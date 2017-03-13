Ювентус - Порту: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Ювентус

Порту

Ключевые игроки

Пауло Дибала

Икер Касильяс

Слова перед матчем

Мы в хорошей форме сейчас, и физически, и психологически. Теперь у нас начинается важнейший этап сезона. Великие футболисты работают на протяжении всего года, чтобы быть готовым к борьбе за все возможные трофеи. Вместе мы можем блистательно завершить сезон. Когда я пришел в "Ювентус", я ожидал увидеть здесь сильную команду, потому что команда, ставшая пять раз подряд чемпионом Италии и дошедшая до финала Лиги чемпионов, не может быть слабой. Я пришел в клуб, который хочет побеждать во всех турнирах, и это гонит меня вперед, мы с партнерами понимаем, что можем сотворить историю

Защитник "Ювентуса"

Я немного смущён этим вопросом, но, может быть, он прочитает это интервью. Надеюсь, Икер прочитает его и не забудет отдать мне свою футболку. Или хотя бы перчатки. Хочу ли я забить ему? Разумеется. Я уважаю любого соперника и хочу забить каждому из них, потому что это моя работа

Нападающий "Ювентуса"

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 3 Кьеллини 15 Барцальи 23 Алвес 5 Пьянич 6 Хедира 17 Манджукич 21 Дибала 20 Пьяца 9 Игуаин 1 Касильяс 2 Перейра 28 Монтейро 5 Маркано 21 Лайюн 22 Перейра 16 Эррера 20 Андре 19 Жота 10 Силва 29 Соарес

Прогноз и ставки

14.03.2017 15:45



В среднем "Порту" за матч забивает 1,5 гола. Подопечные Санту отлично играют в обороне. Да и нападение считается одним из лучших. Стоит отметить, что по пропущенным мячам португальцы в групповой стадии были самыми лучшими в Лиги чемпионов. Однако в последних матчах первенство Примейры стали случаться осечки, когда в ворота влетал не один, а два мяча.



Что касается "Ювентуса", то здесь самая мощная оборона в итальянском первенстве. Атака тоже поражает воображение, то здесь имеется серьезный конкурент в лице "Ромы". В среднем за матч игроки "Старой Синьоры" поражают ворота соперника 2 раза. Конечно, это больше, нежели "Порту".



Жаль, что в португальском поединке с поля был удален защитник хозяев поля. В противном случае мы увидели бы силу "Порту". Команду недооценивают, а она способна выстрелить. Даже после домашнего поражения 0:2 есть шанс на спасение. Главное, чтобы в первом тайме удалось забить гол и не пропустить.



"Ювентус" по составу сильнее соперника. Плюс ко всему, играет дома, имея преимущество в 2 мяча. Забить 2 гола в ворота "Старой Синьоры" - сложная задача. На это способны немногие.



"Порту" выдаст хороший матч. Будет много борьбы на всех участках поля, но все равно победа придет к итальянцам. Они мастеровитее и более мощные.

Прогноз: 1-0

Очень давно "Старая Синьора" брала главный трофей в Европе. Это было в далеком сезоне 1995/96. Напомним, что тогда в серии послематчевых пенальти удалось переиграть "Аякс". На тот момент голландцы смотрелись очень здорово. С тех пор итальянский клуб часто подходит к полуфиналу, где останавливается.Португальский клуб тоже позабыл, что такое титулы. Это касается и внутреннего первенства. Дело в том, что 3 года подряд побеждает "Бенфика", выжимая максимум возможного из игроков. В текущем сезоне "Порту" идет нога в ногу с лидером, отставая пока только на одно очко. Вполне может быть, что в конце весны наконец-то получится взять чемпионство.Напомним, что в первом матче победа пришла к итальянцам, игравшим на выезде. Если бы не удаление защитника "Порту" в первом тайме, все было бы иначе. А так гости получили численное преимущество, которое умело воплотили в гола.Таким образом, для прохождения дальше "драконы" должны побеждать с разницей в 2 мяча или больше. Гостей вполне устроит счет 3:1, 4:2 и так далее. Но мало надежд, что получится забить даже пару мячей в ворота "Юве". Все-таки оборона команды мощная и надежная."Ювентус" уверенно лидирует в итальянском чемпионате. Не наблюдается особой конкуренции в борьбе за титул. Кстати, именно это является нехорошим явлением, так как не позволяет держать игроков в тонусе до окончания сезона. Некоторые к маю выходят на поле расслабленными, так как титул завоеван и настроиться после этого на Лигу чемпионов гораздо сложнее.Несомненно, в нынешнем сезоне "Старая Синьора" вновь будет победителем Серии А. Основные конкуренты давно отвалились, и теперь приходится игрокам бороться с самими собой, чтобы сохранять мотивацию.В начале весны "Ювентус" смотрится довольно интересно. Он способен противостоять любому клубу. Но как показал первый поединок против "Порту", имеются некоторые проблемы. До удаления португальского защитника на поле доминировали хозяева поля. Только после глупых двух фолов подряд игра преобразилась. В любом случае, итальянский гранд изначально считался фаворитом и наверняка оправдает данное звание.На старте сезона у "Порту" не заладилось. Команда начала плохо свой сезон, растеряв много очков. Зато к середине осени молодые футболисты сыгрались и начали постепенно догонять лидеров. Потом и вовсе вышли на чистое второе место, одолели всех основных конкурентов. Теперь отставание от лидера составляет 1 балл.В Лиге чемпионов тоже складывалось не все радужно. Только в последнем туре получилось оформить путевку в плей-офф. Молодежь стала более уверенной в себе. Кстати, "Порту" является одной из самых малопропускающих команд в Европе.Команда Нуну Санту выглядит весьма уверенно и в ряде матчей просто поражает нестандартностью. Отметим, что последнее поражение в Примейре зафиксировано в третьем туре, потом случилась серия из ничьих. Сейчас же у клуба наблюдается серия из шести побед кряду.После провального прошлого сезона руководство клуба решило сделать ставку на молодежь. Сначала была отлажена игра в обороне, потом молодые форварды стали повышать свой КПД. Сейчас "драконов" отличает умение выжимать максимум из своих моментов, здорово обороняться и не делать лишних перепасовок в центральной зоне. Только подобное против "Ювентуса" вряд ли пройдет. Все-таки соперник совсем другого уровня.Пауло Дибала – молодой, но уже заявивший о себе футболист, который оценивается в 45 млн. евро. В свои 23 года отлично выполняет возложенные на него функции. В последних трех матчах забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Обладает хорошей техникой, стартовой скоростью, отменным ударом. Если в начале сезона не получалось часто отличаться за свой клуб, то теперь наконец-то раскрывается потенциал форварда. Всего в текущем сезоне на его счету за "Ювентус" 30 матчей, в которых забито 13 мячей. Хороший показатель, если учесть уровень конкуренции в итальянской команде. Наверняка выйдет с первых минут, чтобы занять место в центре нападения.Великий Икер Касильяс по всей видимости уже не мечтает сыграть в финале Лиги чемпионов против "Реала". Шансы на это слишком малы. Все-таки после 0:2 в родных стенах придется в гостях действовать фантастически ювелирно и грамотно. В любом случае, этот голкипер по окончании сезона моет покинуть клуб.Пока соглашение с ним не продлено. Зато получил приглашение в сборную Испании. Наверняка он принесет пользу любой команде Европы, так как не растерял свое мастерство. Сейчас Икеру 35 лет, что для вратарей не считается критическим возрастом.Будет интересно посмотреть, сможет ли Касильяс отстоять на ноль. Да и сам факт того, что на поле сойдутся Буффон и Касильяс, достоин большого внимания. Две легенды, два вратаря мирового уровня покажут мастер-класс более молодым игрокам.Учитывая, что встречаются команды, умеющие держать оборону, вряд ли стоит уповать на каскад голов. Поэтому есть резон поставить на то, что будет забито не более двух голов. Все-таки такие каскады моментов с точными ударами, как в противостоянии "Барселоны" с "ПСЖ" не пройдут. Тут совсем другая ситуация.Если учесть, что "Ювентус" играет дома, то у него гораздо больше шансов на победу. Более того, в родных стенах команда очень мало пропускает. Чтобы забить гол португальцам придется изрядно постараться. Можно поставить на то, что кто-то из соперников не забьет.