил примерить на себе Рауль Хименес. И получается это у 25-летнего мексиканца весьма неплохо. Об этом говорит сама статистика – по одному голу в последних 4-х поединках. Вполне вероятно, что мы наблюдаем раскрытие новой звезды в "Бенфике". Даже выйдя на замену в самой концовке против одного из представителей низшего дивизиона в противостоянии на Кубок страны, умудрился забить гол. Рауль – твердый игрок центра нападения. Он отлично выполняет роль наконечника атак. В этом помогает высокий рост и хорошая стартовая скорость. Наверняка выйдет с первых минут встречи.
Тарантини
Пожалуй один из определяющих игроков своей команды. Тарантини – настоящий двигатель для развития атак "Риу Ави". На протяжении всего матча курсирует от одних ворот до других, перемещаясь. Может играть как по центру, так и на правом крае. В нынешнем сезоне забил только 1 гол, но в его функции не входит взятие ворот. Со своей главной задачей справляется на 100 процентов. Ему уже 33 года и вполне вероятно, что именно в "Риу Ави" завершит свою карьеру. Контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года. Несомненно, выйдет на поле с первых минут и обязательно скажет свое веское слово.
Ориентировочные составы
1
Мораес
34
Альмейда
4
Луизао
14
Нильссон-Линделоф
50
Нелсиньо
5
Фейса
27
Силва
21
Пицци
11
Митроглу
10
Жонас
9
Хименес
1
Кассио
26
Педринью
46
Марсело
25
Родерик
55
Рафаэл
8
Тарантини
5
Аугусто
20
Новайш
10
Кровинович
70
Рибейру
7
Гедеш
Прогноз и Ставки
21.12.2016 13:00
Многие уверены в том, что "Бенфика" одержит легкую победу. Команда играет дома, набрала хороший ход, имеет отличную статистику выступлений в текущем первенстве. Однако есть и другие моменты. Дело в том, что у клуба наблюдается небольшой спад. Многие футболисты устали от тяжелых матчей Лиги чемпионов, им требуется пауза. А вот "Риу Ави" сейчас на подъеме и способен преподнести сюрприз.
По именам хозяева поля явно сильнее будущего соперника. Зато гости могут дать отпор, сплотившись, сыграв осторожно и четко в каждом эпизоде. "Риу Ави" - команда сплоченная и умеющая держать удар. Поэтому взломать оборону будет не так просто.
Весь матч пройдет с территориальным преимуществом "Бенфики". Здесь есть футболисты, способные забивать, разрушать атаки, подолгу контролировать мяч. Только вот под занавес встречи могут случиться ошибки на фоне усталости. Этим могут воспользоваться гости.
Учитывая, что у лидера первенства отменная защита, вряд ли они допустят взятие своих ворот в домашних условиях. А вот забить должны обязательно. Но и "Риу Ави" не позволит расстреливать своего голкипера. Поэтому все может разрешиться только одним взятием ворот.
|11.29
|X5.70
|212.00
|ТБ 2.51.66
|ТМ 2.52.38
Прогноз: 1-0
"Бенфика" мало пропускает, особенно на родном стадионе. Это касается матчей внутреннего первенства. Поэтому можно поставить на то, что одна из команд не забьет гол. Все-таки наличие мощной обороны и постоянный контроль мяча – конек чемпиона на домашней арене.
Букмекеры практически не сомневаются в том, что "Бенфика" победит. Даже несмотря на то, что у команды небольшой спад, она на голову сильнее своих соперников. Можно не рисковать и поставить на их победу, но здесь коэффициент невысок. Все-таки "Риу Ави" - это не "Порту" или та же "Брага".
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Сергей Д.
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Хороший прогноз!Тоже думал,что Аве не забьёт!
Ближайшие матчи
Бенфика - Риу Ави онлайн 21.12.2016
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