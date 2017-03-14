Монако - Манчестер Сити: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Монако.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Монако

Манчестер Сити

Ключевые игроки

Килиан Мбаппе

Серхио Агуэро

Ориентировочные составы

1 Субашич 23 Менди 24 Раджи 5 Жемерсон 19 Сидибе 27 Лемар 2 Фабиньо 14 Бакайоко 10 Силва 29 Мбаппе 9 Фалькао 13 Кабальеро 3 Санья 30 Отаменди 24 Стоунс 11 Коларов 25 Фернандиньо 42 Туре 19 Сане 21 Сильва 7 Стерлинг 10 Агуэро

Слова перед матчем

Я думаю, атаковать будут обе команды. Мы – чуть больше, ведь нам надо забивать дважды. Соперник крайне опасен, он может усложнить всё в любой момент. Я думаю, что нам потребуются, как минимум, три гола. У обеих команд атака прописана в ДНК. Они не будут менять свой стиль. Заставить делать это футболистов не так и просто. Будет много атак, и много голов.

главный тренер Монако

Усталость не имеет значения. Когда играешь в 1/8 финала Лиги чемпионов в Монако, одно желание пройти дальше прогонит прочь всю усталость. Мы уверены в себе. Подвиг "Барселоны"? В это сложно поверить. Но главное, что в себя поверили они. И то же самое я хочу донести до своих игроков. Нужно верить в наш выход в четвертьфинал, а дальше посмотрим

главный тренер Манчестер Сити

Прогноз и ставки

16.03.2017 00:45

В поединке двух мощных атакующих команд, где хозяевам поля очень нужна победа с разницей в два гола, не стоит ждать ничего иного, кроме эффективно игры в нападении. Первый матч четко показал, что тут будет рубка по полной программе. Несмотря на поражении со счетом 3:5, "Монако" по ходу встречи вел 3:2, и Фалькао не забил пенальти. То есть команда даже на Туманном Альбионе показала, что умеет бороться и сейчас выглядит ничуть не уже богатого и звездного соперника.



Интересно, что в родных стенах в рамках победной серии из восьми поединков "монегаски" только раз забили меньше двух голов. Остановить нападение "Сити" будет проблематично, а вот пробить оборону англичан, которая уже выдала три сухих матча, вполне реально. Более того, "горожане" на выезде не пропускают уже шесть сражений подряд, а такие серии наверняка капитулируют перед сильными домашними коллективами. Высокая результативность в матче наверняка будет еще и потому, что даже в случае гола от гостей, "красно-белые" будут идти вперед и пытаться нивелировать отрыв. Примеры чудес в футболе уже продемонстрированы каталонцами, а "Монако" дома всегда показывает максимальную самоотдачу. Команде Жардима вполне по силам поставить на место "Манчестер Сити", но лишь в одном единственном матче и вряд ли с разницей в два мяча. Гости будут огрызаться, а тот же Гвардиола отлично знает, как действовать в подобных ситуация, особенно на этой стадии. Если попытаться спрогнозировать ход встречи, то вполне вероятно, что "красные" свои дежурные два мяча забьют, но пропустят. А уже во второй половине второго тайма из-за необходимости идти вперед пропустят еще один на контратаке.

Прогноз: 2-2

Х2 + ТБ2,5 2.28

После первого раунда 1/8 финала эта пара казалась самой безумной и результативной. Не исключено, что ответный матч в Монако может принести не меньше эмоций и впечатлений, чем все получили от поединка "Барселоны" против "ПСЖ". Если в Каталонии гости явно были настроены оборонятся, то в данном случае обе команды пойдут вперед. В данном случае есть сомнения относительно "Ман Сити", который имеет комфортное преимущество, но тот же Хосеп Гвардиола заявил, что против "Монако" кроме как в атакующий футбол играть нельзя, поэтому его коллектив отсиживаться в обороне не собирается. Обе команды жаждут пройти в четвертьфинал, где "горожане" были в прошлом сезоне, а "монегаски" в позапрошлом, поэтому стоит ждать упорную битву, с большим желанием хозяев поля сотворить еще одну сенсацию в Лиге чемпионов.Мощный сезон выдает "Монако". После поражения от "Лиона" в середине декабря команда провела 17 матчей во всех турнирах и уступила лишь на "Этихад". В родных стенах коллектив Жардима играет просто идеально - восемь побед подряд с тремя пропущенными голами. "Ман Сити" стоит опасаться нападения "монегасков", которые фактически никогда не останавливаются. а когда нужно дожать, очень часто достигают поставленной цели. В чемпионате Франции "красно-белые" продолжают лидировать и выиграли последние два матча. Битва за внутренний трофей еще впереди, но текущий сезон и результаты команды показали, что "Монако" может и умеет сражаться на два фронта. Команда наверняка выйдет почти в боевом составе. Остаются опасения относительно Радамеля Фалькао. Он провел полноценную тренировку и, казалось, что точно сыграет в матче, но наставник пока не стал определенно отвечать относительно вероятности его выхода на поле в стартовом составе.После оплеухи от "Эвертона" в середине января "Манчестер Сити" больше не уступал. Команда Гвардиолы не проигрывает уже 11 матчей подряд, хотя некоторые поединки нельзя занести в актив "горожанам". Если у "Мидлсбро" в Кубке Англии и у "Сандерленда" в АПЛ удалось выиграть относительно спокойно, то домашняя ничья с "Суонси" (0:0) несколько удивила. Стоит отметить, что "Ман Сити" после матча против "Монако" достаточно внимательно играл в защите и не пропускает уже три встречи подряд, а единственный гол за последние четыре поединка получил от "Хаддерсфилда", который проиграл со счетом 1:5. "Сити" явно не забыл успех прошлого года в Лиге чемпионов, поэтому сделает все, чтобы пройти дальше, тем более что Хосеп Гвардиола никогда со своими командами не проигрывал на стадии 1/8 финала. Во всех семи противостояниях этого этапа его клубы проходили дальше.В составе "Монако" выделим не известных звезд этой команды, а молодое дарование по имени Килиан Мбаппе, который в текущем сезоне уже отметился 16 голами и 8 передачами во всех турнирах. В 30 сражениях за "монегасков" Килиан, которому уже исполнилось 18 лет, поучаствовал в 24 мячах. Сейчас он находится в особенном ударе. В минувших семи встречах он пять раз не уходил с поля без голов. а всего оформил восемь мячей в рамках этой серии, причем в прошедших двух поединках забил трижды, поэтому к матчу против "Ман Сити" он готов отлично.Форвард и лидер "Манчестер Сити" Серхио Агуэро в последнее время, а именно после травмы Габриэля Жезуса, разыгрался не на шутку. В последних пяти встречах он забил шесть голов и отдал две передачи. Неплохо действует аргентинец и на выезде, забив в последних двух гостевых встречах. Всего в Лиге чемпионов Серхио отыграл шесть сражений в текущем сезоне и записал на свой счет пять голов. Его результативна игра, в случае провалов в обороне будет нужна "горожанам".Игру точно пропустит Камиль Глик, который дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек, точно не примут участие в матче Габриэль Бошилья и Гвидо Карильо. В защите Жардим наверняка поставит Раджи, Жемерсона, вместо Глика, а также Сидибе и Менди. В полузащите сыграют Лемар, Силва, Фабиньо и Бакайоко, появление которого более перспективно, чем Жоао Моутиньо. В нападении в паре с Мбаппе все же сыграет Фалькао, так как матч очень важный, а шансы на проход имеются, но лишь в случае максимально мощной атаки. На воротах станет Субашич.Чтобы не говорил Гвардиола про необходимость атаковать и идти вперед, есть вероятность, что он все же больше насытить среднюю линию разрушителями, поэтому место де Брейне в основе пока под вопросом. На острие атаки сыграет Агуэро. Под ним распложатся Лерой Сане, Давид Силва и Рахим Стерлинг, а в опорной зоне стоит ждать появление Фернандиньо и Яя Туре. В защите с первых минут сыграют Коларов, Отаменди, Санья и Стоун, а на воротах будет Кабальеро.Учитывая необходимость забивать быстро и много, хозяева поля сразу же ринутся вперед, и в первом тайме стоит ждать гола или даже несколько, а тотал первой полвины больше 1,5 предлагается за очень хороший коэффициент. Вполне вероятно, что либо стартовый штурм принесет успех "Монако", либо оголенные тылы из-за необходимости устраивать навал пропустят контрвыпад.Вполне вероятно, что мощная серия "Монако" в родных стенах может завершиться именно в этом сражении. Для этого "Ман Сити" нужно просто не проиграть, что под силу команде Гвардиолы. Однако высокая результативность не отменяется, поэтому стоит заиграть комбинированную ставку.