Лига 1: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 18-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: soccer365.ru

16.12.2016 14:45

Как известно, на данный момент "Нант" является самой скромной, по части забитых мячей, командой высшего дивизиона Франции. Интересно, что при этом "Канарейки" показывают вне родного поля очень недурственные, как для команды из нижней части таблицы, результаты. В активе "Нанта" семь баллов в восьми сыгранных командой матчах. С началом кампании под номером 2016/17 данный клуб сыграл вне родных стен восемь игр, в которых забил шесть раз. Команда упомянутого выше Сержио Консейсао с другим тренером забивала более двух мячей за один матч на пару с визави в трех играх. Поскольку пропустил при этом восьмикратный чемпион Франции уже 26 голов, можно сказать, что вероятность одного-двух взятий ворот этого клуба немалая.



Если посмотреть на уровень результативности коллектива наставника Стефана Мулина, то впечатлять такие результаты никак не могут – "Анже" провел в ворота визави 15 голов в 17-ти противостояниях. Важная деталь: десять голов из общего числа результативных ударов этот клуб забил в родных стенах. Кроме того, в восьми сыгранных на своем поле матчах такое же количество мячей хозяева этого матча и пропустили. Общее число в 18 голов, в восьми встречах с участием этого коллектива "намекают" на то, что дома "Анже" весьма напорист и агрессивен.



Стоит сказать, что в целом соперники, представляющие одноименные с клубами города ныне находятся не в лучшем игровом состоянии – на двоих эти клубы не могут победить в 12-ти подряд поединках в рамках Лиги 1.



И хозяева, и гости относятся к коллективами, которые пропускают довольно много. Впрочем, при этом оба коллектива могут похвастать весьма сильной передней линией для того чтобы пользоваться ошибками соперника в обороне.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 11:00

В отношении этого матча нельзя не сказать, в первую очередь, о новостях из стана парижского клуба. Так, аргентинец Анхель Ди Мария крайне недоволен своим нынешним положением в клубе и намерен покинуть ПСЖ в ближайшее время. Ранее общественности стали известны слухи о том, что Анхель может перейти обратно в "Реал". А вот по поводу его одноклубника Хесе Родригеса вроде как есть договорённость с "Ромой" – то ли аренда, то ли полноценный трансфер уже зимой. Показатели обоих этих игроков ПСЖ свидетельствуют о том, что оба они далеки от лучшей формы и представляют собой на данный момент скорее балласт, чем грозное оружие.



Впрочем, в отношении этого матча у Парижа проблем возникнуть не должно. Очевидно, что с учетом результатов, которые демонстрирует ПСЖ, над Унаи Эмери висит дамоклов меч отставки. При этом позиции испанца в команде вроде как прочны, поэтому после неудачи в матче с "Ниццей" промах в этом поединке недопустим.

Прогноз: 0-2

17.12.2016 14:00

В гости к "Лорьяну" пожалует претендент на место в еврокубки, а значит, легко хозяевам по умолчанию не будет. Даже с учетом того, что команда тренера Бернара Казони победила в последнем домашнем матче, шансы на победу родного клуба Мишеля Платини значительно выше. Помочь хозяевам взять очки в этом матче может разве что фактор слабой реализации моментов у ворот соперника в исполнении гостей.



Отметим, что у хозяев не смогут принять участие в матче сразу четыре игрока. Речь о Фаисе Селемани, Ибрахима Конте, Арнольд Мвуэмба и основной вратарь Бенжамин Лекомте.

Прогноз: 0-1

17.12.2016 14:00

После победы над ПСЖ бывший клуб ныне полузащитника "Ниццы" Юнеса Беланда видится более чем грозным соперником в матчах на своем поле. С учетом того, что "Монпелье" непременно брал очки в четырех последних играх на своем поле, да и вообще проиграл в родных стенах с начала сезона лишь раз, взять очки гостям в этом матче будет сложно.



Интересно, что этот матч также пройдет под знаком сумасшедшего числа травмированных игроков со стороны обеих команд. И у "Палладинов", и у "Жирондена", не смогут принять участие в матче сразу 11 человек!..

Прогноз: 2-1

17.12.2016 14:00

В прошлом туре нападающий "Тулузы" и сборной Швеции Ола Тойвонен оформил на свой счет шестой в текущем сезоне Лиги 1 хет-трик. Вероятность того, что бывший игрок ПСВ продолжит голевую феерию в этом игровом круге, весьма высока, ведь Ола действительно пребывает в хорошей игровой форме, а его клуб демонстрирует на своем поле отличные результаты. В восьми матчах на своем поле "Тулуза" победила шесть раз.



В свою очередь, "Нанси" назвать успешным на выезде клубом нельзя. "Красно-белые" вне родных стен победили всего раз, а последние успехи этого клуба с приобретением очков связаны с матчами только на своем поле.

Прогноз: 2-0

17.12.2016 14:00

Несмотря на то, что у хозяев не смогут принять участие в матче сразу четыре важных для тренерского штаба игрока, "Ренн" видится безусловным фаворитом встречи. Корсиканский клуб – не более чем борец за выживание, который претендовать на то, чтобы отобрать очки у конкурента на место в Лиге Европы в сегодняшнем состоянии может едва ли.



"Ренн" вообще одна из самых успешных команд Лиги 1 по матчам на своем поле – на счету этого клуба семь побед и две ничьи в матчах на своем поле. А вот "Бастия" победила вне родных стен лишь раз.

Прогноз: 1-0

18.12.2016 08:30

Встречу на стадионе "Мишель д’Орнано" стоит именовать не иначе как "битва за шесть очков", ведь встречаются клубы, которые ведут борьбу за выживание. Казалось бы, преимущество на стороне хозяев – тут тебе и фактор своего поля, и факт трех матчей без поражений в родных стенах подряд. Но поскольку цена этого поединка очень высока, "Метц" в грязь лицом не ударит, и приложит все усилия для того чтобы уехать домой с зачетными баллами. Так, на счету гостей три победы и ничья в девяти матчах на выезде с начала сезона.

Прогноз: 1-1

18.12.2016 09:00

Хавбек "Ниццы" Валентен Эссерик пропустит минимум полтора месяца из-за растяжения связок колена. Но сей факт помешать триумфаторам (да-да, несмотря на ничью!) матча с ПСЖ победить в этой игре не должен. Как и ранее, наряду с "Ренном", "Ницца" – лучшая команда Лиги 1 по результатам матчей на своем поле. В конце концов, "Дижон" переиграть кого-либо на выезде с начала сезона все еще не смог – три ничьи и пять поражений!

Прогноз: 2-0

18.12.2016 11:00

Свою первую победу в родных стенах "Олимпик" одержал только в последнем домашнем матче. Но при этом игра "Марселя" в последних турах не может не вселять в его поклонников долю недостающего ранее оптимизма. Команда тренера Руди Гарсии начинает "просыпаться", как минимум, по части создаваемых моментов у ворот соперника – правда, с реализацией пока все еще беда… "Лилль" на выезде успешным клубом назвать также никак нельзя – "Доги" победили всего раз, и забивают менее одного раза за один поединок.

Прогноз: 2-1

18.12.2016 14:45

В контексте этого, центрального матча тура Лиги 1 нельзя не сказать, среди прочего, также о "наклонностях" и недостатках соперников. "Монако" является, в первую очередь, командой контратакующей, которой проще играть вторым номером, чем первым. При этом нередко на помощь Леонардо Жардиму и его коллективу приходят дальние удары и высокий процент реализации моментов. "Монако" не нужно много создавать, чтобы забить, и это очень важно.



"Монако" – это мощная, результативная (в 27-ми официальных матчах сезона уже 69 забитых мячей!) и, главное, очень молодая, то есть с огромным потенциалом, команда. Если бы не несколько ветеранов (среди которых Морган Де Санктис – 39 лет, Раджи – 32, Набиль Дирар – 30, Жоао Моутинью – 30), которые если и играют, то очень редко и в основном на замене, то средний возраст "Монегасков" (а это 24,9) был бы куда ниже.



Из минусов "Лиона" нельзя не отметить недобор исполнителей на определенные позиции. Так, в центре защиты имеется только Мапу Янга-Мбива, Николас Н’Кулу и 20 летний аргентинец Эмануэль Маммана. Конечно, этот факт делает команду очень уязвимой, и осечки типа 2:4 от новичка Лиги 1 "Дижона", время от времени наверняка будут случаться, к этому болельщикам команды нужно быть готовыми.

В целом шансы на победу у хозяев явно выше.



Как известно, "Ткачи" слывут одним из самых молодых коллективов во Франции, а показатель среднего возраста этой команды составляет меньше, чем 24,5 года. Лишь в таких коллективах, как "Нант" и "Монако", под рукой у тренерского штаба команд футболисты собраны еще более молодого возраста. В заявку коллектива входят лишь три футболиста, которые старше 30-ти лет. Это фланговые беки Кристоф Жалле да Жереми Морель и полузащитник Матье Вальбуэна. Из других футболистов нет никого, кому бы исполнилось даже 28! Очевидно, что именно возраст является одной из доминантных причин того, что "Дети" от лучших трех команд высшего дивизиона отстают более чем заметно. При этом подбор игроков коллектива позволяет играть с лучшими клубами высшего дивизиона Франции чуть ли не на равных, а в выездных матчах в пассиве "Лиона" всего-то восемь мячей (забили же "Ткачи" 14 голов).



"Монако" погоню за лидером, "Ниццей", продолжает громко и успешно. На счету этого "красно-белого" клуба уже восемь поединков, в которых горечи поражения команда не ощущала. В матчах, которые "Монегаски" проводили в родных стенах, этот клуб забивает, как известно немало, но и оппонентов уровня коллектива Генесио у Жардима почти не было.

Прогноз: 3-1

Как известно, прошлый тур открывался поединком с участием дебютанта "Дижона". Надо сказать, что погода внесла в расписание матчей серьезные коррективы – и как бы не случилось того же уже в этом игровом круге.Встреча "Дижона" с "Марселем" должна была состояться еще в пятницу, однако из-за густейшего тумана местный аэропорт был закрыт, и самолёт с клубом из южного города на борту отбыл восвояси. Пришлось играть в субботу, но после небольшого "прояснения" туман опять сгустился, и события второго тайма едва просматривались разве что сквозь густую пелену.Еще один матч вообще не удалось провести опять же из-за тумана. Если в Дижоне хотя бы слегка просматривалась ближняя бровка, то в Нанте, видимо, было совсем плохо для футбола. Таким образом, дебют новоиспечённого тренера "Нанта", португальца Сержио Консейсао пришлось отложить.Как игрок Консейсао запомнился не столько выступлениями за "Порту", "Лацио", "Парму", "Интер" и "Брюгге", сколько, в первую очередь, хет-триком в ворота сборной Германии на ЕВРО-2000, а вот в качестве тренера пока не преуспел. Занялся он этим делом только в 2011-м и за пять лет сменил четыре не самых знатных португальских клуба – речь об "Ольяненше", "Академике", "Браге" и "Гимараэше". Лишь в "Академике" Сержио продержался чуть более одного сезона, что свидетельствует, как минимум, о не самых впечатляющих результатах. Так что перспективы терпящего бедствие "Нанта" и вместе с ним самого Консейсао весьма сомнительны. Любопытно, что в свои 42 Сержио – отец уже четырёх сыновей, каждый из которых пошел по стопам главы семейства. 20-летний полный тёзка отца Сержио Консейсао – крайний защитник клуба "Оливейра ду Байрру" (региональное первенство Авейру). 16-летний Родригр – атакующий полузащитник дробь нападающий в юниорской "Бенфике" (U-17). 15-летний Мойсес играет на позиции опорного полузащитника в команде "Лейшоэш" (U-15). Наконец, 13-летний Франсиско в том же амплуа и в той же возрастной группе защищает цвета "Спортинга".Лирическое отступление завершено, переходим непосредственно к матчам отчетного тура.