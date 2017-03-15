Боруссия М – Шальке: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы.

Новости команд

Боруссия М

Шальке

Ключевые игроки

Кристоф Крамер

Ральф Ферманн

Ориентировочные составы

1 Зоммер 17 Вендт 4 Вестергорд 3 Кристенсен 24 Янчке 19 Джонсон 8 Дахуд 6 Крамер 7 Херрман 13 Штиндль 11 Раффаэль 1 Ферманн 20 Керер 4 Хёведес 31 Настасич 6 Колашинац 5 Гайс 17 Стамбули 21 Шопф 8 Горецка 18 Калиджури 13 Чупо-Мотинг

Слова перед матчем

Я считаю, что "Боруссия" не будет играть на 0:0. Наша цель предельно ясна – мы хотим выйти в следующий раунд. Они забили один мяч на выезде и теперь играют на родном стадионе. Тем не менее, исход игры решается на поле, а не на бумаге. Я уверен в том, что моя команда покажет настоящую борьбу. Мы должны играть так же, как и в первой встрече, но лучше использовать свои шансы.

Главный тренер Шальке

В первой встрече с "Гладбахом" мы показали сильную игру. К сожалению, нам не удалось решить дуэль в нашу пользу, победа была бы заслуженной. Нам достаточно выступить против "Боруссии" с тем же напором, как в первом матче и в матче с "Аугсбургом". Можно было видеть, что у нас были возможности победить. В четверг мы должны бороться, один за всех и все за одного. Это будет очень сложная игра, мы все это знаем. Однако я твердо уверен в том, что мы можем пройти в следующий этап.

Полузащитник Шальке

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы Штиндль и Раффаэль были готовы к завтрашнему матчу. Они очень важны для нас, плохо, когда я не могу на них рассчитывать, но наша команда может компенсировать и возможную их потерю. Для нашего соперника очень важен этот турнир, и они сделают все, чтобы победить, но у нас есть преимущество, мы играем дома и способны на многое при поддержке наших болельщиков.

Главный тренер Боруссии

Прогноз и ставки

16.03.2017 16:05

В этом матче нас ждет захватывающая борьба, обилие моментов и, скорее всего, голов. В последних матчах "Шальке" показывает очень хорошую игру. В матче на "Фельтинс-арене", "жеребцы" с трудом унесли ноги, быстрый гол их выручил, но в дальнейшем "Шальке" имел очень много хороших моментов, владел инициативой, создал много опасных моментов, но не сумел ими распорядиться. Сказывается то, что в команде сейчас нет стабильного форварда, кто-то лечится, а кто-то не в форме.



"Жеребцы" создали себе хороший задел, но вряд ли команды выйдет просто оборонять свое преимущество. Попытки подстроиться под соперника не очень часто приносили "Боруссии" успех, играть в свой футбол у них получается гораздо лучше. Дома они играют немного лучше, чем на выезде, а тут еще и заполненный стадион будет гнать своих любимцев вперед. "Боруссия" оставляет более приятное впечатление, чем их соперник, они лучше, как команда, да и выступают сейчас явно не хуже своего соперника. У команды Дитера Хеккинга больше козырей на руках, именно им я бы отдал преимущество.

Прогноз: 2-1

ТБ 2,5 1.94

Первый матч в этой паре, в отличие от некоторых других, еще абсолютно ничего не решил, но чаша весов все же качнулась в пользу "жеребцов". Конечно, гол на выезде в первом матче, в столь равном противостоянии, это хороший задел, но потерять его можно очень быстро. После окончания этого матча, как бы он не закончился, Лига Европы потеряет очень яркую команду, которая могла бы бороться до конца."Жеребцы" первыми из немецких команд достигли рубежа в сорок матчей в этом сезоне. На данный момент они участвуют в трех турнирах и имеют хорошие шансы, как пройти в следующий этап в кубковых соревнованиях, так и попасть в еврокубковую зону в Бундеслиге. Ради этого поединка Дитер Хеккинг пожертвовал матчем с "Гамбургом", где применил ротацию и потерпел поражение на поле одного из аутсайдеров. Поводы поберечь лидеров были железные. У Раффаэля подозрение на грипп, а Ларс Штиндль ощущает дискомфорт с мышцами бедра.Впервые за долгое время "Шальке" действительно порадовал своих поклонников. В матче прошлого тура Бундеслиги они разобрали на запчасти "Аугсбург", который в тот момент находился выше них в турнирной таблице. Для "Кобальтовых" еще ничего не потеряно и, похоже, они начали прибавлять. Их игра в двух последних матчах выглядела очень обнадеживающей.Кристоф единственный в составе "Боруссии" чемпион мира. Хоть его вклад в тот успех был не слишком значительным, но это не умаляет его заслуг, ведь даже пробиться в состав той сборной Германии было очень сложной задачей, которую Крамеру удалось решить. Именно в составе "Боруссии" Кристоф сделал себе имя и добился статуса одного из лучших опорников Бундеслиги. После сезона в "Байере" он немного растерял форму и все еще не вышел на тот уровень, который демонстрировал до возвращения в состав "аптекарей". Тем не менее, он находится в самом расцвете футбольных сил и упорно движется к пику формы. В этом сезоне он уже довольно часто показывал себя с лучшей стороны. Кристофер не слишком активный в атаке, но это не мешает ему выполнять прямые обязанности. Он хорош в единоборствах, игре головой и выполняет огромный объем черновой работы, в общем, Кристофер объединяет в себе все лучшие качества опорного полузащитника.Ральф уже четвертый сезон является основным голкипером "Шальке", но только в двух последних он является безоговорочным номером один, так как до этого был вынужден бороться за свое место. В этом сезоне Ферманн был оплотом обороны "кобальтовых" и тем человеком, к которому возникало меньше всего вопросов, даже в то время, когда у команды случались провальные периоды. А уж в отражении пенальти он стал чуть ли не лучшим вратарем Бундеслиги, из четырнадцати пенальти, которые были назначены в ворота "Шальке", когда в них стоял Ферманн, только половина стала голами.В составах обеих команд достаточно пробоин. Так в составе "Боруссии" на поле точно не выйдут Траоре, Шульц, Азар и Дакур. Вызывает сомнения состояние здоровья лидеров Раффаэля и Штиндля, но Дитер Хеккинг все же рассчитывает на них. У "кобальтовых" этот список солиднее, в нем Эмболо, Баба, Налдо, Коке и Утида. Под вопросом участие Колашинаца и Горецки, но как и в случае с лидерами "жеребцов" тренер верит в то, что они смогут сыргать.В прошлом матче эти команды порадовали нас ставкой на "обе забьют", которая зашла уже за полчаса игры. Сейчас обе команды продолжают играть в атакующем стиле. "Шальке" будет вынужден атаковать, ему по силам взломать оборону хозяев как минимум один раз. Очень редко в домашних играх "жеребцы" уходят с поля без забитого гола. В этом матче "обе забьют" тоже очень вероятный вариант, но я думаю, что команды пойдут дальше и смогут пробить еще и ТБ 2,5.