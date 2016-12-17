Серия А: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru традиционно делится своими ожиданиями от грядущих матчей чемпионата Италии. Анализируем 17-й тур первенства.



Фото: soccer365.ru

17.12.2016 09:00

Ничего, по сути, не меняется в игре "Эмполи", который в прошлом туре вымучил мировой исход в игре против "Болоньи". Учитывая, что "синие" играли на выезде, то такой результат можно считать успехом, но с нападением у "Эмполи" беда не прекращается. Не исключено, что против провальной защиты "Кальяри", которая отхватила в прошлом матче с "Наполи" аж пять голов, что-то изменится, но и сардинийцы после того разгрома постараются реабилитироваться, хотя в гостях "островитяне" в текущем сезоне звезд с неба не хватали. Мировой исход с забитыми голами будет адекватным итогом этого противостояния.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 12:00

Посыпалась "Аталанта". После серии побед зафиксировано уже два поражения подряд. Если фиаско в игре с "Ювентусом" прогнозировалось, то вчистую проигранный матч "Удинезе" - это явная неожиданность. Защита "богов" капитулировала, пропустив шесть мячей за две игры, а на выезде против "Милана" в текущем сезоне играть очень опасно и сложно. "Россонери" после поражения от "Ромы" наверняка нацелены на три очка, учитывая, что римляне и "Ювентус" играют между собой и с кем-то из них можно будет сократить отставание. Интересно, что в двух минувших очных домашних матчах "Милан" не смог забить "Аталанте", однако бергамцы на "Сан-Сиро" выиграли всего дважды в последних семи сражениях.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 14:45

Грядущий матч может серьезно осложнить задачу "Ромы" по прерыванию гегемонии "Ювентуса". Если римляне не совладают с туринцами, которые пока выиграли все восемь домашних матчей, то разрыв увеличится с четырех до семи очков, что никак не вдохновит гостей перед небольшой рождественской паузой. Понятно, что такой гандикап - это никак не гарантия чемпионства, но пока нет Лиги чемпионов "Ювентус" может и нарастить отрыв, учитывая, что на выезде "Рома" регулярно теряет очки. Гости приедут в Турин в относительно оптимальном составе, так как именно без Салаха и были обыграны "Лацио" и "Милан". Нельзя не отметить положительные сдвиги по части обороны, которая перестала пропускать пачками голы от рядовых клубов.



"Ювентус" после поражения от "Дженоа" полностью восстановился, добыв две важные и психологически сложные победы, так как были прерваны серии побед "Аталанты" и домашняя череда "Торино" без поражений. Отлично работает атака "Старой синьоры", а дома команда Аллегри в текущем сезоне показывает исключительно сбалансированный футбол, не потеряв ни одного очка. Стоит отметить, что "Ювентус" отлично играет против команд Спаллетти. Лучано в качестве наставника проиграл 17 из 21 поединка с туринским клубом, добыв всего одну викторию. В 82 гостевых очных битвах "Рома" выиграла всего восемь раз и в 21 сражении поделила очки, но в последних пяти выездных поединках уступала "черно-белым", да и сейчас явно не идет фаворитом, хотя на мировой исход наиграть вполне способна, если оборона будет снова на высоте. Думается, что "Ювентусу" пора оступиться, а "Роме" все же закрутить интригу по-новому.

Прогноз: 1-1

18.12.2016 06:30

"Интер" выиграл три из последних четырех матчей, но на выезде команда Пиоли и в начале сезона, когда играла под руководством де Бура, действовала просто ужасно, особенно в защите. Сейчас вроде бы обрисовывается какая-то общая стратегия миланцев, которым нужно выигрывать у "Сассуоло". "Нероверди" тонут и очень быстро. Лига Европы и плотный график вкупе с переполненным лазаретом добивают команду, которая уже уступила в двух матчах подряд и на выезде ни разу не победила в текущем сезоне. Дома "черно-зеленые" еще находят силы для сопротивления, но в данном случае могут наткнуться на серьезный настрой гостей, которым наверняка хочется прервать серию из трех очных поражений. Восемь матчей подряд "Интер" не может выиграть в гостях, пропустив в семи встречах не менее двух голов. Вполне вероятно, что именно в этой встрече получится завершить неприятную серию.

Прогноз: 1-3

18.12.2016 09:00

Сложнейшая задача стоит перед "Сампдорией". В прошлом туре "Лацио" остудил пыл "Дории" победив на выезде. А теперь команде Михайловича, которая не умеет действовать в гостях, придется биться с "Кьево", надежно играющего в защите. Три матча кряду "летающие ослы" не пропускают, а дома уверенно играют на протяжении всего сезона. Однако нужно признать, что за последнее 15 лет веронцы в родных стенах только дважды обыграли гостей из Генуи, а "Сампа" уж точно приложит максимум усилий, дабы не допустить второго подряд поражения.

Прогноз: 1-1

18.12.2016 09:00

"Наполи" не уступает с 29 октября, когда проиграл в матче с "Ювентусом". В минувших трех встречах команда Сарри только выигрывала, причем дважды крупно, забив восемь безответных мячей, а в поединке с "Бенфикой" продемонстрировала характер. В родных стенах "партинопейцы" вполне могут вернуться к практике разгромов, которую возобновили в матче с "Миланом". Тем более что "Торино" явно не в духе после поражения от "Ювентуса", а в гостевых встречах на протяжении чемпионата явно играет слабее, чем дома. С атакой у "быков" все относительно благополучно, однако оборона регулярно дает сбой, чего не скажешь про домашние встречи неаполитанцев. "Наполи" по силам повторить достижение "Ювентуса" и обыграть "гранатовых".

Прогноз: 3-1

18.12.2016 09:00

Этот матч можно назвать шансом для "Болоньи" завершить серию неудачных сражений. "Пескара" в текущем сезоне дома еще не побеждала. Причем резвые в атаке "дельфины" не могут выдать свою силу в нападении перед родными болельщиками, забив всего два мяча в последних шести домашних битвах. "Болонья" в гостях играть не умеет, но против такого слабого соперника может и позволит себе больше смелости и упорства. "Пескара" дома удержала свои ворота в неприкосновенности всего в одной игре, а это шанс для "красно-синих" отметиться, возможно, даже дважды.

Прогноз: 1-2

18.12.2016 09:00

Только "Кротоне" удалось выиграть на своем поле, как приходится ехать в гости к "Удинезе", который переживает очередной подъем. "Зебры" выиграли два матча подряд, причем в прошлом туре на выезде одолели "Аталанту", забив три мяча. Если за неделю ничего катастрофичного не случилось, то в матче с "Кротоне" "черно-белые" должны брать третью викторию. Дома "Удинезе" не забил всего в одном сражении, а в последних четырех проиграл лишь раз. Хозяевам главное не нарваться на недооценку соперника, который наверняка будет всей командой защищаться.

Прогноз: 1-0

18.12.2016 14:45

Печально смотреть на игру "Палермо", а еще больше на результаты. Дома сицилийцы вообще ничего не могут сделать, но на выезде периодически пытаются оказать сопротивление. Хотя получается не очень хорошо. "Дженоа" - сугубо домашняя команда. В последнем матче на своем поле был бит "Ювентус". Очевидно, что и с "Палермо" "грифоны" должны справляться без особых сложностей, учитывая провальную защиту гостей и их слабую атаку.

Прогноз: 2-0

18.12.2016 14:45

Неприятный период переживает "Фиорентина". На неделе пришлось доигрывать перенесенный матч с "Дженоа", где все было слишком печально для команды, которая нацеливалась на еврокубки. Пока об этом не стоит говорить. "Лацио" - не из тех команд, которые на своем поле проиграют два матча подряд, тем более резвые "орлята" в прошлой встрече показали, что поражение в римском дерби уже в прошлом и снова команда Индзаги на ходу. "Фиалки" проиграли два минувших гостевых поединка, да и в целом атакующий потенциал флорентийской команды оставляет желать лучшего. Нападение играет рывками: то несколько матчей подряд громит, то идет серьезная засуха. За последние девять лет "фиолетовые" в Риме выиграли всего два раза, а "Лацио" в атакующем плане сейчас явно превосходит своего соперника, поэтому придется уставшей "Фиорентине" перенести третьего гостевое поражение.

Прогноз: 2-1