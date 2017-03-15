Краснодар – Сельта: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на матч 1/8 финала Лиги Европы.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Краснодар

Ключевые игроки

Даниэль Васс

Ориентировочные составы

1 Крицюк 3 Перейра 6 Гранквист 12 Рамирес 8 Газинский 17 Калешин 16 Клаессон 33 Перейра 7 Мамаев 11 Подберёзкин 14 Вандерсон 1 Альварес 3 Фонтас 22 Кабраль 2 Мальо 19 Кастро 18 Васс 6 Радоя 8 Эрнандес 10 Аспас 9 Гвидетти 11 Систо

Слова перед матчем

С Измайловым ситуация неприятная. Он перенес много операций на этом колене. Когда оно нагружается, идут игры, оно у него начинает болеть, это вещь хроническая. Лучше информацией владеет руководство, но насколько я знаю, он сам изъявил желание закончить. Что дальше будет — не знаю. Если будет делать операцию, то желаем ему скорейшего выздоровления. Для нас это, конечно, будет потеря. Очень сильный игрок. По Окриашвили. Пока, по информации, травма крестообразных связок, выбыл надолго.

главный тренер "Краснодара"

Нам надо поагрессивней сыграть, особенно на чужой половине поля. У "Сельты" много пространства, много владения мячом. Если мы сделаем так, что соперник будет без мяча, то будет нам в плюс. Главное — владеть преимуществом, играть ближе к игрокам, прессинговать. Раз "Сельта" дошла до такой стадии турнира, значит у нас есть уважение к сопернику. Но мы будем смотреть на себя и готовимся показать свой футбол. Если мы его покажем, то результат будет положительным.

полузащитник "Краснодара"

У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч так, словно это финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться. Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди еще дерби с "Депортиво". Но первая цель — четвертьфинал Лиги Европы.

защитник "Сельты"

Прогноз Soccer365. ru

16.03.2017 14:00

В первом матче команд "Сельта" завоевала минимальное преимущество, но при этом сказать, что коллектив Эдуардо Бериццо выглядел на голову сильнее, чем противник, никак нельзя. Напротив, хозяева "Балаидоса" скорее разочаровали. Вместе с тем, очевидно, что столь слабой "Сельты" в Краснодаре не будет – тут и пресловутое "дважды в одну воронку не попадает…" – в том смысле, что Виго петух в то самое место уже клюнул, и цена ошибки в повторном матче, которая, несомненно, выросла. Главный козырь "селестес", как и ранее, заключается в отличной атаке и ее взаимодействии – нет сомнений, что у игроков "Краснодара" голова кругом будет идти не раз. При таком сценарии, какой бы высокой ни была активность у ворот соперника "Краснодара", без забитого мяча гости поле не покинут. И в таком случае "быкам" нужно будет забивать, как минимум, уже дважды…



Вместе с тем, не в пользу "Краснодара" говорит фактор опыта игры в еврокубках. В составе "быков" не так много игроков, которые имеют опыт побед в матчах такого ранга на такой высокой стадии. А ведь ничья хозяев никак не устроит… Да, "черные буйволы" очень сильны в поединках на своем поле, что показывает статистика выступлений команды в национальном чемпионате. Из 32-х очков, заработанных на протяжении 19-ти сыгранных матчей в РПЛ, 24 балла "Краснодар" заработал в играх в родных стенах. Но еврокубки – это куда более сложный, а главное – специфичный турнир. И здесь навыков, приобретенных в играх РПЛ, не хватит.

Прогноз: 1-1

ОЗ - да 1.77

Минимальное преимущество представителя Испании над командой-полпредом России по итогам первого матча команд на Пиренеях, делает коллектив Эдуардо Бериццо к четвертьфиналу второго по престижности европейского клубного турнира ближе. Но у "Краснодара" на руках имеется фактор своего поля и активная поддержка болельщиков, на протяжении, как минимум, 90-та минут повторного матча.Если "Краснодар", ввиду своего статуса, пожалуй, самого прогрессирующего клуба России, у российских поклонников футбола находится постоянно на виду, и о перипетиях матча с "Локомотивом" помнят также наверняка все, то "Сельте" стоит уделить внимания больше. И не только в контексте противостояния клуба из Виго в матче с "Вильярреалом" в крайнем туре чемпионата Испании.Поражение с минимальным, счетом 0:1, в этой самой игре с "подводниками", было продиктовано не только силой набравшего отличный ход соперника, но и кадровыми перестановками, а также все больше просматривающейся ставкой тренерского штаба "Сельты" на еврокубки. Так, в игре с бывшим клубом Хуана Романа Рикельме не было таких футболистов, как Джон Гвидетти, Яго Аспас, Пионе Систо, Даниэль Васс. К слову, очевидно, что все они, с высокой вероятностью, в Краснодаре появятся на поле с первых минут.Кроме того, в который раз приходится убеждаться, что потеря игрока, который теперь никак не приживется на Туманном Альбионе в целом и в "Манчестер Сити" в частности, для "кельтов" бесследно уже очень длительное время не проходит. Этот испанский нападающий выделялся среди партнеров умением сделать игру, выстрелить в решающий момент, словом, был выше партнеров по команде на голову. Да, теперь у Виго хорош Яго Аспас. Но бывший игрок "Ливерпуля" – максимум плохая копия Нолито…Клуб из южного российского города и хавбек Марат Измайлов договорились о прекращении действующего до последних дней контрактного соглашения. Договоренность достигнута по обоюдному решению руководства, тренерского штаба "быков" и самого игрока. Так, среди причин прекращения сотрудничества, которые были названы боссами "черных буйволов", называются семейные обстоятельства исполнителя. Кроме того, как стало известно позже, Измайлов сильно страдал от травмы колена и других повреждений, которые, судя по всему, стали уже хроническими. С начала текущего сезона футболист 34-х лет от роду, защищавший цвета "быков" с 2014-го года (с перерывами), провел за "черных буйволов" семь игр, в которых отличился одним забитым мячом. В конце 90-х- начале нового тысячелетия Марат, пожалуй, самым перспективным футболистом с российским паспортом. Позже Измайлов поиграл в составе двух португальских грандов – "Спортинга" и "Порту".Этот датский полузащитник является основным футболистом на правом краю команды из Виго (как правило, играет Васс не совсем уж справа, а правее от центра). Свою важность для команды из Виго Даниэль доказал в первом матче команд, когда просто-таки идеальным (пусть и простоватым по задумке) ударом поразил правый нижний угол ворот "Краснодара". В целом Васс является живым примером того, что сотрудничество "Сельты" с датчанами в последнее время складывается очень и очень неплохо. Ранее на "Балаидосе" себя здорово проявил Микаэль Крон-Дели, похоже, заиграл Пионе Систо, пришелся ко двору и Васс. В активе этого датского хавбека два гола и пять голевых передач в прошлом сезоне, в текущей кампании – уже семь результативных ударов и четыре ассиста во всех соревнованиях. Васс – игрок достаточно прямолинейный, заряженный на удар, напористый, но не особо техничный, да и в силовой борьбе ему мышечной массы не хватает. Но благодаря таким качествам, как упорство и хитрость, этот парень нередко берет свое в самых неожиданных ситуациях.Команда Шалимова забивала во всех пяти матчах после того, как закончился зимний перерыв, что говорит о высочайшем потенциале этого коллектива в атаке. Более чем важно и то, что в играх с "Сельтой" в Виго и в матче с "Локомотивом" в Москве, когда "Краснодар" не уходил с поля без гола, "быки" играли без Федора Смолова – взаимозаменяемость игроков "черных буйволов" на высочайшем уровне. В свою очередь, "Сельта", на фоне соперника, может похвастать еще более впечатляющим подбором игроков в атаке, более ощутимым опытом игры в еврокубках, а также сумасшедшей мотивацией.