Лестер - Севилья

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.



Новости команд

Лестер

Севилья

Ключевые игроки

Джейми Варди

Серхио Рико



Ориентировочные составы

1 Шмейхель 28 Фукс 5 Морган 6 Хут 17 Симпсон 11 Олбрайтон 4 Дринкуотер 25 Ндиди 26 Махрез 9 Варди 20 Окадзаки 1 Рико 3 Мариано 24 Меркадо 23 Рами 18 Эскудеро 8 Иборра 15 Н'Зонзи 17 Сарабия 10 Насри 20 Витоло 16 Йоветич



Слова перед матчем

По окончании первого матча мы понимали, что гол на выезде дарит нам отличную возможность. Мы обеспечили себе прекрасные шансы на успех.

Атмосфера будет накаленной. Надеюсь, команда продолжит движение в ритме, который нащупала в двух победных поединках, будет играть с той же уверенностью и владеть инициативой.

Это вовсе не значит, что мы раскроемся перед Севильей, так как знаем, что в ее составе играют футболисты экстра-класса. В любом случае, гол на выезде гарантирует интересный матч.

У этой команды богатый опыт участия в еврокубках. Думаю, она будет играть в привычном стиле, с грамотной позиционной игрой. У севильцев есть сильные форварды, которых стоит опасаться.

Мы отрабатывали 11-метровые. Стараемся не оставить без внимания ни один элемент подготовки. К слову, пенальти мы били хорошо. Надеюсь, команда будет реализовывать их в том же духе.

тренер Лестера

Это важный матч для всего клуба и для меня лично. Когда я слышу мелодию Лиги чемпионов, у меня бегут мурашки по спине. Пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Если мы покажем свою игру, всё будет хорошо. Мы знаем, что это будет жёсткий матч. Футболисты "Лестера" должны сосредоточиться на себе и сделать всё, чтобы пробиться в следующий раунд.

полузащитник Лестера



Лучшим подарком на мой день рождения, и не только для меня, но и для клуба, станет выход в четвертьфинал. Это исторический шанс для всех нас: для клуба, игроков и фанатов. Очень важно выйти завтра в следующий раунд.

Лестер будет настроен очень серьезно. В матчах против Ливерпуля и Халл Сити они показали, на что способны. В этих матчах они доминировали и были похожи на команду, которая в прошлом сезоне выиграла Премьер-лигу

тренер Севильи

Прогноз Soccer365.ru

14.03.2017 15:45

Игра во вторник исторический шанс для "Лестера" выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов, в ближайшее время "лисы" вряд ли попадут в Лигу Чемпионов вообще. Но это и шанс всей жизни для Крейга Шекспира, если "лисы" выйдут дальше, то он гарантировано останется в команде и на следующий сезон, из Премьер-лиги команда, судя по последним играм не должна вылететь, так что все задачи на концовку сезона будут решены, а значит и работа останется в кармане британца. "Лестер" на своём поле, несмотря на все проблемы в этом сезоне играет сильно 10 побед, 5 ничьих и только 4 поражения во всех турнирах сезона. Ну а статистика Шекспира во главе "лис" вообще 100%, две победы со счётом 3:1.



"Севилья" не проигрывает с 29 января во всех турнирах, 8 матчей подряд, выиграв 5 из них. Правда в гостях испанцы действуют не всегда стабильно, выиграв только 9 матчей из 20 в сезоне, при 6 ничьих и 5 поражениях. Плюс непонятно что значат последние ничьи в матчах чемпионата, подготовку к Лиге Чемпионов или спад в игре команды.



"Лестер" будет биться дома за исторический шанс и уж точно локальную победу в противостоянии с испанцами вполне может одержать, при поддержке своих болельщиков.

Прогноз: 2-1

Во вторник 14 марта в 22:45 в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр", "Лестер" Крейга Шекспира примет "Севилью" Хорхе Сампаоли в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.Первая игра команд 22 февраря в Испании завершилась победой "Севильи" 2:1. Голами в том матче отметились Сарабия и Корреа у испанцев и Варди у англичан."Лестер" после поражения в Испании три недели назад сменил тренера, итальянец Клаудио Раньери был уволен на следующий день после первого матча с "Севильей". И вот за два дня до ответного матча с испанцами, 12 марта официально объявлено что наставником "лис" до конца сезона стал Крейг Шекспир. Именно англичанин принял команду после увольнения Раньери, и выиграл оба своих матча во главе "Лестера" с одинаковым счётом 3:1 у "Ливерпуля" и "Халл Сити" в рамках английской Премьер-лиги. Эти победы, а главное игра и отдача демонстрируемая футболистами "лис" под руководством Шекспира и позволила ему стать главным тренером команды. Последний официальный матч "Лестер" провёл ещё 4 марта, после чего 10 дней целенаправленно готовился к предстоящей встрече.Вокруг "Севильи" последние дни ходят не самые хорошие новости. Спортивного директора клуба Рамона Мончи сватают на аналогичную должность в "Рому" и "Реал". Тренера Хорхе Сампаоли отправляют летом в "Барселону". Оба открещиваются от ухода из клуба, но всё же такие новости не могут не влиять на команду, как итог "Севилья" два своих последних матча в Примере сыграла вничью 1:1 с "Алавесом" и "Леганесом" и выпала из чемпионской гонки в Испании. Других новостей из стана испанцев нет, команда полностью сосредоточена на ближайшем матче в Англии, и может сделать отличный подарок своему наставнику на день рождения. 13 марта Хорхе Сампаоли исполнилось 57 лет."Лестеру" нужно забивать и побеждать во вторник, а главной ударной силой команды является Джейми Варди, который в первом матче забил важный выездной мяч в Испании, после чего положил два гола в ворота "Ливерпуля". Самое главное, что Варди вновь стал демонстрировать свои лучшие качества на поле, скорость, инстинкт форварда, умение выбрать позицию и нанести точный удар. От игры Джейми в этом матче будет многое зависеть, если ему удастся сделать несколько своих фирменных рывков, то гол он точно забьёт.Серхио Рико только 23 года, а он уже на протяжении трёх сезонов основной вратарь "Севильи", выиграл с ней две Лиги Европы и прочно застолбил первый номер в команде. В Англии у Серхио будет много работы, в этом нет сомнений, так как "Севилья" на выезде играет зачастую намного слабее чем дома. Поэтому Рико должен проявить свои лучшие качества голкипера, выбор позиции, умение играть на ленточке, реакцию, прыгучесть и конечно руководить своими защитниками, чтобы те не теряли быстроногих англичан.В составе "Лестера" травмирован Нампали Менди и он точно не сыграет в предстоящем матче, плюс под сомнением появление на поле Ислама Слимани.Хорхе Сампаоли в Англии не сможет рассчитывать на Бенуа Тремулинаса и Микаэль Крон-Дели, но они уже давно вне игры и поэтому потерей их можно назвать с большой натяжкой, испанцы научились играть без них.