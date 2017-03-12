Челси - Манчестер Юнайтед: превью

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матча четвертьфинала Кубка Англии



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Манчестер Юнайтед

Ключевые игроки

Педро

Хуан Мата



Ориентировочные составы

1 Бегович 24 Кэхилл 30 Луис 28 Аспиликуэта 3 Алонсо 7 Канте 21 Матич 15 Мозес 10 Азар 11 Педро 19 Коста 1 Де Хеа 25 Валенсия 3 Байи 12 Смоллинг 5 Рохо 6 Погба 21 Эррера 8 Мата 10 Руни 11 Марсьяль 19 Рашфорд



Слова перед матчем

Думаю, МЮ наряду с „Ман Сити“ обладает лучшим составом в лиге. У них есть много отличных и талантливых игроков с большим опытом. Конечно, предстоит тяжелая игра для обеих команд. Мы показываем хороший футбол, но против МЮ ожидаю тяжелый матч, потому что нам предстоит столкнуться с очень сильным коллективом.

Мы должны побеждать, „Челси“ хочет выйти в следующий раунд, но команда знает, что это будет непросто сделать. Сейчас трудно говорить о победе в АПЛ, нам нужно 24 очка в оставшихся 11 матчах. Для нас очень важно идти от игры к игре, как в чемпионате, так и в Кубке. Посмотрим. Пока мы ничего не выиграли.

тренер Челси

Честно говоря, я считал, что настало время кардинальных перемен. Но "Челси" следует тенденции и продолжает делать акцент на оборону. Их оборонительная игра невероятна.

Они действуют отлично на контратаках, наказывая соперников за ошибки. Обладая 3-4 игроками впереди, они способны выигрывать матчи за счет небольших ресурсов в нападении.

Мы играем иначе и сосредоточены на атаку, но такой компактный футбол очень подходит "Челси". Они стали по-настоящему организованной командой.

тренер Манчестер Юнайтед

Будет трудная игра. Все помнят, как несколько месяцев назад мы проиграли „Челси“ в АПЛ со счётом 0:4, но теперь это будет Кубок Англии, так что посмотрим, чем всё закончится. Жду тяжёлой и упорной игры. Это Кубок Англии, всего один матч.

Они лидируют в АПЛ, у них есть уверенность и отличные игроки, но мы покажем свой уровень. Конечно, они уверены в себе, но мы покажем, на что способны.

полузащитник Манчестер Юнайтед

Прогноз Soccer365.ru

13.03.2017 12:45

"Челси" к кубковой игре подходит с серией из 10 матчей без поражений, в которых одержал 8 побед, демонстрируя отличную игру в атаке и надёжно действуя при обороне собственных ворот. В Кубке Англии "аристократы" стартовав с 1/32 финала прошли "Петерборо Юнайтед" 4:1, "Брендфорд" 4:0 и "Вулверхэмптон" 2:0, ни в одном матче не испытывая проблем с достижением положительного результата. Ну и нельзя забывать о блестящей статистике "пенсионеров" на своём поле в этом сезоне, в 16 матчах они одержали 15 побед, проиграв только "Ливерпулю" 1:2 ещё 16 сентября, после чего выиграли 12 матчей подряд, забив 38 мячей и пропустив 6 раз.



"Манчестер Юнайтед" также не знает горечи поражений 10 матчей подряд, правда выиграл 7 игр и трижды сыграл вничью в этих встречах. В Кубке команда Моуринью обыгрывала "Рединг" 4:0, "Уиган" 4:0 и "Блекберн" 2:1. В этом сезоне "МЮ" зарекомендовал себя именно как кубковая команда, выиграв Кубок Лиги в конце февраля. На выезде "Манчестер Юнайтед" начиная с ноября, играет здорово, в 12 встречах уступив только 1 раз, при этом добился 8 побед и трижды сыграл вничью.



Моуринью помнит о поражении в чемпионате от своего бывшего клуба и в кубке, конечно, жаждет победы над некогда "родным" "Челси". Но лондонцы под руководством Конте сейчас очень сильны, тем более дома, и победят и на этот раз.

Прогноз: 2-1

В понедельник 13 марта в 22:45 в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", "Челси" Антонио Конте примет "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в поединке 1/4 финала Кубка Англии.Предстоящая встреча станет 177 противостоянием "аристократов" и "красных дьяволов" в истории. Статистика в личных встречах команд на стороне "Манчестер Юнайтед" одержавших 72 победы, при 54 ничьих и 50 победах "Челси". Разница мячей также лучше у "Манчестер Юнайтед" 279 точных ударов против 216 у "пенсионеров".Однако, несмотря солидное преимущество в историческом плане, в последние годы манкунианцы неудачно играют против "Челси", последний раз побеждая лондонцев ещё 28 октября 2012 года. С тех пор команды встречались 11 раз, 7 раз сыграли вничью и 4 победы остались за "аристократами". В том числе в первом круге нынешнего сезона в Лондоне "Челси" Конте разгромил "Манчестер Юнайтед" Моуринью 4:0. Голы в том матче на свой счёт записали Педро, Кэхилл, Азар и Канте.Главной новостью для "Челси" стало информация о том, что власти Лондона разрешили клубу реконструировать "Стэмфорд Бридж". После реконструкции стадион, который сейчас вмещает 41 тысячу болельщиков, сможет принять 60 тысяч зрителей. На перестройку арены Челси потратит более 500 миллионов фунтов. Из-за реконструкции стадиона "Пенсионеры" несколько сезонов будут проводить домашние игры на другом стадионе. Ну и как всегда много трансферных новостей приходит из стана "пенсионеров". Интерес к Сеску Фабрегасу приписывают "Интеру" и "Милану", а за трио Аспиликуэта, Алонсо и Матич пристально следит "Барселона". Лидера "Челси" последних лет летом хочет переманить к себе "Реал". В то время как "Челси" приписывают интерес к Марко Ройсу и Кандреве. Но не только покупки и продажи заботят лондонцев, в ближайшее время Антонио Конте и Неманья Матич продлят свои контракты с клубом.Главной же новостью "Манчестер Юнайтед" стала дисквалификация Златана Ибрагимовича на 3 матча по итогам встречи с "Борнмутом" в прошлом туре Премьер-лиги и его отсутствие в предстоящей игре. Ну и немного трансферных слухов, у "красных дьяволов" новости только о возможных покупках. Как практически решённый вопрос сообщается о приходе Кевина Строотмана из Ромы в "МЮ" ближайшим летом, а также появилась информация, что команду может пополнить Алексис Санчес из "Арсенала".Пару лет назад казалось что карьера Педро на исходе он запасной игрок "Барселоны", играющий по 20-30 минут, а то и меньше в каждом из матчей. Но испанец переехал в Англию, и вопреки стереотипу, что испанцы не могут проявить себя на "Туманном Альбионе" заиграл как в лучшие годы. Приход Конте в "Челси" раскрыл талант быстроногого испанца в полной мере. Педро великолепно может, как завершать усилия партнёров точным ударом, так и блестяще ассистирует им. В этом сезоне в активе Педро 7 голов и столько же результативных передач. Сейчас испанец особенно хорош в 10 последних играх в его активе 7 мячей, причём он забивал во всех предыдущих кубковых играх в этом сезоне.Вторым бомбардиром "Манчестер Юнайтед" после Ибрагимовича является Хуан Мата, в активе которого 6 голов в чемпионате Англии. В четверг он не играл против "Ростова" в Лиге Европы, а это значит, что на него Моуринью рассчитывает в матче против "Челси" в понедельник. В начале сезона Мата не попадал в основу "кранных дьяволов", так как не соответствовал уровню требований португальского наставника, но постепенно завоевал место в основе, а затем и стал лидером команды. Умные пасы испанца, его видение поля, техника, скорость очень важны в игре "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Ну и умение забить или отдать результативный пас у Маты не отнять конечно."Челси" Антонио Конте к кубковой игре подходит без травмированных и дисквалифицированных. Итальянский наставник будет выбирать лучших из лучших перед игрой с "красными дьяволами".Жозе Моуринью в предстоящей игре не сможет рассчитывать только на своего лучшего бомбардира Златана Ибрагимовича, все остальные игроки здоровы и готовы сыграть в понедельник.