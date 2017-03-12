Лорьян – ПСЖ: превью

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно матча 29-го тура чемпионата Франции.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

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Лорьян

ПСЖ

Ключевые игроки

Абдул Уорис

Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

40 Лекомт 20 Морейра 6 Беллюгу 15 Пеберн 25 Ле Гофф 28 Бартельме 7 Мвуэмба 10 Марво 23 Вакасо 12 Муканджо 9 Уорис 1 Трапп 20 Курзава 2 Силва 3 Кимпембе 19 Орье 6 Верратти 14 Матюйди 10 Пасторе 11 Ди Мария 9 Кавани 21 Бен Арфа

Прогноз и ставки

12.03.2017 13:00

Сейчас "ПСЖ" можно сравнить с раненым зверем, который готов растерзать любого, попавшегося на пути. Не повезло "Лорьяну". Тем более, у команды налицо кадровые проблемы и приходится выходить на поле сразу без четырех игроков основы. Уже это говорит о том, что нас может ожидать крупный счет.



С другой стороны, после таких поражений, как 1:6 от "Барселоны", некоторые клубы рассыпаются и становятся непохожими на себя. Еще за 10 минут до финального свистка счет на табло был 1:3 и ничто не предвещало печальной концовки для Эмери и его подопечных. Однако "сине-гранатовые" совершили настоящее чудо, которое теперь войдет в историю. Ну а парижанам придется несколько лет вспоминать об этом эпизоде, как о страшном сне.



На протяжении всего поединка преимущество будет на стороне гостей. Напомним, что в прошлом туре "Лорьян" проиграл со счетом 1:4. Вполне вероятно, что данный счет повторится и в этот раз. Все-таки не верится, что парижане впали в состояние комы. Им по силам встряхнуться и продолжить погоню за "Монако".



Как раз эта погоня и может стать побудительным стимулом для скорейшего налаживания игры. Все-таки состав у "ПСЖ" очень мощный и футболисты могут похвастаться солидным опытом выступлений в разных турнирах.

Прогноз: 1-4

К2-2 и более мячей 2.6

ОЗ 1.96

"ПСЖ" находится в состоянии нокауте после ответного поединка против "Барселоны" в 1/8 финал Лиги чемпионов. Команда уступила 1:6 и осталась за бортом престижного турнира. Напомним, что дома парижане сенсационно забили 4 безответных гола и практически все были уверены в капитуляции каталонцев. Однако те в самой концовке ответного противостояния трижды отличились, сотворив один из самых чудесных камбеков за всю историю футбола.Естественно подопечные Эмери удручены, им требуется как можно быстрее вернуть уверенность в своих силах и все стремления направить на местный чемпионат, где пока лидерство у "Монако". Для этого лучше разгромить аутсайдера "Лорьян", который очень плохо выглядит в нынешнем чемпионате.Напомним, что чемпион Франции пока отстает от лидера "Монако" на 6 очков. Однако парижане имеют игру в запасе. Что касается обладателя второго места "Ниццу", то клуб в туре свой поединок провел и свел его к ничьей. Таким образом, подопечные Унаи Эмери имеют возможность выйти на чистое второе место, если одержат победу.Что касается "Лорьяна", то здесь все очень плохо. Команда является явным аутсайдером турнира, набрав со старта только 22 балла. Забито всего 28 голов, пропущено – 57. С такими показателями сложно надеяться на выход из зоны вылета. На текущий момент клуб расположился на последней строчке и до спасительного 17-го места не хватает 6 баллов.По всей видимости данный клуб будет бороться за выживание до последнего момента. Игра не клеится, между футболистами нет нужного взаимопонимания на поле, пропускаются нелепые голы, а линия нападения демонстрирует низкий КПД.Если взять последние 4 матча, то "Лорьян" все разы проигрывал. При этом, пропущено 10 голов, при одном забитом. Весьма удручающая статистика. Против "ПСЖ", который очень озлоблен, будет тяжело играть. При этом, существуют определенные потери среди футболистов. Так, на поле не выйдут Джимми Кабо и Маджид Уорис. Первый получил травму, а у второго еще не закончена дисквалификация. Полузащитники Валид Меслуб и Карлос Кафу тоже никак не оправятся от своих травм.Все вышеперечисленные игроки являются определяющими для своей команды. Поэтому их отсутствие однозначно сказывается на качестве игры. Даже если бы они все вышли в стартовом составе, все равно о победе над "ПСЖ" нельзя было говорить. Слишком слаб сейчас "Лорьян".Парижане продолжают погоню за "Монако", которые по потерянным очкам опережают на 3 балла. Пока у представителей Парижа не имеется шансов догнать лидера, который штампует победы. Остается надеяться на чудо и самим не плошать.С другой стороны, оступилась "Ницца", которую можно перегнать на 2 очка после виктории. Интересно будет посмотреть на то как "ПСЖ" соберется после унижения против "Барселоны" в начале недели. После такого удара некоторые команды рассыпаются и долго не могут собраться.Ввиду последних событий именно конкуренция с монегасками является приоритетной задачей на остаток сезона. Хочется взять титул, чтобы хоть как-то загладить провал в Лиге чемпионов.Подбор игроков в "ПСЖ" отменный. Команды может играть в быстрый футбол на протяжении всего матча. Ушедшего Ибрагимовича заменил Кавани, ставший явным лидером атак. Он забивает практически в каждом матче. Наверняка отличится и в этот раз.Абдул Уорис вполне может стать ярким футболистом, если попадет в хорошие руки или поверит в себя. Ему не хватает именно уверенности в собственных силах. Ганцы 25 лет и пора начинать показывать высокий уровень мастерства. Всего в текущем сезоне выходил на поле в майке "Лорьяна" 31 раз, забив 9 мячей и трижды отдав результативную передачу. В последней игре против "Марселя" стал автором голевой передачи, но тот гол оказался единственным против 4-х соперника.Безусловно, Абдул выйдет на поле с первых минут по центру. От него будет исходить максимум угрозы. Тем более два других напарника по атаке травмированы. Придется ганцу отдуваться за своих более мастеровитых партнеров.Кавани – настоящий лидер своей команды, сумевший определенным образом заменить у шедшего в "Манчестер Юнайтед" Ибрагимовича. Футболист здорово проводит сезон, отличаясь голами на регулярной основе. Уже сейчас в графе забитый мячей значится цифра 27. Это отличный показатель. Ему удалось выйти из тени шведа, но не сразу. Поначалу чувствовалась нервозность, тяжесть груза ответственности. Теперь же все стало проще и партнеры в передней линии сразу ищут своего лучшего нападающего на данный момент.Уругваец имеет весь набор исполнительского мастерства, присущий звездам. Однако к этому можно добавить чутье. Он оказывается в нужном месте в определенное время, чтобы завершить атаку легким касанием по мячу. Но чаще забивает эффектные голы, поражающие воображение. Непременно забивал по одному голу в последних 4-х матчах. Сможет ли продолжить подобную статистику и дальше?"ПСЖ" едет за победой. Это понятно всем. Победа нужна как воздух, победа крупная и уверенная. Иначе кризис может затянуться надолго. Даже если в первом тайме будет 2 гола, все равно гости не успокоятся на этом. Можно поставить на то, что "ПСЖ" забьет 2 и более мячей. 2.6Парижане в последнее время не славятся своей обороной. Да и голкипер перестал выручать там, где это возможно сделать. "Лорьян" хоть и потерял своих 4-х лидеров, но все равно способен сотворить хотя бы один гол. Конечно, есть определенный риск, но можно поставить на то, что обе команды забьют.