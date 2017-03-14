Атлетико - Байер: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новости команд

Атлетико

Байер

Ключевые игроки

Антуан Гризманн

Хавьер Эрнандес

Слова перед матчем

В моём распоряжении команда, способная доставить головную боль "Атлетико". Нам нужно усилить игру в обороне, однако мы не планируем вносить в игру команды больших изменений, поскольку нам этого не позволяет время. "Байер" не выйдет на поле в игре с "Атлетико" проигравшей командой. Напротив, мы будем бороться за победу до конца

Главный тренер "Байера"

Ориентировочные составы

1 Мойя 3 Луис 15 Савич 24 Хименес 16 Врсалько 12 Фернандес 6 Коке 14 Габи 8 Ньигес 21 Гамейро 7 Гризманн 1 Лено 39 Хенрихс 13 Хильберт 6 Драгович 18 Венделл 20 Арангис 44 Кампль 17 Похьянпало 31 Фолланд 9 Бэйли 7 Эрнандес

Прогноз и ставки

15.03.2017 15:45

Мало есть тех, кто верит в победу "Байера", особенно по сумме двух встреч. Мнение большинства таково, что дальше пройдет именно "Атлетико". На стороне хозяев поля более мощный состав, хорошая оборона, фактор своего поля и преимущество в 2 мяча по итогам первого противостояния.



Для того, чтобы пройти дальше, гостям придется забивать не менее трех мячей. При этом, не пропускать в свои ворота. Задача очень сложная и почти невыполнимая, так как "матрасникам" любой оппонент забивает мало. Ну а линия нападения у Симеоне весьма мощная.



Несмотря на то, что в последнее время "Атлетико" не так рационален, как в прошлом сезоне, все равно должен добиться положительного результата. "Байер" вынужденно оголит тылы, чем можно воспользоваться. Если бы по итогам первого матча была ничья, то даже в таком случае у гостей мало что получилось.



Игра начнется без длительной раскачки. Наверняка немцы постараются первые 10-15 минут доминировать, чтобы забить гол. Если получится, то появится небольшая интрига. Только при наличии быстрого мяча гости могут надеяться на шанс зацепиться за ¼ финала Лиги чемпионов.



Несмотря на то, что гости настроены решительно, у них не получится даже взять ничью. "Атлетико" - это команда, похожая на грецкий орех. Ее очень трудно обыграть. Наверняка здесь будет победа хозяев поля.

Прогноз: 2-0

П1 1.62

Данный матч не вызывает много споров. Большинство экспертов сразу после поединка в Германии заявили, что дальше пройдет испанский клуб. Это вполне естественно, так как подопечные Диего Симеоне победили со счетом 4:2. Они показали, что гораздо сильнее оппонента, сумев воплотить свое преимущество в голы с высоким КПД.Уже на 25-й минуте усилиями Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна счет на табло был 2:0. Затем хозяева смогли отыграть мяч, но все равно гости были более активны и настойчивы. Стоит отметить, что последний гол на счету Фернандо Торреса, который продолжает показывать хороший уровень.Для того, чтобы "Байер" прошел дальше, необходимо забивать как минимум 3 гола. Вряд ли подобное возможно против "Атлетико", да еще в гостях. На текущий момент мадридцы вновь похожи на себя, сумев преодолеть небольшой кризис. Тем более, в Лиге чемпионов "матрасники" априори выступают собранно и грамотно.Напомним, что "фармацевты" в своей группе были на втором месте, заработав 10 очков. Подопечные Шмидта ни разу не проиграли за 6 туров, сумев дважды добиться победы. Да и на текущий момент команда неплохо выглядит, так как провели победную серию из двух поединков – 3:1 с "Аугсбургом" и 3:0 с "Айнтрахтом"."Матрасники" приятно удивили, сумев выйти из группы с первого места, обыграв саму "Баварию". Подопечные Симеоне набрали 15 очков – 5 побед и только одно поражение от мюнхенцев со счетом 0:1. На текущий момент "Атлетико" выглядит не так мощно, как годом ранее. Об этом говорит и статистика выступлений – 6 пропущенных мячей в 5 последних матчах.Команда Симеоне подходит к ответному противостоянию после выездной победы над "Гранадой" Пока клуб идет на 40м месте, отставая от "Севильи" на 5 баллов. Не совсем то, что хотят видеть боссы "матрасников", но если получится снова пробиться в финал, то все забудется. При победе же в турнире Симеоне станет покорителем Мадрида.Стоит отметить, что в последние пару месяцев болельщиков "Атлетико" настораживает игра в обороне их любимцев. Это естественно – пропускается больше голов, нежели в прошлом сезоне. Из-за этого потеряно изрядное количество очков и приходится бороться лишь за третье место, так как "Реал" с "Барселоной" ушли слишком далеко.Явно не хватает собранности при игре в обороне. С другой стороны, как раз весной мадридцы предстают во всеоружии. У Симеоне получается выжимать из своих футболистов максимум в плей-офф.Напомним, что в групповой стадии в квартете с клубом были: "Ростов", "Бавария" и ПСВ. Испанцы умудрились не только занять первое место, но и пропустить всего 2 мяча. Вот такой игры ждут от "Атлетико", стремящегося наконец-то победить в финале.Текущий сезон для "Байера" превратился в приемку новой для себя роли – середняка. А вот годом ранее он наделал много шума, отличаясь уверенной игрой в атаке, поражая красотой и мощью. Сейчас же только 31 очко и 10 место. Вероятно, будущий сезон пройдет без Лиги Европы. О более престижном турнире мечтать не приходится.Вроде бы у "аспириновых" наметился выход из кризиса, но это не позволило догнать лидеров из верней части таблицы. Стоит отметить, что клуб не проигрывал в рамках Лиги чемпионов уже 8 матчей кряду, пока не встретился с "Атлетико".В групповом квартете с "Байером" были "Монако", "Тоттенхэм", ЦСКА. Серьезные оппоненты. Тот факт, что удалось не проиграть ни разу, говорит в пользу хозяев поля. Но это было осенью, а за несколько месяцев игра клуба немного ухудшилась.На команду обрушились и кадровые проблемы. Не сыграет центральный защитник Эмер Топрак, который травмировал в пятницу голеностоп. В лазарете залечивает травму капитан Ларс Бендер, где с ним соседствуют защитник Джонатан Та и нападающий Штефан Кисслинг.Гризманн – это символ своей команды на протяжении нескольких лет. Он вырос именно здесь, став звездой мирового уровня. На днях прошла информация, что "Арсенал" хочет приобрести форварда, сделав его заменой Алексису Санчесу, которому надоело безэмоциональная игра партнеров. Что бы ни говорили, но Антуан наверняка останется верен клубу еще не один год. За ним давно охотятся многие гранды. Данный сезон выдается скомканным. Было время, когда форвард хранил молчание. Теперь вроде к нему вернулась удача, и стало получаться чаще забивать голы и раздавать голевые передачи.В последних пяти играх забил 5 голов. Всего же за сезон выходил на поле 38 раз, и забил 20 мячей. Хорошие показатели, которые наверняка улучшатся. Наверняка мы увидим еще одно взятие ворот в исполнении француза в грядущем противостоянии.Хавьер Эрнандес выйдет на поле с первых минут. Этот опытный форвард постарается вернуть интригу в противостояние. А для этого надо обязательно забивать не менее трех голов. В последнее время его пушка замолчала, и мячи перестали влетать в ворота соперников. В футболе такое бывает, что после непродолжительного молчания нападающий выдает матч с голевой феерией. Всего же в текущем сезоне провел за "Байер" 31 матч, в которых 12 раз праздновал взятие ворот.Предпочитает играть по центру нападения, умело используя свою быструю скорость и умение находиться в нужный момент в нужном месте. От Эрнандеса будет исходить максимум угрозы для ворот "Атлетико", но вряд ли это изменит положение вещей.Можно сильно не рисковать и поставить на победу "Атлетико". Мало веры в то, что гости победят. Уровень команд разный. Если бы встреча проходила годом ранее, то результат мог быть другим. Но теперь "аспириновые" смотрятся гораздо хуже.Почему-то в 1/8 финала Лиги чемпионов много матчей с обилием голов. С командами что-то происходит странное. Но здесь вряд ли возможна подобная картина. "Байер" постарается просто показать свое лицо, не проиграв крупно, постаравшись даже победить. С шашкой наголо никто вперед не побежит, так как это чревато последствиями.