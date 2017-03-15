Боруссия М – Шальке: превью
Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы.
Новости команд
Боруссия М
"Жеребцы" первыми из немецких команд достигли рубежа в сорок матчей в этом сезоне. На данный момент они участвуют в трех турнирах и имеют хорошие шансы, как пройти в следующий этап в кубковых соревнованиях, так и попасть в еврокубковую зону в Бундеслиге. Ради этого поединка Дитер Хеккинг пожертвовал матчем с "Гамбургом", где применил ротацию и потерпел поражение на поле одного из аутсайдеров. Поводы поберечь лидеров были железные. У Раффаэля подозрение на грипп, а Ларс Штиндль ощущает дискомфорт с мышцами бедра.
Шальке
Впервые за долгое время "Шальке" действительно порадовал своих поклонников. В матче прошлого тура Бундеслиги они разобрали на запчасти "Аугсбург", который в тот момент находился выше них в турнирной таблице. Для "Кобальтовых" еще ничего не потеряно и, похоже, они начали прибавлять. Их игра в двух последних матчах выглядела очень обнадеживающей.
Ключевые игроки
Кристоф Крамер
Кристоф единственный в составе "Боруссии" чемпион мира. Хоть его вклад в тот успех был не слишком значительным, но это не умаляет его заслуг, ведь даже пробиться в состав той сборной Германии было очень сложной задачей, которую Крамеру удалось решить. Именно в составе "Боруссии" Кристоф сделал себе имя и добился статуса одного из лучших опорников Бундеслиги. После сезона в "Байере" он немного растерял форму и все еще не вышел на тот уровень, который демонстрировал до возвращения в состав "аптекарей". Тем не менее, он находится в самом расцвете футбольных сил и упорно движется к пику формы. В этом сезоне он уже довольно часто показывал себя с лучшей стороны. Кристофер не слишком активный в атаке, но это не мешает ему выполнять прямые обязанности. Он хорош в единоборствах, игре головой и выполняет огромный объем черновой работы, в общем, Кристофер объединяет в себе все лучшие качества опорного полузащитника.
Ральф Ферманн
Ральф уже четвертый сезон является основным голкипером "Шальке", но только в двух последних он является безоговорочным номером один, так как до этого был вынужден бороться за свое место. В этом сезоне Ферманн был оплотом обороны "кобальтовых" и тем человеком, к которому возникало меньше всего вопросов, даже в то время, когда у команды случались провальные периоды. А уж в отражении пенальти он стал чуть ли не лучшим вратарем Бундеслиги, из четырнадцати пенальти, которые были назначены в ворота "Шальке", когда в них стоял Ферманн, только половина стала голами.
Ориентировочные составы
1
Зоммер
17
Вендт
4
Вестергорд
3
Кристенсен
24
Янчке
19
Джонсон
8
Дахуд
6
Крамер
7
Херрман
13
Штиндль
11
Раффаэль
1
Ферманн
20
Керер
4
Хёведес
31
Настасич
6
Колашинац
5
Гайс
17
Стамбули
21
Шопф
8
Горецка
18
Калиджури
13
Чупо-Мотинг
В составах обеих команд достаточно пробоин. Так в составе "Боруссии" на поле точно не выйдут Траоре, Шульц, Азар и Дакур. Вызывает сомнения состояние здоровья лидеров Раффаэля и Штиндля, но Дитер Хеккинг все же рассчитывает на них. У "кобальтовых" этот список солиднее, в нем Эмболо, Баба, Налдо, Коке и Утида. Под вопросом участие Колашинаца и Горецки, но как и в случае с лидерами "жеребцов" тренер верит в то, что они смогут сыргать.
Слова перед матчем
Я считаю, что "Боруссия" не будет играть на 0:0. Наша цель предельно ясна – мы хотим выйти в следующий раунд. Они забили один мяч на выезде и теперь играют на родном стадионе. Тем не менее, исход игры решается на поле, а не на бумаге. Я уверен в том, что моя команда покажет настоящую борьбу. Мы должны играть так же, как и в первой встрече, но лучше использовать свои шансы.Маркус Вайнцирль
Главный тренер Шальке
В первой встрече с "Гладбахом" мы показали сильную игру. К сожалению, нам не удалось решить дуэль в нашу пользу, победа была бы заслуженной. Нам достаточно выступить против "Боруссии" с тем же напором, как в первом матче и в матче с "Аугсбургом". Можно было видеть, что у нас были возможности победить. В четверг мы должны бороться, один за всех и все за одного. Это будет очень сложная игра, мы все это знаем. Однако я твердо уверен в том, что мы можем пройти в следующий этап.Даниэль Калиджури
Полузащитник Шальке
Мы постараемся сделать все возможное, чтобы Штиндль и Раффаэль были готовы к завтрашнему матчу. Они очень важны для нас, плохо, когда я не могу на них рассчитывать, но наша команда может компенсировать и возможную их потерю. Для нашего соперника очень важен этот турнир, и они сделают все, чтобы победить, но у нас есть преимущество, мы играем дома и способны на многое при поддержке наших болельщиков.Дитер Хеккинг
Главный тренер Боруссии
Прогноз и ставки
16.03.2017 16:05
В этом матче нас ждет захватывающая борьба, обилие моментов и, скорее всего, голов. В последних матчах "Шальке" показывает очень хорошую игру. В матче на "Фельтинс-арене", "жеребцы" с трудом унесли ноги, быстрый гол их выручил, но в дальнейшем "Шальке" имел очень много хороших моментов, владел инициативой, создал много опасных моментов, но не сумел ими распорядиться. Сказывается то, что в команде сейчас нет стабильного форварда, кто-то лечится, а кто-то не в форме.
"Жеребцы" создали себе хороший задел, но вряд ли команды выйдет просто оборонять свое преимущество. Попытки подстроиться под соперника не очень часто приносили "Боруссии" успех, играть в свой футбол у них получается гораздо лучше. Дома они играют немного лучше, чем на выезде, а тут еще и заполненный стадион будет гнать своих любимцев вперед. "Боруссия" оставляет более приятное впечатление, чем их соперник, они лучше, как команда, да и выступают сейчас явно не хуже своего соперника. У команды Дитера Хеккинга больше козырей на руках, именно им я бы отдал преимущество.
"Жеребцы" создали себе хороший задел, но вряд ли команды выйдет просто оборонять свое преимущество. Попытки подстроиться под соперника не очень часто приносили "Боруссии" успех, играть в свой футбол у них получается гораздо лучше. Дома они играют немного лучше, чем на выезде, а тут еще и заполненный стадион будет гнать своих любимцев вперед. "Боруссия" оставляет более приятное впечатление, чем их соперник, они лучше, как команда, да и выступают сейчас явно не хуже своего соперника. У команды Дитера Хеккинга больше козырей на руках, именно им я бы отдал преимущество.
|12.18
|X3.52
|23.64
|ТБ 2.51.94
|ТМ 2.52.00
|ОЗ да1.70
|ОЗ нет2.25
Прогноз: 2-1
ТБ 2,51.94
В прошлом матче эти команды порадовали нас ставкой на "обе забьют", которая зашла уже за полчаса игры. Сейчас обе команды продолжают играть в атакующем стиле. "Шальке" будет вынужден атаковать, ему по силам взломать оборону хозяев как минимум один раз. Очень редко в домашних играх "жеребцы" уходят с поля без забитого гола. В этом матче "обе забьют" тоже очень вероятный вариант, но я думаю, что команды пойдут дальше и смогут пробить еще и ТБ 2,5.
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