Локомотив - Краснодар: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на матч девятнадцатого тура чемпионата России по футболу.

Турнирное положение

Новости команд

Локомотив Москва

Краснодар

Ключевые игроки

Ари

Виктор Клаессон

Ориентировочный состав

1 Гильерме 33 Кверквелия 14 Чорлука 5 Пейчинович 29 Денисов 4 Фернандеш 27 Денисов 36 Баринов 55 Янбаев 59 Миранчук 7 Майкон 1 Крицюк 4 Мартынович 3 Перейра 6 Гранквист 12 Рамирес 5 Торбинский 8 Газинский 11 Подберёзкин 7 Мамаев 16 Клаессон 14 Вандерсон

Прогноз и ставки

13.03.2017 09:30

Главная встреча тура вынесена на понедельник. "Локомотив", который после Нового года вновь заявил об собственных амбициях, и приковал к себе внимание посредством возвращения в команду Дмитрий Лоськова и приобретение креативного исполнителя Ари. Да и первый тур после возобновления чемпионата дает надежду болельщика "железнодорожников".



"Краснодар" в прошлом туре бился на своем поле со "Спартаком". А в четверг прошел экзамен от "Сельты" в Лиге Европы УЕФА. По результатам можно сказать, что у "Краснодара" все в порядке. Если бы еще травмированные поправились, то футбол "Краснодара" запестрил бы новыми красками.



Трудно предсказать, чем закончится этот матч, поэтому обратим внимание на всезнающих букмекеров. Те, в свою очередь, пусть небольшое, но преимущество отдают в пользу хозяев. Мы же считаем, что у "Краснодара" весьма неплохие шансы, чтобы не уступить в этом матче. Тем более, кто, если не "быки" знают, как связать по рукам и ногам Ари?

Прогноз: 1-1

ОЗ 2.11

Второй тур после перерыва не порадовал болельщиков тем футболом, который мы увидели неделю назад. Многие команда не показали и половину того, что могли. Надежда остается лишь на последнюю встречу в рамках девятнадцатого тура. "Локомотив" на своем поле принимает "Краснодар".Напомним, что в первом туре в 2017 году "Локо" не оставил камня на камне от "Крыльев Советов", показав в полной красе новое оружие команды - Ари. "Краснодар" прекрасно знает, как умеет играть бразилец, да и сил у команды после испанской встречи в рамках Лиги Европы несколько поменьше. Тем не менее, записывать "Локомотив" в фавориты встречи раньше времени не стоит."Локо" проваливает сезон. Несмотря на то, что некоторые болельщики с надеждой смотрят на будущее, факт остается фактом - нынешнее положение команды иначе, как провалом, не назвать. Да, работа идет, планы по подъему в турнирной таблице есть. Спасибо стоит сказать высокой плотности соперников в нынешнем сезоне. В любом случае, выводы стоит делать исключительно после 2-3 удачных встреч кряду. А ближайшие соперники "Локо" - "Краснодар" и "Спартак"."Краснодар" опережает "Локомотив" на три очка, но у команды другие проблемы, которые не отпускают весь сезон - травмы. Трудно вспомнить, когда состав на матч "быков" можно было назвать оптимальным. Лазарет команды не пустует, тренерам приходится изобретать велосипед, а футболистам - прыгать выше головы. Несмотря на трудности, коллектив продолжает бороться в Лиге Европы с соперниками на равных. Восьмая строчка в табели о рангах на данный момент времени - совсем не то место, которое команда должна занимать. С другой стороны - одна победа и "Краснодар" будет уже четвертым. А там и до "серебра" недалеко.Московский "Локомотив" пребывает в прекрасном настроении. Ари поразил всех своей игрой и умением с первых дней найти общий язык с партнерами. "Крылья Советов" на своей шкуре оценили тот факт, что бразилец весьма неплохо понимает русский язык.Также стоит отметить то, что травмированных в "Локо" не оставалось. Миранчук и Фарфан тренируются в общей группе. "Краснодар" завидует белой завистью.В середине недели "Краснодар" провел встречу в рамках 1\8 финала Лиги Европы, где уступил "Сельте" лишь на последних секундах. В очередной раз претерпев ряд изменений всвязи с травмами футболисов, "быки" провели встречу вторым номером. Огрызнулись лишь тогда, когда пропустили первый мяч. На второй всплеск активности просто не осталось времени - "Сельта" вырвала победу в компенсированное время.Команде приходится нелегко играть на два фронта. С другой стороны, сильнейшие европейские клубы играют так всегда, а значит "Краснодару" надо привыкать к такому ритму.Тем интереснее будет встреча между "Локо" и "Краснодаром". Ари в первом матче за новую команду показал себя с лучшей стороны. Некоторое время партнерам по команде все же понадобиться на сыгрываемость, не все мысли Ари на поле удается расшифровать футболистам "Локо", но то, что команда усилилась можно говорить с большой вероятностью. Посмотрим, как новичок команды проявит себя во встрече с бывшим клубом, и после этого можно будет сделать окончательные выводы.С каждым следующим матчем, который швед проводит в составе "быков", он обращает на себя все больше и больше внимания. Да, в матче с "Сельтой" было несколько нелепых срезок и недочетов. Но гол-то каков? Техника, виденье поля, настырность и железные ноги - главные атрибуты футболиста. Прям Ари с ногами Вернблума, не иначе."Локомотиву" отдают определенное преимущество перед встречей, пусть и небольшое. По тенденции, которую показали остальные встречи тура в РФПЛ, следует аккуратнее быть с выводами относительно предыдущих встреч. Так, "Локо" не стоит обнадеживаться от того, что команда трижды поразила ворота "Крыльев". В конце концов, "Краснодар" несколько иначе играет в обороне.Тем не менее, трудно называть оборону "быков" непроходимой. А с нападением у "Краснодара" все еще лучше, чем у "Локо". Нам нравится вариант "Обе забьют".