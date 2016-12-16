Бундеслига: прогноз на 15-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 15-го тура чемпионата Германии сезона 2016/17.



Фото: bild.de

16.12.2016 14:30

После 14-го тура "Хоффенхайм" остался единственной командой без поражений в чемпионате Германии. 6 побед и 8 ничейных результатов – таков промежуточный итог работы Юлиана Нагельсманна. Впереди домашний матч против "Боруссии" Д, которая отстает от "селян" всего на одно очко. Для Дортмунда игра против "Хоффенхайма" станет второй подряд выездной, и пока за пределами своего стадиона "пчелы" выступают не лучшим образом: 2 победы в 7 матчах. Скажем прямо, график не чемпионский. У хозяев есть прекрасная возможность набрать очки в 15-й раз подряд. Если "Хоффенхайм" одержит победу, то как минимум день будет находиться на третьей строчке, а при удачном раскладе и закончит тур в топ-3. Теоретически, на этом месте может оказаться и "Боруссия" Д, ибо плотность в группе преследователей высокая, но против команды Томаса Тухеля могут сыграть травмы. Слишком много людей будет вынуждено пропустить встречу, по ходу игры варианты усиления минимальны.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 09:30

"Шальке" в первой половине сезона катает своих фанатов на американских горках. Сначала череда поражений и последнее место в Бундеслиге, затем феноменальная серия побед и надежда на хорошее завершение первого круга, а теперь снова небольшой провал и место во второй половине таблицы. "Кобальтовые" сначала проиграли лидеру (на тот момент) чемпионата "РБ Лейпцигу", а затем дома не сдюжили против "Байера". Команда почти весь матч играла в меньшинстве и пропустила под самый занавес. Парням Маркуса Вайнцирля пришлось пропустить вперед Леверкузен, а за компанию их обошел и "Фрайбург", с которым "Шальке" и предстоит сыграть. Гости хорошо провели первую часть чемпионата, стабильно набирая очки. По большей части победы приходились на домашние матчи, а потом и на выезде удалось что-то зацепить. Сейчас есть хороший шанс для "брайсгау" укусить "Шальке", ведь хозяева остались без нападающих. Все основные и запасные форварды не смогут принять участие в игре, так что для победы или ничьи гостям будет достаточно одного гола.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 09:30

"Гамбург" не хочет жить скучной и размеренной жизнью, им подавай скандалы и интриги. Только-только у клуба наладились дела в чемпионате Германии, одержано две победы подряд, так загорелись верхи. То Дитмар Байерсдорфер покидает свой пост и уходит из команды, то ему предложили вернуться и занять новую должность. Потом руководители грозятся выделить немалые деньги на усиление зимой. Круговорот новостей, где сохранять спокойствие и холодную голову не так просто. Сейчас "Гамбург" занимает 16-ю строчку и впереди у них выезд в гости к "Майнцу", проигравшему три последние игры. Но здесь у "карнавальщиков" есть смягчающее обстоятельство, все-таки две из них были против лидеров сезона, а последняя встреча против "Боруссии" М проходила в гостях. После дисквалификации вернется на поле нападающий Джон Кордоба, что заметно увеличит атакующий потенциал хозяев.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 09:30

Еще одним клубом с потоком новостей стал "Аугсбург". Руководители команды взяли и уволили Дирка Шустера, который только летом пришел в клуб. Перед отставкой специалиста не было даже намека на подобное развитие событий. "Фуггеры" хоть и находились не слишком высоко, но к зоне вылета не имели никакого отношения, да и выдали несколько матчей подряд, где набирали очки. Вместо Дирка Шустера пока будет работать Мануэль Баум, а имя нового главного тренера мы узнаем, скорее всего, после 16-го тура. Сейчас не тот случай, когда уход тренера должен встряхнуть команду, ведь "Аугсбург" и не нуждался в этом, поэтому для "Боруссии" М открылась возможность заработать очки. "Жеребцы" плохо играют на выезде, но здесь надо пробовать извлечь для себя выгоду. Тем более для Андре Шуберта исход этого матча может оказаться решающим. Если он выиграет, то получит еще один шанс исправить текущую ситуацию.

Прогноз: 0-1

17.12.2016 09:30

Как только мы говорим, что у "Вердера" все плохо, команда выдает отличный отрезок и уходит от зоны вылета. Бремен выиграл два матча подряд, заметно поправив свои дела. Неделю назад "музыканты" в Берлине обыграли "Герту", нанеся ей первое домашнее поражение в чемпионате. Кроме того, впервые в сезоне гости не пропустили, а в случае "Вердера" такие события встречаются всего пару раз за год. Со всех сторон одни плюсы. Впереди игра против "Кёльна", сдавшего под конец первой части чемпионата. За три последних матча всего две ничьи и сейчас "козлы" идут последними в большой группе преследователей "Баварии" и "РБ Лейпцига". Еще чуть-чуть, и парней Петера Штегера сможет нагнать "Байер". За три последние встречи "Кёльн" смог забить всего один мяч, и это с наличием в составе одного из лучших бомбардиров сезона. Для "Вердера", чья оборона пропустила больше всех, подобная засуха от Антони Модеста только на руку. Несколько матчей подряд "бременцы" не дают себя обыграть, при этом зрители голов практически не видят.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 09:30

Обе команды в прошлом туре дружно проиграли аутсайдерам. "РБ Лейпциг" на выезде уступил бывшей команде своего главного тренера. Для быков это поражение стало первым в рамках Бундеслиги; они лишились первого места, пропустив вперед "Баварию". А "Герта" на своем поле проиграла "Вердеру". Для берлинцев эта неудача стала первой перед своими зрителями, ведь до этого "Старая Дама" оставалась единственной командой чемпионата Германии, имевшая 100% результат на своем поле. Для каждого из соперников эта игра имеет особое значение. Если "РБ Лейпицг" теряет очки второй раз подряд, то к игре 16-го тура против "Баварии" парни Ральфа Хазенхюттля подойдут в качестве догоняющих и полноценной борьбы за статус зимнего чемпиона не случится. А для "Герты" еще одна неудача будет означать потерю третьей строчки, что перед месячной паузой не самая лучшая новость. Все-таки еще свеж в памяти весенний провал прошлого сезона, когда клуб упустил место в Лиге чемпионов.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 12:30

"Вольфсбург" распрощался с Клаусом Аллофсом. Начало сотрудничества менеджера и клуба было продуктивным, но в прошлом сезоне после продажи Кевина де Брёйне все покатилось вниз и теперь "волки" в опасной близости от последнего места. Зимой из стана клуба нужно ждать очень много новостей и активности на трансферном рынке. Юлиан Дракслер с вероятностью в 99% сменит прописку, его примеру могут последовать еще несколько человек. Пока не ясно, кто будет тренером, ведь Валерьен Исмаэль сейчас не дает результата, а в случае "волков" он будет превыше всего, иначе со всеми экспериментами их ждет вторая лига. Домашний матч против "Айнтрахта" назвать легким не получится никак. "Орлы" уже восемь матчей не проигрывают, а Нико Ковач научил футболистов играть на выезде. Да и пропускает Франкфурт очень мало. А с забитыми мячами у "Вольфсбурга" все очень плохо – 12 штук за 14 матчей.

Прогноз: 0-2

18.12.2016 09:30

Перед главным матчем первого круга у "Баварии" легкая разминка. Да, принято говорить хорошее в адрес оппонента, подчеркивая, что легких соперников не бывает, но где сейчас "Дармштдат" и где "Бавария"? Любой результат, кроме победы гостей, будет громадной сенсацией. Мюнхен вернул себе привычную первую строчку, пусть и занимает её рекордмайстер только при помощи дополнительных показателей, но это быстро можно поправить. Карло Анчелотти начинает понемногу исправлять то, что он уже напортил. Проснулся Роберт Левандовски, вместе с забитыми мячами пришла и новость о продлении контракта, так что все слухи о его возможном трансфере нам надо забыть. А "Дармштдат" по-прежнему без главного тренера и на последнем месте в турнирной таблице. У "лилий" шесть поражений подряд, и надо быть городским сумасшедшим, чтобы надеяться на окончание серии в матче с "Баварией".

Прогноз: 0-3

18.12.2016 11:30

"Байеру" осталось совсем немного, чтобы дотянуться до группы команд, что ведет борьбу за топ-3 и места в Европе. Согласитесь, уходить на перерыв в приподнятом настроении и с шансом на Лигу чемпионов значительно приятнее, чем с отставанием в несколько баллов. А в случае Леверкузена психологический фактор имеет значение в несколько раз более важное, чем у других команд. Так что у Роджера Шмидта есть только одна цель – шесть очков в оставшихся матчах. В ближайшей игре "аспириновым" будет противостоять "Ингольштадт", в прошлом туре обыгравший лидера сезона. При Майке Вальпургисе дела у "шанцеров" пошли, пусть из зоны вылета им выбраться не удалось. Семь очков при новом тренере против двух при старом – прогресс налицо. Смогут ли гости второй раз подряд совладать с крепким соперником, да еще и на выезде? Или запас удачи уже закончился? В прошлом сезоне обе игры остались за "Байером", так что болельщики Леверкузена вправе ждать трёх очков.

Прогноз: 2-0