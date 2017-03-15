Манчестер Юнайтед - Ростов: превью

Soccer.365 рассказывает о предматчевых раскладах на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Манчестер Юнайтед

Ростов

Ключевые игроки

Генрих Мхитарян

Сердар Азмун

Ориентировочные составы

20 Ромеро 5 Рохо 12 Смоллинг 4 Джонс 16 Каррик 22 Мхитарян 18 Янг 27 Феллайни 6 Погба 11 Марсьяль 9 Ибрагимович 77 Медведев 23 Мевля 44 Навас 5 Терентьев 2 Калачёв 30 Кудряшов 89 Ерохин 84 Гацкан 16 Нобоа 7 Полоз 20 Азмун

Слова перед матчем

Погба? Я не люблю выделять каких-то игроков. Каждый футболист "Манчестер Юнайтед" может изменить судьбу матча за одну минуту. Мой оптимизм перед этой встречей основан на любви и доверии. Каждый болельщик нашей команды верит в то, что мы можем выйти в следующий раунд. Мы здесь для того, чтобы завтра сотворить историю. Если сделаем всё возможное, исход будет положительным

главный тренер "Ростова"

Прогнозы и ставки

16.03.2017 16:05

"Манчестер Юнайтед" по именам и титулам смотрится намного солиднее своего будущего соперника. Команда считается главным фаворитом турнира. Тем более, Моуринью заявил, что намерен выиграть Лигу Европы. Может быть он хочет повторить путь, пройденный когда-то в "Порту" при Аленичеве. Напомним, тогда Мавр смог сначала взять Кубок УЕФА, а на следующий год Лигу чемпионов.



"Ростов" возвращается в сезон. Команда провела только три игры, но продемонстрировала умение действовать в обороне. Навыки никуда не делись. Главное, чтобы сил осталось на все 90 минут, а коленки не дрожали со стартового свистка.



Главный козырь ростовчан – наставник команды Курбан Бердыев. Наверняка у тренера есть свои задумки, которые помогут удивить соперника. Хотя, Моуринью известен своим коварством и умением самому удивлять визави. Тем более, у него поду рукой мастера мирового уровня.



Матч пройдет с большим преимуществом хозяев поля. Они будут доминировать, создавать моменты. "Ростову" важно выстоять первые 10-15 минут. Потом станет легче. В составе клуба есть те, кто способен убежать в атаку, постоянно нагнетать оборону. Поэтому периодически гости будут огрызаться.



Конечно хочется, чтобы "Ростов" сотворил сенсацию, но верится в это с трудом. Сейчас "МЮ" на ходу и будет играть на победу. Скорее всего, счет будет 2:0 в пользу хозяев поля.

Прогноз: 2-0

Перед первым матчем многим казалось, что англичане легко пройдут "Ростов". Конечно, российская команда способна на сюрпризы, но на первый план выходил другой фактор. Дело в том, что клуб только вышел после перерыва на вторую часть первенства и футболисты находятся не в лучшей форме. Подобное положение вещей явно играет на стороне соперника."Манчестер Юнайтед", ведомый Моуринью, считается главным фаворитом Лиги Европы. Как заявил сам тренер, еврокубку будет уделяться пристальное внимание. Все мы помним, как обычно английские команды "борются" за трофей. Чаще всего на поле выходят резервисты, перемешанные с основными игроками. Хотя, в прошлом сезоне "Ливерпуль" был исключением из правил. Таким же исключением становится и "МЮ".Кубран Бердыев – это самое главное звено во всей ростовской цепи. Он умеет выжимать максимум из своих игроков. Благодаря ему умению в Европе узнали про "Рубин". Теперь Старый Свет смотрит с удивлением на "Ростов", который сумел заставить капитулировать саму "Баварию".Сейчас в составе клуба имеются его люди, которых он буквально растил, делал из них звезд российского масштаба. Особо стоит выделить Сесара Наваса, Кристиана Нобоа. У них громадный опыт за плечами и нет никакой боязни перед любым соперником. Конечно, все помнят, как Александр Бухаров рос на глазах у Бердыева. Сейчас ряд клубов следят за Сердаром Азмуном, который поражает своей техникой. Вот на них и ляжет задача – заставить партнеров с первых минут вести свою игру.Напомним, что в первом матче гости открыли счет благодаря усилиям Генриха Мхитаряна. Однако во втором тайме Александр Бухаров восстановил статус-кво. Кстати, игра проходила на плохом газоне и после жалоб со стороны Жозе Моуринью, РФС пришлось запретить клубу проводить на нем матчи даже местного уровня.Пока "Манчестер Юнайтед" в местном чемпионате находится вне зоны еврокубков. Однако дело поправимое, так как впереди еще много матчей, а отставание от "Ливерпуля", идущего четвертым, составляет 6 баллов. При этом, "красные дьяволы" имеют 2 игры в запасе. Поэтому все в руках подопечных Моуринью, которые после не очень удачного старта стали набирать очки с завидным постоянством.Несмотря на то, что дела пошли в гору, ситуация омрачена поражением в кубковом матче против "Челси" со счетом 0:1. Вновь Моуринью недоволен судейством. Подобный проигрыш не на руку "Ростову". Англичане выйдут на поле разъяренные и постараются порадовать местную публику.Самый опасный игрок у "Манчестер Юнайтед" - это Златан Ибрагимович. Ветеран словно не знает такого понятия, как возраст. Он доказал, что не зря в него поверил главный тренер, пригласив в свою команду."Ростов" в текущем сезоне не блещет стабильностью и давно оставил свои притязание на повторение прошлогоднего успеха. На текущий момент клуб имеет в активе 29 очков и занимает 9-е место. Хотя по игре часто смотрится весьма убедительно.Свой последний матч клуб проводил дома против "Терека" и не смог распечатать ворота соперника. На табло остались унылые нули. Ростовчане все также играют в оборонительном стиле, стараясь усыпить соперника, чтобы провести быструю контратаку. У них отлично получается играть против сильного оппонента, что показал прошлый сезон.Минусом для гостей является не только недавнее возвращение в сезон, но и пропущенный мяч на своем поле. Придется обязательно забивать, чтобы пройти дальше. А всем известно, что все команды Моуринью отличаются крепкой обороной. Получается, что сталкиваются два "автобуса", каждый из которых имеет неплохую атакующую линию.Если поначалу Моуринью мариновал футболиста на лавке, то сейчас он является игроком основного состава. Генрих отлично смотрится в каждом матче, доказывая свой высокий уровень. Именно он стал автором гола манчестерцев в Ростове. Поражает его универсализм. Мхитарян способен играть как по центру, так и с обоих краев. Поэтому наставник имеет возможность затыкать бреши футболистом, если в этом есть необходимость.Конечно, на первых ролях в "МЮ" пока Ибрагимович, но швед по окончании сезона может отправиться в Китай или МЛС. В этой связи Мхитарян может стать еще более ценен для команды.Сильные качества этого иранского нападающего известны давно. Азмун – это умный футболист, умеющий читать игру сходу. Ему не нужно много времени, чтобы принять правильное решение. Более того, обладая удивительной техникой и точностью паса, становится практически универсальным и незаменимым на поле. Вполне вероятно, что по окончании сезона сменит клубную прописку, чтобы попробовать силы в более серьезном первенстве.Кстати, выход на поле против "МЮ" является звездным часом для игрока. Если он проявит себя в полной мере, то увеличит котировки, привлечет еще больше внимания к своей персоне. Конечно, забить "красным дьяволам" на выезде будет сложно, но возможно. Именно Азмун является основным претендентом с составе "Ростова" на то, чтобы сотворить очередной шедевр.Букмекеры полагают, что гости не способны отличиться голом. Это немудрено, так как в родных стенах команда Моуринью играет уверенно в последнее время. Да и уровень подготовки "Ростова" пока слабоват. Сезон только возобновился.Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" очень грозен, не стоит полагать, что он разорвет оборону гостей. Все-таки бердыевцы умеют обороняться. Феерии годов не будет. Можно поставить на то, что будет забито не более двух голов.